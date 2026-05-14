Синдикалист изнесе притеснителна информация: Надценките у нас стигат до 135%!

14 Май, 2026 22:46 2 103 36

Един от най-спорните въпроси остава понятието „справедлива цена“

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът на КНСБ Пламен Димитров защити подготвяните от управляващите мерки срещу високите цени на храните и концентрацията на пазара. В предаването „Интервюто на деня“ по БТВ след среща в Министерски съвет с участието на премиера Румен Радев, министри, бизнес организации и синдикати той заяви, че промените целят повече конкуренция и по-справедливо разпределение на печалбите по хранителната верига.

„Смятам, че са мерки в подкрепа на конкуренцията“, заяви Димитров. По думите му големият проблем е концентрацията на пазарна сила в ръцете на големите търговски вериги и липсата на реална конкуренция.

Той подчерта, че ключова роля трябва да има Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Според него новите законови промени ще дадат повече правомощия на регулатора да реагира при установяване на непазарно влияние и нелоялни търговски практики.

Димитров посочи, че секторните анализи на КЗК са показали сериозни проблеми в хранителната верига.

„Масови са около 80–90% надценките, има и 135%, установени от регулатора за минералната вода“, даде пример Димитров.

Той свърза високите цени и с кризата в българското производство: „Стопаните, които гледат кози, овце и крави, са намалели между 60% и 70% в България.“

По думите му това води до спад в производството на мляко и до „тотален внос на млечни продукти“.

Синдикалният лидер даде пример с практиките на търговските вериги в Германия.

„Това, което правят същите вериги в Германия, е около 35% максимален таван на надценките. Щом в Германия могат, трябва да могат и в България“, коментира синдикалистът.

Според него разликата между сегашните високи надценки и по-ниските нива може да бъде поделена между производителите и потребителите, така че цените да спаднат с между 5 и 10%.

Димитров защити и идеята за ограничаване на надценките, въпреки критиките на икономисти, че подобни мерки водят до дефицити и инфлация.

Той посочи примера на Гърция: „В Гърция има 1000 стоки с таван на надценката. Няма допълнителна инфлация и няма дефицити.“

По думите му не е задължително да се фиксира точен процент със закон, ако пазарните участници постигнат разбиране за по-ниски надценки.

Един от най-спорните въпроси остава понятието „справедлива цена“, което ще бъде разработвано в специална методика през следващите три месеца с участието на регулатори, бизнес и синдикати.

„Това е най-важният въпрос и ще бъде определен в методиката, която ще се разработи до три месеца“, уточни президентът на КНСБ.

Димитров подчерта, че понятието не е ново в икономическата теория: „Адам Смит още говори за справедлива пазарна цена в „Богатството на народите“.


  • 1 Сатана Z

    20 9 Отговор
    135% е надценката на горивото в бензиностанциите.Румене,нали щеше да свалиш цените на горивата?

    Коментиран от #8

    22:48 14.05.2026

  • 2 Пич

    29 1 Отговор
    Какво ми се правят на Лили Иванова...?! Всички зная много добре, и нарочно никой нищо не прави, защото гепят и вземат рушвети всички по веригата!!! Само някакви дебили малоумни и некадърни, но на свръх огромни заплати в някакви комисии ни наглеят, че ни се привижда!!!

    22:50 14.05.2026

  • 3 Сатана Z

    16 1 Отговор
    От 1 барел суров нефт (около 159 литра) се добиват средно между 75 и 80 литра бензин. Останалата част от барела се преработва в дизел, керосин, самолетно гориво и други петролни продукти.
    Празно няма.

    Коментиран от #6, #15

    22:51 14.05.2026

  • 4 ТИ КАКВО ТОЧНО РАБОТИШ?

    23 2 Отговор
    Нещо произвеждаш ли???
    Плащаш ли данъци,осигуровки???
    Много е лесно да си на държавна хранилка и да дрънкаш из студията.

    Коментиран от #21

    22:51 14.05.2026

  • 5 Голям праз!

    5 12 Отговор
    Всичко за фронта, всичко за победата! Да живее ппдб! 🏳️‍🌈🧑‍🤝‍🧑

    22:54 14.05.2026

  • 6 Хм...

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Нещо за акциз и ддс дали си чувал? Не че нашите спекуланти не надуха цените, но 135% надценка на горивата е невъзможна.

    22:56 14.05.2026

  • 7 Копи пейст

    14 1 Отговор
    Димитров е наизустил мимиките на вожда и се мръщи точно като него. Явно този модел с намръщената физиономия в стил “аз съм над нещата“ добре работи.

    22:57 14.05.2026

  • 8 Не разбрал ама

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    А,защо да свалят цената на горивата?
    Трябва още да ги завишат, по улиците е пълно със всякакви улигуффрени дано поне цената ги спре

    Коментиран от #10

    23:05 14.05.2026

  • 9 Браво 📣

    18 1 Отговор
    Както е в Германия 35% таван на надценката , така трябва и в България. Стига са драли най-бедния народ в Европа.

    Коментиран от #11

    23:13 14.05.2026

  • 10 Много

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Не разбрал ама":

    Възмутително изказване! Мислиш ли, че по бедните са олигофрени, а паралиите са божи кравички?!

    Коментиран от #16, #23

    23:16 14.05.2026

  • 11 Гост

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Браво 📣":

    Нали искахте свободен пазар и банани, те яжте банани сега.

    23:19 14.05.2026

  • 12 Странно

    17 2 Отговор
    Минерална вода 200 грама,е по скъпа от швейцарската,дето е най качествената в света

    23:20 14.05.2026

  • 13 Гост

    12 0 Отговор
    Българският алчник няма да се занимава с такъв мижав процент

    23:20 14.05.2026

  • 14 ООрана държава

    14 3 Отговор
    Хехе сега ли го разбра бе гербарчето, какво дремахте по бойково и не я изнесе тая информация като цените започнаха да скачат още в края на 2025....

    23:24 14.05.2026

  • 15 Герп боклуци

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Колко и от кое ще изкараш от тоя барел, зависи от сорта петрол

    23:26 14.05.2026

  • 16 Беден си щото си мързелив

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Много":

    Като си беден ще ходиш пеш
    Ти утре ще искаш и круизните кораби да намалят щото си беден!?
    Бедните насело да копаят доматито

    Коментиран от #19, #20

    23:27 14.05.2026

  • 17 Нели Василева

    13 3 Отговор
    Този служител при тиквата си трайкаше като наасран що така

    23:27 14.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тези от селата,

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Беден си щото си мързелив":

    които гледат и произвеждат,т.е. работят и не ги мързи,не са бедни. Бедни са калпазаните,които чакат нещо да им подне от горе.

    23:44 14.05.2026

  • 21 Дик диверсанта

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "ТИ КАКВО ТОЧНО РАБОТИШ?":

    Не плащат данъци, самите те са данъчно.
    събират 1 процент от заплатите на всички членове, отделно за да станеш синдикален член плащаш 100 евро.
    И всичко това го правят автоматично счетоводителите на предприятията, тези си стоят на площад "Македония" о гледат как сметките им набъбват

    23:44 14.05.2026

  • 22 тоя нищоправец

    2 0 Отговор
    е забравил да сложи една нула в процентите...

    00:23 15.05.2026

  • 23 паралиите в беге гетото

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Много":

    са най простите индивиди на планетата Земя!

    00:26 15.05.2026

  • 24 Геро

    9 0 Отговор
    Синдикалист, направо си е цирков артист!

    00:36 15.05.2026

  • 25 Въпрос

    7 1 Отговор
    Има ли смисъл от съществуването на такива като този?

    Коментиран от #26

    00:38 15.05.2026

  • 26 пацо

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Въпрос":

    гепя кинти

    00:45 15.05.2026

  • 27 Внос / Износ

    10 0 Отговор
    Същия другар всяка свободна минута апелираше за увеличение на заплатите на полицаи, лекари, шофьори, учители.......и Мн други, но забрави да сметне, че всичко се калкулира в крайния продукт ! Администрацията е 660 хиляди, а заетите в производството са на минимална заплата. Теглят се заеми всяка година за попълване на дефицита , а икономиката отчита ново дъно!

    00:55 15.05.2026

  • 28 Читател

    1 2 Отговор
    Ето нали искате клуба на богатите готово честито..

    01:03 15.05.2026

  • 29 Горски

    2 0 Отговор
    Докато конкуренцията между прекупвачи и крайни търговци се изразява в гоненето на по-висока норма на печалба, за сметка на нормата на печалба при производителите и за сметка на крайния потребител. Затова по законов ред може да се нормира нормата на печалба на прекупвачите и на крайния търговец при хранителните стоки. Не е трудно. Може да се осреднят аналогичните норми на печалба в такива държави като Франция, Германия, Испания. Например норма на печалбата на прекупвачите и на крайните търговци при хранителните стоки в рамките на 3-5, максимум 7 % в зависимост от транспортните разходи и търсенето. Тогава пазарната икономика ще работи в тези рамки, а не в рамките на "пир по време на чума", на принципа на лакомията "Колкото повече - толкова повече."

    01:06 15.05.2026

  • 30 Емигрант

    7 1 Отговор
    Само да попитам този имитатор на синдикалист, от кога знае тези проценти и защо по времето на управлението на "Водопадът" когато имаше истинска спекула мълчеше, нима тогава надценките които всеки ден "политаха" все по-нагоре не беше страшно за народа ? В България няма синдикати, има мазни службари полегнали в нозете на управляващите и послушно под контрола на мутрите будалкат населението, че УЖ го защитават ! Реалните синдикати в демократичните държави не "разтягат лукуми" пред журналистите, а организират масови протести до постигане на справедливите си искания ! Тези българските са кабинетни угоени плъхове !

    01:41 15.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Софийски селянин,Пенсионер

    3 2 Отговор
    Ама аз знам една държава е която много пъти съм ходил..
    И така просто и елементарно,50% участие на държавата,до 30 % надценка като печалба.
    За това Кауфланд Била и Лидл ги няма там за да изнасят 80% от печалбата си извън България.
    Единствено Карфур се съгласили със условията.

    Коментиран от #34

    01:56 15.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ГЕРМАНСКИТЕ ВЕРИГИ В БЪЛГАРИЯ И ОПГ СИК
    ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ОБСЪЖДАНЕ
    МЕЖДУ МИН.ПРЕДСЕДСТЕЛЯ РАДЕВ И КАНЦЛЕРА МЕРЦ ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА ИМ В БЕРЛИН НА 18 МАЙ :)

    02:08 15.05.2026

  • 36 Смешки Спекула Картели

    2 0 Отговор
    Тук от години е мафия...За 10 ГД тока от АЕЦ Е ПОСКЪПНАЛ за бизнеса с 200 % а за хората с 50 % .,. заради ядрената мафия тук....според Георги Котев ядрен експерт починал през 21 ГД уж от ковид..бог да го прости...

    05:04 15.05.2026

