Комитова: Инвеститорът в "Баба Алино" е известен и в Одеса със своите престъпни действия

"Баба Алино" не е просто строителен скандал. Това е обвинителен акт срещу институции, които не са забелязали очевидното, срещу контрол, който не е изпълнил функциите си, и срещу държава, която днес се държи така, сякаш е изненадана от случвалото се пред очите ѝ.
"Трудно е да кажем кои са невинни. Имаме страшно погазване на закона. Институциите са купувани една след друга и чуждестранен инвеститор с поведение на бандит се е опитал да си изпере парите на варненска територия. Строителството се е извършвало със страшна скорост", заяви бившият министър на регионалното развитие арх. Виолета Комитова в "Денят ON AIR".
По думите ѝ доста институции имат участие в голямата измама.
"Очакваме отговор от БНБ извършват ли проверки по случая. Да кажат при нотариус как се извършват сделки за нови апартаменти с удостоверение за търпимост - такива не могат да се продават. Такива са приложими само за сгради, строени преди 2001 г. Собственикът първо лъже общината, че жилището е отпреди 2001 г. След това подписва и нотариус. Този документ отива при главния архитект и той създава документ за търпимост. Абсолютно на гола поляна са издадени удостоверенията за търпимост", допълни тя за Bulgaria ON AIR.
Според арх. Комитова първите удостоверения за търпимост изникват по времето на Иван Портних като кмет на Варна.
"Регионалният министър ще се затрудни да я уволни, но ще успее. Инвеститорът явно е известен и в Одеса със своите престъпни действия. Този човек извънредно много е бързал. Явно има и други строежи с акт 16 във Варна. Станал е член на варненската Камара на строителите. Невзоров много добре е знаел какъв е редът. Целта е да изпере колкото може повече пари", коментира гостът. Енергоразпределителните дружества трябва да бъдат в държавни ръце, категорична е тя.
"В държавата имаме много примери на незаконно строителство и това е пореден пример. Много от нашите кметове и политици са обвързани със зависимости и имат страх. Ще видим кметът на Варна и регионалният министър дали са на висотата, на която хората очакват. Очевидно са погазени много закони и институции. Във Варна се строи повече незаконно, отколкото по законния ред. В юридическата общност не забелязваме виновни", изтъкна бившият регионален министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #10
22:28 15.06.2026
2 Дзак
22:33 15.06.2026
3 Това Не Е Държава !
И ако Трябва да съществува !
Трябва да бъде Изградена Наново !
Въз основа на !
Конституцията и Закона !
22:34 15.06.2026
4 Коментар
И освен това не пее в евроатлантическия хор
22:37 15.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Васил
22:41 15.06.2026
7 Перо
22:42 15.06.2026
8 Защо
22:45 15.06.2026
9 Анклава на КГБ варна
Коментиран от #12, #15, #16, #19
22:45 15.06.2026
10 Дичката
До коментар #1 от "Да,бе":Това 5то РПУ е за закриване,като кафене е,понякога некои бандюги ги ползват ,но само през деня,щото нощно време униформените се притеснявали да патрулират
22:51 15.06.2026
11 пристига
Този случай просто онагледи грозотията на сглобката. В името на баницата и по воала на евроатлантизма и измислената солидарност, у нас решиха да поперат малко. Ние тук сме добри в пералнята - я как ПП с ДБ изпраха ББ и Момчето! Що да не изперат баш най-доброто, парите на наркомана и компания. Какво пък, Коцев е идеалния кмет за целта - вещ е в схемите на незаконното строителство, а и не вижда, не чува и знае как да мълчи.
Просто всички замесени в този случай трябва да си понесат отговорността. Всички да бъдат лишени от публичните си длъжности, а държавните и общинските служители да бъдат уволнени. Безсмислено е да се правят, че не са знаели или не са виждали, и тям подобни бля-бля. Безочието им идва в повече.
Правилно го е казала Комитова - "Трудно е да кажем кои са невинни". Май такива няма.
22:51 15.06.2026
12 Тъйтъй
До коментар #9 от "Анклава на КГБ варна":Всички укри говорят руски, защото им е роден.
22:54 15.06.2026
13 Бай Георги
22:55 15.06.2026
14 Мдаа!🤔
22:56 15.06.2026
15 лека поправка
До коментар #9 от "Анклава на КГБ варна":твоите 4 руснака, всъщност са 4 украинци.
Това, че украинците не броят собствения си език за език и говорят на руски не е проблем на руснаците.
22:57 15.06.2026
16 иван костов
До коментар #9 от "Анклава на КГБ варна":Ами лее се руска реч, защото украинските престъпници не знаят украински, защото няма украински език!
22:59 15.06.2026
17 подлоги
23:04 15.06.2026
18 Ай стига бе
Тва Възраждане го говори от преди една година, вие сега ли прогледнахте??
23:07 15.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тази и
23:12 15.06.2026