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Благомир Коцев: Новото правителство да разплете кошницата на Олег Невзоров и да даде пълна прозрачност по случая

Благомир Коцев: Новото правителство да разплете кошницата на Олег Невзоров и да даде пълна прозрачност по случая

15 Юни, 2026 21:53 953 44

  • благомир коцев-
  • строеж-
  • баба алино

Цялата истина за случая с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна трябва да бъде разкрита с пълна институционална прозрачност

Благомир Коцев: Новото правителство да разплете кошницата на Олег Невзоров и да даде пълна прозрачност по случая - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цялата истина за случая с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна трябва да бъде разкрита с пълна институционална прозрачност. За това настоява варненският кмет Благомир Коцев в пост във фейсбук.

Ето какво пише той:

България трябва да разбере цялата истина за Баба Алино. Не само част от нея. И не само удобната!

Нека новото правителство разплете кошницата на Олег Невзоров и да даде пълна прозрачност по случая!

Случаят вече е обект на засилен институционален натиск, след като Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност проведе изслушване на председателя на ДАНС по казуса.

По данни на разследващите, мащабният комплекс край Варна се състои от 104 сгради, издигнати без строителни разрешителни върху държавна горска територия, попадаща в защитената зона „Натура 2000“.

Междувременно стана ясно, че чуждестранната корпорация „КУБ“ е продавала обектите и на чужди граждани, като някои от апартаментите са били препродавани по няколко пъти чрез схеми на имотна измама


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    42 2 Отговор
    Я..... този интервю от затвора ли дава...?!

    Коментиран от #31

    21:55 15.06.2026

  • 2 Нито

    17 9 Отговор
    компетентност , нито , желание нито топки за тая работа .

    21:56 15.06.2026

  • 3 Баба ви Алина

    19 3 Отговор
    Кой ще посмее да разпитам!?
    Нали ще лъснат набраните zadници на управленците.

    Коментиран от #5

    21:56 15.06.2026

  • 4 кметче а що не кажеш по добре

    29 5 Отговор
    Новото правителство да разплете кошницата
    на старите общ поръчки и спре новите ненужни
    и разследва чекмеджарите

    иначе сте много активни да плямпате а не сочите крадците
    що ли?

    21:56 15.06.2026

  • 5 Баба ви Алина

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Баба ви Алина":

    Да разплете

    21:57 15.06.2026

  • 6 Тити на Кака

    46 4 Отговор
    Съдружникът на украинската мутра съветва правителството какво да прави по случая?
    Типично за един тъППопитек от ППетроханна порода🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    21:58 15.06.2026

  • 7 Сатана Z

    28 2 Отговор
    Благо Коцев ше иска политическо убежище в Украинското посолство и никой не може да му каже:копче

    22:00 15.06.2026

  • 8 Пламен

    8 9 Отговор
    Новото ,,правителство" можеше да арестува ,,бизнисмена" , но оня от МВР-то ( забравих му името) обикаляше телевизийките през това време

    Оня избяга , защото сегашните го пуснаха.

    22:03 15.06.2026

  • 9 Минувач

    29 3 Отговор
    Кметчето Коцев беше областен управител на Варна, когато е започнала сечта по времето на Портних. Защо не е сезирал??? Когато стана кмет е получил многобройни сигнали за строежите. Защо не е направил нищо, а сега се прави на незнаещ и неразбрал??? Как да не е знаел и прикривал всичко, след като неговата администрация и главния архитект на Варна вкараха точката в заседанието на Община Варна и искаха да направят ПУП-а на сградите. Коцев не е знаел ли, хаха?!? И в него момент общинските съветници от Възраждане направиха скандала за тези ПУП-ове и в същия ден Радевистите се задействаха и гръмна скандала. Ако не бяха реагирали общинските във Варна от Възраждане и 10 мин след това Костадинов и Коста Стоянов да поддеха нещата в НС в София, то нищо нямаше да се случи.
    Само, че не мина номера на Коцев тихомълком да им направят ПУП-овете, стана скандала, а сега Коцката - изнендан, че имало цял град до Варна, хаххаха. ЗАТВОР за Портних и Коцев. Всички във Варна го знаем, какво корумпе е и, че дори е осъден да плати 400 000 лева за незаконните си шатри на ресторанта си, които не е платил все още.

    22:04 15.06.2026

  • 10 Гечко

    28 2 Отговор
    Крадеца вика,дръжте крадеца! Нагли до дупка!

    22:06 15.06.2026

  • 11 А ти къде беше ве Благо?😂❤️🇧🇬

    23 1 Отговор
    Гереоя на ПП?😂❤️‍🔥🐨

    22:09 15.06.2026

  • 12 тоз пък

    21 1 Отговор
    седнал да иска друг да му разплита кошницата!
    Да вземе и сам да изясни защо е проспал изграждането на 100 незаконни сгради. Съгласно разпоредбите в България, кмета отговаря за незаконното строителство.
    Държавата може да изясни що за птица е Невзоров и по каква линия си е развявал коня в България, но грубото нарушаване на закона, свързано с играждането на луксозния украински анклав е станало изцяло под опеката на Коцев. Те за това градче, вината в огромната си част е в общината и в него.

    22:11 15.06.2026

  • 13 големсмях

    8 14 Отговор

    До коментар #6 от "Тити на Кака":

    Не разбра ли,че украинската мутра ...е руснак...100 процента ..Взел украинско гражданство през 2011г. и активен участник в проруски партии.

    Коментиран от #17, #23, #24, #29

    22:13 15.06.2026

  • 14 Радев

    18 4 Отговор
    То ако я разплетем ще стигнем до тебе бе коцкар 😉

    22:14 15.06.2026

  • 15 Пламен

    8 2 Отговор
    Помните ли как ви лъгаха преди една седмица, че събарят оградата на селището ?
    Нека да ви издам една ,,държавна тайна" , понеже познавам района - ТАМ НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ОГРАДА. :)
    Ето така ще ви баламосват , а Керванът ще си върви .

    Коментиран от #19

    22:15 15.06.2026

  • 16 Нищо Де !

    8 0 Отговор
    Нали сме Пак !

    Ние !

    На Власт !

    22:17 15.06.2026

  • 17 Пука ми На сайдера !

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "големсмях":

    Ако Ще и Да е Китаец !

    22:18 15.06.2026

  • 18 Баце ЕООД

    13 3 Отговор
    Кого лъжем бе Коцев?? На място си беше в затвора, жалко, че те пуснаха. Алчен, мазен и глупав тип

    22:21 15.06.2026

  • 19 Пламен

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Минусчийче , недей да ми цъкаш анонимни минусчета.
    Всеки , който живее в района, знае че е така.

    22:22 15.06.2026

  • 20 БрЯх...!

    9 1 Отговор
    До къде стигна наглостта-,, ПП-ДеБ"-илска...?!
    Даже и да нарежда...?!?!

    22:22 15.06.2026

  • 21 Така е

    3 7 Отговор
    Ще използвам наратива на един добре познат мазен слуга на мафията, доскорошен и.д. главен прокурор на републиката -"четете между редовете". Измамените трябва да протестират не срещу Благо Коцев и да му искат оставката, а да искат затвор за Борисов и Пеевски - тарторите на мафиотизираната държава, притежаващи съдебната система, регулаторите, МВР и ДАНС?
    Айде помислете малко и си отговорете какво може да направи Благо Коцев сам бре мари майка? Още повече последният беше половин година в ареста.

    22:25 15.06.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    8 1 Отговор
    А "невинният" Коцев да се стяга за затвора!

    22:25 15.06.2026

  • 23 ама как

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "големсмях":

    явно всички украинци са руснаци.

    Как не се сетихме - когато строи (и си плаща рушветите) е украинец, но когато е хванат на тясно, то автоматично става руснак. Оная в посолството, дето е натресена да бъде посланик на Украйна, то и за нея ще излезе, че е натурализирана украинка. След това ще дойде ред на следващия герой, и т.н. Когато полезния и.диот в Киев го изпратят да духа супата, то и за него най-вероятно ще излезе, че освен евреин е и руснак.
    Абе като се огледаме, един ден няма да има жив украинец.

    Коментиран от #36

    22:26 15.06.2026

  • 24 Наистина голЕм смЕх...!

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "големсмях":

    Цяла България знае,за Откровено-Украинската връзка на този строеж,само на теб и ген.Атанасов,все ,,хибридни атаки на Русия" ви се привиждат...!
    Все ,,агенти и шпиони на Путин" ви следят на всяка крачка,даже залегнали под кревата ви...😝🤣😂😆!

    22:28 15.06.2026

  • 25 Трагикомедия

    6 0 Отговор
    Ха,неговата е крадеца вика дръжте крадеца.Нека да каже с колко завлече украинския инвеститор ,веднъж с удостоверенията за търпимост ,защото първите 3 може да са от октомври 2023 г по време на местните избори ,но останалите 101 са пи твое време плюс одобрен ПУП през 2025 г и вкаран в Общ.съвет началото на май 2026 г когато стана скандала и после излезе да се оправдаваш с платено интервю ,че сега разбрал.А нещо по въпроса за сключен договор между Община Варна и КУБ 2024 г ,въз основа на който лошия е асфалтирал две улици във Варна за своя сметка и за което има публикации за съвместна дейност ?То бива лицемерие и наглост ,но такъв деморализиран индивид който за да си спаси кожата ,та когато е прибирал кеша не рева ,но сега натопи всички около него и то които са му докладвали за строежите и накрая и главния си спонсор Неврозов.

    22:30 15.06.2026

  • 26 Анонимен

    6 1 Отговор
    Няма такава НАГЛОСТ

    22:31 15.06.2026

  • 27 И кое му е "новото" на мунчовото

    6 1 Отговор
    15-16 правителство "държавно" "служебно" и т.н. до безкрай... Накрая събра всички бкп–та от всички подлоги накуп??!! Най големите НЕКАДЪРНИЦИ€€€ ДОКАЗАНИ! мунчооооо "белия автобус" вдига въздух! Дали няма да те прегази??? Не струваш повече от 30цента!!!

    22:31 15.06.2026

  • 28 Благо Куцев

    6 1 Отговор
    Благо Куц-ев: нивото правителство да разбере кой ми сpа в гащите.

    22:33 15.06.2026

  • 29 Тити на Кака

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "големсмях":

    Не знаех и още нещо - че украинската посланичка си пада по руски мутри и пламенно ги закриля...Ама сега знам!

    Лапай, тъППопитеко 🤣🤣🤣

    22:34 15.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 За съжаление -не!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Но скоро ,ще дава интервю от затвора...!

    22:37 15.06.2026

  • 32 Все бива,бива...!

    7 0 Отговор
    Ама човешката наглост-край нямала!

    22:39 15.06.2026

  • 33 Потрес

    5 1 Отговор
    Правителството ли трябва да му върши работата на това нагло розово пони!? Той е допуснал това и вероятно се е облажил и сега точно той е този който по закон трябва да задейства процедури по разрушаване на незаконния украински анклав!
    Наглец!

    22:40 15.06.2026

  • 34 Васил

    4 1 Отговор
    Държавата е 100% е съучастник в тази афера свързана с КУБ.

    22:43 15.06.2026

  • 35 Мотивите са

    0 0 Отговор
    че скоро Българската армия трябва да нахлуе в Македония и да екзекутира сите макета във властта с промити мозъци, които се Сърбеят, след което да провъзгласи Македония за 29-тата област на Република България и да издаде на населението български паспорти. А албанците може и да се отделят ако искат, няма проблем.

    Коментиран от #42

    22:48 15.06.2026

  • 36 Пълни глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "ама как":

    Много руснаци се правят на украинци, в западна Европа е пълно с такива.

    Коментиран от #37

    22:49 15.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ГОСТ

    1 0 Отговор
    тоя на кой свят живееше преди да стане кмет. явно в собствения си за да не го закачат. когато станеш публична личност ще си търпиш негативите от миналото..къде са твойте бе да разплетат това наследено от сегашните за което предендираш. най долната измет е да обвиняват и изискват проверки от новите който не са участвали в схемите на предишните управници.

    22:56 15.06.2026

  • 39 Факт

    0 0 Отговор
    Да има но руските ганчовци също имат право на статус бежанец това удобно се пропуска от масмедиите

    22:57 15.06.2026

  • 40 Оги

    2 0 Отговор
    Някакси неестествено е, някой да построи 104 сгради за стотици милиони и кметът на Варна до сега да си трае с години. Защо не е разгласил случая по телевизии и т.н.?

    23:13 15.06.2026

  • 41 Селски идиот

    1 0 Отговор
    Коцев, ти защо го остави тоя случай да се заплете?

    23:20 15.06.2026

  • 42 А бе то убуу,ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мотивите са":

    ...,след демократичните промени и влизането ни в НАТО-...
    ...нЕмаме БГ-армия...!

    23:24 15.06.2026

  • 43 Брееей, лама Коцев

    0 0 Отговор
    ни лук ял ни лук мирисал.

    23:24 15.06.2026

  • 44 Крадецът

    0 0 Отговор
    вика -Дръжте крадеца!!!

    23:25 15.06.2026

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