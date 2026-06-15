Комитова: Инвеститорът в "Баба Алино" е известен и в Одеса със своите престъпни действия

"Баба Алино" не е просто строителен скандал. Това е обвинителен акт срещу институции, които не са забелязали очевидното, срещу контрол, който не е изпълнил функциите си, и срещу държава, която днес се държи така, сякаш е изненадана от случвалото се пред очите ѝ.

"Трудно е да кажем кои са невинни. Имаме страшно погазване на закона. Институциите са купувани една след друга и чуждестранен инвеститор с поведение на бандит се е опитал да си изпере парите на варненска територия. Строителството се е извършвало със страшна скорост", заяви бившият министър на регионалното развитие арх. Виолета Комитова в "Денят ON AIR".

По думите ѝ доста институции имат участие в голямата измама.

"Очакваме отговор от БНБ извършват ли проверки по случая. Да кажат при нотариус как се извършват сделки за нови апартаменти с удостоверение за търпимост - такива не могат да се продават. Такива са приложими само за сгради, строени преди 2001 г. Собственикът първо лъже общината, че жилището е отпреди 2001 г. След това подписва и нотариус. Този документ отива при главния архитект и той създава документ за търпимост. Абсолютно на гола поляна са издадени удостоверенията за търпимост", допълни тя за Bulgaria ON AIR.

Според арх. Комитова първите удостоверения за търпимост изникват по времето на Иван Портних като кмет на Варна.

"Регионалният министър ще се затрудни да я уволни, но ще успее. Инвеститорът явно е известен и в Одеса със своите престъпни действия. Този човек извънредно много е бързал. Явно има и други строежи с акт 16 във Варна. Станал е член на варненската Камара на строителите. Невзоров много добре е знаел какъв е редът. Целта е да изпере колкото може повече пари", коментира гостът. Енергоразпределителните дружества трябва да бъдат в държавни ръце, категорична е тя.

"В държавата имаме много примери на незаконно строителство и това е пореден пример. Много от нашите кметове и политици са обвързани със зависимости и имат страх. Ще видим кметът на Варна и регионалният министър дали са на висотата, на която хората очакват. Очевидно са погазени много закони и институции. Във Варна се строи повече незаконно, отколкото по законния ред. В юридическата общност не забелязваме виновни", изтъкна бившият регионален министър.