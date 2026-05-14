Нидерландия изпитва затруднения с пълненето на газохранилищата преди зимния сезон поради рязкото покачване на цените на газа, което започна след войната между САЩ и Израел срещу Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток. Според Йерун Зантинг, ръководител на газотранспортната компания Gasunie, властите на страната може да бъдат принудени да се намесят през следващите седмици, за да изпълнят целите за съхранение на гориво.
„До края на юни или началото на юли темпът на пълнене на газохранилищата може да е толкова нисък, че Нидерландия рискува да не успее да постигне целите си“, каза той по време на парламентарен брифинг за енергийната сигурност. Според действащите разпоредби, газохранилищата трябва да бъдат запълнени на 87% до 1 ноември.
Според Зантинг, покачващите се цени на газа са направили закупуването и съхранението на гориво по текущите пазарни цени по-малко привлекателно за компаниите. В тази връзка ръководителят на Gasunie предложи разширяване на правомощията на държавната енергийна компания EBN върху доставките на газ, както и обмисляне на субсидиране на енергийните компании, подобно на мерките, използвани по време на кризите през 2022 и 2023 г.
В момента частните компании са до голяма степен отговорни за запълването на газохранилищата, но EBN може да се намеси, ако покупките са недостатъчни. За 2026 г. на компаниите е поставена цел за инжектиране на газ от 80 TWh, в сравнение с 25 TWh през предходната година.
Говорителят на EBN Николин Вризу ван Ек обаче предупреди, че обществените поръчки не трябва допълнително да завишават пазарните цени. „Трябва да подходим внимателно към задачата за запълване на газохранилищата. Ако започнем да закупуваме максимални обеми сега, това ще се отрази на цените на горивата. Със сигурност искаме да избегнем това“, отбеляза тя.
Инжектирането на газ в Нидерландия за зимния сезон започна в началото на април, но поради прекъсвания в доставките и студено време капацитетът за съхранение на газ в момента е само 12%. Gasunie също така предложи създаването на стратегически резерв от газ в случай на сериозни прекъсвания или продължителни прекъсвания в доставките на гориво за Холандия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ?????
Само да напомня че има няма преди 40 години холандците заедно с англичаните и норвежците диктуваха цените на газа.
Кво стана бре и що така?
А?
23:28 14.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кои му пука пък за тия
Коментиран от #18, #19
23:31 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
- Веднага ще решим проблема на Холандия и ЕС!!! Заповед - всички холандци и европейци да нямат достъп до месо! Ще ядат само боб със зеле, и да яхат тръбите!!! Яхнатите тръби да бъдат отведени до газохранилищата!!! Я каква съм умна?!
Подпис: Урсула
Обертъпенфюрер от ЕС S !!!
Коментиран от #8, #9
23:33 14.05.2026
6 Герге ,
23:34 14.05.2026
7 Гъргамел
23:36 14.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Причини ,
До коментар #5 от "Пич":Абе вие и решавате "проблема" Украйна , четири години вече ... 🤭😁
Коментиран от #13
23:44 14.05.2026
10 Евролунатик
23:49 14.05.2026
11 От ниската земля съм
23:52 14.05.2026
12 Ти да видиш
Ако ще Калас и Урсула да ги оставят голи и боси.
Още по-добре! Санкциите работят, вижда се!
Важно е на Путин да му е зле, нали така!?
23:52 14.05.2026
13 Глупости !!!
До коментар #9 от "Причини ,":Проблема на Украйна най успешно го решава Зелю !!! Сигурно е агент на Путин, защото Украйна я нема...
Коментиран от #16
23:55 14.05.2026
14 Здравейте
Коментиран от #21, #22
00:05 15.05.2026
15 Голда
00:12 15.05.2026
16 Глюпости ,
До коментар #13 от "Глупости !!!":Има я .. докато мърдат русначета , ще я има .. 🤫
00:23 15.05.2026
17 Тов. Членин
00:46 15.05.2026
18 Сигурно
До коментар #3 от "Кои му пука пък за тия":не трябва да пълня детски басейн и е нужно доста повече време. Иначе нещата ще пуснат още повече скоро - ако това в Ормуз не приключи до седмица-две - цените на нефта и газта ще излетят с десетки проценти още, някои ги чака дефицит.
00:53 15.05.2026
19 Не харесвам Петър бероонците
До коментар #3 от "Кои му пука пък за тия":Що нищо не им се разбира...
01:01 15.05.2026
20 РЕАЛИСТ
01:24 15.05.2026
21 какви са тия 10 минути ? само 1 минута е
До коментар #14 от "Здравейте":10 минути? моля плащайте си V-и P-и еNа и става само със 5 цъкания на мишката за има няма 1 минута
02:05 15.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.