Бутат три сгради на улица „Цар Шишман“?

14 Май, 2026 20:46

От Българската православна църква все още не са изразили позиция по случая

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Частни собственици и организация, свързана с Българската православна църква, искат да строят блокове на мястото на три сгради на столичната улица „Цар Шишман“ в идеалния център на София. Внесено е искане за построяване на 5-етажна сграда.

Кметът Васил Терзиев посочи, че за сградите нямат издадено разрешение за строеж и няма одобрен устройствен план. В момента се работи по градоустройствен план за защита на тези сгради. Би било добре статутът им да бъде върнат, за да могат да получат ефективна защита.

От Българската православна църква все още не са изразили позиция по случая.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Позиция

    26 6 Отговор
    БПЦ изразява следната позиция - на всеки митрополит по златен Ролекс, Мерцедес и куфарче с евро! На патриарха - Вашерон Константин ( златен с брилянти ), Ролс Ройс, и войнишка мешка с евраци!!! Иначе ще съроите на Шишман, кога Шишман ви разреши !!!

    Коментиран от #11

    20:52 14.05.2026

  • 2 от село

    11 7 Отговор
    Там тряба да построят великите ни архитекти сграда до луната . В този поми ярник никога не съм ходил през живота си ,и никога няма да отида , а само до летището !

    21:14 14.05.2026

  • 3 Господа и госпожи собственици!

    29 3 Отговор
    За Бога, не разваляйте една от малкото улици, на които все още е запазено нещо от атмосферата на старата София!

    21:15 14.05.2026

  • 4 бутат го

    9 6 Отговор
    на терзийко отзадзе

    21:15 14.05.2026

  • 5 Евродебил

    15 3 Отговор
    А бе нашите корумпирани калугери,както и т.н. "частни" собственници не са си платили къде трябва.Пусто,дедо Кирил с "линкълна" замина за миди,и няма кой да светне как се прави далаверата.Иначе до сега всичко да е срутено и сградата построенна.И какво точно ше се помещава в тази сграда?Общежитие и кухня за бездомни и социално слаби,или луксозни имоти са евроатлантиците с раса.

    21:16 14.05.2026

  • 6 питам

    21 3 Отговор
    А защо синода не плаща данъци , и защо продадоха земите в манастирски ливади за милиони пари също без данъци !!

    Коментиран от #10

    21:17 14.05.2026

  • 7 Сила

    16 5 Отговор
    Е баш там нема да стане номера !!! Нема как точно на Шишман !!!
    Намерете си друга локация господа провинциални архитектУри ....

    Коментиран от #23

    21:22 14.05.2026

  • 8 Сатана Z

    11 6 Отговор
    По Шишман е пълно с наркомани и то от ония ,които се бодат с игли.

    Коментиран от #12, #13, #18

    21:23 14.05.2026

  • 9 Гошо

    11 11 Отговор
    Правилно ,пълно е разни съборетини из центъра

    21:25 14.05.2026

  • 10 Дедо Поп

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "питам":

    Кой си па ти, та да питаш? Стадо...!!! Стадо, на което аз съм пастир!!! Наведи се да те извъртим с кандилото у главата, марш да постиш четиресе дена, и после ми се явяваш на изповед!!!

    21:26 14.05.2026

  • 11 Миндич

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Позиция":

    ...И по един луксозен мезонет в центъра на София.Така де,да не си развалят рахата,като дойдат на събрание в Светия Синод.Хубаво са го избрали местото,ама требва да снесът малко на продължаваме педофилията и градската им управа.

    21:28 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    6 7 Отговор
    Това е ъглова сграда. За нея няма ограничение въ ввисочината и би трябвало да е поне на 40 етажа. Така тя ще се превърне в един символ на София!

    21:33 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ако говорим за духа на стара София

    9 1 Отговор
    не е трябвало да разрешат климатици на фасадата

    21:51 14.05.2026

  • 18 Сила

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Много си "информиран" бе селски .... А ти да не си от тия дето "ги бодат" ....

    22:07 14.05.2026

  • 19 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    4 0 Отговор
    А на теб Mapo, бутат ли ти нещоОТЗАД ?

    Коментиран от #24

    22:20 14.05.2026

  • 20 Цензура

    6 6 Отговор
    И аз съм против презастрояването, ама пък и не може всяка съборетина да я изкарват "паметник на културата". Знам ги тия къщи - то и по селата може да се намерят по-хубави !!!

    Коментиран от #21

    22:23 14.05.2026

  • 21 Сила

    10 4 Отговор

    До коментар #20 от "Цензура":

    Ма стойте си по селата бе , чий го дирите на пъпа на София .... еле па баш на Шишман !!!?

    22:41 14.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 тлъст червен богаташ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    ще застроиме всичко ПЕРЕМ ПАРИ!!!

    00:35 15.05.2026

  • 24 Едикой си

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ":

    Само на два пръста под черните очила барабар с дисагите...

    02:14 15.05.2026

  • 25 дядото

    1 0 Отговор
    да бутат. с "бутане" най-лесно се заличава паметта и миналото на една държава и един народ

    05:49 15.05.2026

