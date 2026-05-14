Синдикалист изнесе притеснителна информация: Надценките у нас стигат до 135%!

Синдикалист изнесе притеснителна информация за надценките.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров защити подготвяните от управляващите мерки срещу високите цени на храните и концентрацията на пазара. В предаването „Интервюто на деня“ по БТВ след среща в Министерски съвет с участието на премиера Румен Радев, министри, бизнес организации и синдикати той заяви, че промените целят повече конкуренция и по-справедливо разпределение на печалбите по хранителната верига.
„Смятам, че са мерки в подкрепа на конкуренцията“, заяви Димитров. По думите му големият проблем е концентрацията на пазарна сила в ръцете на големите търговски вериги и липсата на реална конкуренция.
Той подчерта, че ключова роля трябва да има Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Според него новите законови промени ще дадат повече правомощия на регулатора да реагира при установяване на непазарно влияние и нелоялни търговски практики.
Димитров посочи, че секторните анализи на КЗК са показали сериозни проблеми в хранителната верига.
„Масови са около 80–90% надценките, има и 135%, установени от регулатора за минералната вода“, даде пример Димитров.
Той свърза високите цени и с кризата в българското производство: „Стопаните, които гледат кози, овце и крави, са намалели между 60% и 70% в България.“
По думите му това води до спад в производството на мляко и до „тотален внос на млечни продукти“.
Синдикалният лидер даде пример с практиките на търговските вериги в Германия.
„Това, което правят същите вериги в Германия, е около 35% максимален таван на надценките. Щом в Германия могат, трябва да могат и в България“, коментира синдикалистът.
Според него разликата между сегашните високи надценки и по-ниските нива може да бъде поделена между производителите и потребителите, така че цените да спаднат с между 5 и 10%.
Димитров защити и идеята за ограничаване на надценките, въпреки критиките на икономисти, че подобни мерки водят до дефицити и инфлация.
Той посочи примера на Гърция: „В Гърция има 1000 стоки с таван на надценката. Няма допълнителна инфлация и няма дефицити.“
По думите му не е задължително да се фиксира точен процент със закон, ако пазарните участници постигнат разбиране за по-ниски надценки.
Един от най-спорните въпроси остава понятието „справедлива цена“, което ще бъде разработвано в специална методика през следващите три месеца с участието на регулатори, бизнес и синдикати.
„Това е най-важният въпрос и ще бъде определен в методиката, която ще се разработи до три месеца“, уточни президентът на КНСБ.
Димитров подчерта, че понятието не е ново в икономическата теория: „Адам Смит още говори за справедлива пазарна цена в „Богатството на народите“.
22:48 14.05.2026
3 Сатана Z
Празно няма.
22:51 14.05.2026
4 ТИ КАКВО ТОЧНО РАБОТИШ?
Плащаш ли данъци,осигуровки???
Много е лесно да си на държавна хранилка и да дрънкаш из студията.
22:51 14.05.2026
6 Хм...
До коментар #3 от "Сатана Z":Нещо за акциз и ддс дали си чувал? Не че нашите спекуланти не надуха цените, но 135% надценка на горивата е невъзможна.
22:56 14.05.2026
8 Не разбрал ама
До коментар #1 от "Сатана Z":А,защо да свалят цената на горивата?
Трябва още да ги завишат, по улиците е пълно със всякакви улигуффрени дано поне цената ги спре
23:05 14.05.2026
23:13 14.05.2026
10 Много
До коментар #8 от "Не разбрал ама":Възмутително изказване! Мислиш ли, че по бедните са олигофрени, а паралиите са божи кравички?!
23:16 14.05.2026
До коментар #9 от "Браво 📣":Нали искахте свободен пазар и банани, те яжте банани сега.
23:19 14.05.2026
15 Герп боклуци
До коментар #3 от "Сатана Z":Колко и от кое ще изкараш от тоя барел, зависи от сорта петрол
23:26 14.05.2026
16 Беден си щото си мързелив
До коментар #10 от "Много":Като си беден ще ходиш пеш
Ти утре ще искаш и круизните кораби да намалят щото си беден!?
Бедните насело да копаят доматито
23:27 14.05.2026
20 Тези от селата,
До коментар #16 от "Беден си щото си мързелив":които гледат и произвеждат,т.е. работят и не ги мързи,не са бедни. Бедни са калпазаните,които чакат нещо да им подне от горе.
23:44 14.05.2026
21 Дик диверсанта
До коментар #4 от "ТИ КАКВО ТОЧНО РАБОТИШ?":Не плащат данъци, самите те са данъчно.
събират 1 процент от заплатите на всички членове, отделно за да станеш синдикален член плащаш 100 евро.
И всичко това го правят автоматично счетоводителите на предприятията, тези си стоят на площад "Македония" о гледат как сметките им набъбват
23:44 14.05.2026
23 паралиите в беге гетото
До коментар #10 от "Много":са най простите индивиди на планетата Земя!
00:26 15.05.2026
25 Въпрос
00:38 15.05.2026
26 пацо
До коментар #25 от "Въпрос":гепя кинти
00:45 15.05.2026
32 Софийски селянин,Пенсионер
И така просто и елементарно,50% участие на държавата,до 30 % надценка като печалба.
За това Кауфланд Била и Лидл ги няма там за да изнасят 80% от печалбата си извън България.
Единствено Карфур се съгласили със условията.
01:56 15.05.2026
