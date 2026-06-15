Благомир Коцев: Новото правителство да разплете кошницата на Олег Невзоров и да даде пълна прозрачност по случая

Цялата истина за случая с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна трябва да бъде разкрита с пълна институционална прозрачност. За това настоява варненският кмет Благомир Коцев в пост във фейсбук.
Ето какво пише той:
България трябва да разбере цялата истина за Баба Алино. Не само част от нея. И не само удобната!
Нека новото правителство разплете кошницата на Олег Невзоров и да даде пълна прозрачност по случая!
Случаят вече е обект на засилен институционален натиск, след като Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност проведе изслушване на председателя на ДАНС по казуса.
По данни на разследващите, мащабният комплекс край Варна се състои от 104 сгради, издигнати без строителни разрешителни върху държавна горска територия, попадаща в защитената зона „Натура 2000“.
Междувременно стана ясно, че чуждестранната корпорация „КУБ“ е продавала обектите и на чужди граждани, като някои от апартаментите са били препродавани по няколко пъти чрез схеми на имотна измама
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #31
21:55 15.06.2026
2 Нито
21:56 15.06.2026
3 Баба ви Алина
Нали ще лъснат набраните zadници на управленците.
Коментиран от #5
21:56 15.06.2026
4 кметче а що не кажеш по добре
на старите общ поръчки и спре новите ненужни
и разследва чекмеджарите
иначе сте много активни да плямпате а не сочите крадците
що ли?
21:56 15.06.2026
5 Баба ви Алина
До коментар #3 от "Баба ви Алина":Да разплете
21:57 15.06.2026
6 Тити на Кака
Типично за един тъППопитек от ППетроханна порода🤣🤣🤣
Коментиран от #13
21:58 15.06.2026
7 Сатана Z
22:00 15.06.2026
8 Пламен
Оня избяга , защото сегашните го пуснаха.
22:03 15.06.2026
9 Минувач
Само, че не мина номера на Коцев тихомълком да им направят ПУП-овете, стана скандала, а сега Коцката - изнендан, че имало цял град до Варна, хаххаха. ЗАТВОР за Портних и Коцев. Всички във Варна го знаем, какво корумпе е и, че дори е осъден да плати 400 000 лева за незаконните си шатри на ресторанта си, които не е платил все още.
22:04 15.06.2026
10 Гечко
22:06 15.06.2026
11 А ти къде беше ве Благо?😂❤️🇧🇬
22:09 15.06.2026
12 тоз пък
Да вземе и сам да изясни защо е проспал изграждането на 100 незаконни сгради. Съгласно разпоредбите в България, кмета отговаря за незаконното строителство.
Държавата може да изясни що за птица е Невзоров и по каква линия си е развявал коня в България, но грубото нарушаване на закона, свързано с играждането на луксозния украински анклав е станало изцяло под опеката на Коцев. Те за това градче, вината в огромната си част е в общината и в него.
22:11 15.06.2026
13 големсмях
До коментар #6 от "Тити на Кака":Не разбра ли,че украинската мутра ...е руснак...100 процента ..Взел украинско гражданство през 2011г. и активен участник в проруски партии.
Коментиран от #17, #23, #24, #29
22:13 15.06.2026
14 Радев
22:14 15.06.2026
15 Пламен
Нека да ви издам една ,,държавна тайна" , понеже познавам района - ТАМ НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ОГРАДА. :)
Ето така ще ви баламосват , а Керванът ще си върви .
Коментиран от #19
22:15 15.06.2026
16 Нищо Де !
Ние !
На Власт !
22:17 15.06.2026
17 Пука ми На сайдера !
До коментар #13 от "големсмях":Ако Ще и Да е Китаец !
22:18 15.06.2026
18 Баце ЕООД
22:21 15.06.2026
19 Пламен
До коментар #15 от "Пламен":Минусчийче , недей да ми цъкаш анонимни минусчета.
Всеки , който живее в района, знае че е така.
22:22 15.06.2026
20 БрЯх...!
Даже и да нарежда...?!?!
22:22 15.06.2026
21 Така е
Айде помислете малко и си отговорете какво може да направи Благо Коцев сам бре мари майка? Още повече последният беше половин година в ареста.
22:25 15.06.2026
22 az СВО Победа 81
22:25 15.06.2026
23 ама как
До коментар #13 от "големсмях":явно всички украинци са руснаци.
Как не се сетихме - когато строи (и си плаща рушветите) е украинец, но когато е хванат на тясно, то автоматично става руснак. Оная в посолството, дето е натресена да бъде посланик на Украйна, то и за нея ще излезе, че е натурализирана украинка. След това ще дойде ред на следващия герой, и т.н. Когато полезния и.диот в Киев го изпратят да духа супата, то и за него най-вероятно ще излезе, че освен евреин е и руснак.
Абе като се огледаме, един ден няма да има жив украинец.
Коментиран от #36
22:26 15.06.2026
24 Наистина голЕм смЕх...!
До коментар #13 от "големсмях":Цяла България знае,за Откровено-Украинската връзка на този строеж,само на теб и ген.Атанасов,все ,,хибридни атаки на Русия" ви се привиждат...!
Все ,,агенти и шпиони на Путин" ви следят на всяка крачка,даже залегнали под кревата ви...😝🤣😂😆!
22:28 15.06.2026
25 Трагикомедия
22:30 15.06.2026
26 Анонимен
22:31 15.06.2026
27 И кое му е "новото" на мунчовото
22:31 15.06.2026
28 Благо Куцев
22:33 15.06.2026
29 Тити на Кака
До коментар #13 от "големсмях":Не знаех и още нещо - че украинската посланичка си пада по руски мутри и пламенно ги закриля...Ама сега знам!
Лапай, тъППопитеко 🤣🤣🤣
22:34 15.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 За съжаление -не!
До коментар #1 от "Пич":Но скоро ,ще дава интервю от затвора...!
22:37 15.06.2026
32 Все бива,бива...!
22:39 15.06.2026
33 Потрес
Наглец!
22:40 15.06.2026
34 Васил
22:43 15.06.2026
35 Мотивите са
Коментиран от #42
22:48 15.06.2026
36 Пълни глупости
До коментар #23 от "ама как":Много руснаци се правят на украинци, в западна Европа е пълно с такива.
Коментиран от #37
22:49 15.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ГОСТ
22:56 15.06.2026
39 Факт
22:57 15.06.2026
40 Оги
23:13 15.06.2026
41 Селски идиот
23:20 15.06.2026
42 А бе то убуу,ама...
До коментар #35 от "Мотивите са":...,след демократичните промени и влизането ни в НАТО-...
...нЕмаме БГ-армия...!
23:24 15.06.2026
43 Брееей, лама Коцев
23:24 15.06.2026
44 Крадецът
23:25 15.06.2026