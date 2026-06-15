Кристалина Георгиева: Световната икономика издържа шоковете от войната, но рисковете растат

Повече от три месеца след началото на войната в Близкия изток световната икономика изглежда проявява устойчивост, посочва управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в публикация, разпространена в блога на организацията.
Цените на суровините, инфлацията и инфлационните очаквания, както и финансовите условия бяха засегнати, но все още няма сигнали за забавяне на световната икономика. Силен икономически импулс се наблюдава в най-големите световни икономики - САЩ и Китай. Общата картина на глобална устойчивост обаче прикрива значителни различия, посочва управляващият директр на МВФ.
По думите ѝ, дори сред развитите икономики някои страни и общности са засегнати по-тежко, докато в Африка негативните последици са по-осезаеми. Междувременно, на фона на продължителното затваряне на Ормузкия проток и щетите, нанесени на инфраструктурата в Близкия изток в хода на боевете, несигурността и рисковете остават високи, предупреди Георгиева.
Очаква се МВФ да предостави актуализиран анализ на перспективите за световната икономика на 8 юли.
Фактори за глобалната устойчивост
В началото на конфликта непосредствена тревога бе въздействието му върху цените на енергията и последващите ефекти върху инфлацията, които бяха значителни, отбелязва ръководителката на МВФ.
Тя припомня, че цените на петрола са с 30 процента по-високи от нивата, отчетени преди войната. Все пак това е по-ниско от равнищата, наблюдавани в по-ранните етапи на конфликта, въпреки продължителното затваряне на протока. Някои страни, като Китай, засега успяват да смекчат сътресенията, възползвайки се от големите си петролни резерви. Това помогна и за облекчаване на натиска върху търсенето в иначе тежко засегнатата Азия. Повишеното производство и използване на рафинериите извън района на Персийския залив, макар и недостатъчни за компенсиране на шока, също ограничиха ръста в цените на петрола.
За смекчаване на въздействието на конфликта са допринесли и мерките за ограничаване на търсенето или за ограничаване на прехвърлянето на ценовия натиск. По отношение на тях обаче също има граници, колко дълго страните могат да се справят с по-високите бюджетни разходи и по-големите нужди от външно финансиране. Въпреки това в много икономики по-високите цени на петрола допринасят за ускоряване на общата инфлация.
Това е тревожно, но не е цялата картина. Важно е също да се има предвид дали хората и фирмите очакват по-трайно отслабване на покупателната си способност. А тези средносрочни очаквания като цяло остават стабилни. Това е обнадеждаващ знак за доверие в ангажимента на централните банки към ценовата стабилност, подчертава Георгиева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГЕРБ ПОБЕДА
Това са приказки за наивници, за стадо, не за мислещи хора от европейска страна.
Пари няма, бюджет няма, има слухове и глупости, с които се оправдава неможенето.
Редно е спекулантите край Радев да си признаят, че нямат никакъв опит, програма, план, екип и съдържание на списък с реформи. Просто излъгаха купчина хорица, които по-рано гласуваха за Сидеров, Бареков, Понци, Меча и останалата халтура, но най-тези от ППДБ, които бяха използвани като мюре за овладяването на държавата и превръщането на България в поредния путинистки заден двор.
Неофициално да ви споделя, че бюджет за 2026 до края на лятото НЯМА да има, веднага след това ще се работи върху бюджет 2027. Двата бюджета ще бъдат окрадени диво от генералите и олигарсите зад Радев, а читавите хора в „Прогресивна България“ ще трябва от септември да се замислят за емиграция.
В началото на зимата страната ще фалира, а почти всички бизнеси ще бъдат разпродадени или харизани на турците (енергетика), веригите (храна), военните и други приходи. Всичко ще бъде окрадено, всичко ще бъде нулирано, както го сториха преди това Виденов, Луканов и компания.
Да си знаете.
От фейсбук профила на Виктор Димчев
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4 В ГОДИНИТЕ НИ УБЕДИХТЕ ЧЕ..........
19:51 15.06.2026
5 Комунистка
19:55 15.06.2026
6 Тая пък....
20:02 15.06.2026