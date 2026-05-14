Цветан Цветанов: Бойко Борисов губи авторитет след изборния срив

14 Май, 2026 21:32 3 016 43

България трябва да остане последователен стратегически партньор на САЩ

Цветан Цветанов: Бойко Борисов губи авторитет след изборния срив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението за свалянето на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на председателя на ДПС Делян Пеевски е правилен институционален ход, а не политически акт. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в интервю за Дарик Радио, анализирайки първите дни от управлението на кабинета с министър-председател Румен Радев.

Според бившия вътрешен министър държавата е длъжна да осигурява охрана при наличие на реална заплаха за физическа саморазправа, но оценката трябва да се прави от компетентните органи. Той подчерта, че превръщането на темата в обект на парламентарни комисии би я превърнало в политическа говорилня.

"Институционално е решението от службите и органите, които могат да взимат такова решение за свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Правилният подход е специализирана комисия да реши, а вътрешният министър просто да оповести решението", коментира Цветанов пред радиото.

Той допълни, че липсата на остра реакция от страна на самите охранявани лица е показателна: "Оценката на самите лица показва, че решението е правилно, защото те подкрепиха действията на страната."

Цветанов обърна внимание и на вътрешнопартийните процеси в ГЕРБ след изборните резултати, при които формацията е получила около 430 000 гласа – резултат, който определя като изключително нисък.

"Сега в момента Борисов е доста объркан от гледна точка на процесите, които има в ГЕРБ, защото партията получи изключително нисък резултат. Има липса на централизация и Борисов започна да губи авторитета, който имаше през годините", подчерта бившият вицепремиер, допълвайки, че агресивният образ е изиграл лоша шега на лидера на ГЕРБ.

В рамките на интервюто беше дадена висока оценка за назначението на Иван Демерджиев като министър на вътрешните работи. Според Цветанов фактът, че Демерджиев поема поста за втори път, му дава необходимото предимство и дистанция за реална оценка на проблемите в системата. Очаква се добра съвместна работа между него и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Темата за инцидента на прохода Петрохан също беше изведена като приоритетна за обществото и разследващите органи.

"Петрохан е нещо сериозно, за мен нещата са по-сериозни от това, което бе показано в обществото. За мен случаят не е затворен и обществото очаква прозрачност и истина по този случай", категоричен бе Цветанов.

По отношение на външната политика той подчерта, че България трябва да остане последователен стратегически партньор на САЩ и да използва ключовото си геополитическо положение за развитие на газовите и въздушните коридори, както и на дигиталния сектор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 За пример

    33 4 Отговор
    Защо лице, което вгорчило живота на цял народ, трябва да се охранява от този народ и то за негова сметка? Каквото е надробил, това ще сърба. Управниците трябва да се стремят да управляват така, че после да не ходят с подуто око!

    Коментиран от #15

    21:36 14.05.2026

  • 2 Прав е

    18 3 Отговор
    Днес в сайта имаше статия че на последна инстанция Кирил Петков окончателно е осъдил Слави Трифонов за сумата от 50 хил.лв.за думите му че мафията която е ментор на ИТН е свалила неговото правителство. Радостин Василев бивш министър на спорта, 2 пъти народен представител от ИТН ,1 път от ПП/ДБ и 1 път от ПП МЕЧ на която е лидер окончателно също осъди Слави Трифонов но за сумата от 100 хил.лв. Трифонов заведе дело срещу Радостин Василев за думите му че "мафията е пробила в ИТН". На последната инстанция пред ВКС на въпрос на съдебния състав има ли нещо да добави към твърденията си Радостин Василев заяви " Декларирах че мафията е пробила в ИТН но съм сгрешил. Мафията не проби а самата мафия създаде ИТН" и показа необходимите документи за преводи на олигарси към лидерите на формацията. Радостин Василев твърдо е убеден че той е закрил тази про- мафиотска структура.

    Коментиран от #11

    21:37 14.05.2026

  • 3 Тая тераса е

    6 1 Отговор
    Станала вече зиро 😂👋

    21:38 14.05.2026

  • 4 Точно така е

    21 4 Отговор
    Днес и областния координатор на ГЕРБ за Пловдив област Мандраджиев напусна

    21:38 14.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Симитли

    17 2 Отговор
    Размисли и страсти Цецови

    Коментиран от #22

    21:40 14.05.2026

  • 7 Горски

    27 3 Отговор
    А, българските граждани ще се радват когато видят него и Пеевски напуснали завинаги Парламента и политиката. Точно това им каза Народа по площадите в България и чужбина. Службите може да имат информация, че е заплашен от Сретан заради кражбата на едни много пари и измамата на която е подложен, но това не е било свързано със сигурността на държавата, а с дейността на мафията чиито член е бойко тиквочев. Няма бивша мутра, няма и мутра- държавник и да не се изживява като такъв! То и ти си за затвора, дето си придобил 6 апартамента незнайно с какви доходи, че и с изнудване.

    21:41 14.05.2026

  • 8 Цецо Пипоня

    25 1 Отговор
    защо не е в пандиза, а обикаля мисирските студия?

    21:41 14.05.2026

  • 9 бою циганина

    18 3 Отговор
    но пък откраднах милиарди а и продължавам по гепи общините

    21:42 14.05.2026

  • 10 Иван Грозни

    24 2 Отговор
    Колко е смел цвъки когато тиквата се пукна и семките се разбягаха.

    21:44 14.05.2026

  • 11 Радостин е точен

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е":

    Но чалгарските подлоги сами се унищожиха, само Радо им даде тласък с мощен шyт отзад.

    21:49 14.05.2026

  • 12 Мнение

    21 5 Отговор
    Бойка е уникален крадец. Поне два милиарда е скътал, които принадлежат на България.

    21:50 14.05.2026

  • 13 Точен

    20 1 Отговор
    Цецо, защо кога яде кИфтетата не рева?...

    21:56 14.05.2026

  • 14 987

    12 3 Отговор
    Това нещо може само да разнася зараза на хънтавирос и чума. Половината от причината Радев да се появи, да стане президет и да стигне до тук е пробутването от него на другото чудо Цецка Цачева да става президент. И двамата бяха изключително вредни за ГЕРБ и се възползваха максимално за лична облага зад гърба на Борисов.

    21:56 14.05.2026

  • 15 Така е, но

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "За пример":

    Цветанов да не се прави на умряла лисица, защото той рекетираше фирми и създаваше мафиотизирани общински структури. Заедно с Борисов ще лежат в съседни килии.

    21:57 14.05.2026

  • 16 Не знам

    18 3 Отговор
    кога пък е имал авторитет Банкянския мошеник , както и тоя , някакъв си селяндур , видял се чрез далавери с апартамент с кон да препускаш в него , че и с вътрешен асансьор ! И двамата с престъпления за до живот зад решетките

    21:59 14.05.2026

  • 17 иван костов

    12 5 Отговор
    Ееех, как готино си гепехте с Тиквата и щавехте порядъчните хора! Този из род е на свобода, даже е жив, това недвусмислено ни говори, какви нищожества са хората, които той унижаваше и преследваше! Напълно са си го заслужавали жертвите му!😂😂😂😂😂😂

    21:59 14.05.2026

  • 18 Бокича

    9 5 Отговор
    му иде да се увеси някъде, но все още не му разрешават!

    Коментиран от #19

    22:00 14.05.2026

  • 19 Няма

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бокича":

    топки за това !

    22:02 14.05.2026

  • 20 Мюмю

    8 1 Отговор
    търся си 9-тия апартамент

    22:05 14.05.2026

  • 21 Хохо Бохо

    6 5 Отговор
    СЕга авторитет след седмици ще му секнат и паричните потоци. Няма вече кюлчета, даже няма да му вдигат телефона. Ще му връчат цялата сметка на банкянския имбецил престъпник. И Йоца Амстердама го търси да го пита нещо. Няма вече парички от акцизи от тютин, пещерски алкохол, каналчетата ще бъдат пресечени.

    Коментиран от #23

    22:07 14.05.2026

  • 22 Това е пъпе

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Град Симитли":

    сорт "Цецерон", много древен сорт, произхожда от Италия, от Рим.

    22:09 14.05.2026

  • 23 Той много пари е гепил

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    но иска да е във властта за да не го подгонят.

    22:10 14.05.2026

  • 24 Гладна кокошка

    4 1 Отговор
    петел сънува.

    22:16 14.05.2026

  • 25 Тоя

    12 0 Отговор
    как разказваше Цура стругарката , изпълнителката на "Цъфнал герб" , из България като мечкар мечка , да я правят президент! Е , президент не стана , по се сдоби с първокласни имоти за милиони в София ! Как ли ?

    22:18 14.05.2026

  • 26 Мнение

    12 0 Отговор
    Ако знаеше какво мисли за него Дерменджиев въобще нямаше да се показва. Не са го питали още за асансьора.

    22:34 14.05.2026

  • 27 БОЙО ТЪПОТО

    14 5 Отговор
    НЯМА НИКАКЪВ АВТОРИТЕТ.
    ТОЙ И ПЕЕВ СА НАЙ-МРАЗЕНИТЕ СЪЩЕСТВА НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ.
    ИСКАМЕ ДА ГИ ВИДИМ ЗАД РЕШЕТКИТЕ.

    22:37 14.05.2026

  • 28 Нищо

    9 1 Отговор
    не е вечно и ти си на същия хал. А и новите ще спихнат

    Коментиран от #36

    22:39 14.05.2026

  • 29 Айде бе

    9 3 Отговор
    Възмездието настеги всеки.
    Ще настигне и Борисов и Цветанов!
    Ще си платят за всички престъпления и безобразия по най-суровия начин и прошка няма да има, вече съм сигурен.
    Папките им вече са приготвени и са много!!!
    Всички покрай тях също, да не си мислят че ще им се размине, няма да им се размине и ще им дойде като гръм , без да има шум и реклама.
    Някой просто ще им почука на вратата някой ден и този ден наближава, работи се активно по въпроса.

    22:46 14.05.2026

  • 30 оня с коня

    5 4 Отговор
    И да каже Цветанов:КОЙ Лидер на парламентарно представена партия не "губи авторитет"/за тия които останаха зад Борда - няма да говорим/,след като Радев се докопа до пълно мнозинство?Та бил "объркан" ББ,щото ГЕРБ имали изключително нисък резултат...пък са ВТОРА СИЛА в НС?И отбелязва Цветанов че Липса на Протест от страна на Борисов и Пеевски по повод отпадането на Охраната им значело че са съгласни...И да бъдем точни:Това са Хора нареждащи се между няколкото Най-богати Българи и с Финансовите си Възможности могат да си назначат чели Армии Охрана- много по-модерна,Надеждна и ЛОЯЛНА от НСО,дори са домолни от развитието на нещата,щото НСО им бе НАТРАПЕНА от радев Охрана не толкова да ги пази,колкото да ги ШПИОНИРА къде ходят и с кого се срещат.Междувременно ще прогнозира ли Цветков КОЛКО ще продължи Управлението на радев и ще има ли наесен Нови избори поради неоправдаване на Надеждите на Гласувалите за него?

    Коментиран от #32

    22:50 14.05.2026

  • 31 абе

    7 0 Отговор
    А този кой беше? Къде има авторитет?

    22:50 14.05.2026

  • 32 блажени са верующите

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    които си втълпяват, че Радев ще подаде оставка след протести. Ще има много спукани глави поплощадите през следващите 4 години. А може и повече.

    Коментиран от #35

    22:53 14.05.2026

  • 33 Смигъл

    15 0 Отговор
    Колко хора осъдиха държавата заради простотиите на лицето от портрета? С каква съвест продължава да ръси мозък и морал? Явно създанието е силно влюбено в себе си и иска всички да му се радват.

    23:01 14.05.2026

  • 34 Цвъки

    9 0 Отговор
    си е пъпеш отвсякъде!

    23:02 14.05.2026

  • 35 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "блажени са верующите":

    Не подозираш колко си Прав- нещата ще загрубеят както никога което обаче е добре,защото най-накрая Дебилът ще осъзнае че Участието му в Изборния процес не за неговата Глава и всичко което избере с Гласа си накрая му носи само безкрайни Нещастия.

    23:06 14.05.2026

  • 36 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нищо":

    Тъй е, обаче пък какво нищо!
    Огромно ми е нищото!
    И се крие като че ли...

    23:25 14.05.2026

  • 37 То след изборите

    2 0 Отговор
    е много лесно да се плюе по Борисов!

    Номерът беше ПРЕДИ изборите да познаем, че ГЕРБ ще се срутят и че Борисов води ГЕРБ към крах!

    Другите, за които ПРЕДИ изборите казахме, че ще се срутят, бяха ППДБ. ТЕ ДОРИ СЕ РАЗПАДНАХА!

    Срутването на ГЕРБ ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШИЛО!
    Това го казваме ДНЕС!
    След някой месец ВСИЧКИ ще се мъчат да кажат същото! 😆

    23:47 14.05.2026

  • 38 Оле Майко

    3 0 Отговор
    Гиди разпопеният му поп! Тук ще познаеш дребните люде, в злобата им.

    01:04 15.05.2026

  • 39 Бай Араб

    4 0 Отговор
    Голям подлизурко излезе тоя физкултурник и много неблагодарен .

    04:02 15.05.2026

  • 40 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "историк":

    Винаги се сещам за филма Капитан Петко войвода. Спас Турчев вкара Капитан Петко в затвора и България стана бяла държава.

    04:06 15.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 дядото

    1 0 Отговор
    а според мен бойко прекали с употребата на власт,пари и страх при създаване на "авторитета" си

    05:39 15.05.2026

