Отново се очаква блокада на българо-гръцката граница при „Промахон“

14 Май, 2026 22:04 1 271 7

Другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, увериха фермерите в южната ни съседка

Венцислав Михайлов

В петък на 15 май се очакват протести на гръцките фермери на граничния преход „Промахон“, съобщи БНР.

Фермерите от Серес съобщиха, че са в готовност за протести на граничния пункт „Промахон“. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите техни представители.

Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата.

Очаква се до обяд трафикът на коли през „Промахон“ да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътят да бъде блокиран в двете посоки.

Земеделците се извиняват, ако причинят затруднение на пътуващите, но изтъкват важността на причините да излязат на протест – високите цени на торовете и горивата превръщат продукцията им в непродаваема.

Ако се стигне до протести, те ще са само на „Промахон“, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, увериха фермерите в южната ни съседка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гост

    11 0 Отговор
    Както всяка година по това време. Превозвачите ще кажат, че са пред фалит ала бала, после Али бегов ще излезе за каже и ресторантьорите едно и също всяка година, на никой не му пука и никой не ви вярва.

    Коментиран от #6

    22:07 14.05.2026

  • 2 А как ще отидем на 24 май

    7 2 Отговор
    в скромната ми гръцка колибка на брега на морето с тези блокади. Защо си дадох паричките аз сега си стоя в софето

    22:17 14.05.2026

  • 3 Турбо гъзар, селяндур

    8 0 Отговор
    - Аоо, чи ас вечи съм купил лютиницатъ и крендишите зъ Гърция...!!!

    22:20 14.05.2026

  • 4 Радев

    3 0 Отговор
    Тука бойко българоубиеца ги унищожи и гък не казаха

    23:51 14.05.2026

  • 5 Аз пък

    1 0 Отговор
    Ще блокирам....... Блокирах вече!!

    00:15 15.05.2026

  • 6 бай ганьо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    ИМАМ ПАРИ!!!

    00:30 15.05.2026

  • 7 Каунь

    4 0 Отговор
    А наши що спят що не блокират Русе и Видин

    01:21 15.05.2026

