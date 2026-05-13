"През 2027 Украйна би могла да победи"
  Тема: Украйна

"През 2027 Украйна би могла да победи"

13 Май, 2026 17:45 4 460 147

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • нато

Председателят на военния комитет на НАТО адмирал Драгоне смята, че войната трудно може да приключи на бойното поле

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Заради влошаващата се ситуация в Русия Путин ще бъде принуден да преустанови военните действия срещу Украйна? А през 2027 Украйна може да излезе победител във войната? ДВ обобщава оценки на военни експерти.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран продължава да отклонява вниманието от войната на Русия срещу Украйна. Киев се опасява, че ще получи по-малко американски оръжия и се подготвя, според медийни публикации, за още три години сражения. Междувременно Москва печели от увеличаващите се цени на нефта и газа. Така изглежда част от реалността през пролетта на 2026 година.

Същевременно Украйна все по-интензивно атакува руската нефтена инфраструктура, мобилният интернет в Русия постоянно се спира, а популярността на руския президент Владимир Путин продължава да спада. Какво означава всичко това?

Ще има ли нова мобилизация в Русия?

Някои международни експерти от седмици допускат, че Путин може да нареди нова мобилизация. Украински военни, на които наскоро се позова президентът Володимир Зеленски, също не изключват тази вероятност. Но редица западни експерти и военни са по-скоро скептично настроени. Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на военния комитет на НАТО, смята, че положението се доближава до патова ситуация, но не вярва, че ще има мобилизация. Според него това ще противоречи на концепцията на "специалната военна операция", както Русия определя войната си срещу Украйна.

Американската военна експертка Евелин Фаркас също не вярва, че в Русия ще бъде обявена всеобхватна мобилизация. Тя изтъква проблемите в руската икономика, които според нея ще възпрат господаря в Кремъл от подобен ход.

Украйна намалява зависимостта си от западните оръжия

Въпреки ситуацията в Персийския залив американският дипломат Курт Фолкер е на мнението, че днес Украйна е в по-силна позиция отпреди – Киев е успял значително да намали зависимостта си от западните оръжия, покрива сам "между 60 и 70 процента" от потребностите си и може да продължи борбата дори американците да прекратят доставките на оръжие.

Преди година по време на посещение в САЩ украинският президент Володимир Зеленски каза, че без американската подкрепа Украйна може да загуби войната. "Това вече не е така", изтъква Фолкер. Същевременно той забелязва, че Вашингтон не може до края на годината да гарантира на Киев доставката на важни ракети за противовъздушната система "Пейтриът" в досегашния им обем. Причината са "приоритетите" на Тръмп, т.е. войната срещу Иран.

Неотдавна украинският президент заяви, че очаква до есента да бъде поставен под растящ натиск от администрацията на Тръмп да приеме руските условия за примирие, и по-конкретно изтеглянето на украинските войски от контролираната от Киев част на Донбас. Евелин Фаркас е убедена, че Украйна ще може успешно да се противопостави на този натиск.

Експертката смята, че до лятото кризата с Иран ще бъде разрешена и Ормузкият проток ще бъде освободен, а САЩ, в съответствие със заканите на Тръмп, биха могли да се насочат към "смяната на режима" в Куба. Но дори при този сценарий тя не очаква увеличаване на натиска спрямо Киев и отбелязва, че това може допълнително да отслаби Русия, историческия съюзник на Хавана.

Истински преговори едва след междинните избори в САЩ?

Фаркас и Фолкер са убедени, че междинните избори за Конгрес в САЩ през ноември ще имат решаващо значение. След тях позициите на Тръмп и на неговата Републиканска партия могат да се окажат отслабени. Фаркас предполага, че в този случай ще се стигне до увеличаване на подкрепата на Вашингтон за Украйна, включително на финансовите помощи. А паралелно руското ръководство може да попадне под още по-голям натиск заради икономическата ситуация.

Председателят на военния комитет на НАТО адмирал Драгоне смята, че войната "трудно" може да приключи на бойното поле. Според него руската армия остава "силна" - въпреки нарастващите загуби. Но икономическото положение може да стане една от причините, която да подтикне Москва към сключването на мирно споразумение. "Не вярвам, че Русия някога ще се съгласи на мирно споразумение с Украйна, но мисля, че в даден момент би могла да приеме военно примирие. Смятам, че се приближаваме към тази точка", казва и Курт Фолкер, който е бивш пълномощник на Тръмп за Украйна.

Той казва, че преговорите за приключване на войната досега са били "фарс", но променената ситуация в Русия и загубите във войната могат да принудят Кремъл да преустанови военните действия. Според него това, което в момента е от значение, е реалността, а ситуацията в Русия се влошава значително, казва той.

Експертите имат различни виждания по въпроса кога би могъл да настъпи обрат. Фолкер не изключва вероятността това да се случи още тази година. Според него вероятността е 50 процента. Фаркас назовава 2027 година като дата, в която "Украйна би могла да победи".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоалетна Хартия

    134 17 Отговор
    Това означава, че ще свалят зеленият!!

    Коментиран от #58, #108, #115

    17:50 13.05.2026

  • 2 Гост

    160 12 Отговор
    Дойче зеле и бесарабски фронт. 😀

    Коментиран от #66

    17:50 13.05.2026

  • 3 Уточнение

    145 12 Отговор
    "През 2027 Украйна би могла да победи" - може би едва ли не !

    Коментиран от #46, #138

    17:51 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цвете

    108 10 Отговор
    ТОЗИ НАСПАЛ ЛИ СЕ Е? КАКВО ГОВОРИ? КОЛКО ОЩЕ ГОДИНИ И УБИТИ?! ДОРИ ДНЕС ДА СПРЕ Е ЖИВОТОСПАСЯВАЩО ЗА УКРАИНЦИТЕ. КОГАТО СИ ДАЛЕЧ ОТ ВОЙНАТА, МОЖЕ ВСИЧКО ДА СИ ПИШЕШ ,НО КОГАТО СИ ВЪТРЕ Е СЪВСЕМ ДРУГО.✈️🤔🫡🎖🚔

    Коментиран от #23

    17:52 13.05.2026

  • 6 Да,бе

    131 14 Отговор
    Победата на Украйна ще повторение на победата на Германия през 1945 година ..Едно към едно.Фюрера ще се отрови отново,но тоя път през носа...

    Коментиран от #106, #147

    17:52 13.05.2026

  • 8 мизерници

    18 52 Отговор
    Мдааа . На 7 октомври Зеленко може да маршерува на Чеврвеният площад !!!

    Коментиран от #30, #140

    17:53 13.05.2026

  • 9 си пън

    60 8 Отговор
    драгоне,сащ за тях си нямат и не могат да произведат ракети

    17:54 13.05.2026

  • 10 Пешко

    14 55 Отговор
    Едва ли! Руснаците са на три дни от Киев!

    Коментиран от #24

    17:55 13.05.2026

  • 11 С ТОЗИ КЬОРАВ

    64 7 Отговор
    ЕНТУСИАЗЪМ СТЕ ЗА НИКЪДЕ.НЕВЪЗМОЖНОТО Е САМО МЕЧТАТА ВИ.

    17:55 13.05.2026

  • 12 Аха

    84 10 Отговор
    Колкото Тръмп победи Иран толкова и Украйна ще победи Русия. Какво има в предвид автора с победа....да си върне Украйна териториите или да не я бият повече?! А зелето да разнищи цъфтящата икономика на Германия И ЕС а не да оплаква руската

    17:55 13.05.2026

  • 13 зИленски

    69 10 Отговор
    ДА,БЕ
    ПЪРВО БЕШЕ 23
    ПОСЛЕ 24
    ПОСЛЕ 25
    ПОСЛЕ 26
    СЕГА 2027

    Коментиран от #83

    17:56 13.05.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    65 8 Отговор
    Това са същите военните дето правят луди пари като помпат войната!

    Ами чакайте 27ма...то така чакахте и 26та. можеше да е и 25та, почти бяхте успели 24та...
    КАЗАНО Е ПОД ФУРАЖКА АКЪЛ НЕ ТЪРСИ! Просто търчиш до другото дърво и това е ;)

    17:56 13.05.2026

  • 15 Чорбара

    51 8 Отговор
    Надай се к.ре на пияни жЕни!

    17:57 13.05.2026

  • 16 койдазнай

    6 67 Отговор
    Тръмп му каза съвсем ясно: Даваш ми лично 390 млрд долара и още 1 трлн за американските фирми, аз ти давам Украйна. Путин на думи се съгласи, ама парите не ги е дал. За това сега страда. Като му уври главата и си плати всичко с лихвите и глобите, Тръмп ще му да де Украйна. Но не преди това!

    Коментиран от #50

    17:57 13.05.2026

  • 17 По скоро гущера

    54 8 Отговор
    би се научил да пър ди над вода,отколкото Украйна да победи

    17:59 13.05.2026

  • 18 ха ха хааа

    39 5 Отговор
    Е тука , бръкнахте надълбоко ... 🤭😁

    17:59 13.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дойче Зеле

    75 8 Отговор
    През 2027 Укрия ще победи Русия,
    а през 2028 ЕС ще се присъедини към Укрия
    и Зеленски ще заеме местото на Урсулата
    за да Оправи ЕС както Оправи и Укрия

    18:02 13.05.2026

  • 22 Биби

    15 50 Отговор
    Да не искате да кажете че Русия ще превземе Украйна! Щото не успя за три дни!

    18:03 13.05.2026

  • 23 Цвекье

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Много си въодушевена , мило ..

    18:04 13.05.2026

  • 24 Истината

    9 42 Отговор

    До коментар #10 от "Пешко":

    На три дни бяха преди три години пияните мизерници

    Коментиран от #43

    18:04 13.05.2026

  • 25 Путин си

    58 9 Отговор

    До коментар #20 от "Васил":

    Изчисти затворниците и от бившите републики. Украйна загуби украинци много от които млади хора. Освен това дори и след края на войната украинците няма да се върнат в Украйна и Украйна е обречена да изчезне като демография. А Русия успя да отслаби ЕС първо като ги направи зависими от конкурента Америка и ги принуди да печатат като луди евро....откраднаха им 300 млрд но Украйна ще струва трилиони на ес

    18:06 13.05.2026

  • 26 шаа

    56 6 Отговор
    поредната, но не и последната анонимка на информационните клоуни в германия и шутовете им от наша страна

    18:07 13.05.2026

  • 27 А50

    51 7 Отговор
    На прав път са тръгнали натюфците, водещ директно към катастрофа, пожелавам им все такива анализи и успехи

    18:08 13.05.2026

  • 28 Сатана Z

    35 7 Отговор
    Е,нема такъв тшак, баце!

    18:12 13.05.2026

  • 29 Полигон Украйна

    7 21 Отговор
    Според информация към края на 2025 г. и началото на 2026 г., от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. Украйна е загубила контрол върху приблизително 19.35% от територията си, което е около 116 800 кв. км (45 000 кв. мили). Това включва и Крим, анексиран през 2014 г..

    Ситуацията на фронта обаче е много динамична и трудна за обобщаване, тъй като през 2026 г. линиите се променят непрекъснато, а двете страни дават противоречиви данни. Ето каква е картината според последните доклади:

    📊 Картина на териториалните загуби към 2026 г.
    За да добиете по-точна представа, е полезно да разгледате данните от различни източници:

    Твърдения на Русия: Руското военно командване обяви, че от началото на 2026 г. е поело контрол над 1700 кв. км украинска територия, включително 80 населени места. Според техните оценки, към април 2026 г. те контролират около 90% от Донбас и 75% от Запорожка и Херсонска области.

    Данни от украински източници: Президентът Володимир Зеленски и командването на ВСУ отричат руснаците да са постигнали значителен напредък. Те твърдят, че от началото на годината украинските сили са успели да освободят повече територия, отколкото да загубят. През март 2026 г. те съобщават за освободени 275 кв. км на юг и близо 50 кв. км през същия месец. Според техни карти Русия контролира по-малко от обявеното от нея – около 116 793 кв. км (19.35%). Независимият проект DeepState също отчита ежедневни промени, като в края на януари 2026 г. до

    18:14 13.05.2026

  • 30 Моряка

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "мизерници":

    В клетка ли и как ще върви,като е в клетка?Ще теглят клетката със ЗИЛ 130 или с трактор Сталинец?А може би и с Молотовка?

    18:14 13.05.2026

  • 31 Евролибераст

    38 5 Отговор
    Би могла. Можела би била. Щеше, ама ако.
    Вие само не спирайте да дарявате заплати.

    18:15 13.05.2026

  • 32 хахаха

    29 5 Отговор
    а може би украина ще победи пре 2030 г.

    18:19 13.05.2026

  • 33 последния украинец

    34 6 Отговор
    ще успее да победи.

    Малко остава. До 2027 украинците ще свършат.

    18:20 13.05.2026

  • 34 1233

    33 6 Отговор
    На 30 ти февруари ще победи

    18:28 13.05.2026

  • 35 мдаааа

    9 36 Отговор
    Натам отиват нещата , за ужас на 0шанките ... 🤭😁

    Коментиран от #37

    18:34 13.05.2026

  • 36 така така

    29 5 Отговор
    Би могла... в сънищата на наркоманското джудже.

    18:41 13.05.2026

  • 37 Георги

    18 4 Отговор

    До коментар #35 от "мдаааа":

    баш натам са тръгнали... на запад, на запад и в Москва.

    18:45 13.05.2026

  • 38 да да

    26 5 Отговор
    Чудеса..или пир по време на чума.Докато младите укроинци мрат на фронта като мухи..Ермак бивш секретар на кабинета на Зеленото наркоманче разслезван за корупция..Нищо ново под слънцето..Разбира се намират се бивши военни които набиват на канчето на укроинци че те са на една крачка от победа..още 1мрн убити и всичко ще се нареди..

    18:49 13.05.2026

  • 39 ханс

    23 4 Отговор
    Тея в зелето май всичките са дрогирани

    18:50 13.05.2026

  • 40 Подобни писания

    34 4 Отговор
    не вървят пред българите, може би вашата близка аудитория с промитите и деформирани мозъци биха ви повярвали ако въобще се интересуват от темата. Ще ви подхвърля жокер: пишете за новите предложения на Алтернатива за Германия и подгответе Шрьодер за разговори в Москва - единствен изход за Германия, офертата е твърда.

    Коментиран от #88

    18:52 13.05.2026

  • 41 Ами

    25 9 Отговор
    Пропагандата е храна за наивниците.
    Но шансовете през 2027 година
    въобще да съществува държава
    с име окраина са под 40%.

    18:56 13.05.2026

  • 42 Бай ОНЯ

    27 5 Отговор
    Тея ми развеселиха вечерта. Скоро не бях се хилил така. Кой не разбра че с АКАрайна е свършено?

    19:00 13.05.2026

  • 43 Орк на тротинетка 🧌🛴

    5 19 Отговор

    До коментар #24 от "Истината":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    19:01 13.05.2026

  • 44 Димяща ушанка

    5 22 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #86

    19:01 13.05.2026

  • 45 Сесесере2🤢🤮

    7 24 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    19:01 13.05.2026

  • 46 Жожи

    28 5 Отговор

    До коментар #3 от "Уточнение":

    Тоя иска да каже, че до 2027 г НАТО ще се въоръжи и ще влезе вече официално във война, не както досега потайно.

    19:03 13.05.2026

  • 47 Мечтите на подивелия запад

    31 6 Отговор
    Защо се пишат глупости тук, след като Украйна следващата година, няма да я има и половината! Одеса също ще влезе в пределите на руската федерация!

    Коментиран от #56

    19:06 13.05.2026

  • 48 Евтина пропаганда

    18 3 Отговор
    хахаха

    19:09 13.05.2026

  • 49 Стария

    18 4 Отговор
    Що за бълвоч ?

    19:16 13.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Маринов

    25 6 Отговор
    Всички фактори по-горе, могат да са по друг сценарий. Ако Окраина и коалицията на войната натиснат, Русия може да стартира тактическите ядрени бомби. И всички прогнози на DW отиват в канала. Да не забравят думите на Путин: защо им е свят без Русия?

    Коментиран от #55, #98

    19:25 13.05.2026

  • 52 А ДАНО

    8 6 Отговор
    Ама надали.

    19:28 13.05.2026

  • 53 Малка корекция

    20 8 Отговор
    Трябва само да се промени първата цифра 2027 да стане 3027. Или по нашенски "на куково лято".

    19:29 13.05.2026

  • 54 Това е безспорен факт.

    9 22 Отговор
    Путин се провали.Украйна не е Грузия или Ичкерия.

    Коментиран от #145

    19:30 13.05.2026

  • 55 Дааа

    1 19 Отговор

    До коментар #51 от "Маринов":

    И за два часа русия до Урал става на горяща лава.

    Коментиран от #82

    19:32 13.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Такива заглавия

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоалетна Хартия":

    Ако факти си смени цветовете на синьо и жълто ще се получи синхрон с подобни заглавия..

    19:42 13.05.2026

  • 59 От чужбина

    28 4 Отговор
    Те щяха да побеждават още преди години... И контранаступ имаше, ама май само гробищата им се увеличиха. А Русия беше свършила и ракети и самолети и танкове и пак напредва. Путин умира няколко пъти, пък го гледаме жив и здрав изнася реч на Парада на Победата. Изобщо Русия слаба, ама е огромна опасност за Европа и за това Европа търси начин да произвежда оръжия. Айде да престанат с информационната помия дето ни заливат. Направо е обидно.Не сме толкова глупави и не рупаме доматите с колците. На всички е ясно, че Путин добре си е подредил нещата. Предлагаше им преговори, които му бяха категорично отказани. Следва набиване на канчетата, докато им дойде малко акъл в главите. Отделно им каза:-Искате дълга война, добре имате я! Така войната се проточва, НАТО си изпразва оръжейните складове, Европа плаща и заборчнява все повече и повече...Сега тези дето обещаваха, че нито една молекула газ няма да влиза от Русия почнаха да говорят, че трябва да се преговаря с Русия. Честито на печелившите!

    Коментиран от #84

    19:47 13.05.2026

  • 60 ужас 😆😆😆

    11 1 Отговор
    Абе някой от вас в Русия ходил ли е 2027 ние може да ходим гастърбайтъри там 😆😆😆

    19:50 13.05.2026

  • 61 ТТТ

    5 24 Отговор
    Украйна вече победи, защото знаят за какво се бият. За своята независимост. А руЗнаците само и единствено за пари и от страх. Страх от собствените им сили за сигурност. БГ Ошанките да знаят, че ако са в любимата им РуЗия досега щяха да са в колониите. Щото нали мнението им не е държавното такова.

    19:57 13.05.2026

  • 62 Хаха

    22 4 Отговор
    Хаха . Ей , това Дойче Зеле нямат умора . Да , ще победи кога аз излетя за луната . Айде стига смешна пропаганда и небивалици

    19:59 13.05.2026

  • 63 Боко

    14 3 Отговор
    А дойче 💩 е “ свободна “ ,”не” КОРУМПИРАНА имитация на медия👌

    20:00 13.05.2026

  • 64 Бих могъл

    18 4 Отговор
    А аз през 2027 г. бих могъл да се оженя за Анджелина Джоли.

    Коментиран от #67

    20:00 13.05.2026

  • 65 Дрън...дрън...

    10 2 Отговор
    ...ярина...!

    20:02 13.05.2026

  • 66 Напишете авторите от Бесарабски фронт-де

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Огризенко и Маломуж...🤣🤣🤣!

    20:04 13.05.2026

  • 67 Борисов

    12 2 Отговор

    До коментар #64 от "Бих могъл":

    А аз бих могъл през 2027г.,да си върна охраната от НСО...🙄😮‍💨😨!

    20:07 13.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Винкело

    12 2 Отговор
    Ами да, "широк спектър от мнения". Това мнение е от най-широкия спектър, чак отвъд него.

    20:11 13.05.2026

  • 70 az СВО Победа 81

    18 4 Отговор
    Офффф, ама пак ли щели да "побеждават"?

    За кой път вече?

    Не ми е ясно само едно:

    Тръмп ли се учи от DW или те от него? Защото помним колко пъти той победи Иран, а DW Русия....
    🤣🤣🤣

    20:19 13.05.2026

  • 71 Хаха

    14 3 Отговор
    А точна дата на перемогата не цитира ли доче зеле!?
    Аз се досещам коя ще е - шестък, 38-ми юли, 2027 година....

    20:24 13.05.2026

  • 72 АМА ВЕРНО ЛИ ????

    13 4 Отговор
    ВКИСНАТОТО ЗЕЛЕ ЛЪЖЕ КАТО ВСИЧКИ ФАШИСТИ КОИТО ПОДКРЕПЯТ БРАТОВЧЕДИТЕ СИ БАНДЕРИ !!!!

    20:26 13.05.2026

  • 73 Хахахах

    13 3 Отговор
    ШвабскитеСвине квичат.

    20:27 13.05.2026

  • 74 Па оно цел СВЕТ знае че

    4 17 Отговор
    Пиздоглазия ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА!
    Ехеххехехех
    Нито ЕДНА изпълнена ЦЕЛ! Нито ЕДНА превзета ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
    2 Милиона човекоподобни монголья Фира,. 92% от бойната техника -- ФИРА! Черноморския флот -- ФИРА но...вече защитаваме мумията и кремля!
    Ееееедехееее
    АБЕ...мани

    20:27 13.05.2026

  • 75 Хи хи хи . Голям майтап !

    16 3 Отговор
    Абе от юли никъде във европа и у нас няма да има горива , нафта ,бензин , газ .....ей тия от феса са малоумни , ще се молят на ПУТИН !!!

    Коментиран от #96

    20:29 13.05.2026

  • 76 3 дня в Киев, седмица в Лисабон ..

    5 16 Отговор
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!! 24. 02. 22
    Хахахахаха

    Коментиран от #110, #129

    20:30 13.05.2026

  • 77 Стратег коко

    14 3 Отговор
    А дотогава ще остане ли камък върху камък в Украйна? Май на някого му харесва само да поучава украинците как да вадят за него кестени от жаравата....

    20:31 13.05.2026

  • 78 Московия

    4 16 Отговор
    Еваларка на Зеленски ,че разреши едночасов Парад на Монгольята на Цръвения мегдан!
    Респект

    20:32 13.05.2026

  • 79 Голям майтап

    16 3 Отговор
    Сега гледайте как европа ще се върти като като УУУУУР.. ВА за да получи горива от Русия .....щото и е толкова малко акъла и помогна да и взривят северен поток за да страда след това ! МАЗОХИСТИ !

    Коментиран от #80

    20:33 13.05.2026

  • 80 Ааааааа не !

    16 2 Отговор

    До коментар #79 от "Голям майтап":

    Европа има зелена енергия и ше се справи със всички кризи , Урсулите тъй казаха , да ни ни е страх , че хляба , щял да стане десет евро бил по сладък и щели да сме го оценили много качествено !!!!

    20:38 13.05.2026

  • 81 Путqin

    3 17 Отговор
    Вече изпусна шанса! Дронове дънят отвсякъде!

    20:40 13.05.2026

  • 82 Така ли?

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Дааа":

    И кой? Киев? Лондон или Париж? Берлин? Малко си чел и много фантазираш!

    20:44 13.05.2026

  • 83 е по друго е

    1 8 Отговор

    До коментар #13 от "зИленски":

    от 3 ,7 ...1465 дни

    20:45 13.05.2026

  • 84 Маринов

    13 1 Отговор

    До коментар #59 от "От чужбина":

    Като че ли аз съм писал това. Поздравления! Трябва да се гледа трезво на нещата и иска се анализ.

    20:48 13.05.2026

  • 85 Дойче зеле

    12 0 Отговор
    Фейк!

    20:51 13.05.2026

  • 86 Димвш Кримски мост

    9 3 Отговор

    До коментар #44 от "Димяща ушанка":

    Превзех Крим!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    20:56 13.05.2026

  • 87 Може

    10 0 Отговор
    ... в една далечна галактика, много далеч и паралелно от тук.

    20:56 13.05.2026

  • 88 що се изказваш

    0 8 Отговор

    До коментар #40 от "Подобни писания":

    от името на всички Българи. Ти си в единственно число.

    20:57 13.05.2026

  • 89 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 -МАЙ -2999 ГОДИНА

    12 1 Отговор
    90-МИЛИАРДА € ЗА ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ

    20:59 13.05.2026

  • 90 Иван 1

    9 1 Отговор
    Дойче взеле как си го представяте това нещо ми слезте на земята и носите глави , не се излагайте с тези глупости.

    Коментиран от #91

    21:04 13.05.2026

  • 91 Хмм

    10 0 Отговор

    До коментар #90 от "Иван 1":

    немските медии и по Хитлерово време така са пишели, как фюрерът ще победи

    21:07 13.05.2026

  • 92 Цък

    11 0 Отговор
    Украйна победи още през 2023 г. Зеленски както винаги си спази обещанието и още същата година почива в Крим. Когато се събуди и какво да види краката му отвити

    21:09 13.05.2026

  • 93 Де бил

    15 0 Отговор
    Напълно е възможно Украйна да победи през 2027!!!! Но също така ( при определени условия) украинците могат да станат по 3 метра високи ! Точно тогава Христо Стоичков ще поумнее и Бойко ще стане честен човек.

    21:11 13.05.2026

  • 94 Русуфил хардлайнaр

    1 15 Отговор
    Ние сме штасливци че сме съвременици на велики времена! Малка но славна Украйна трепе магучата! Е на таа хубава работа не моа са задържа да нсъ изцепа, СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #114

    21:14 13.05.2026

  • 95 Ти да видиш

    9 0 Отговор
    Значи да очакваме ЯРС или Сармат в територията между Европа и Русия в края на тази година?
    ;)

    21:14 13.05.2026

  • 96 Русуфил хардлайнaр

    1 12 Отговор

    До коментар #75 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Кой ша са моли на путин за нафта, бе! Напротив, путин понастоящем се моли да му свалят санкциите, че фалит!

    21:18 13.05.2026

  • 97 През 2027

    13 0 Отговор
    Българите би могли да станат много богати и цените на стоките след въвеждането на еврото ще се коригират и намалят на половина.

    21:20 13.05.2026

  • 98 Русуфил хардлайнaр

    1 10 Отговор

    До коментар #51 от "Маринов":

    Кoпейките са също Митя пияндeто и Маша алкaша! Кат са сгoмняса работата, мятат бомби до пълен апокалипсис!

    21:25 13.05.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Русуфил хардлайнaр

    1 12 Отговор
    Напуследак кoпейкити постоянно са управдаат! Нищо немое да управдай ризила на путин! СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #105

    21:35 13.05.2026

  • 103 ЗАТОВА

    11 0 Отговор
    С ТАКИВА ДЖЕНДЕРАЛИ ФАНТЗЬОРИ . .НАТОто ,.....НЕМА ДА ГО БЪДЕ ....

    21:40 13.05.2026

  • 104 Тома

    13 0 Отговор
    Мокрите сънища са винаги безплатни за DW

    21:43 13.05.2026

  • 105 ПО ТОЧНО

    14 0 Отговор

    До коментар #102 от "Русуфил хардлайнaр":

    С ТАКИВА КАТО ТЕБ "ФЕНОВЕ" НЕГРАМОТНИЦИ УСРАИНА НАПРАВО ЦЪФНА

    21:44 13.05.2026

  • 106 Един

    1 13 Отговор

    До коментар #6 от "Да,бе":

    Фюрера е Путлер.

    21:48 13.05.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Най-после

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоалетна Хартия":

    Имате и тоалетна хартия ... 🤭

    21:54 13.05.2026

  • 109 Влошаващата се ситуация е в ЕС

    17 1 Отговор
    Откъде им хрумна, че в Русия се влошавала ситуацията?

    Аз като гледам какви стават цените в България, и където ходя в Гърция, и Румъния, направо ми се плаче. Всичко спестено заминава. Страхотен се оказа този ЕС. Преди да влезем в него бяхме по-добре. Даже и еврото влоши нещата, вместо да помогне.

    Затова вски гласуват за Радев, а всъщност гласуват против управляващите.

    21:56 13.05.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Азиатец

    13 2 Отговор
    Дойче веле са най-големите жалкари !
    Пародия на медия ! Гьобелс се върти в гроба от примитивизма им !

    22:01 13.05.2026

  • 112 Тинтири минтири

    13 2 Отговор
    Хайли лайкли, вероятно, може би , почти сигурно и прочие евроатлантически глупости и фантазии.
    5 години няма край логоρеята.

    22:11 13.05.2026

  • 113 Тити на Кака

    12 2 Отговор
    "Мечтание".
    Ама не от Шуман.
    От Дойче зеле е.

    22:12 13.05.2026

  • 114 Любо

    13 2 Отговор

    До коментар #94 от "Русуфил хардлайнaр":

    ШТастливеца!.... Русия май ти е поизбила зъбките и нещо фъфлиш!
    Според мен по-добре да презапишеш трети клас!

    Коментиран от #118

    22:15 13.05.2026

  • 115 През 2027

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоалетна Хартия":

    Баба може да стане мъжка.
    Дойч еЗеле

    22:17 13.05.2026

  • 116 Спорт

    14 1 Отговор
    Още няколко милиона убити млади украински момчета и наркомана ще победи.

    22:22 13.05.2026

  • 117 Тоню

    12 0 Отговор
    Дойче...Дойче. Жалба ви майка
    Гладна кокошка -просо сънува
    Швабско до 25 лета е претопени от намиращите се там черни

    22:22 13.05.2026

  • 118 Русуфил хардлайнaрин

    3 15 Отговор

    До коментар #114 от "Любо":

    Люпчо, задълбай у садаржанието, язе не сам важен! Баща ви путин е вечи изпapдянъ лимунада! Онаа с косата га търси! Ама мани га путин! Той вече не е важен! Русията остае без пуминак, а туй вечи е большой проблем! Путин също знае че губи войната!

    22:26 13.05.2026

  • 119 404...

    11 1 Отговор
    ....да победи -> фантасмагории на ента степен. Путин си играе заедно със САЩ, а Европа плаща сметката, както винаги -> жалка работа ;) .

    22:27 13.05.2026

  • 120 стоян георгиев

    11 2 Отговор
    Още като прочетох заглавието на тая щуротия бях сигурен ,че такава глупост могат да измъдрят само от дойче зелето и излязох прав.

    22:36 13.05.2026

  • 121 Русуфил хардлайнaр

    3 11 Отговор
    Путин може да е дребен, но е изключително пpoст мъж!

    22:36 13.05.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Факт или факти или не

    9 2 Отговор
    Откровена пропаганда ,на която вече никой не се връзва

    22:49 13.05.2026

  • 125 Точен

    8 2 Отговор
    Към автора на статията: Бързо към аптеката!

    22:50 13.05.2026

  • 126 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 8 Отговор
    Който разбрал,разбрал.

    22:54 13.05.2026

  • 127 000

    6 3 Отговор
    Украйна не съществува като държавно образование от 3 години.

    22:55 13.05.2026

  • 128 Европа е с Украйна

    4 11 Отговор
    колкото е необходимо.
    След войната Европа ще възстанови и въоръжи Украйна до степен, че да бъде Защитницата на Европа.
    Европа ще се обедини с Украйна и ще бъде една от световните сили.
    Огромен пазар + най силната армия.

    Путлер няма икономика за дълга война.

    Коментиран от #144

    22:55 13.05.2026

  • 129 Сметах,сметах

    1 9 Отговор

    До коментар #76 от "3 дня в Киев, седмица в Лисабон ..":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    22:56 13.05.2026

  • 130 Пора

    1 11 Отговор
    Както и да го въртят и сучат путинова русия умира.

    Коментиран от #146

    22:57 13.05.2026

  • 131 Путлер

    3 13 Отговор
    затъна в Украйна и напълно се провали.
    Не може да превземе Донбас!
    5 години мъки и наближава 2 милиона жертви.

    През това време Китай вече отбелязва Сибир и географията му с китайски имена.
    За това Си котка и къта Путлер и го кани на гости в Пекин.
    Путлер му поднася Сибир на тепсия.

    Коментиран от #136, #141

    22:59 13.05.2026

  • 132 Годината е 2027

    0 11 Отговор
    3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    Коментиран от #143

    23:01 13.05.2026

  • 133 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор
    През 2027 година може да спечеля Евро Милиони. Вероятността не е нула. Все някой го печели милионите.
    Зеленски вече спечели 1000 милиарда от дедо Джо и Урсула. Това е с 999,5 милиарда повече от най-големия джакпот от Евро Милиони!
    Дедо Джо като се усети, какво е сторил, се побърка човека!

    23:04 13.05.2026

  • 134 бай Даньо

    7 0 Отговор
    В тоя свят изглежда никой не може да победи никого. САЩ не победиха Иран даже има мнения за обратното.... Русия се вижда не побеждава Okpайна , и дори не е сигурно че ционистите могат да победят Хамас и Хизбула . Изглежда воените технологии са там че с далекобойни ракети и дронове всеки може да нанесе огромни щети на всеки и това до някъде действа възпиращо . Това е и шанс за малки държавички като България да стоят стабилно против значително по големи врагове... Тук идва лошото, заради тая военна безисходица че някой луд ( "миротвореца" тръмпо или ушатия шестопръст) може да реши че ядрените оръжия имат тактическо предназначение в съвременна война ...

    23:06 13.05.2026

  • 135 Дзак

    7 0 Отговор
    Ако напусне защитените окопи, за да напредва, украинската армия ще бъде разгромена.

    23:31 13.05.2026

  • 136 По полека с пропагандата

    9 0 Отговор

    До коментар #131 от "Путлер":

    Не предозирайте. Особено загиналите и милионите.

    Русия редовно обменя трупове с Украйна и съотношението е потресаващо в полза на Русия. Намерете колко срещу колко са обменяли. Почти винаги е 20 пъти повече украински трупа, отколкото руски. ПЪТИ!
    Така че по-скромно с цитирането на пропагандните изцепки на НАТО.

    23:32 13.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Цензура

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Уточнение":

    Ами ще "победи".... също както финландците твърдят, че са "победили" СССР през 40-а година, защото загубиха само 15% от територията си !!! Само гледай как след 10 години, ако укрия изобщо съществува, вече ще бъде сочена като "победител" в тая война, въпреки че е минус 60% от населението си и минус 35% от територията си !!!

    07:03 14.05.2026

  • 139 Коста

    4 0 Отговор
    Че какво пречи на Окраина победи и 2026та?

    10:55 14.05.2026

  • 140 точно така

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "мизерници":

    зеленото ще маршЕрува, както пишеш надрусан.
    А сега сериозно: думите на канцлера фон Бисмарк: "Зная сто начина да извадиш руската мечка от бърлогата и НИТО един да я върнеш". Който има разум и хал хабер исторически познания, да си прави изводите. Русия НИКОЙ не я е побеждавал. И ако се "ослушва" в този случай, то е защото западаът и натото вкараха братски народ да се бие за тяхна полза.

    11:32 14.05.2026

  • 141 И ЧИ КО СА ПРОМЕНИ

    4 0 Отговор

    До коментар #131 от "Путлер":

    В УКРАЙНА
    НЯМА ГЛУПАЦИ ЗА ФРОНТА
    НЯМА ПАРИ ОТ АМЕРИКА
    НЯМА ПЕЙТИЪТРИ
    ТАРИКАТИТЕ ВЪВ ВЛАСТА СЕ ХВАНАХА ЗА ГУШИТЕ
    ДИГНАХА СЕ ЦЕНИТЕ НА НЕФТА
    РУСКАТА АРМИЯ ВЪПРЕКИ ВСИЧКО НАПРЕДВА

    АМА ЩО ПЪК ДА НЕ ПОБЕДИ
    АМА КОГО ША ПОБЕДИ НЕ ЗНАМ
    А САМО УКРОДЕБИЛИЗ....МА МЕСТЕН И ТАМОШЕН ОЩЕ СЕ КРЕПИ И ВЕЕЩИ ИСТЕРИЧНО

    12:28 14.05.2026

  • 142 каунь

    3 0 Отговор
    тия са пуни ди би ли!

    15:49 14.05.2026

  • 143 Бъркаш годината и жените

    3 0 Отговор

    До коментар #132 от "Годината е 2027":

    През 2022г. -10 милиона украинки на мобилизирани се втурнаха по света да си търсят мъж и да сеят украински спин.

    19:48 14.05.2026

  • 144 Урсула е с Украйна

    5 0 Отговор

    До коментар #128 от "Европа е с Украйна":

    докато не се разкрият схемите със Зеля за милиардите помощи и оръжието. Вече хлопна решетката зад Ярмак, скоро да се готви Зеленски, че там нещата не свършват само до златна тоалетна.
    След края на СВО, остатъка от Украйна ще бъде ползван от Щатите за добив на редкоземни елементи и всякакви природни изкопаеми, за което зеления подписа договор. А останалото население на тази територия ще трябва здравата да се потруди, за да произвежда, да се издържа и да плаща 90 милиарден дълг, с който ЕК и просроченият им Президент ги задължи.
    А за заблудата Ви че Путин "нямал икономика за дълга война" не се тревожете.Тези твърдения ги слушахме още през 2022,през 2023г. и ето как отговори един руски генерал: Тези хора не ни познават, не разбират Путин и нас. В Русия и Путин може да няма пари за всичко друго, за каквото се сетите, но за войната пари винаги ще има! Така,че не се надявайте на Русия да й свършат парите за СВО. Напразно е! По-добре търсете Щрьодер да преговаря с Путин за нефт.

    20:18 14.05.2026

  • 145 Украйна не е и САЩ и НАТО

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Това е безспорен факт.":

    Затова НЕ БИ МОГЛА да победи Русия!
    Бедни ми бедни ,украински народе, кой те така грозно с таз черна лъжа люлее...

    20:32 14.05.2026

  • 146 Точно

    4 0 Отговор

    До коментар #130 от "Пора":

    така ни говориха 45 години и за капитализма, че се разлага и умира, пък той издържа още цели 80 години. И сега Русия, която я погребвате от 2022г., заедно с Тръмп и Си Дзинпин му слагат край, за да начертаят Новия световен ред на многополюсния свят. А Европа пак е между изпълнителите.

    20:41 14.05.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.