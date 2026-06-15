Благомир Коцев: Новото правителство да разплете кошницата на Олег Невзоров и да даде пълна прозрачност по случая

Цялата истина за случая с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна трябва да бъде разкрита с пълна институционална прозрачност. За това настоява варненският кмет Благомир Коцев в пост във фейсбук.

Ето какво пише той:

България трябва да разбере цялата истина за Баба Алино. Не само част от нея. И не само удобната!

Нека новото правителство разплете кошницата на Олег Невзоров и да даде пълна прозрачност по случая!

Случаят вече е обект на засилен институционален натиск, след като Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност проведе изслушване на председателя на ДАНС по казуса.

По данни на разследващите, мащабният комплекс край Варна се състои от 104 сгради, издигнати без строителни разрешителни върху държавна горска територия, попадаща в защитената зона „Натура 2000“.

Междувременно стана ясно, че чуждестранната корпорация „КУБ“ е продавала обектите и на чужди граждани, като някои от апартаментите са били препродавани по няколко пъти чрез схеми на имотна измама