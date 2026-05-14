Новини
България »
Костадин Костадинов: Народът избра Румен Радев, за да изчисти ГЕРБ и ДПС

Костадин Костадинов: Народът избра Румен Радев, за да изчисти ГЕРБ и ДПС

14 Май, 2026 20:04 1 720 61

  • костадин костадинов-
  • евро-
  • еврозона-
  • мерки

Остра критика бе насочена към финансовата политика и официалното приемане на еврото у нас на 1 януари 2026 година

Костадин Костадинов: Народът избра Румен Радев, за да изчисти ГЕРБ и ДПС - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи подробен анализ на новата политическа реалност у нас след победата на партия „Прогресивна България“. В интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV той коментира причините за изборния резултат, официалното влизане на страната в еврозоната в началото на годината и бъдещето на парламентарната опозиция.

Костадинов обясни защо неговата формация е загубила част от електоралната си тежест, докато новата партия на доскорошния държавен глава Румен Радев си осигури абсолютно мнозинство в 52-рото Народно събрание. Според него голяма част от избирателите са направили стратегически, а не идеологически избор.

"Българските граждани избраха силен кандидат, за когото социолозите обясняваха, че може да победи омразните ГЕРБ и ДПС, които станаха токсични последните години особено много, с ясното съзнание, че той не отговаря на сто процента на техните виждания", заяви Костадин Костадинов.

Той цитира свои разговори със симпатизанти, които са признали, че са подкрепили формацията на Радев като компромисен вариант, водени изцяло от желанието "поне една част от политическия боклук да бъде изчистена от терена". Председателят на „Възраждане“ отчете, че тази цел реално е постигната и сега е време за реални действия от страна на новото управление.

Въпреки някои сходства в публичното говорене, Костадинов категорично отхвърли възможността за политическо партньорство с „Прогресивна България“, изтъквайки огромни идеологически различия. Попитан за свалената държавна охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов, той бе лаконичен, коментирайки, че не вижда никакъв проблем в това решение.

Остра критика бе насочена към финансовата политика и официалното приемане на еврото у нас на 1 януари 2026 година. Костадинов атакува директно легитимността на данните, с които страната ни стана 21-вата членка на валутния съюз.

"България влезе в Еврозоната с фалшифицирани данни за инфлацията и за бюджета и не може да се казва „било, каквото било“", категоричен бе политикът.

В този контекст той припомни позициите на Румен Радев от 2025 година относно отдалечаването на законността и демокрацията от Народното събрание. Костадинов постави риторичен въпрос дали новите управляващи ще подкрепят гражданския глас, допълвайки, че референдумът остава най-висшата форма на демокрация.

Източник: www.dunavmost.com


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    18 17 Отговор
    големиБОКЛУЦИ са това БЪЛГАРИТЕ
    ама много продажнаСГАН са !

    Коментиран от #4, #11, #27

    20:05 14.05.2026

  • 2 А па

    33 15 Отговор
    за малко да изчисти Възраждане!

    Коментиран от #15

    20:06 14.05.2026

  • 3 хехе

    40 16 Отговор
    Не знам за ГЕРБ и ДПС, но Възраждане с копейкин за малко щяха да бъдат изчистени.

    20:06 14.05.2026

  • 4 тъй ли...

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И що са мъчиш, ами не се върнеш в прародината си?

    20:06 14.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бълнува си

    16 26 Отговор
    ГЕРБ е втора политическа сила и следователно хората не смятат да я изчистват, както БСП или ВМРО.

    20:07 14.05.2026

  • 7 Коцее коце

    32 11 Отговор
    Защо си с 12 депотата????

    20:08 14.05.2026

  • 8 Възраждане

    28 13 Отговор
    Са секта продажници

    20:09 14.05.2026

  • 9 Хасковски каунь

    11 20 Отговор
    Браво Коце!
    Ако ГЕРБ ДПС не бъдат ско+пени, избори и Възраждане

    20:10 14.05.2026

  • 10 от село

    6 4 Отговор
    И ако не го направи - гр ъм ще го удари !

    20:10 14.05.2026

  • 11 Дръта чанта

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ами заминавай от кадето си дошъл

    20:11 14.05.2026

  • 12 Божеее , Боже

    12 8 Отговор
    Костя , аресвам те ... 🤭😁 Максуда те приветства

    20:11 14.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Днес Марко Рубио благодари на България по Фокс нюз за помощта срещу Иран.

    Коментиран от #59

    20:11 14.05.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    24 13 Отговор
    Гледайте го!

    Вижте само как се възпали водещата мисирка и се опита да му отнеме думата когато той говори за еврото и фалшифицираните от България данни!

    "Било каквото било" бяха нейни думи!

    Господи, събери си вересиите....

    Коментиран от #21, #28

    20:12 14.05.2026

  • 15 Гоя

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "А па":

    Но това не се сбъдна!

    20:12 14.05.2026

  • 16 Как е в Тюленово

    27 12 Отговор
    Тая патерица да не говори от името на народа! Да си говорят двамата с Ганчо ли беше, Цончо ли

    Коментиран от #17

    20:13 14.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    12 13 Отговор

    До коментар #16 от "Как е в Тюленово":

    Ами тогава да направим референдум за еврото.Каквото каже народа ще призная

    Коментиран от #18, #23, #26, #30

    20:14 14.05.2026

  • 18 Гресирана ватенка

    18 6 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Първо опушеният да върне субсидийте 😁

    Коментиран от #25

    20:17 14.05.2026

  • 19 А50

    7 7 Отговор
    Е Коцето да не си представя, че това става с булдозер. Как се чисти кочина създавана поне 15г то е пълно с доверени прасета навсякъде

    20:18 14.05.2026

  • 20 Народа

    10 13 Отговор
    знае много добре защо е избрал Радев ,но ти си недуразумение в парламента!

    20:20 14.05.2026

  • 21 Баба Радка

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    Не споменавай напразно името Госпдно бе момче.Може гръм да ти прати от небесата.

    20:20 14.05.2026

  • 22 Тук Костя €стотинкин е прав,

    8 9 Отговор
    колкото и да не го понасям, че още от 21-ва се продаде на Тиквата. Народът искаше "спасител", който да го избави от злините на ГЕРБ, ДПС и ППДБ, но за притежаващите поне 2 мозъчни гънки беше кристално ясно, че ще получи още много от същото по елементарните изтъркани сценарии с "новия месия" на посолствата и библиотекарите.

    20:21 14.05.2026

  • 23 Дрътия Софианец

    8 6 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Кой ще пита па тебе, олигарх със 17 ресторанта .. 🤭

    20:22 14.05.2026

  • 24 Абе

    14 2 Отговор
    Волен изтрезня ли? 🤣.

    20:22 14.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Демократ

    15 3 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Кочината я създадоха комунистите.

    20:27 14.05.2026

  • 27 Патриот

    14 13 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    София е единствената столица в света
    която няма паметник на основателят на държавата.

    За да се прекрати този позор,
    да се претопят бронзовите останки на Паметникът на Съветската армия,
    за паметник на Аспарух

    Коментиран от #29, #31, #34

    20:28 14.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Т Живков

    13 3 Отговор

    До коментар #27 от "Патриот":

    Смъртт на комунизма!

    20:30 14.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Аспарух

    10 3 Отговор

    До коментар #27 от "Патриот":

    не заслужава секънд хенд метал. Достойно би било да се съберат средства и да се направи паметник

    Коментиран от #33

    20:35 14.05.2026

  • 32 Хмм

    14 7 Отговор
    Костадинов запази охраната на пеевски-борисов през февруари, а президентът Радев я свали за един ден, Сарафов подаде оставка, свален беше шефът на ДАНС, как да му прости костадинов, който и за президент се беше кандидатирал, но президентът Радев не строи къщи, дори охраната си свали сам, за срам на парламента, включително и Костадинов

    20:41 14.05.2026

  • 33 Патриот

    12 9 Отговор

    До коментар #31 от "Аспарух":

    А защо не и два паметника? Един в София на мястото на ПСА и друг в Пловдив на мястото на окупатора Альоша

    20:42 14.05.2026

  • 34 Ами

    9 4 Отговор

    До коментар #27 от "Патриот":

    Паметникът на Аспарух е там, където трябва да бъде, в Добрич, Добруджа е харесал той и решил да се установи и създаде своята държава

    20:43 14.05.2026

  • 35 Връщай

    17 7 Отговор
    Парите бе!

    20:44 14.05.2026

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    18 6 Отговор
    КОПЕЙКИН, МРЪСНА ФАШИСТКА ГАД .................... МЛЪКНИ , ТИ СИ ПОСЛЕДНАТА ДУПКА НА КАВАЛА ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #47

    20:48 14.05.2026

  • 37 връщай

    15 6 Отговор
    парите

    20:52 14.05.2026

  • 38 Еврокопейкa

    12 8 Отговор
    Народът почти ги изчисти тия русопутинопитеци- едва минаха 4%

    Коментиран от #42

    20:56 14.05.2026

  • 39 Абсурдистан

    11 6 Отговор
    Пълно куку. Твърдението щеше да е вярно, ако 17.27% са народът. Копейката се активизира за да покрие собствената си загуба на гласове.

    Коментиран от #41

    21:01 14.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ТИР

    7 4 Отговор

    До коментар #39 от "Абсурдистан":

    Представи си път с интензивно движение ,
    от едната страна е стадо с овце , а от другата страна голямо пасище и сочна трева - тръгва една овца и всичките по нея.....та толкова за избирателите...

    21:12 14.05.2026

  • 42 Нехис

    7 5 Отговор

    До коментар #38 от "Еврокопейкa":

    Дъртите комунисти преляха в Мунчова България.
    В БСП останаха резервите.

    Коментиран от #43

    21:18 14.05.2026

  • 43 Милен

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Нехис":

    Е па ти виждал ли си ,,дърт" комунист" на живо сега има само млади комунисти, развяващи флагчета съставени от цветовете на дъгата.

    21:41 14.05.2026

  • 44 БББ

    10 3 Отговор
    Народа и теб трябваше да изчисти,следващия път ще поправи грешката.

    21:44 14.05.2026

  • 45 ОГРОМЕН ФАКТ !!!

    4 0 Отговор
    НИКОЙ СЪС СВОЕТО ПРОДАЖНИЧЕСТВО НЕ СТИГНАЛ НИКЪДЕ ДАЛЕЧЕ !!! ТУК Е СТАРА ПРАКТИКА : ПЛАТЯТ НА НЯКОЛКО ДРАСКАЧА ДА ПИШАТ ГЛУПОСТИ И ПРОДАЖНИЧЕСТВОТО ГОТОВО !!!

    22:09 14.05.2026

  • 46 Беше прекъсван

    3 3 Отговор
    Особено в началото въпреки че беше втори той пристигна първи и спаси положението , но беше прекъсван. Това направи много лошо впечатление , но до колкото имаше възможност Костадинов отговори много добре и се опита да обясни позициите си.

    22:16 14.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Народът

    3 5 Отговор
    Ще изчисти и Израждане.

    Руските Партии

    Да бягат към Мускалието.

    22:19 14.05.2026

  • 49 Соросоидните лайкове

    4 1 Отговор
    Жестоко фалшифицирани поне така изглежда.

    22:19 14.05.2026

  • 50 Копейкин,

    4 3 Отговор
    що не ги "изчисти", беше им подлога. За дебелетата си траеше. Громеше ПП, ДБ. Радките те набутаха в НС за да си им лайкучката.

    22:35 14.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    Уважаемият г-н Костадинов е вече 12 лазарника в Парламента. Трябва да е наясно, че устройството на държавата, нейната Конституция и всдичко що е под слънцето тук.....е с давност от 120 години ...най-малко !! И в него няма нищо демократично, нищичко , което да води към прогрес. Никой не говори за производство, за съзидателен труд.На практика не се дава думата на демоса – както на парламентарни избори , така и после - на референдум някакъв !! Ха, какво е това РЕФЕРЕНДУМ ??
    Дядо ми ,/Бог да го прости / повтаряше :" Народ никога не е управлявал и няма да управлява !! Него ,й-често, ще го управляват хора/ преди всичко/ алчни за пари !Дали са учени , знаещи и можещи....... е второстепенен въпрос. " Защото образованието няма нищо общо с възпитанието, с човешките пороци, стремленията и тълкуванията на нещата !! Те това е ! Тук не е Чехия, още по-малко Швейцария или Дания !! Идеологии - дрън , дрън Как беше – Ден да мине , самун да затгине !!
    Е-е-е !? Защо да чета и уча всички ГОЛЕМИ мислители, от гръцки и древноримски произход, че чак до "брежневската" полит икиномия ??

    23:03 14.05.2026

  • 53 То бива бива прекъсване , че няма

    5 2 Отговор
    На къде повече , но Коцето издържа геройски и се представи чудесно. Браво Коце ти си истински лидер.

    23:27 14.05.2026

  • 54 Знаците са грубо

    0 0 Отговор
    Манипулирани. Пак се върнаха старите навици.

    23:34 14.05.2026

  • 55 копейкин

    3 3 Отговор
    строи палати на морето с парите на българския данъкоплатез заради шепа промити копейки.....

    Коментиран от #56

    00:20 15.05.2026

  • 56 Обаче ако не можеш да го докажеш

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "копейкин":

    Ще понесеш отговорността защото първото което е трябва да кажеш за кого говориш че строи палати.

    Коментиран от #58

    00:46 15.05.2026

  • 57 симеон крадкобурготски

    2 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    00:47 15.05.2026

  • 58 има видеа

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Обаче ако не можеш да го докажеш":

    от различни хора които показват палатите на костя с субсидията всички го знаят!

    Коментиран от #61

    00:56 15.05.2026

  • 59 Ала Бала

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    а с това да се гордеем ли?

    01:06 15.05.2026

  • 60 Зарко

    1 1 Отговор
    Най българската партия. Няма шикалкавене и заобикалки. Жалко че народът ни не е български. Крадлив народ без самосъзнание това си заслужава.

    01:09 15.05.2026

  • 61 Ха Ха Ха

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "има видеа":

    Може да намерим много филми на палати, но дали са на КК? Ако той имаше палати до сега да е в затвора 20 пъти. Но той не е този с палатите други са, но жалко че такива като теб си вадят хляба с лъжи срещу родината си.

    01:16 15.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове