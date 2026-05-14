Нидерландия изпитва затруднения с пълненето на газохранилищата преди зимния сезон поради рязкото покачване на цените на газа, което започна след войната между САЩ и Израел срещу Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток. Според Йерун Зантинг, ръководител на газотранспортната компания Gasunie, властите на страната може да бъдат принудени да се намесят през следващите седмици, за да изпълнят целите за съхранение на гориво.

„До края на юни или началото на юли темпът на пълнене на газохранилищата може да е толкова нисък, че Нидерландия рискува да не успее да постигне целите си“, каза той по време на парламентарен брифинг за енергийната сигурност. Според действащите разпоредби, газохранилищата трябва да бъдат запълнени на 87% до 1 ноември.

Според Зантинг, покачващите се цени на газа са направили закупуването и съхранението на гориво по текущите пазарни цени по-малко привлекателно за компаниите. В тази връзка ръководителят на Gasunie предложи разширяване на правомощията на държавната енергийна компания EBN върху доставките на газ, както и обмисляне на субсидиране на енергийните компании, подобно на мерките, използвани по време на кризите през 2022 и 2023 г.

В момента частните компании са до голяма степен отговорни за запълването на газохранилищата, но EBN може да се намеси, ако покупките са недостатъчни. За 2026 г. на компаниите е поставена цел за инжектиране на газ от 80 TWh, в сравнение с 25 TWh през предходната година.

Говорителят на EBN Николин Вризу ван Ек обаче предупреди, че обществените поръчки не трябва допълнително да завишават пазарните цени. „Трябва да подходим внимателно към задачата за запълване на газохранилищата. Ако започнем да закупуваме максимални обеми сега, това ще се отрази на цените на горивата. Със сигурност искаме да избегнем това“, отбеляза тя.

Инжектирането на газ в Нидерландия за зимния сезон започна в началото на април, но поради прекъсвания в доставките и студено време капацитетът за съхранение на газ в момента е само 12%. Gasunie също така предложи създаването на стратегически резерв от газ в случай на сериозни прекъсвания или продължителни прекъсвания в доставките на гориво за Холандия.