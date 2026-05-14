Костадин Костадинов: Народът избра Румен Радев, за да изчисти ГЕРБ и ДПС

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи подробен анализ на новата политическа реалност у нас след победата на партия „Прогресивна България“. В интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV той коментира причините за изборния резултат, официалното влизане на страната в еврозоната в началото на годината и бъдещето на парламентарната опозиция.
Костадинов обясни защо неговата формация е загубила част от електоралната си тежест, докато новата партия на доскорошния държавен глава Румен Радев си осигури абсолютно мнозинство в 52-рото Народно събрание. Според него голяма част от избирателите са направили стратегически, а не идеологически избор.
"Българските граждани избраха силен кандидат, за когото социолозите обясняваха, че може да победи омразните ГЕРБ и ДПС, които станаха токсични последните години особено много, с ясното съзнание, че той не отговаря на сто процента на техните виждания", заяви Костадин Костадинов.
Той цитира свои разговори със симпатизанти, които са признали, че са подкрепили формацията на Радев като компромисен вариант, водени изцяло от желанието "поне една част от политическия боклук да бъде изчистена от терена". Председателят на „Възраждане“ отчете, че тази цел реално е постигната и сега е време за реални действия от страна на новото управление.
Въпреки някои сходства в публичното говорене, Костадинов категорично отхвърли възможността за политическо партньорство с „Прогресивна България“, изтъквайки огромни идеологически различия. Попитан за свалената държавна охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов, той бе лаконичен, коментирайки, че не вижда никакъв проблем в това решение.
Остра критика бе насочена към финансовата политика и официалното приемане на еврото у нас на 1 януари 2026 година. Костадинов атакува директно легитимността на данните, с които страната ни стана 21-вата членка на валутния съюз.
"България влезе в Еврозоната с фалшифицирани данни за инфлацията и за бюджета и не може да се казва „било, каквото било“", категоричен бе политикът.
В този контекст той припомни позициите на Румен Радев от 2025 година относно отдалечаването на законността и демокрацията от Народното събрание. Костадинов постави риторичен въпрос дали новите управляващи ще подкрепят гражданския глас, допълвайки, че референдумът остава най-висшата форма на демокрация.
Източник: www.dunavmost.com
1 1488
ама много продажнаСГАН са !
Коментиран от #4, #11, #27
20:05 14.05.2026
2 А па
Коментиран от #15
20:06 14.05.2026
3 хехе
20:06 14.05.2026
4 тъй ли...
До коментар #1 от "1488":И що са мъчиш, ами не се върнеш в прародината си?
20:06 14.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 бълнува си
20:07 14.05.2026
7 Коцее коце
20:08 14.05.2026
8 Възраждане
20:09 14.05.2026
9 Хасковски каунь
Ако ГЕРБ ДПС не бъдат ско+пени, избори и Възраждане
20:10 14.05.2026
10 от село
20:10 14.05.2026
11 Дръта чанта
До коментар #1 от "1488":Ами заминавай от кадето си дошъл
20:11 14.05.2026
12 Божеее , Боже
20:11 14.05.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #59
20:11 14.05.2026
14 az СВО Победа 81
Вижте само как се възпали водещата мисирка и се опита да му отнеме думата когато той говори за еврото и фалшифицираните от България данни!
"Било каквото било" бяха нейни думи!
Господи, събери си вересиите....
Коментиран от #21, #28
20:12 14.05.2026
15 Гоя
До коментар #2 от "А па":Но това не се сбъдна!
20:12 14.05.2026
16 Как е в Тюленово
Коментиран от #17
20:13 14.05.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Как е в Тюленово":Ами тогава да направим референдум за еврото.Каквото каже народа ще призная
Коментиран от #18, #23, #26, #30
20:14 14.05.2026
18 Гресирана ватенка
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Първо опушеният да върне субсидийте 😁
Коментиран от #25
20:17 14.05.2026
19 А50
20:18 14.05.2026
20 Народа
20:20 14.05.2026
21 Баба Радка
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":Не споменавай напразно името Госпдно бе момче.Може гръм да ти прати от небесата.
20:20 14.05.2026
22 Тук Костя €стотинкин е прав,
20:21 14.05.2026
23 Дрътия Софианец
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Кой ще пита па тебе, олигарх със 17 ресторанта .. 🤭
20:22 14.05.2026
24 Абе
20:22 14.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Демократ
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Кочината я създадоха комунистите.
20:27 14.05.2026
27 Патриот
До коментар #1 от "1488":София е единствената столица в света
която няма паметник на основателят на държавата.
За да се прекрати този позор,
да се претопят бронзовите останки на Паметникът на Съветската армия,
за паметник на Аспарух
Коментиран от #29, #31, #34
20:28 14.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Т Живков
До коментар #27 от "Патриот":Смъртт на комунизма!
20:30 14.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Аспарух
До коментар #27 от "Патриот":не заслужава секънд хенд метал. Достойно би било да се съберат средства и да се направи паметник
Коментиран от #33
20:35 14.05.2026
32 Хмм
20:41 14.05.2026
33 Патриот
До коментар #31 от "Аспарух":А защо не и два паметника? Един в София на мястото на ПСА и друг в Пловдив на мястото на окупатора Альоша
20:42 14.05.2026
34 Ами
До коментар #27 от "Патриот":Паметникът на Аспарух е там, където трябва да бъде, в Добрич, Добруджа е харесал той и решил да се установи и създаде своята държава
20:43 14.05.2026
35 Връщай
20:44 14.05.2026
36 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #47
20:48 14.05.2026
37 връщай
20:52 14.05.2026
38 Еврокопейкa
Коментиран от #42
20:56 14.05.2026
39 Абсурдистан
Коментиран от #41
21:01 14.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ТИР
До коментар #39 от "Абсурдистан":Представи си път с интензивно движение ,
от едната страна е стадо с овце , а от другата страна голямо пасище и сочна трева - тръгва една овца и всичките по нея.....та толкова за избирателите...
21:12 14.05.2026
42 Нехис
До коментар #38 от "Еврокопейкa":Дъртите комунисти преляха в Мунчова България.
В БСП останаха резервите.
Коментиран от #43
21:18 14.05.2026
43 Милен
До коментар #42 от "Нехис":Е па ти виждал ли си ,,дърт" комунист" на живо сега има само млади комунисти, развяващи флагчета съставени от цветовете на дъгата.
21:41 14.05.2026
44 БББ
21:44 14.05.2026
45 ОГРОМЕН ФАКТ !!!
22:09 14.05.2026
46 Беше прекъсван
22:16 14.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Народът
Руските Партии
Да бягат към Мускалието.
22:19 14.05.2026
49 Соросоидните лайкове
22:19 14.05.2026
50 Копейкин,
22:35 14.05.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Шаран БГ
Дядо ми ,/Бог да го прости / повтаряше :" Народ никога не е управлявал и няма да управлява !! Него ,й-често, ще го управляват хора/ преди всичко/ алчни за пари !Дали са учени , знаещи и можещи....... е второстепенен въпрос. " Защото образованието няма нищо общо с възпитанието, с човешките пороци, стремленията и тълкуванията на нещата !! Те това е ! Тук не е Чехия, още по-малко Швейцария или Дания !! Идеологии - дрън , дрън Как беше – Ден да мине , самун да затгине !!
Е-е-е !? Защо да чета и уча всички ГОЛЕМИ мислители, от гръцки и древноримски произход, че чак до "брежневската" полит икиномия ??
23:03 14.05.2026
53 То бива бива прекъсване , че няма
23:27 14.05.2026
54 Знаците са грубо
23:34 14.05.2026
55 копейкин
Коментиран от #56
00:20 15.05.2026
56 Обаче ако не можеш да го докажеш
До коментар #55 от "копейкин":Ще понесеш отговорността защото първото което е трябва да кажеш за кого говориш че строи палати.
Коментиран от #58
00:46 15.05.2026
57 симеон крадкобурготски
00:47 15.05.2026
58 има видеа
До коментар #56 от "Обаче ако не можеш да го докажеш":от различни хора които показват палатите на костя с субсидията всички го знаят!
Коментиран от #61
00:56 15.05.2026
59 Ала Бала
До коментар #13 от "Последния Софиянец":а с това да се гордеем ли?
01:06 15.05.2026
60 Зарко
01:09 15.05.2026
61 Ха Ха Ха
До коментар #58 от "има видеа":Може да намерим много филми на палати, но дали са на КК? Ако той имаше палати до сега да е в затвора 20 пъти. Но той не е този с палатите други са, но жалко че такива като теб си вадят хляба с лъжи срещу родината си.
01:16 15.05.2026