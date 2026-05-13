Какво лежи на дъното край Испания? Потънал руски кораб може би е превозвал реактори за ядрени подводници за Северна Корея

Руски товарен кораб, претърпял серия от мистериозни експлозии, преди да потъне край югоизточния бряг на Испания преди 17 месеца, може би е превозвал реактори за ядрени подводници, предназначени за Северна Корея, съобщава "Гардиън".

"Голямата мечка" - 142-метров кораб под руски флаг, собственост на свързаната с държавата компания "Оборонлогистика", плава от Санкт Петербург до Владивосток в Далечния изток на Русия, когато потъва на 62 морски мили край бреговете на Мурсия малко преди полунощ на 23 декември 2024 г.

11 часа по-рано испанската служба за морско спасяване и сигурност "Сасемар" изпраща хеликоптер, бърза спасителна лодка и влекач до "Голямата мечка", които подават сигнал за бедствие в 12:53 ч. честно време.

Други кораби в района отбелязват, че руският кораб е забавил драстично ход през предходните 24 часа, накланял се е силно и екипажът му го е напуснал. Членовете на екипажа са обяснили на спасителите, че е имало три експлозии в машинното отделение на кораба.

Опитите на испанците да помогнат на "Голямата мечка" са прекратени в 20:07 ч. същата вечер, когато пристига руски военен кораб. Той поема управлението на операциите и нарежда на двете лодки на "Сасемар" да се оттеглят на разстояние от две морски мили.

Според документ на испанското правителство, публикуван преди три месеца в отговор на парламентарни въпроси относно инцидента, руският военен кораб след това е изстрелял сигнални ракети над "Голямата мечка". В статия във вестник "Вердад" от Мурсия пише, че сигналните ракети може да са били послужили, за да заслепят инфрачервените канали на разузнавателните спътници, които са наблюдавали инцидента.

Разследване на Си Ен Ен за потъването на кораба отбелязва, че "четири подобни сеизмични сигнала, чийто модел наподобява подводни мини или надземни експлозии в кариери" са били чути веднага след изстрелването на сигналните ракети. До 23:20 ч. "Голямата мечка" потъва и до момента лежи на дълбочина от 2500 метра. Смята се, че двама членове на екипажа са загинали при първоначалните експлозии, а 14 са били спасени.

Въпреки че корабът официално е превозвал "неопасни стоки" - сред които 129 транспортни контейнера, два крана и два големи капака за люкове за поддръжка - маршрутът и потъването му усъмниха испанските власти.

След разпит капитанът на "Голямата мечка" в крайна сметка заявил на испанските следователи, че "капаците на люковете" на борда на кораба му са "компоненти на ядрен реактор, подобни на тези, използвани от подводниците", но че не е превозвано ядрено гориво.

Разследващите са забелязали и два огромни сини контейнера - всеки с тегло около 65 тона - на кърмата на кораба на сателитни снимки.

"Следователно това биха били два товара, почти невъзможни за транспортиране по криволичещите пътища на Русия, Казахстан, Узбекистан и Афганистан между двата града, обслужвани от "Голямата мечка", пише в. "Вердад".

"Този ​​мистериозен недеклариран товар със сигурност би оправдал пътуване от над 15 000 км по море между Санкт Петербург и Владивосток".

Източник, запознат с разследването, твърди, че руският капитан е смятал, че ще бъде пренасочен към севернокорейското пристанище Расон, за да достави двата реактора.

Въпреки че инцидентът остава загадка, Си Ен Ен предполага, че потъването на "Голямата мечка" "може да е рядка и рискована намеса на западна армия, целяща да попречи на Русия да изпрати подобрена ядрена технология на ключов съюзник - Северна Корея".

Телевизията отбелязва, че руският кораб е отплавал само два месеца след като севернокорейският лидер Ким Чен-ун е изпратил войски, за да помогне на Владимир Путин за войната в Украйна.

Дупка с размери 50 на 50 см, открита в корпуса на кораба - с повредения метал, обърнат навътре - тя може да е била направена от свръхбързо оръжие, известно като суперкавитиращо торпедо.

"Смята се, че само Съединените щати, няколко съюзници от НАТО, Русия и Иран притежават този вид високоскоростно торпедо, което изстрелва въздух пред оръжието, за да намали съпротивлението на водата", уточнява Си Ен Ен.

"Източник, запознат с испанското разследване, заяви, че е стигнато до заключението, че използването на такова устройство би съответствало на размера на дупката в корпуса на "Голямата мечка" и че е могло да нанесе безшумен удар, довел до внезапното забавяне на плавателния съд на 22 декември".

Си Ен Ен съобщи, че е имало "вихрушка от скорошна военна дейност" около останките на кораба, като американски самолети за ядрено разузнаване са прелетяли над мястото два пъти през последната година, а руски шпионски кораб е произвел още четири експлозии в останките седмица след потъването му.

В доклад на "Оборонлогистика" се твърди, че "Голямата мечка" е станала жертва на "целенасочена терористична атака".