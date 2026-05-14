Костадин Костадинов: Народът избра Румен Радев, за да изчисти ГЕРБ и ДПС

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи подробен анализ на новата политическа реалност у нас след победата на партия „Прогресивна България“. В интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV той коментира причините за изборния резултат, официалното влизане на страната в еврозоната в началото на годината и бъдещето на парламентарната опозиция.

Костадинов обясни защо неговата формация е загубила част от електоралната си тежест, докато новата партия на доскорошния държавен глава Румен Радев си осигури абсолютно мнозинство в 52-рото Народно събрание. Според него голяма част от избирателите са направили стратегически, а не идеологически избор.

"Българските граждани избраха силен кандидат, за когото социолозите обясняваха, че може да победи омразните ГЕРБ и ДПС, които станаха токсични последните години особено много, с ясното съзнание, че той не отговаря на сто процента на техните виждания", заяви Костадин Костадинов.

Той цитира свои разговори със симпатизанти, които са признали, че са подкрепили формацията на Радев като компромисен вариант, водени изцяло от желанието "поне една част от политическия боклук да бъде изчистена от терена". Председателят на „Възраждане“ отчете, че тази цел реално е постигната и сега е време за реални действия от страна на новото управление.

Въпреки някои сходства в публичното говорене, Костадинов категорично отхвърли възможността за политическо партньорство с „Прогресивна България“, изтъквайки огромни идеологически различия. Попитан за свалената държавна охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов, той бе лаконичен, коментирайки, че не вижда никакъв проблем в това решение.

Остра критика бе насочена към финансовата политика и официалното приемане на еврото у нас на 1 януари 2026 година. Костадинов атакува директно легитимността на данните, с които страната ни стана 21-вата членка на валутния съюз.

"България влезе в Еврозоната с фалшифицирани данни за инфлацията и за бюджета и не може да се казва „било, каквото било“", категоричен бе политикът.

В този контекст той припомни позициите на Румен Радев от 2025 година относно отдалечаването на законността и демокрацията от Народното събрание. Костадинов постави риторичен въпрос дали новите управляващи ще подкрепят гражданския глас, допълвайки, че референдумът остава най-висшата форма на демокрация.

