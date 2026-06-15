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Александър Андреев за непознатите лица в състава на ЦИК: Опит за връщане на доверието или дефицит на експертност

Александър Андреев за непознатите лица в състава на ЦИК: Опит за връщане на доверието или дефицит на експертност

15 Юни, 2026 19:55 962 11

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  • цик

Бившият председател на Комисията каза, че законодателят трябва да вземе решения за системата за гласуване с бюлетини и с машини

Александър Андреев за непознатите лица в състава на ЦИК: Опит за връщане на доверието или дефицит на експертност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият състав на Централната избирателна комисия включва хора, които не са познати от предишни избори, с изключение на четирима души. Дали това е дефицит на експертност, или се търсят хора, които до момента не са били свързани с изборите пряко, за да се върне доверието - тепърва ще се види. Това коментира в предаването „Денят на живо” Александър Андреев, който е бивш председател на ЦИК. Той изрази надежда членовете на ЦИК да прилагат закона.

„Не би трябвало членовете на Централната избирателна комисия да говорят от името на политическите сили, които са ги номинирали, защото в крайна сметка в Комисията се търси общественото доверие към изборния процес и е важна експертността. Трябва да се взимат решения, които да бъдат обосновани и мотивирани, и това да позволи нормално протичане на изборния процес”, каза Андреев.

По думите му законодателят трябва да вземе решения, които да отговорят на въпроса дали ще се запази системата за гласуване с бюлетини и с машини и в какъв вид ще е машинното гласуване. „Надявам се Народното събрание след президентските избори да постави на дневен ред Изборния кодекс във всички онези части, които се нуждаят от по-задълбочено обсъждане и съответно взимането на законодателни решения по отношение на това в каква степен да бъде запазено едно или друго гласуване”, каза още бившият председател на ЦИК.

Александър Андреев коментира, че интересът на избирателите към частичните кметски избори, които се проведоха в неделя, е малък, защото всички други събития, които се случиха предходните седмици и месеци, са отнели доста от вниманието на хората.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия

    7 0 Отговор
    окрадоха всичко някакви избори клюцат как да изментардосат пак??

    20:05 15.06.2026

  • 2 питам

    11 2 Отговор
    Тая, дето разруши паметника на съветската армия ЩО ДИРИ в ЦИК??? Тая е за ЗАТВОРА!!!

    Коментиран от #5

    20:08 15.06.2026

  • 3 Итоя акъл ли ръси, на кое отгоре?

    8 1 Отговор
    Александър Андреев Андреев е български журналист, писател и преводач. Ръководител на българската редакция на радио „Дойче веле“

    Коментиран от #4, #9

    20:15 15.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пояснение

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Тя е от "демократите" от крадливата приватизация, разрушителите на Мавзолея и осигуриха на неговото място кучешка тоалетна.

    20:16 15.06.2026

  • 6 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    БАЦЕЕЕ, ТЕБЕ ТЕ НЯМА В ЦЯЛАТА СХЕМА, НАЛИ?

    20:30 15.06.2026

  • 7 Точен

    1 2 Отговор
    Радев и Йотовица прекалиха със забавянето за новата ЦИК. ВЪЗРАЖДАНЕ от над 5 г са в Парламента и отдавна трябваше да имат представителИ! при над 13,5 % присъствие, а ИТН при 2 пъти извън НС имаха мнозинство. ЦИК трябва да се назначава веднага след редовни или дори извънредни избори за НС!

    20:39 15.06.2026

  • 8 Да,бе

    3 1 Отговор
    При наличие на вселенски компрометирани лица,непознатите са някакъв свеж полъх..

    20:42 15.06.2026

  • 9 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Итоя акъл ли ръси, на кое отгоре?":

    Чети бе , човек , чети ! Александър Андреев бивш председател на ЦИК , беше и говорител , оня е друг за който пишеш .

    20:48 15.06.2026

  • 10 хаха

    2 0 Отговор
    то ако слушаме такива екземпляри, трябва тях да ги държим пожизнено на постовете им, щото са големи експерти.По-големи от тях няма

    20:52 15.06.2026

  • 11 Всеки

    0 1 Отговор
    Не е комунист е непознат.Другарки и другари взехме власта и ще се н рем от ядене и пиене комунистите

    20:56 15.06.2026

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