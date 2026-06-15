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Иван Анчев:"Калашниците" може да са покровителствани от корупционни мрежи, които за съжаление, съществуват в МВР

Иван Анчев:"Калашниците" може да са покровителствани от корупционни мрежи, които за съжаление, съществуват в МВР

15 Юни, 2026 22:35 633 12

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  • калашниците-
  • корупция-
  • мвр

Той предупреди, че подобни престъпни прояви не трябва да се разглеждат единствено на базата на етнически или други специфични признаци, тъй като те обхващат проблемни социални слоеве, към които държавата трябва да обръща повече внимание

Иван Анчев:"Калашниците" може да са покровителствани от корупционни мрежи, които за съжаление, съществуват в МВР - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На фона на масовите арести в "Ботунец" и последвалата мащабна спецакция срещу криминалната банда на "Калашниците", въпросът за сигурността и контрола в държавата отново излезе на преден план.

Бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев коментира темата за сигурността в страната и дейността на престъпните групи в студиото на "Денят ON AIR". Според него, когато се говори за подобни структури, не трябва да се бърза с публични обвинения за наличието на политически чадър, защото това би изисквало да се назоват конкретни имена и политически сили.

Анчев подчерта, че в случая по-скоро става дума за корупционни мрежи, които за съжаление, съществуват в Министерството на вътрешните работи. Според него гражданите са разбрали за съществуването на тези групи не благодарение на правоохранителните органи, а след трагичен инцидент. Той предупреди, че подобни престъпни прояви не трябва да се разглеждат единствено на базата на етнически или други специфични признаци, тъй като те обхващат проблемни социални слоеве, към които държавата трябва да обръща повече внимание.

В противен случай съществува риск от създаването на анклави на криминална престъпност, където институциите трудно биха могли или изобщо биха искали да влязат.

Анчев даде пример с Чикаго, където цели квартали и малки градчета са се отказали от собствени полицейски органи и са преотстъпили тази дейност на шерифските служби поради сериозни проблеми с правовия ред. Бившият заместник-министър посочи, че МВР трябва да извърши сериозна проверка в оперативните си служби - от районните управления и инспектори до главните дирекции, за да се изясни откога е налична оперативна информация за тези лица, какви данни са събирани и какви технически средства са прилагани спрямо тях. Това би показало дали тези криминални групи са били престъпно покровителствани през годините.

Той изрази надежда, че събраните от прокуратурата доказателства ще издържат в съдебната фаза, и отбеляза, че обществото все още няма представа колко семейства са пострадали от дейността на тези групи, включително от принудата към проституция. Анчев изтъкна, че покупко-продажбата на гласове по време на избори не е изолиран бизнес, а съпътстваща дейност на други тежки престъпления като контрабанда, проституция и рекет.

По думите му, в днешно време се наблюдава нова криминогенна среда, съставена от малки престъпни синдикати, които си взаимодействат и се заменят взаимно.

Като пример за такива структури той посочи и футболните агитки на водещи отбори, на които обществото не обръща достатъчно внимание.

На въпроса за евентуални проверки в МВР или кадрови промени, Анчев заяви, че като политическо лице в миналото не е получавал подобни сигнали, и допълни, че главният секретар е най-важната професионална фигура в министерството, която носи пряка отговорност за справянето с тези проблеми.

В заключение той изрази надежда, че ще дойде момент, в който българската полиция - по модела на скандинавските страни, ще работи изцяло в защита на гражданите и върховенството на закона, без да служи на политически интереси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    8 0 Отговор
    Тези корупционни мрежи не са само в МВР търсете ги и в Данс Днск Нап и къд ели не още щом може цял град да се вдигне а държавата да си е затваряла очите.

    22:37 15.06.2026

  • 2 А стига бе!!!

    7 0 Отговор
    Това не може да бъде... наште милиционери са чисти като планинска роса...

    22:37 15.06.2026

  • 3 иван костов

    3 3 Отговор
    Зад калашниците стоят педофилите от ппдб/ЛГБТ, иначе правителство им и хиперактивният блогър/милиционер Кандев щеше да им види сметката!

    Коментиран от #8

    22:40 15.06.2026

  • 4 Ако се появи

    7 0 Отговор
    Чума по държавните служители, след като измрат, престъпността ще спадне с 99%!

    22:40 15.06.2026

  • 5 Да,бе

    7 0 Отговор
    Не корупционните мрежи съществуват заради МВР,а МВР съществува заради тях ..

    22:45 15.06.2026

  • 6 бою циганина

    2 2 Отговор
    мои момчета, вършат ми разни работи и им опъвах чадър

    22:53 15.06.2026

  • 7 Шопо

    7 0 Отговор
    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    22:55 15.06.2026

  • 8 ибанкостоф циганина

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    черният зарязан калашник от драгалевци оставил стотици хиляди семейства без хляб

    22:55 15.06.2026

  • 9 Амнести Интернешънъл

    6 0 Отговор
    12 (дванадесет) дни след зловещата кастрофа край Ботунец МВР арестували бандата на "Калашниците"😀😄👌🤩. Демерджиев се хвали с това във фейсбук, че нямало никой над закона. Въпрос първи. Защо чакахте 12 дни, за да ударите тази банда, която държи проститутките в почти цяла София? За да може да скрият списъците с купените гласове за ПБ ли?
    Въпрос втори. След като двамата джигити, които предизвикаха катастрофата, уж не бяха от бандата на "Калашниците" вие защо я арестувате? МВР се превръща в посредствена фейк страница в социалните мрежи.

    Коментиран от #10

    22:56 15.06.2026

  • 10 Точен сте

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Амнести Интернешънъл":

    Иван Демерджиев - министър на правосъдието в първото служебно правителство на радко мунчов боташа- 2021г.
    Демерджиев - вицепремиер и министър на МВР в 2 служебни правителства на мунчо боташа - 2022- 2023 г.
    Какво чакаше та не арестуваха тогава цигaнcкитe бандити? Или тогава бяха полезни на мунчо? И вилнееха в цяла София!

    22:58 15.06.2026

  • 11 Бай Лисан

    0 0 Отговор
    Материал за размисъл:
    През лятото на 2004 г. в Грузия са уволнени наведнъж около 15 000 служители на пътната полиция, като впоследствие общият брой на освободените служители в структурата на МВР достига близо 40 000 души.

    23:19 15.06.2026

  • 12 Тома

    0 0 Отговор
    А добро утро.Не вземат ли ченгета, гранични и митничари втора заплата от бандитите мошенниците и крадците че и по 20 заплати от две места като се пенсионират

    23:25 15.06.2026

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