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Комитова: Инвеститорът в "Баба Алино" е известен и в Одеса със своите престъпни действия

Комитова: Инвеститорът в "Баба Алино" е известен и в Одеса със своите престъпни действия

15 Юни, 2026 22:20 641 20

  • арх. виолета комитова-
  • строеж-
  • баба алино

Трудно е да кажем кои са невинни. Имаме страшно погазване на закона. Институциите са купувани една след друга и чуждестранен инвеститор с поведение на бандит се е опитал да си изпере парите на варненска територия

Комитова: Инвеститорът в "Баба Алино" е известен и в Одеса със своите престъпни действия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Баба Алино" не е просто строителен скандал. Това е обвинителен акт срещу институции, които не са забелязали очевидното, срещу контрол, който не е изпълнил функциите си, и срещу държава, която днес се държи така, сякаш е изненадана от случвалото се пред очите ѝ.

"Трудно е да кажем кои са невинни. Имаме страшно погазване на закона. Институциите са купувани една след друга и чуждестранен инвеститор с поведение на бандит се е опитал да си изпере парите на варненска територия. Строителството се е извършвало със страшна скорост", заяви бившият министър на регионалното развитие арх. Виолета Комитова в "Денят ON AIR".

По думите ѝ доста институции имат участие в голямата измама.

"Очакваме отговор от БНБ извършват ли проверки по случая. Да кажат при нотариус как се извършват сделки за нови апартаменти с удостоверение за търпимост - такива не могат да се продават. Такива са приложими само за сгради, строени преди 2001 г. Собственикът първо лъже общината, че жилището е отпреди 2001 г. След това подписва и нотариус. Този документ отива при главния архитект и той създава документ за търпимост. Абсолютно на гола поляна са издадени удостоверенията за търпимост", допълни тя за Bulgaria ON AIR.

Според арх. Комитова първите удостоверения за търпимост изникват по времето на Иван Портних като кмет на Варна.

"Регионалният министър ще се затрудни да я уволни, но ще успее. Инвеститорът явно е известен и в Одеса със своите престъпни действия. Този човек извънредно много е бързал. Явно има и други строежи с акт 16 във Варна. Станал е член на варненската Камара на строителите. Невзоров много добре е знаел какъв е редът. Целта е да изпере колкото може повече пари", коментира гостът. Енергоразпределителните дружества трябва да бъдат в държавни ръце, категорична е тя.

"В държавата имаме много примери на незаконно строителство и това е пореден пример. Много от нашите кметове и политици са обвързани със зависимости и имат страх. Ще видим кметът на Варна и регионалният министър дали са на висотата, на която хората очакват. Очевидно са погазени много закони и институции. Във Варна се строи повече незаконно, отколкото по законния ред. В юридическата общност не забелязваме виновни", изтъкна бившият регионален министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    4 3 Отговор
    В мутренското 5-то районно златни пясъци не е постъпвала такава информация,нищо,че отговарят за Райна Приморски в по-голямата му част и баба Алино е точно там...От далавери не им остава време да се преструват на полицаи,милите ми простите ми,Те...Че сезон поколения храни.

    Коментиран от #10

    22:28 15.06.2026

  • 2 Дзак

    3 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:33 15.06.2026

  • 3 Това Не Е Държава !

    2 3 Отговор
    И Трябва да Бъде Разрушена !

    И ако Трябва да съществува !

    Трябва да бъде Изградена Наново !

    Въз основа на !

    Конституцията и Закона !

    22:34 15.06.2026

  • 4 Коментар

    2 2 Отговор
    Броенето на камиони по и се удава.

    И освен това не пее в евроатлантическия хор

    22:37 15.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Васил

    3 2 Отговор
    Без участието на държавните институции тази фирма не може да вдигне и палатка докога ще покривате съучастниците в тази корупционна схема????

    22:41 15.06.2026

  • 7 Перо

    2 2 Отговор
    Самият факт, че са от Одеса говори за всичко! Само сходни престъпници в БГ могат да станат ортаци и главния виновник е сегашния кмет!

    22:42 15.06.2026

  • 8 Защо

    3 0 Отговор
    Ме триете,защото пиша ,че Деньо Денев трябва да е в затвора,като е национален предател.Ами те я разпродадоха на Русия територията ни.Сега и турците ,за да поправят Боташ искат концесии на земя.Само няма кой да защити държавата България.Такива продажници навсякъде по институции.Отваряйте затворите.

    22:45 15.06.2026

  • 9 Анклава на КГБ варна

    2 1 Отговор
    Навсякъде във варна се лее руска реч,това е заплаха за националната сигурност,ни на никой не му дреме,гръмнаха пенсионерка,вчера 4 руснака пребиха един младеж и то в центъра до черно море

    Коментиран от #12, #15, #16, #19

    22:45 15.06.2026

  • 10 Дичката

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Това 5то РПУ е за закриване,като кафене е,понякога некои бандюги ги ползват ,но само през деня,щото нощно време униформените се притеснявали да патрулират

    22:51 15.06.2026

  • 11 пристига

    1 0 Отговор
    Случая малко се изкривява, когато ни го представят как идва един бандит и решава да си купи държавата. По-скоро е идва един мафиот и влиза в схемите на местната мафия, при това е приятно изненадан да установи, че в България си е като в Украйна - мафията, това е държавата.

    Този случай просто онагледи грозотията на сглобката. В името на баницата и по воала на евроатлантизма и измислената солидарност, у нас решиха да поперат малко. Ние тук сме добри в пералнята - я как ПП с ДБ изпраха ББ и Момчето! Що да не изперат баш най-доброто, парите на наркомана и компания. Какво пък, Коцев е идеалния кмет за целта - вещ е в схемите на незаконното строителство, а и не вижда, не чува и знае как да мълчи.
    Просто всички замесени в този случай трябва да си понесат отговорността. Всички да бъдат лишени от публичните си длъжности, а държавните и общинските служители да бъдат уволнени. Безсмислено е да се правят, че не са знаели или не са виждали, и тям подобни бля-бля. Безочието им идва в повече.
    Правилно го е казала Комитова - "Трудно е да кажем кои са невинни". Май такива няма.

    22:51 15.06.2026

  • 12 Тъйтъй

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анклава на КГБ варна":

    Всички укри говорят руски, защото им е роден.

    22:54 15.06.2026

  • 13 Бай Георги

    0 1 Отговор
    Вили,кой допусна украинците в България?Сега ще им сърбаме попарата.

    22:55 15.06.2026

  • 14 Мдаа!🤔

    0 1 Отговор
    Всички украински престъпници, са под крилото на педофилите от ппдб/ЛГБТ! мирчев и атанасов, с опитна ръка насочват престъпните действия - вчера Петрохан, днес Баба Коцев Алино, утре Бог знае какво! Фактът, че престъпното правителство на гюров и мвр кандев, са си чоплили носовете за украинските и ромски тежко въоръжени престъпници , както и педофилските клетки по балканите, недвусмислено говори, че атанасов и мирчев се готвят насилствено завземане на властта!

    22:56 15.06.2026

  • 15 лека поправка

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анклава на КГБ варна":

    твоите 4 руснака, всъщност са 4 украинци.

    Това, че украинците не броят собствения си език за език и говорят на руски не е проблем на руснаците.

    22:57 15.06.2026

  • 16 иван костов

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анклава на КГБ варна":

    Ами лее се руска реч, защото украинските престъпници не знаят украински, защото няма украински език!

    22:59 15.06.2026

  • 17 подлоги

    0 1 Отговор
    Руския агент благо коцев, който подпомага обсебването на българска земя от руснака с украински паспорт олег неврозов, трябва също да бъде изгонен от България. Явно ПП са поредната продънена партия.

    23:04 15.06.2026

  • 18 Ай стига бе

    1 0 Отговор
    ма верно ли???
    Тва Възраждане го говори от преди една година, вие сега ли прогледнахте??

    23:07 15.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тази и

    0 1 Отговор
    Тя разбрала ,ама кажи кой взима парите от българска страна,а и да се размерише за някой не е имало и е вдигнал панаира ,някой като Костя

    23:12 15.06.2026

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