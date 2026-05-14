Цветан Цветанов: Бойко Борисов губи авторитет след изборния срив

Решението за свалянето на държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на председателя на ДПС Делян Пеевски е правилен институционален ход, а не политически акт. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в интервю за Дарик Радио, анализирайки първите дни от управлението на кабинета с министър-председател Румен Радев.

Според бившия вътрешен министър държавата е длъжна да осигурява охрана при наличие на реална заплаха за физическа саморазправа, но оценката трябва да се прави от компетентните органи. Той подчерта, че превръщането на темата в обект на парламентарни комисии би я превърнало в политическа говорилня.

"Институционално е решението от службите и органите, които могат да взимат такова решение за свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Правилният подход е специализирана комисия да реши, а вътрешният министър просто да оповести решението", коментира Цветанов пред радиото.

Той допълни, че липсата на остра реакция от страна на самите охранявани лица е показателна: "Оценката на самите лица показва, че решението е правилно, защото те подкрепиха действията на страната."

Цветанов обърна внимание и на вътрешнопартийните процеси в ГЕРБ след изборните резултати, при които формацията е получила около 430 000 гласа – резултат, който определя като изключително нисък.

"Сега в момента Борисов е доста объркан от гледна точка на процесите, които има в ГЕРБ, защото партията получи изключително нисък резултат. Има липса на централизация и Борисов започна да губи авторитета, който имаше през годините", подчерта бившият вицепремиер, допълвайки, че агресивният образ е изиграл лоша шега на лидера на ГЕРБ.

В рамките на интервюто беше дадена висока оценка за назначението на Иван Демерджиев като министър на вътрешните работи. Според Цветанов фактът, че Демерджиев поема поста за втори път, му дава необходимото предимство и дистанция за реална оценка на проблемите в системата. Очаква се добра съвместна работа между него и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Темата за инцидента на прохода Петрохан също беше изведена като приоритетна за обществото и разследващите органи.

"Петрохан е нещо сериозно, за мен нещата са по-сериозни от това, което бе показано в обществото. За мен случаят не е затворен и обществото очаква прозрачност и истина по този случай", категоричен бе Цветанов.

По отношение на външната политика той подчерта, че България трябва да остане последователен стратегически партньор на САЩ и да използва ключовото си геополитическо положение за развитие на газовите и въздушните коридори, както и на дигиталния сектор.