Какво лежи на дъното край Испания? Потънал руски кораб може би е превозвал реактори за ядрени подводници за Северна Корея

Руски товарен кораб, претърпял серия от мистериозни експлозии, преди да потъне край югоизточния бряг на Испания преди 17 месеца, може би е превозвал реактори за ядрени подводници, предназначени за Северна Корея, съобщава "Гардиън".
"Голямата мечка" - 142-метров кораб под руски флаг, собственост на свързаната с държавата компания "Оборонлогистика", плава от Санкт Петербург до Владивосток в Далечния изток на Русия, когато потъва на 62 морски мили край бреговете на Мурсия малко преди полунощ на 23 декември 2024 г.
11 часа по-рано испанската служба за морско спасяване и сигурност "Сасемар" изпраща хеликоптер, бърза спасителна лодка и влекач до "Голямата мечка", които подават сигнал за бедствие в 12:53 ч. честно време.
Други кораби в района отбелязват, че руският кораб е забавил драстично ход през предходните 24 часа, накланял се е силно и екипажът му го е напуснал. Членовете на екипажа са обяснили на спасителите, че е имало три експлозии в машинното отделение на кораба.
Опитите на испанците да помогнат на "Голямата мечка" са прекратени в 20:07 ч. същата вечер, когато пристига руски военен кораб. Той поема управлението на операциите и нарежда на двете лодки на "Сасемар" да се оттеглят на разстояние от две морски мили.
Според документ на испанското правителство, публикуван преди три месеца в отговор на парламентарни въпроси относно инцидента, руският военен кораб след това е изстрелял сигнални ракети над "Голямата мечка". В статия във вестник "Вердад" от Мурсия пише, че сигналните ракети може да са били послужили, за да заслепят инфрачервените канали на разузнавателните спътници, които са наблюдавали инцидента.
Разследване на Си Ен Ен за потъването на кораба отбелязва, че "четири подобни сеизмични сигнала, чийто модел наподобява подводни мини или надземни експлозии в кариери" са били чути веднага след изстрелването на сигналните ракети. До 23:20 ч. "Голямата мечка" потъва и до момента лежи на дълбочина от 2500 метра. Смята се, че двама членове на екипажа са загинали при първоначалните експлозии, а 14 са били спасени.
Въпреки че корабът официално е превозвал "неопасни стоки" - сред които 129 транспортни контейнера, два крана и два големи капака за люкове за поддръжка - маршрутът и потъването му усъмниха испанските власти.
След разпит капитанът на "Голямата мечка" в крайна сметка заявил на испанските следователи, че "капаците на люковете" на борда на кораба му са "компоненти на ядрен реактор, подобни на тези, използвани от подводниците", но че не е превозвано ядрено гориво.
Разследващите са забелязали и два огромни сини контейнера - всеки с тегло около 65 тона - на кърмата на кораба на сателитни снимки.
"Следователно това биха били два товара, почти невъзможни за транспортиране по криволичещите пътища на Русия, Казахстан, Узбекистан и Афганистан между двата града, обслужвани от "Голямата мечка", пише в. "Вердад".
"Този мистериозен недеклариран товар със сигурност би оправдал пътуване от над 15 000 км по море между Санкт Петербург и Владивосток".
Източник, запознат с разследването, твърди, че руският капитан е смятал, че ще бъде пренасочен към севернокорейското пристанище Расон, за да достави двата реактора.
Въпреки че инцидентът остава загадка, Си Ен Ен предполага, че потъването на "Голямата мечка" "може да е рядка и рискована намеса на западна армия, целяща да попречи на Русия да изпрати подобрена ядрена технология на ключов съюзник - Северна Корея".
Телевизията отбелязва, че руският кораб е отплавал само два месеца след като севернокорейският лидер Ким Чен-ун е изпратил войски, за да помогне на Владимир Путин за войната в Украйна.
Дупка с размери 50 на 50 см, открита в корпуса на кораба - с повредения метал, обърнат навътре - тя може да е била направена от свръхбързо оръжие, известно като суперкавитиращо торпедо.
"Смята се, че само Съединените щати, няколко съюзници от НАТО, Русия и Иран притежават този вид високоскоростно торпедо, което изстрелва въздух пред оръжието, за да намали съпротивлението на водата", уточнява Си Ен Ен.
"Източник, запознат с испанското разследване, заяви, че е стигнато до заключението, че използването на такова устройство би съответствало на размера на дупката в корпуса на "Голямата мечка" и че е могло да нанесе безшумен удар, довел до внезапното забавяне на плавателния съд на 22 декември".
Си Ен Ен съобщи, че е имало "вихрушка от скорошна военна дейност" около останките на кораба, като американски самолети за ядрено разузнаване са прелетяли над мястото два пъти през последната година, а руски шпионски кораб е произвел още четири експлозии в останките седмица след потъването му.
В доклад на "Оборонлогистика" се твърди, че "Голямата мечка" е станала жертва на "целенасочена терористична атака".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:58 13.05.2026
2 Ха ха ха
А туристите няма да хващат заразни болести.
Коментиран от #56
21:58 13.05.2026
3 така е
мишоци цъкачи на научна фантастика да работят в сибир
21:58 13.05.2026
4 зИленски
ОТНОВО
22:00 13.05.2026
5 Глюпости ,
22:00 13.05.2026
6 зИленски
ПРЕЗ ПРИБАЛТИКА КЪМ СЕВЕРА НА ПЛАНЕТАТА
И БУМ
О,БОЖЕ
ДО ИСПАНИЯ
ИНАЧЕ НА ПЪТ ЗА СЕВЕРНА КОРЕА
КАЖИ ,ЧЕСТНО
Коментиран от #17, #19, #20
22:01 13.05.2026
7 Хахаха
22:04 13.05.2026
8 Путин
22:04 13.05.2026
9 Може би
Тралала.
22:05 13.05.2026
10 да питам
22:06 13.05.2026
11 Може би
22:06 13.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дик диверсанта
22:07 13.05.2026
14 Хихихи
22:07 13.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Смърф
Ударихте дъното Фактиииш
Коментиран от #109
22:08 13.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Костадин Костадинов
22:09 13.05.2026
19 По напряко
До коментар #6 от "зИленски":Може и покрай луната да мине според тези разбирачи писачи
22:10 13.05.2026
20 Джен Дърмериканец
До коментар #6 от "зИленски":Кра бреговете на Испания редовно потъват разни ядрени отпадъци, атомни бомби. Традиция.
Учените казват, че там има някакъв стационарен воден вихър в средата на който водата не се движи и всички боклуци си стоят без да се разнасят от водните течения замърсяванита. Идеално място за изхвърляне на реактори.
Иначе казано - прекият път на урана минава от там. Вероятно там ще потъне и иранския уран. Испания да му мисли.
22:11 13.05.2026
21 Хаха
До коментар #15 от "Дик диверсанта":Изпарил се е
22:11 13.05.2026
22 Костадин Костадинов
Коментиран от #111, #128
22:12 13.05.2026
23 Zaxaрова
22:12 13.05.2026
24 Механик
Толкова сте олекнали с тая евтина пропаганда, че даже западните шилета вече не ви се връзват.
Коментиран от #27, #37
22:13 13.05.2026
25 Костадин Костадинов
Коментиран от #82
22:13 13.05.2026
26 Мисля
Коментиран от #29
22:14 13.05.2026
27 Костадин Костадинов
До коментар #24 от "Механик":Да напълно съм съгласен предполагам затова Путин убива руснаците
22:14 13.05.2026
28 смешковци
Коментиран от #32
22:14 13.05.2026
29 Костадин Костадинов
До коментар #26 от "Мисля":На всеки му е ясно че хората разполагат със западни технологии могат да открият много неща. Ако бяха руски няма да открият нищо нямаше да има статия
22:15 13.05.2026
30 Cnn отново е зле с географията
Коментиран от #42
22:15 13.05.2026
31 аz СВО Победа 81
Коментиран от #38
22:15 13.05.2026
32 Костадин Костадинов
До коментар #28 от "смешковци":Пише се,,стига сте публикували" . Защо русофилът е толкова неук и неграмотен
22:15 13.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Трайчо Трайков съм
Ако са нашите, то нищо им няма и под водата. Само трябва Теменужка Петкова да ги извади и ги даваме на Украйна.
Коментиран от #50
22:16 13.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АБВ
Градски легенди е разказал капитанът и сега сигурно се смее над глупостта човешка.
Коментиран от #41
22:16 13.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Костадин Костадинов
До коментар #31 от "аz СВО Победа 81":Руска работа... Откраднаха всичките поточни линии за производство на автомобили и всякаква техника от Германия и в крайна сметка произвеждат само боклуци. Това освен съвършена некадърност какво друго да го нарека
Коментиран от #43, #48, #78
22:16 13.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 така, така
От една страна, някаква фамозна западна армия е провела рядка и рискована намеса, целяща да попречи на Русия да изпрати подобрена ядрена технология на ключов съюзник - Северна Корея. Обаче от друга, въобще не се знае какво е превозвал кораба и върви юнашко гадаене и внушение.
Очевидно е само едно, каквото да е имало, руснаците не са искали да бъде намерено. Някой бил казал - прилича на люк за ядрен реактор и митологията влиза в действие.
А какво беше едно време - Си Ен Ен бяха за пример, днес само застаряваща марка, губеща блясъка си
22:17 13.05.2026
41 Костадин Костадинов
До коментар #36 от "АБВ":Много въпроси и много отговори съответно могат да се дадат. Когато не познаваш ситуацията по-добре не се обаждай
22:17 13.05.2026
42 Тед Търнър Пикчърс
До коментар #30 от "Cnn отново е зле с географията":Защо да потъват някъде другаде, като крайбрежието на Испания е идеално за случая. Мацки, пясъци, радиация. Като във Фукушима е, но там при японците мацките са малко особени. Не са като испанките въобще.
22:18 13.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Дон Корлеоне
Коментиран от #52, #70
22:18 13.05.2026
45 Атлантик
22:18 13.05.2026
46 Костадин Костадинов
Коментиран от #60
22:19 13.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ама
До коментар #38 от "Костадин Костадинов":произвеждат ядрени реактори и са № 1 в света по износ на тази технология.
Къде е Германия в това направление? Имаха не лош проект, ама край. Днес не са в състояние да реализират нито един такъв проект
Коментиран от #51
22:20 13.05.2026
49 Костадин Костадинов
22:20 13.05.2026
50 койдазнай
До коментар #34 от "Трайчо Трайков съм":В Белене има доставен един реактор. Той е дефектен, защото е изтърван по време на монтажа в Белоруската АЕЦ и естествено бракуван. Вторият реактор никога не е доставен.
22:20 13.05.2026
51 Костадин Костадинов
До коментар #48 от "ама":Достатъчно далеч от Чернобил...
Коментиран от #87
22:21 13.05.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Коста
22:21 13.05.2026
54 Костадин Костадинов
Коментиран от #63
22:21 13.05.2026
55 Тов. Членин
22:22 13.05.2026
56 Да не гръмнат деееееаааа
До коментар #2 от "Ха ха ха":Това сериозно ли е, или са някакви фейк-нюзове?
Тази есен сме резервирали на почивка в Испания. Майко мила, ще има яко откази.
Коментиран от #69
22:22 13.05.2026
57 Костадин Костадинов
До коментар #52 от "Костадин Костадинов":Има ли значение защо правя каквото ми харесва
Коментиран от #62
22:22 13.05.2026
58 Гресиран козяк
До коментар #47 от "Костадин Костадинов":Знам Василев ,знам Асенчо и аз съм се възползвал .
Коментиран от #61
22:22 13.05.2026
59 Костадин Костадинов
22:22 13.05.2026
60 а ти
До коментар #46 от "Костадин Костадинов":знаеш ли защо наркоманчето убива украинци?
Коментиран от #64
22:22 13.05.2026
61 Костадин Костадинов
До коментар #58 от "Гресиран козяк":Ти знаеш ли защо Путин убива руснаци
Коментиран от #65
22:23 13.05.2026
62 Пиночет
До коментар #57 от "Костадин Костадинов":Ти ся Корлеоне ли беше ,Костадинов или Асен Василев ?
Коментиран от #67
22:24 13.05.2026
63 Корейки за копейки
До коментар #54 от "Костадин Костадинов":Какво общо има Украна с това?
Ако те интересува от началото - смятай като извадиш от текущата дата 24.фев.2022
Ако те интересува до края - остава малко. Скоро приключва. Остава да хванат Зеленски да подпише капитулацията. Като гледам никой не бърза, освен Тръмп. Иска да спре и тази война.
Коментиран от #68
22:24 13.05.2026
64 Костадин Костадинов
До коментар #60 от "а ти":Путин взема наркотици ли!? Украинците руснаците са едно и също нещо. Това го каза Путин.
Коментиран от #75, #81
22:24 13.05.2026
65 Гресиран козяк
До коментар #61 от "Костадин Костадинов":Путин лично никой не убива ,по негово нареждане зачистват хохохоли ,колкото повече ,толкова повече .
Коментиран от #71, #72
22:25 13.05.2026
66 Коста
22:25 13.05.2026
67 Салвадор Алиенде
До коментар #62 от "Пиночет":Аз съм френд!
Коментиран от #77
22:25 13.05.2026
68 Костадин Костадинов
До коментар #63 от "Корейки за копейки":Значи тридневната война продължава повече от четири години. Това само руската математика може да го направи. А дали ще приключи скоро... Това го слушам от четири години че ще приключи скоро. Добри че не си пророк
Коментиран от #83
22:26 13.05.2026
69 не се коси
До коментар #56 от "Да не гръмнат деееееаааа":ако са превозвали ядерни реактори, то това означава самия метален съд, т.е. корпуса.
Два лежат в Белене и няма проблем. Тези ще са под вода, ако не са ги взривили. Метал в моретата и океаните - колкото искаш. Пътува и се радвай на лятото, че при тия цени.......може да е като за последно
22:26 13.05.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Костадин Костадинов
До коментар #65 от "Гресиран козяк":Кои са тези
22:28 13.05.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Костадин Костадинов
22:28 13.05.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Румен Радев
22:29 13.05.2026
77 Костадин Костадинов
До коментар #67 от "Салвадор Алиенде":Кой туй нещо френд ?
22:30 13.05.2026
78 Питали
До коментар #38 от "Костадин Костадинов":оная с ника Костадин Костадинов
Ти кво рабтиш ма
Амчи усръинкъ СЪМ
22:32 13.05.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Владимир Путин, президент
Абе има ли едно нещо на тоя Свят сверзано с Русия, което да не буди смях и съжаление ? Бе тия пирон да направят, на тирбушон ще прилича....
22:34 13.05.2026
81 а ти
До коментар #64 от "Костадин Костадинов":мислиш ли, че украинците и руснаците са едно и също нещо?
Като си отговориш на този въпрос, то няма да се питаш за Путин, но частта с клоуна, нает от Запада ще си остане. Както казваше един американски сенатор - не го интересува дали умират много украинци или руснаци, важно е да умират славяни
Коментиран от #101
22:34 13.05.2026
82 Костадин Костадинов
До коментар #25 от "Костадин Костадинов":Има.... Има
усръйнъ...... от 50 милиона останаа 20
22:34 13.05.2026
83 Корейки за копейки
До коментар #68 от "Костадин Костадинов":За три дни не може да бъдат избити достатъчно украинци. Трябва време.
Откъде го измисляш това за "тридневната война" ?
Т.нар. "Война на Русия в Украйна", както я дефинираха стратезите от НАТО, като пр.с.т.о. Кирил Петков, бе обявена като "Специална военна операция в Украйна" с цел денацификация и демилитаризация на Украйна. Не може за три дни да стане това. Тази идея за трите дни е някаква опорка на западната пропаганда, която явно се е надявала за кратко да приключи всичко. Същото беше и със свършването на руските ракети, чиповете от съдомиялни, боят с лопатки.
Те така се вързаха доста хора на пропагандата, че има Ковид-19 и трябва да съсипем иономиката, да приемем емигранти, да затворим театрите, да си стоим вкъщи, да носим маски, да излизаме само ако се ваксинираме. Не вярвай на Урсулът. Всичко е корупция и мафия в тоя Евросъюз.
Коментиран от #89, #92, #99
22:37 13.05.2026
84 Дзак
Коментиран от #86
22:40 13.05.2026
85 Хуан Карлос Сакско Бургоцки
22:40 13.05.2026
86 Анонимен
До коментар #84 от "Дзак":Сякаш помнят какво са писали вчера!
22:41 13.05.2026
87 ама
До коментар #51 от "Костадин Костадинов":Чернобил е символ на украинското безочие и самоувереност. Няма друга АЕЦ, където персонала да си е повярвал толкова, че да си взриви блока
В Курската АЕЦ от 1977 си работят същите канални реактори, но не ги управляват мало..умници
22:41 13.05.2026
88 Добре де, а защо по
Коментиран от #91
22:42 13.05.2026
89 Хуан Карлос Сакско Бургоцки
До коментар #83 от "Корейки за копейки":Искаха да си довършат Ковида, че лошият Путин го прекъсна.
Бомбите се оказаха по-доброто лекарство от Пфайзер-Комирнати. А пък страничните им действия бяха същите като на ваксините, хахахах
22:42 13.05.2026
90 тея нещо на луди ли ни
22:43 13.05.2026
91 Хуан Карлос Сакско Бургоцки
До коментар #88 от "Добре де, а защо по":Как ще минат по суша до Испания уе човек!!? Трябва да преодолеят цялото НАТО. Така с кораба "цъмбур". После испанците ги вадят и казват "я, реактори, заредени с уран, благодаря". Бизнес със сенчест флот е това.
Коментиран от #134
22:45 13.05.2026
92 Си Дзинпин, генерален секретар
До коментар #83 от "Корейки за копейки":"....За три дни не може да бъдат избити достатъчно украинци. Трябва време..."
Интересно дали ще бъдеш толкоз педантичен, га китайците се върнем в Сибир и почнем методично, не спеша да изчегъртваме руската грессс ?
Коментиран от #94, #98
22:47 13.05.2026
93 ХА ХА
До коментар #79 от "Оня с парчето":Лапуркай бе тръбар жълтопаветен, кво ми мучиш,мррршоо!
22:47 13.05.2026
94 Гресиран козяк
До коментар #92 от "Си Дзинпин, генерален секретар":Пак за грес споменаваш ,а те прас катт в гаzyндера на сухо,не ги разбирам тези неща аз ?
Коментиран от #104
22:49 13.05.2026
95 Не може би
22:49 13.05.2026
96 Пиле
До коментар #12 от "Клати Курти":За там ледоразбивач трябва
Коментиран от #100
22:51 13.05.2026
97 Ей така читател
22:51 13.05.2026
98 хаха🤣
До коментар #92 от "Си Дзинпин, генерален секретар":Изчегъртай на май касси мирризлфффката ,че паяжина и мухъл хвана откак дъртия ти се гътна ,съдран козяк .
22:51 13.05.2026
99 Костадин Костадинов
До коментар #83 от "Корейки за копейки":Путин каза че украинците са руснаци тоест Путин убива руснаци. То отново се връща на въпроса: знаеш ли колко руснаци уби Путин
Коментиран от #103, #121
22:51 13.05.2026
100 Клати Курти
До коментар #96 от "Пиле":От Руснаците ледоразбивачи да искаш от, българина чушкопеци .
22:53 13.05.2026
101 Костадин Костадинов
До коментар #81 от "а ти":Няма значение аз какво мисля! Важно е какво казва господарят Путин! Че руснаците и украинците са едно, и аз му вярвам безпределно! И оттук следва въпросът: знаеш ли колко руснаци уби Путин
Коментиран от #106, #108
22:53 13.05.2026
102 болни еврогАйски фантазии
22:55 13.05.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Голямата Гресссс
До коментар #94 от "Гресиран козяк":Знаем, че всичко свързано с Русия, накрая свършва с Грессс и Сълзи, което и наблюдаваме от ПЯТЬ года пропадло СВО ☝️
22:56 13.05.2026
105 За неразбралите
Развитието на Северния морски път се забави от наказателните мерки на Запада във връзка с инвазията в Украйна, които спряха руския план за износ на втечнен природен газ от завода Arctic LNG 2 за Азия, тъй като ключови чуждестранни инвеститори замразиха участието си. Санкциите развалиха и договорите за получаване на специализирани ледоразбивачи, необходими за плаване в ледените води.
22:57 13.05.2026
106 Тихо!
До коментар #101 от "Костадин Костадинов":Паветник! Ти си като шоколад Милка - лъжеш жените че имаш единаесе, а вадиш осем!!!
Коментиран от #110
22:57 13.05.2026
107 Лежащия на дъното уран
Обаче ми се струва много наивна статията. Като сценари от треторазреден филм сниман от американски пенсионери в киностудия Бояна аудио-видео Орфей.
22:58 13.05.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "Смърф":"...ударихте дъното Факти..."
Факти само удариха дъното, но Русия направо го РАЗДРА 😄😄😄
22:59 13.05.2026
110 Костадин Костадинов
До коментар #106 от "Тихо!":Нищо не вадя,азсъм козяшка мека Мария и си изкарвам парите с прzzz титутссия .
23:01 13.05.2026
111 Пиночет
До коментар #22 от "Костадин Костадинов":Защото Путин смята руснаците за добитък
Коментиран от #115
23:03 13.05.2026
112 Путлер-
Коментиран от #118
23:03 13.05.2026
113 Звучи много скалъпено
Авторите са предозирали със сериалите по телевизията.
23:04 13.05.2026
114 Всичко, което пипнат
Добре, че се откачихме от тях!🤨
23:04 13.05.2026
115 Българин
До коментар #111 от "Пиночет":Добре,че скъсахме с руските дивацци.Дсже Радко се усети,че Русия е към краят на възможностите си.
23:05 13.05.2026
116 Ол1гофрен,
До коментар #103 от "СтатиСтик":Дай официалните.
23:08 13.05.2026
117 Теслатъ
23:10 13.05.2026
118 А Зеленски що не го спомена
До коментар #112 от "Путлер-":Спомни си какво "контранастъпление" направи Зеленски, който щеше да разсече "сухопътния коридор" до Крим, но не успя да стигне и до първото село.
Спомни си как направи най-безмислената военна операция на новия век - превземането на Курск, за което вече никой не смее да си спомни. Щеше да обмени превзетата руска територия за Крим, или Донбас, вече никой не знае за какво беше.
А "плацдармът Кринки" помните ли го? Казваше, че с него започва напредването към Крим. И мостът щеше да срутва, и даже вече 40% от авиацията на Русия беше унищожил с дронове на едно летище.
Путин ще излезе накрая по-велик от Сталин, който победи Хитлер, обаче сега Путин ще си ише, че е победил цялото НАТО.
23:11 13.05.2026
119 Ицо
23:16 13.05.2026
120 Това лесно се разбира
23:17 13.05.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Българин
До коментар #121 от "Каквото са си надробили това ще сърбат":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Жертви 1:20 в "полза" на руснацте ю
23:21 13.05.2026
123 Последния Софиянец
23:50 13.05.2026
124 Телефонен разговор
Ким: Искам два реактора!
Путин: Имаш ги след два месеца.
.... тука става пукотевицата и корейците размазват 70-хилядна войска от обучени и оборудвани модерно оръжие от НАТО украинци.
Ким: Страшни сме, давай реакторите!
Путин: Потънаха мен, край Испания, сори, съжалейка, много исках, но имах късмета на Григор Димитров.
Ким: Нищо, дреме ми, аз се бъзиках за реакторите, нямам още подводници за тях. Даже съм умрял вече 4 пъти за последната година.
23:56 13.05.2026
125 Нейсе,
00:01 14.05.2026
126 БаГо
Коментиран от #137
00:06 14.05.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Културен Антрополог
До коментар #22 от "Костадин Костадинов":Товрищ ШАЛОМович Путин принася руски мужици в жертвен дар на господарите си демоните МОЛОХ,БАФОМЕТ и ВААЛ
00:22 14.05.2026
129 Само да не е до Варна този път
00:25 14.05.2026
130 Додо
00:32 14.05.2026
131 Превозвал
До коментар #127 от "Бах":Е Бахура
Който лапаш .
00:32 14.05.2026
132 Путиноид
От Купейките.
00:34 14.05.2026
133 604
00:43 14.05.2026
134 А може би Северна Корея е до Русия?
До коментар #91 от "Хуан Карлос Сакско Бургоцки":Само че от другата страна.
00:59 14.05.2026
135 От чужбина
02:21 14.05.2026
136 Aлфа Вълкът
05:48 14.05.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 АБВ
Голям сарказъм !
09:02 14.05.2026
139 ПЕНКО
13:33 14.05.2026