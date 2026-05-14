Бутат три сгради на улица „Цар Шишман“?

Частни собственици и организация, свързана с Българската православна църква, искат да строят блокове на мястото на три сгради на столичната улица „Цар Шишман“ в идеалния център на София. Внесено е искане за построяване на 5-етажна сграда.

Кметът Васил Терзиев посочи, че за сградите нямат издадено разрешение за строеж и няма одобрен устройствен план. В момента се работи по градоустройствен план за защита на тези сгради. Би било добре статутът им да бъде върнат, за да могат да получат ефективна защита.

От Българската православна църква все още не са изразили позиция по случая.