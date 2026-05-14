Отново се очаква блокада на българо-гръцката граница при „Промахон“

В петък на 15 май се очакват протести на гръцките фермери на граничния преход „Промахон“, съобщи БНР.
Фермерите от Серес съобщиха, че са в готовност за протести на граничния пункт „Промахон“. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите техни представители.
Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата.
Очаква се до обяд трафикът на коли през „Промахон“ да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътят да бъде блокиран в двете посоки.
Земеделците се извиняват, ако причинят затруднение на пътуващите, но изтъкват важността на причините да излязат на протест – високите цени на торовете и горивата превръщат продукцията им в непродаваема.
Ако се стигне до протести, те ще са само на „Промахон“, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, увериха фермерите в южната ни съседка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6
22:07 14.05.2026
2 А как ще отидем на 24 май
22:17 14.05.2026
3 Турбо гъзар, селяндур
22:20 14.05.2026
4 Радев
23:51 14.05.2026
5 Аз пък
00:15 15.05.2026
6 бай ганьо
До коментар #1 от "Гост":ИМАМ ПАРИ!!!
00:30 15.05.2026
7 Каунь
01:21 15.05.2026