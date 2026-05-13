Какво лежи на дъното край Испания? Потънал руски кораб може би е превозвал реактори за ядрени подводници за Северна Корея

13 Май, 2026 21:55 4 639 139

Руският кораб е отплавал само два месеца след като севернокорейският лидер Ким Чен-ун е изпратил войски, за да помогне на Владимир Путин за войната в Украйна

Руски товарен кораб, претърпял серия от мистериозни експлозии, преди да потъне край югоизточния бряг на Испания преди 17 месеца, може би е превозвал реактори за ядрени подводници, предназначени за Северна Корея, съобщава "Гардиън".

"Голямата мечка" - 142-метров кораб под руски флаг, собственост на свързаната с държавата компания "Оборонлогистика", плава от Санкт Петербург до Владивосток в Далечния изток на Русия, когато потъва на 62 морски мили край бреговете на Мурсия малко преди полунощ на 23 декември 2024 г.

11 часа по-рано испанската служба за морско спасяване и сигурност "Сасемар" изпраща хеликоптер, бърза спасителна лодка и влекач до "Голямата мечка", които подават сигнал за бедствие в 12:53 ч. честно време.

Други кораби в района отбелязват, че руският кораб е забавил драстично ход през предходните 24 часа, накланял се е силно и екипажът му го е напуснал. Членовете на екипажа са обяснили на спасителите, че е имало три експлозии в машинното отделение на кораба.

Опитите на испанците да помогнат на "Голямата мечка" са прекратени в 20:07 ч. същата вечер, когато пристига руски военен кораб. Той поема управлението на операциите и нарежда на двете лодки на "Сасемар" да се оттеглят на разстояние от две морски мили.

Според документ на испанското правителство, публикуван преди три месеца в отговор на парламентарни въпроси относно инцидента, руският военен кораб след това е изстрелял сигнални ракети над "Голямата мечка". В статия във вестник "Вердад" от Мурсия пише, че сигналните ракети може да са били послужили, за да заслепят инфрачервените канали на разузнавателните спътници, които са наблюдавали инцидента.

Разследване на Си Ен Ен за потъването на кораба отбелязва, че "четири подобни сеизмични сигнала, чийто модел наподобява подводни мини или надземни експлозии в кариери" са били чути веднага след изстрелването на сигналните ракети. До 23:20 ч. "Голямата мечка" потъва и до момента лежи на дълбочина от 2500 метра. Смята се, че двама членове на екипажа са загинали при първоначалните експлозии, а 14 са били спасени.

Въпреки че корабът официално е превозвал "неопасни стоки" - сред които 129 транспортни контейнера, два крана и два големи капака за люкове за поддръжка - маршрутът и потъването му усъмниха испанските власти.

След разпит капитанът на "Голямата мечка" в крайна сметка заявил на испанските следователи, че "капаците на люковете" на борда на кораба му са "компоненти на ядрен реактор, подобни на тези, използвани от подводниците", но че не е превозвано ядрено гориво.

Разследващите са забелязали и два огромни сини контейнера - всеки с тегло около 65 тона - на кърмата на кораба на сателитни снимки.

"Следователно това биха били два товара, почти невъзможни за транспортиране по криволичещите пътища на Русия, Казахстан, Узбекистан и Афганистан между двата града, обслужвани от "Голямата мечка", пише в. "Вердад".

"Този ​​мистериозен недеклариран товар със сигурност би оправдал пътуване от над 15 000 км по море между Санкт Петербург и Владивосток".

Източник, запознат с разследването, твърди, че руският капитан е смятал, че ще бъде пренасочен към севернокорейското пристанище Расон, за да достави двата реактора.

Въпреки че инцидентът остава загадка, Си Ен Ен предполага, че потъването на "Голямата мечка" "може да е рядка и рискована намеса на западна армия, целяща да попречи на Русия да изпрати подобрена ядрена технология на ключов съюзник - Северна Корея".

Телевизията отбелязва, че руският кораб е отплавал само два месеца след като севернокорейският лидер Ким Чен-ун е изпратил войски, за да помогне на Владимир Путин за войната в Украйна.

Дупка с размери 50 на 50 см, открита в корпуса на кораба - с повредения метал, обърнат навътре - тя може да е била направена от свръхбързо оръжие, известно като суперкавитиращо торпедо.

"Смята се, че само Съединените щати, няколко съюзници от НАТО, Русия и Иран притежават този вид високоскоростно торпедо, което изстрелва въздух пред оръжието, за да намали съпротивлението на водата", уточнява Си Ен Ен.

"Източник, запознат с испанското разследване, заяви, че е стигнато до заключението, че използването на такова устройство би съответствало на размера на дупката в корпуса на "Голямата мечка" и че е могло да нанесе безшумен удар, довел до внезапното забавяне на плавателния съд на 22 декември".

Си Ен Ен съобщи, че е имало "вихрушка от скорошна военна дейност" около останките на кораба, като американски самолети за ядрено разузнаване са прелетяли над мястото два пъти през последната година, а руски шпионски кораб е произвел още четири експлозии в останките седмица след потъването му.

В доклад на "Оборонлогистика" се твърди, че "Голямата мечка" е станала жертва на "целенасочена терористична атака".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 54 Отговор
    руски и ...потънала е мечтата им за величие

    21:58 13.05.2026

  • 2 Ха ха ха

    61 6 Отговор
    Испанците ще имат топла вода целогодишно в следващите 100 години. И безплатно.

    А туристите няма да хващат заразни болести.

    Коментиран от #56

    21:58 13.05.2026

  • 3 така е

    54 6 Отговор
    Потънал руски кораб може би е превозвал
    мишоци цъкачи на научна фантастика да работят в сибир

    21:58 13.05.2026

  • 4 зИленски

    27 4 Отговор
    НОВИНИ НА ТРИ ДНИ
    ОТНОВО

    22:00 13.05.2026

  • 5 Глюпости ,

    19 4 Отговор
    Превозвал е тонове " Житная " ...

    22:00 13.05.2026

  • 6 зИленски

    58 5 Отговор
    ПЪТЯ НА КОРАБА ...
    ПРЕЗ ПРИБАЛТИКА КЪМ СЕВЕРА НА ПЛАНЕТАТА
    И БУМ
    О,БОЖЕ
    ДО ИСПАНИЯ
    ИНАЧЕ НА ПЪТ ЗА СЕВЕРНА КОРЕА
    КАЖИ ,ЧЕСТНО

    Коментиран от #17, #19, #20

    22:01 13.05.2026

  • 7 Хахаха

    44 6 Отговор
    Колко сте елементарни и жалки. Може би казвате ,хахаха. Може би са кюлотите на Мърсулина.

    22:04 13.05.2026

  • 8 Путин

    10 27 Отговор
    Много сме смотааааниииии

    22:04 13.05.2026

  • 9 Може би

    22 2 Отговор
    Галиба
    Тралала.

    22:05 13.05.2026

  • 10 да питам

    10 24 Отговор
    Голямата Мечка , утанула ?🤔

    22:06 13.05.2026

  • 11 Може би

    31 4 Отговор
    е коката на потника

    22:06 13.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дик диверсанта

    8 29 Отговор
    Голяма, малка мечка, няма значение, вече е проскубана до кожа.

    22:07 13.05.2026

  • 14 Хихихи

    35 3 Отговор
    МОЖЕ би е на "Факти" мозъка

    22:07 13.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смърф

    39 3 Отговор
    Жул Верн .....
    Ударихте дъното Фактиииш

    Коментиран от #109

    22:08 13.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Костадин Костадинов

    6 33 Отговор
    Това няма да е първото нещо потънало с нещо ядрено. Хубава работа ама руска работа. Отново ще струват целия свят в тяхната некадърност

    22:09 13.05.2026

  • 19 По напряко

    34 1 Отговор

    До коментар #6 от "зИленски":

    Може и покрай луната да мине според тези разбирачи писачи

    22:10 13.05.2026

  • 20 Джен Дърмериканец

    28 2 Отговор

    До коментар #6 от "зИленски":

    Кра бреговете на Испания редовно потъват разни ядрени отпадъци, атомни бомби. Традиция.
    Учените казват, че там има някакъв стационарен воден вихър в средата на който водата не се движи и всички боклуци си стоят без да се разнасят от водните течения замърсяванита. Идеално място за изхвърляне на реактори.

    Иначе казано - прекият път на урана минава от там. Вероятно там ще потъне и иранския уран. Испания да му мисли.

    22:11 13.05.2026

  • 21 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дик диверсанта":

    Изпарил се е

    22:11 13.05.2026

  • 22 Костадин Костадинов

    6 28 Отговор
    Някой знае ли защо Путин убива руснаци

    Коментиран от #111, #128

    22:12 13.05.2026

  • 23 Zaxaрова

    5 26 Отговор
    Руският идиотизъм е безкраен!

    22:12 13.05.2026

  • 24 Механик

    39 5 Отговор
    Бааа, таа Русия бе! Ем беше в каменната ера, ем па вози и раздава реактори по целия свят.
    Толкова сте олекнали с тая евтина пропаганда, че даже западните шилета вече не ви се връзват.

    Коментиран от #27, #37

    22:13 13.05.2026

  • 25 Костадин Костадинов

    4 27 Отговор
    Има ли друга държава която така старателно и систематично да убива своя народ освен Русия

    Коментиран от #82

    22:13 13.05.2026

  • 26 Мисля

    30 2 Отговор
    На тези огромни пространства, и са пишеш криволичещи пътища, е повече от ясно простотията и неграмотността на автора. Заработил пари.

    Коментиран от #29

    22:14 13.05.2026

  • 27 Костадин Костадинов

    5 21 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Да напълно съм съгласен предполагам затова Путин убива руснаците

    22:14 13.05.2026

  • 28 смешковци

    25 1 Отговор
    Стига публикувахте щуротии!

    Коментиран от #32

    22:14 13.05.2026

  • 29 Костадин Костадинов

    3 19 Отговор

    До коментар #26 от "Мисля":

    На всеки му е ясно че хората разполагат със западни технологии могат да открият много неща. Ако бяха руски няма да открият нищо нямаше да има статия

    22:15 13.05.2026

  • 30 Cnn отново е зле с географията

    32 3 Отговор
    Смешно, от Русия до СКорея покрай Испания, защо ще обикалят света?

    Коментиран от #42

    22:15 13.05.2026

  • 31 аz СВО Победа 81

    4 18 Отговор
    Руската техника умира от раз.🤣🤣🤣

    Коментиран от #38

    22:15 13.05.2026

  • 32 Костадин Костадинов

    1 14 Отговор

    До коментар #28 от "смешковци":

    Пише се,,стига сте публикували" . Защо русофилът е толкова неук и неграмотен

    22:15 13.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Трайчо Трайков съм

    23 1 Отговор
    Това да не са били двата реактора, които руснаците трябваше да дадат за Белене, които трябваше да отидат за Зеленски, но ес оказаха, че са още в Русия, затова ги прехвърляме към Испания, за да стигнат до Корея.

    Ако са нашите, то нищо им няма и под водата. Само трябва Теменужка Петкова да ги извади и ги даваме на Украйна.

    Коментиран от #50

    22:16 13.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АБВ

    33 2 Отговор
    Я първо погледнете картата на света и после фантазирайте. Защо ще товари в Санкт Петербург, а не в Мурманск например ? Защо корабът ще пътува през Атлантически океан, Средиземно море, Червено море, Индийски океан и т.н., а не е минал по Северния морски път ? Много по-кратък и бърз, и най-важното - далеч от вражески погледи. Преди 17 месеца е било есен и няма лед по северните брегове на Русия, но и тя има най-големия флот от ледоразбивачи в света.
    Градски легенди е разказал капитанът и сега сигурно се смее над глупостта човешка.

    Коментиран от #41

    22:16 13.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Костадин Костадинов

    1 20 Отговор

    До коментар #31 от "аz СВО Победа 81":

    Руска работа... Откраднаха всичките поточни линии за производство на автомобили и всякаква техника от Германия и в крайна сметка произвеждат само боклуци. Това освен съвършена некадърност какво друго да го нарека

    Коментиран от #43, #48, #78

    22:16 13.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 така, така

    25 0 Отговор
    За пореден път се доказва, че в Си Ен Ен от повтаряне на опорки са изгубили възможност да провеждат нормални журналистически разследвания.
    От една страна, някаква фамозна западна армия е провела рядка и рискована намеса, целяща да попречи на Русия да изпрати подобрена ядрена технология на ключов съюзник - Северна Корея. Обаче от друга, въобще не се знае какво е превозвал кораба и върви юнашко гадаене и внушение.
    Очевидно е само едно, каквото да е имало, руснаците не са искали да бъде намерено. Някой бил казал - прилича на люк за ядрен реактор и митологията влиза в действие.

    А какво беше едно време - Си Ен Ен бяха за пример, днес само застаряваща марка, губеща блясъка си

    22:17 13.05.2026

  • 41 Костадин Костадинов

    3 9 Отговор

    До коментар #36 от "АБВ":

    Много въпроси и много отговори съответно могат да се дадат. Когато не познаваш ситуацията по-добре не се обаждай

    22:17 13.05.2026

  • 42 Тед Търнър Пикчърс

    15 0 Отговор

    До коментар #30 от "Cnn отново е зле с географията":

    Защо да потъват някъде другаде, като крайбрежието на Испания е идеално за случая. Мацки, пясъци, радиация. Като във Фукушима е, но там при японците мацките са малко особени. Не са като испанките въобще.

    22:18 13.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дон Корлеоне

    2 10 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    Коментиран от #52, #70

    22:18 13.05.2026

  • 45 Атлантик

    7 0 Отговор
    Може би..,.??

    22:18 13.05.2026

  • 46 Костадин Костадинов

    1 14 Отговор
    Някой знае ли защо Путин убива руснаци

    Коментиран от #60

    22:19 13.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ама

    19 0 Отговор

    До коментар #38 от "Костадин Костадинов":

    произвеждат ядрени реактори и са № 1 в света по износ на тази технология.
    Къде е Германия в това направление? Имаха не лош проект, ама край. Днес не са в състояние да реализират нито един такъв проект

    Коментиран от #51

    22:20 13.05.2026

  • 49 Костадин Костадинов

    2 15 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната завоевателна война на Русия срещу Украйна и колко руснаци убива Путин всеки ден

    22:20 13.05.2026

  • 50 койдазнай

    4 9 Отговор

    До коментар #34 от "Трайчо Трайков съм":

    В Белене има доставен един реактор. Той е дефектен, защото е изтърван по време на монтажа в Белоруската АЕЦ и естествено бракуван. Вторият реактор никога не е доставен.

    22:20 13.05.2026

  • 51 Костадин Костадинов

    3 7 Отговор

    До коментар #48 от "ама":

    Достатъчно далеч от Чернобил...

    Коментиран от #87

    22:21 13.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Коста

    16 1 Отговор
    Испанците са длъжни да проверят за уран и ако има да го предадат лично на Дедо Тчръмпи лудото куче да си го сложи отзад, радиационно.

    22:21 13.05.2026

  • 54 Костадин Костадинов

    3 15 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна

    Коментиран от #63

    22:21 13.05.2026

  • 55 Тов. Членин

    4 14 Отговор
    Таваришчи , нашият флот потъва . Да приветстваме Тов. Путин .. 👍

    22:22 13.05.2026

  • 56 Да не гръмнат деееееаааа

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Това сериозно ли е, или са някакви фейк-нюзове?
    Тази есен сме резервирали на почивка в Испания. Майко мила, ще има яко откази.

    Коментиран от #69

    22:22 13.05.2026

  • 57 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #52 от "Костадин Костадинов":

    Има ли значение защо правя каквото ми харесва

    Коментиран от #62

    22:22 13.05.2026

  • 58 Гресиран козяк

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Костадин Костадинов":

    Знам Василев ,знам Асенчо и аз съм се възползвал .

    Коментиран от #61

    22:22 13.05.2026

  • 59 Костадин Костадинов

    2 13 Отговор
    Някой знае ли защо Путин убива руснаци

    22:22 13.05.2026

  • 60 а ти

    11 1 Отговор

    До коментар #46 от "Костадин Костадинов":

    знаеш ли защо наркоманчето убива украинци?

    Коментиран от #64

    22:22 13.05.2026

  • 61 Костадин Костадинов

    0 17 Отговор

    До коментар #58 от "Гресиран козяк":

    Ти знаеш ли защо Путин убива руснаци

    Коментиран от #65

    22:23 13.05.2026

  • 62 Пиночет

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "Костадин Костадинов":

    Ти ся Корлеоне ли беше ,Костадинов или Асен Василев ?

    Коментиран от #67

    22:24 13.05.2026

  • 63 Корейки за копейки

    13 3 Отговор

    До коментар #54 от "Костадин Костадинов":

    Какво общо има Украна с това?

    Ако те интересува от началото - смятай като извадиш от текущата дата 24.фев.2022

    Ако те интересува до края - остава малко. Скоро приключва. Остава да хванат Зеленски да подпише капитулацията. Като гледам никой не бърза, освен Тръмп. Иска да спре и тази война.

    Коментиран от #68

    22:24 13.05.2026

  • 64 Костадин Костадинов

    0 10 Отговор

    До коментар #60 от "а ти":

    Путин взема наркотици ли!? Украинците руснаците са едно и също нещо. Това го каза Путин.

    Коментиран от #75, #81

    22:24 13.05.2026

  • 65 Гресиран козяк

    10 1 Отговор

    До коментар #61 от "Костадин Костадинов":

    Путин лично никой не убива ,по негово нареждане зачистват хохохоли ,колкото повече ,толкова повече .

    Коментиран от #71, #72

    22:25 13.05.2026

  • 66 Коста

    13 2 Отговор
    Да отговарят мисирковите защо им е притрябвало да ползват кораб за толкова важен товар от Русия до Северна Корея, над15000км, ако изобщо са реактори, при положение че Русия и Северна Корея имат сухоземна граница?

    22:25 13.05.2026

  • 67 Салвадор Алиенде

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "Пиночет":

    Аз съм френд!

    Коментиран от #77

    22:25 13.05.2026

  • 68 Костадин Костадинов

    0 12 Отговор

    До коментар #63 от "Корейки за копейки":

    Значи тридневната война продължава повече от четири години. Това само руската математика може да го направи. А дали ще приключи скоро... Това го слушам от четири години че ще приключи скоро. Добри че не си пророк

    Коментиран от #83

    22:26 13.05.2026

  • 69 не се коси

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "Да не гръмнат деееееаааа":

    ако са превозвали ядерни реактори, то това означава самия метален съд, т.е. корпуса.
    Два лежат в Белене и няма проблем. Тези ще са под вода, ако не са ги взривили. Метал в моретата и океаните - колкото искаш. Пътува и се радвай на лятото, че при тия цени.......може да е като за последно

    22:26 13.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Гресиран козяк":

    Кои са тези

    22:28 13.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Костадин Костадинов

    1 9 Отговор
    Някой знае ли защо Путин вкарва руснаците в затвора

    22:28 13.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Румен Радев

    7 0 Отговор
    Значи даваме на Кимче Нуун нашите реактори от Козлодуй и Белене. Тъкмо вече постепенно отпада нуждата на българите за електроенергия. Отваря се златна възможност да спечелим парите.

    22:29 13.05.2026

  • 77 Костадин Костадинов

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "Салвадор Алиенде":

    Кой туй нещо френд ?

    22:30 13.05.2026

  • 78 Питали

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "Костадин Костадинов":

    оная с ника Костадин Костадинов
    Ти кво рабтиш ма
    Амчи усръинкъ СЪМ

    22:32 13.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Владимир Путин, президент

    4 14 Отговор
    Голямата мечка, големи ги тропа ☝️😄
    Абе има ли едно нещо на тоя Свят сверзано с Русия, което да не буди смях и съжаление ? Бе тия пирон да направят, на тирбушон ще прилича....

    22:34 13.05.2026

  • 81 а ти

    8 3 Отговор

    До коментар #64 от "Костадин Костадинов":

    мислиш ли, че украинците и руснаците са едно и също нещо?
    Като си отговориш на този въпрос, то няма да се питаш за Путин, но частта с клоуна, нает от Запада ще си остане. Както казваше един американски сенатор - не го интересува дали умират много украинци или руснаци, важно е да умират славяни

    Коментиран от #101

    22:34 13.05.2026

  • 82 Костадин Костадинов

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "Костадин Костадинов":

    Има.... Има
    усръйнъ...... от 50 милиона останаа 20

    22:34 13.05.2026

  • 83 Корейки за копейки

    9 6 Отговор

    До коментар #68 от "Костадин Костадинов":

    За три дни не може да бъдат избити достатъчно украинци. Трябва време.
    Откъде го измисляш това за "тридневната война" ?
    Т.нар. "Война на Русия в Украйна", както я дефинираха стратезите от НАТО, като пр.с.т.о. Кирил Петков, бе обявена като "Специална военна операция в Украйна" с цел денацификация и демилитаризация на Украйна. Не може за три дни да стане това. Тази идея за трите дни е някаква опорка на западната пропаганда, която явно се е надявала за кратко да приключи всичко. Същото беше и със свършването на руските ракети, чиповете от съдомиялни, боят с лопатки.

    Те така се вързаха доста хора на пропагандата, че има Ковид-19 и трябва да съсипем иономиката, да приемем емигранти, да затворим театрите, да си стоим вкъщи, да носим маски, да излизаме само ако се ваксинираме. Не вярвай на Урсулът. Всичко е корупция и мафия в тоя Евросъюз.

    Коментиран от #89, #92, #99

    22:37 13.05.2026

  • 84 Дзак

    8 1 Отговор
    Нали вече писаха за потъването на този кораб миналата година!

    Коментиран от #86

    22:40 13.05.2026

  • 85 Хуан Карлос Сакско Бургоцки

    13 1 Отговор
    Изпанците пак намазаха два реактора. Сега ще си имат и ще им вземат парите, както Асен Василев се нагуши с нашите два реактора. Или пък се нагуши с нещо друго, но поне направи гушка и вече си има своя партия.

    22:40 13.05.2026

  • 86 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #84 от "Дзак":

    Сякаш помнят какво са писали вчера!

    22:41 13.05.2026

  • 87 ама

    18 2 Отговор

    До коментар #51 от "Костадин Костадинов":

    Чернобил е символ на украинското безочие и самоувереност. Няма друга АЕЦ, където персонала да си е повярвал толкова, че да си взриви блока

    В Курската АЕЦ от 1977 си работят същите канални реактори, но не ги управляват мало..умници

    22:41 13.05.2026

  • 88 Добре де, а защо по

    10 0 Отговор
    море ви международни води, като може и по суша?

    Коментиран от #91

    22:42 13.05.2026

  • 89 Хуан Карлос Сакско Бургоцки

    9 1 Отговор

    До коментар #83 от "Корейки за копейки":

    Искаха да си довършат Ковида, че лошият Путин го прекъсна.
    Бомбите се оказаха по-доброто лекарство от Пфайзер-Комирнати. А пък страничните им действия бяха същите като на ваксините, хахахах

    22:42 13.05.2026

  • 90 тея нещо на луди ли ни

    9 2 Отговор
    правят -знаят ли къде е испания северна корея и русия?

    22:43 13.05.2026

  • 91 Хуан Карлос Сакско Бургоцки

    9 0 Отговор

    До коментар #88 от "Добре де, а защо по":

    Как ще минат по суша до Испания уе човек!!? Трябва да преодолеят цялото НАТО. Така с кораба "цъмбур". После испанците ги вадят и казват "я, реактори, заредени с уран, благодаря". Бизнес със сенчест флот е това.

    Коментиран от #134

    22:45 13.05.2026

  • 92 Си Дзинпин, генерален секретар

    2 10 Отговор

    До коментар #83 от "Корейки за копейки":

     "....За три дни не може да бъдат избити достатъчно украинци. Трябва време..."

    Интересно дали ще бъдеш толкоз педантичен, га китайците се върнем в Сибир и почнем методично, не спеша да изчегъртваме руската грессс ?

    Коментиран от #94, #98

    22:47 13.05.2026

  • 93 ХА ХА

    6 1 Отговор

    До коментар #79 от "Оня с парчето":

    Лапуркай бе тръбар жълтопаветен, кво ми мучиш,мррршоо!

    22:47 13.05.2026

  • 94 Гресиран козяк

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Си Дзинпин, генерален секретар":

    Пак за грес споменаваш ,а те прас катт в гаzyндера на сухо,не ги разбирам тези неща аз ?

    Коментиран от #104

    22:49 13.05.2026

  • 95 Не може би

    0 5 Отговор
    А със сигурност е превозвал реактори. Капитанът при разпит си е признал пред испанските власти. А документите са били фалшиви- записано е кранове.

    22:49 13.05.2026

  • 96 Пиле

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Клати Курти":

    За там ледоразбивач трябва

    Коментиран от #100

    22:51 13.05.2026

  • 97 Ей така читател

    13 0 Отговор
    От написаното излиза, че Корея има атомни подводници. 2 броя. Само си чака новите реактори и тръгват към Сан Диего. Звучи ми като холивудското виждане за "Края на Тихия океан, каквот го познаваме". Ако Корейците покажат атомна подводница предполагам, че японският архипелаг ще започне сам да плува свободно в океана, за да се измъкне.

    22:51 13.05.2026

  • 98 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "Си Дзинпин, генерален секретар":

    Изчегъртай на май касси мирризлфффката ,че паяжина и мухъл хвана откак дъртия ти се гътна ,съдран козяк .

    22:51 13.05.2026

  • 99 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #83 от "Корейки за копейки":

    Путин каза че украинците са руснаци тоест Путин убива руснаци. То отново се връща на въпроса: знаеш ли колко руснаци уби Путин

    Коментиран от #103, #121

    22:51 13.05.2026

  • 100 Клати Курти

    8 0 Отговор

    До коментар #96 от "Пиле":

    От Руснаците ледоразбивачи да искаш от, българина чушкопеци .

    22:53 13.05.2026

  • 101 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #81 от "а ти":

    Няма значение аз какво мисля! Важно е какво казва господарят Путин! Че руснаците и украинците са едно, и аз му вярвам безпределно! И оттук следва въпросът: знаеш ли колко руснаци уби Путин

    Коментиран от #106, #108

    22:53 13.05.2026

  • 102 болни еврогАйски фантазии

    8 1 Отговор
    Урсул седни си,слаб 2!

    22:55 13.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Голямата Гресссс

    3 8 Отговор

    До коментар #94 от "Гресиран козяк":

    Знаем, че всичко свързано с Русия, накрая свършва с Грессс и Сълзи, което и наблюдаваме от ПЯТЬ года пропадло СВО ☝️

    22:56 13.05.2026

  • 105 За неразбралите

    4 7 Отговор
    Защо корабът минава покрай Испания:
    Развитието на Северния морски път се забави от наказателните мерки на Запада във връзка с инвазията в Украйна, които спряха руския план за износ на втечнен природен газ от завода Arctic LNG 2 за Азия, тъй като ключови чуждестранни инвеститори замразиха участието си. Санкциите развалиха и договорите за получаване на специализирани ледоразбивачи, необходими за плаване в ледените води.

    22:57 13.05.2026

  • 106 Тихо!

    10 1 Отговор

    До коментар #101 от "Костадин Костадинов":

    Паветник! Ти си като шоколад Милка - лъжеш жените че имаш единаесе, а вадиш осем!!!

    Коментиран от #110

    22:57 13.05.2026

  • 107 Лежащия на дъното уран

    11 0 Отговор
    Испанците нещо взе да не им харесва в НАТО. Може би имат причина да мислят така.

    Обаче ми се струва много наивна статията. Като сценари от треторазреден филм сниман от американски пенсионери в киностудия Бояна аудио-видео Орфей.

    22:58 13.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Владимир Путин, президент

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "Смърф":

    "...ударихте дъното Факти..."

    Факти само удариха дъното, но Русия направо го РАЗДРА 😄😄😄

    22:59 13.05.2026

  • 110 Костадин Костадинов

    5 1 Отговор

    До коментар #106 от "Тихо!":

    Нищо не вадя,азсъм козяшка мека Мария и си изкарвам парите с прzzz титутссия .

    23:01 13.05.2026

  • 111 Пиночет

    6 9 Отговор

    До коментар #22 от "Костадин Костадинов":

    Защото Путин смята руснаците за добитък

    Коментиран от #115

    23:03 13.05.2026

  • 112 Путлер-

    4 9 Отговор
    НЕУДАЧНИКЪТ на 21 век.

    Коментиран от #118

    23:03 13.05.2026

  • 113 Звучи много скалъпено

    10 2 Отговор
    По-евтиното е "корейските" атомни подводници да се строят в Русия изцяло и да отплават като са готови. Въобще каква е причината Русия да произведе само реактора, а не подводницата?
    Авторите са предозирали със сериалите по телевизията.

    23:04 13.05.2026

  • 114 Всичко, което пипнат

    6 5 Отговор
    крепостниците, се проваля.

    Добре, че се откачихме от тях!🤨

    23:04 13.05.2026

  • 115 Българин

    4 7 Отговор

    До коментар #111 от "Пиночет":

    Добре,че скъсахме с руските дивацци.Дсже Радко се усети,че Русия е към краят на възможностите си.

    23:05 13.05.2026

  • 116 Ол1гофрен,

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "СтатиСтик":

    Дай официалните.

    23:08 13.05.2026

  • 117 Теслатъ

    8 1 Отговор
    Некои другарЕ, са много зле с Географиятъ!!! -))) Къде е Сев. Корея, къде е Испания??? - ПС - Русия и Сев. Корея имат и обща Сухопътна, (включително ЖП линия), и Морска граница, както например - Бг и Тр.

    23:10 13.05.2026

  • 118 А Зеленски що не го спомена

    9 3 Отговор

    До коментар #112 от "Путлер-":

    Спомни си какво "контранастъпление" направи Зеленски, който щеше да разсече "сухопътния коридор" до Крим, но не успя да стигне и до първото село.
    Спомни си как направи най-безмислената военна операция на новия век - превземането на Курск, за което вече никой не смее да си спомни. Щеше да обмени превзетата руска територия за Крим, или Донбас, вече никой не знае за какво беше.
    А "плацдармът Кринки" помните ли го? Казваше, че с него започва напредването към Крим. И мостът щеше да срутва, и даже вече 40% от авиацията на Русия беше унищожил с дронове на едно летище.

    Путин ще излезе накрая по-велик от Сталин, който победи Хитлер, обаче сега Путин ще си ише, че е победил цялото НАТО.

    23:11 13.05.2026

  • 119 Ицо

    3 8 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки?

    23:16 13.05.2026

  • 120 Това лесно се разбира

    9 1 Отговор
    Ако гайгерът трака като кастанети на фламенко, значи край на плажния туризъм в Испания.

    23:17 13.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #121 от "Каквото са си надробили това ще сърбат":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Жертви 1:20 в "полза" на руснацте ю

    23:21 13.05.2026

  • 123 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    Всичко блатно потъва, копейките им и те.

    23:50 13.05.2026

  • 124 Телефонен разговор

    7 1 Отговор
    Путин: Пращай войски на помощ!
    Ким: Искам два реактора!
    Путин: Имаш ги след два месеца.
    .... тука става пукотевицата и корейците размазват 70-хилядна войска от обучени и оборудвани модерно оръжие от НАТО украинци.

    Ким: Страшни сме, давай реакторите!
    Путин: Потънаха мен, край Испания, сори, съжалейка, много исках, но имах късмета на Григор Димитров.
    Ким: Нищо, дреме ми, аз се бъзиках за реакторите, нямам още подводници за тях. Даже съм умрял вече 4 пъти за последната година.

    23:56 13.05.2026

  • 125 Нейсе,

    1 4 Отговор
    имало да става. Следващия път няма да минавате оттам, ще карате по плиткото.

    00:01 14.05.2026

  • 126 БаГо

    8 0 Отговор
    Според мен са били двигатели за летящи чинии. Обаче сателитите на Мъск са ги объркали и са препратили извънземните на Алфа Центавър и за да не бъдат разконспирирани, руснаците са гръмнали бутилка шампанско, обаче е било заредено по погрешка с полоний. Гръмнало е и е всумкнало пробойната навътре. Всичко е толкова ясно и просто.

    Коментиран от #137

    00:06 14.05.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Културен Антрополог

    2 9 Отговор

    До коментар #22 от "Костадин Костадинов":

    Товрищ ШАЛОМович Путин принася руски мужици в жертвен дар на господарите си демоните МОЛОХ,БАФОМЕТ и ВААЛ

    00:22 14.05.2026

  • 129 Само да не е до Варна този път

    5 0 Отговор
    Съсипаха туризма. Първо заради Крим, дето изгонихме руснаците. После изгонихме скандинавците с цените. После Ковида забрани курортите, после почна войната и изпъди и последните туристи. Сега само ловим трупове и дронове по плажовете. Труповете са тайна. ама всеки я знае.

    00:25 14.05.2026

  • 130 Додо

    6 1 Отговор
    Най- прекия път от Русия до С.Корея е покрай Испания...Ихуууу😜

    00:32 14.05.2026

  • 131 Превозвал

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Бах":

    Е Бахура
    Който лапаш .

    00:32 14.05.2026

  • 132 Путиноид

    2 5 Отговор
    Няма по Проззти Парчета

    От Купейките.

    00:34 14.05.2026

  • 133 604

    2 0 Отговор
    нещо от 72-ра не ли потънало там ви е. п. л.

    00:43 14.05.2026

  • 134 А може би Северна Корея е до Русия?

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хуан Карлос Сакско Бургоцки":

    Само че от другата страна.

    00:59 14.05.2026

  • 135 От чужбина

    1 0 Отговор
    Цялата "новина" ми прилича на измислени глупости. Ако беше истина, още тогава щяха медиите да надигнат вой до небесата. И ако е истина, ЗАЩО ще превозват подобен товар през Средиземно море, а не си ползват северния морски път? Отделно ако е ядрен реактор едва ли ще го превозват ей така от горе на кораба. Това е тежък товар и ще се постави по-ниско, в дъното на кораба. Ако пък вътре имаше и ядрено гориво, тогава това щеше да е новина като за Чернобил и Фукошима. Написано е като за малоумници дето верват на всичко което се пише по медиите. И малко се замислете. Дали Русия ще превозва нещо толкова важно и секретно обикаляйки цяла Европа, почти цялото НАТО?

    02:21 14.05.2026

  • 136 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    Транссибирската магистрала? Имат си вътрешна мрежа и обща граница със Северна Корея защо им е да ходят да се излагат.

    05:48 14.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 АБВ

    0 0 Отговор
    Навремето имаше един филм "Денят в който рибите изплуваха", направен по действителен случай при който американците изпускат две атомни бомби в Средиземно море през 60-те години.
    Голям сарказъм !

    09:02 14.05.2026

  • 139 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... НЕВЕРОЯТЕН --ПЪЛЕН КРЕ ТЕ НИЗЪМ !!!! РУСИЯ ИМА СУХОПЪТНА ГРАНИЦА СЪС СЕВЕРНА КОРЕЯ --- КЪДЕ Е ИСПАНИЯ БЕ --УМНИ ПОЛУУМРЕЛЯЦИ ???????????????

    13:33 14.05.2026

