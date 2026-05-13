"През 2027 Украйна би могла да победи"

Заради влошаващата се ситуация в Русия Путин ще бъде принуден да преустанови военните действия срещу Украйна? А през 2027 Украйна може да излезе победител във войната? ДВ обобщава оценки на военни експерти.
Войната на САЩ и Израел срещу Иран продължава да отклонява вниманието от войната на Русия срещу Украйна. Киев се опасява, че ще получи по-малко американски оръжия и се подготвя, според медийни публикации, за още три години сражения. Междувременно Москва печели от увеличаващите се цени на нефта и газа. Така изглежда част от реалността през пролетта на 2026 година.
Същевременно Украйна все по-интензивно атакува руската нефтена инфраструктура, мобилният интернет в Русия постоянно се спира, а популярността на руския президент Владимир Путин продължава да спада. Какво означава всичко това?
Ще има ли нова мобилизация в Русия?
Някои международни експерти от седмици допускат, че Путин може да нареди нова мобилизация. Украински военни, на които наскоро се позова президентът Володимир Зеленски, също не изключват тази вероятност. Но редица западни експерти и военни са по-скоро скептично настроени. Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на военния комитет на НАТО, смята, че положението се доближава до патова ситуация, но не вярва, че ще има мобилизация. Според него това ще противоречи на концепцията на "специалната военна операция", както Русия определя войната си срещу Украйна.
Американската военна експертка Евелин Фаркас също не вярва, че в Русия ще бъде обявена всеобхватна мобилизация. Тя изтъква проблемите в руската икономика, които според нея ще възпрат господаря в Кремъл от подобен ход.
Украйна намалява зависимостта си от западните оръжия
Въпреки ситуацията в Персийския залив американският дипломат Курт Фолкер е на мнението, че днес Украйна е в по-силна позиция отпреди – Киев е успял значително да намали зависимостта си от западните оръжия, покрива сам "между 60 и 70 процента" от потребностите си и може да продължи борбата дори американците да прекратят доставките на оръжие.
Преди година по време на посещение в САЩ украинският президент Володимир Зеленски каза, че без американската подкрепа Украйна може да загуби войната. "Това вече не е така", изтъква Фолкер. Същевременно той забелязва, че Вашингтон не може до края на годината да гарантира на Киев доставката на важни ракети за противовъздушната система "Пейтриът" в досегашния им обем. Причината са "приоритетите" на Тръмп, т.е. войната срещу Иран.
Неотдавна украинският президент заяви, че очаква до есента да бъде поставен под растящ натиск от администрацията на Тръмп да приеме руските условия за примирие, и по-конкретно изтеглянето на украинските войски от контролираната от Киев част на Донбас. Евелин Фаркас е убедена, че Украйна ще може успешно да се противопостави на този натиск.
Експертката смята, че до лятото кризата с Иран ще бъде разрешена и Ормузкият проток ще бъде освободен, а САЩ, в съответствие със заканите на Тръмп, биха могли да се насочат към "смяната на режима" в Куба. Но дори при този сценарий тя не очаква увеличаване на натиска спрямо Киев и отбелязва, че това може допълнително да отслаби Русия, историческия съюзник на Хавана.
Истински преговори едва след междинните избори в САЩ?
Фаркас и Фолкер са убедени, че междинните избори за Конгрес в САЩ през ноември ще имат решаващо значение. След тях позициите на Тръмп и на неговата Републиканска партия могат да се окажат отслабени. Фаркас предполага, че в този случай ще се стигне до увеличаване на подкрепата на Вашингтон за Украйна, включително на финансовите помощи. А паралелно руското ръководство може да попадне под още по-голям натиск заради икономическата ситуация.
Председателят на военния комитет на НАТО адмирал Драгоне смята, че войната "трудно" може да приключи на бойното поле. Според него руската армия остава "силна" - въпреки нарастващите загуби. Но икономическото положение може да стане една от причините, която да подтикне Москва към сключването на мирно споразумение. "Не вярвам, че Русия някога ще се съгласи на мирно споразумение с Украйна, но мисля, че в даден момент би могла да приеме военно примирие. Смятам, че се приближаваме към тази точка", казва и Курт Фолкер, който е бивш пълномощник на Тръмп за Украйна.
Той казва, че преговорите за приключване на войната досега са били "фарс", но променената ситуация в Русия и загубите във войната могат да принудят Кремъл да преустанови военните действия. Според него това, което в момента е от значение, е реалността, а ситуацията в Русия се влошава значително, казва той.
Експертите имат различни виждания по въпроса кога би могъл да настъпи обрат. Фолкер не изключва вероятността това да се случи още тази година. Според него вероятността е 50 процента. Фаркас назовава 2027 година като дата, в която "Украйна би могла да победи".
Ситуацията на фронта обаче е много динамична и трудна за обобщаване, тъй като през 2026 г. линиите се променят непрекъснато, а двете страни дават противоречиви данни. Ето каква е картината според последните доклади:
📊 Картина на териториалните загуби към 2026 г.
За да добиете по-точна представа, е полезно да разгледате данните от различни източници:
Твърдения на Русия: Руското военно командване обяви, че от началото на 2026 г. е поело контрол над 1700 кв. км украинска територия, включително 80 населени места. Според техните оценки, към април 2026 г. те контролират около 90% от Донбас и 75% от Запорожка и Херсонска области.
Данни от украински източници: Президентът Володимир Зеленски и командването на ВСУ отричат руснаците да са постигнали значителен напредък. Те твърдят, че от началото на годината украинските сили са успели да освободят повече територия, отколкото да загубят. През март 2026 г. те съобщават за освободени 275 кв. км на юг и близо 50 кв. км през същия месец. Според техни карти Русия контролира по-малко от обявеното от нея – около 116 793 кв. км (19.35%). Независимият проект DeepState също отчита ежедневни промени, като в края на януари 2026 г. до
