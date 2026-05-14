Нидерландия изпитва затруднения с пълненето на газохранилищата

14 Май, 2026 23:21 1 165 22

Според разпоредбите, те трябва да бъдат запълнени на 87% до 1 ноември

Нидерландия изпитва затруднения с пълненето на газохранилищата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нидерландия изпитва затруднения с пълненето на газохранилищата преди зимния сезон поради рязкото покачване на цените на газа, което започна след войната между САЩ и Израел срещу Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток. Според Йерун Зантинг, ръководител на газотранспортната компания Gasunie, властите на страната може да бъдат принудени да се намесят през следващите седмици, за да изпълнят целите за съхранение на гориво.

„До края на юни или началото на юли темпът на пълнене на газохранилищата може да е толкова нисък, че Нидерландия рискува да не успее да постигне целите си“, каза той по време на парламентарен брифинг за енергийната сигурност. Според действащите разпоредби, газохранилищата трябва да бъдат запълнени на 87% до 1 ноември.

Според Зантинг, покачващите се цени на газа са направили закупуването и съхранението на гориво по текущите пазарни цени по-малко привлекателно за компаниите. В тази връзка ръководителят на Gasunie предложи разширяване на правомощията на държавната енергийна компания EBN върху доставките на газ, както и обмисляне на субсидиране на енергийните компании, подобно на мерките, използвани по време на кризите през 2022 и 2023 г.

В момента частните компании са до голяма степен отговорни за запълването на газохранилищата, но EBN може да се намеси, ако покупките са недостатъчни. За 2026 г. на компаниите е поставена цел за инжектиране на газ от 80 TWh, в сравнение с 25 TWh през предходната година.

Говорителят на EBN Николин Вризу ван Ек обаче предупреди, че обществените поръчки не трябва допълнително да завишават пазарните цени. „Трябва да подходим внимателно към задачата за запълване на газохранилищата. Ако започнем да закупуваме максимални обеми сега, това ще се отрази на цените на горивата. Със сигурност искаме да избегнем това“, отбеляза тя.

Инжектирането на газ в Нидерландия за зимния сезон започна в началото на април, но поради прекъсвания в доставките и студено време капацитетът за съхранение на газ в момента е само 12%. Gasunie също така предложи създаването на стратегически резерв от газ в случай на сериозни прекъсвания или продължителни прекъсвания в доставките на гориво за Холандия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ?????

    15 0 Отговор
    Уф.
    Само да напомня че има няма преди 40 години холандците заедно с англичаните и норвежците диктуваха цените на газа.
    Кво стана бре и що така?
    А?

    23:28 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кои му пука пък за тия

    8 0 Отговор
    Зимата далеко сега идва лято защо им е газ?

    Коментиран от #18, #19

    23:31 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    7 2 Отговор
    Урсула:
    - Веднага ще решим проблема на Холандия и ЕС!!! Заповед - всички холандци и европейци да нямат достъп до месо! Ще ядат само боб със зеле, и да яхат тръбите!!! Яхнатите тръби да бъдат отведени до газохранилищата!!! Я каква съм умна?!
    Подпис: Урсула
    Обертъпенфюрер от ЕС S !!!

    Коментиран от #8, #9

    23:33 14.05.2026

  • 6 Герге ,

    1 4 Отговор
    Модела дия има кинти ... В росии, само Потьо има ... 🌟

    23:34 14.05.2026

  • 7 Гъргамел

    0 3 Отговор
    Дий , Потьо , Дий ... Мики

    23:36 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Причини ,

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Абе вие и решавате "проблема" Украйна , четири години вече ... 🤭😁

    Коментиран от #13

    23:44 14.05.2026

  • 10 Евролунатик

    2 2 Отговор
    Яжте боб и ходете пеш, газ ще има!

    23:49 14.05.2026

  • 11 От ниската земля съм

    0 7 Отговор
    Винаги можем да запълним и гъзохранилището на Путин ,стига да поиска ..

    23:52 14.05.2026

  • 12 Ти да видиш

    12 0 Отговор
    Никой не го интересува какви проблеми имат дебилите от Холандия. Изобщо не ни е грижа.
    Ако ще Калас и Урсула да ги оставят голи и боси.
    Още по-добре! Санкциите работят, вижда се!
    Важно е на Путин да му е зле, нали така!?

    23:52 14.05.2026

  • 13 Глупости !!!

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Причини ,":

    Проблема на Украйна най успешно го решава Зелю !!! Сигурно е агент на Путин, защото Украйна я нема...

    Коментиран от #16

    23:55 14.05.2026

  • 14 Здравейте

    6 0 Отговор
    Само за 10 минути се саморазблокирах-дагодухате в редакцията.....

    Коментиран от #21, #22

    00:05 15.05.2026

  • 15 Голда

    3 0 Отговор
    Гобарат в тъпата редакция на факти

    00:12 15.05.2026

  • 16 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Глупости !!!":

    Има я .. докато мърдат русначета , ще я има .. 🤫

    00:23 15.05.2026

  • 17 Тов. Членин

    0 0 Отговор
    Таваришчи , вкоченясахте ли се бе ?

    00:46 15.05.2026

  • 18 Сигурно

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кои му пука пък за тия":

    не трябва да пълня детски басейн и е нужно доста повече време. Иначе нещата ще пуснат още повече скоро - ако това в Ормуз не приключи до седмица-две - цените на нефта и газта ще излетят с десетки проценти още, някои ги чака дефицит.

    00:53 15.05.2026

  • 19 Не харесвам Петър бероонците

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кои му пука пък за тия":

    Що нищо не им се разбира...

    01:01 15.05.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    А пък в друг сайт пише, че руснаците в Мурманск не могат да натоварят желаещите с втечнен газ.

    01:24 15.05.2026

  • 21 какви са тия 10 минути ? само 1 минута е

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Здравейте":

    10 минути? моля плащайте си V-и P-и еNа и става само със 5 цъкания на мишката за има няма 1 минута

    02:05 15.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.