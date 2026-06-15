Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Кремен Георгиев: "Топлофикация София" има 61 началника и дължи милиарди

Кремен Георгиев: "Топлофикация София" има 61 началника и дължи милиарди

15 Юни, 2026 20:52 1 009 13

  • кремен георгиев-
  • топлофикация-софия

В другите топлофикации са много по-малко проблемите. Въпрос на мащаб и на труд е. Другите просто нямат такива задължения, нямат или почти нямат. Жълти стотинки сравнение с "Топлофикация София"

Кремен Георгиев: "Топлофикация София" има 61 началника и дължи милиарди - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единствената топлофикация в България с подобни огромни задължения е "Топлофикация София", която дължи милиарди. Останалите дружества дължат общо вероятно около 20 млн. евро. Разликата е, че "Топлофикация София" е общинска, а другите частни и направиха модернизацията си преди години и продължават да надграждат. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS председателят на асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.

"В другите топлофикации са много по-малко проблемите. Въпрос на мащаб и на труд е. Другите просто нямат такива задължения, нямат или почти нямат. Жълти стотинки сравнение с "Топлофикация София". Всички други общо дължат сигурно 20 милиона евро, а София - милиарди", каза той.

Голямата разлика се крие във възможността на другите топлофикации да предлагат и продукт, различен от топлоенергията. "Те правят нещо повече - електрическа енергия. Но за да се случи това нещо те са започнали подготовка от 2004 година, преди 20 години. Всички те са частни, а само "Топлофикация София" е общинска. Софийската топлофикация има 61 началника - СОС, общинския съвет. Те са политици", посочи Георгиев.

Отдавна се знае, че Топлофикация задлъжнява в моментите, в които цената на природния газ е висока, а тя е длъжна да продава на ниска регулирана цена. Но и този проблем, оказва се, може да бъде избегнат. "Цената на природния газ важи за всички, но другите топлофикации са над водата, защото продават електрическа енергия. И в момента дори се модернизират. Когато произвеждаш топлинна и електроенергия в съотношение 1:1, не те бърка толкова социалната цена на топлинната енергия, защото другия продукт е борсова стока. В "Топлофикация София" това съотношение е 5:1. 5 пъти топлоенергия и 1 път електричество. Това е неефективно", заяви експертът.

В "тлеещ фалит" ли е "Топлофикация София"

Що се отнася до решението за повишаване на цената на топлофикационните продукти от началото на юли, Георгиев обясни, че то е неизбежно: "В днешно време подобно увеличение няма как да не бъде обосновано. Просто има инфлация. Топлофикациите произвеждат топлина, използват суровини, чиито цени се увеличават. Говорим за увеличение от около 3-4%, в този диапазон ще бъде увеличението на цената, след като КЕВР реши, които разходи на топлофикациите ще бъдат признати. Основната тежест в цената е прогнозната цена на природния газ и прогнозната цена на т.нар. емисии, които се плащат. Съвкупността между тези два фактора е 80% от разходите на топлофикациите".

Какво е състоянието на "Топлофикация София"

Състоянието на "Топлофикация София" и генерално за топлофикациите в страната са важна тема за дискусия. Столичната топлофикация обаче е най-голямата и това прави разговора за нея още по-важен. От една страна става дума за най-голямото общинско дружество в България и за инфраструктура, която осигурява отопление и топла вода на огромна част от столицата. От друга страна - за компания, която от години трупа задължения, нуждае се от мащабни инвестиции и периодично се превръща в тема на политически спорове, одити и спасителни планове. През последните месеци дружеството отново попадна във фокуса на общественото внимание. Причината - мащабни ремонти по топлопреносната мрежа,цена на услугата, феноменалния размер на дълговете.

По данни, обсъждани в Столичния общински съвет, задълженията на дружеството вече надхвърлят милиарди. В същото време мрежата продължава да изисква модернизация, а инвестициите, необходими за намаляване на загубите и повишаване на ефективността, са значителни. Това поставя ръководството на дружеството и Столична община пред трудна задача – как да се поддържа една стратегическа за града услуга, когато финансовите възможности остават ограничени. Именно затова разговорът за "Топлофикация София" не е просто разговор за аварии, ремонти или сметки за парно. Това е разговор за управлението на публични активи, за устойчивостта на един модел, наследен от миналия век, и за цената на инфраструктурата, която повечето хора забелязват едва когато спре да работи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    17 0 Отговор
    ТЕЦ София се крадат народни пари ,не косвени директно

    20:53 15.06.2026

  • 2 в България

    17 0 Отговор
    всички са началници!!!

    Коментиран от #12

    20:54 15.06.2026

  • 3 Милен

    15 0 Отговор
    Стига сте ни занимавали с тази ,,черна дупка" топлофикация София. Да обявява фалит и да се приключва с панаира, ще прежалим милиард и нещо си дългове но поне ще се отървем от проблема.

    Коментиран от #5

    21:02 15.06.2026

  • 4 Много Вожд

    10 0 Отговор
    малко индианец!

    21:04 15.06.2026

  • 5 Нема как да стане

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Милен":

    има още много живи бабички, на които трябва да откраднат апартаментите в комбина с ЧСИ -тата!

    21:05 15.06.2026

  • 6 вальо топлото

    14 0 Отговор
    Ей ,че кърлежи са се навъдили!!!

    21:05 15.06.2026

  • 7 Красимир Петров

    13 0 Отговор
    В топлофикация София има десетки измислени длъжности

    21:06 15.06.2026

  • 8 Перо

    6 1 Отговор
    До кога ще се дава право на тия престъпници да искат и изписват измислени сметки, надписани 300% с “прогнозни” цени, без измервателен уред и проверител, който минава веднъж на 5 г., а жилището е необитаемо със затворени кранове! Сметки за стотици евро!!! Това го няма даже в Кюрасао!

    21:14 15.06.2026

  • 9 Дзак

    0 3 Отговор
    Това 3 централи. Как няма да имат 60 началника. Не е там проблема. Няма консумация. Хората пестят и затварят крановете. Много жилища са спрели изобщо подаване. А инфраструктурата иска поддържане. Някой иска когенерация. Трябва да си увеличат подаването. Ползвателите да разберат. Щом си в такова жилище - имаш интерес ТЕЦа да работи и ще си плащаш.

    21:21 15.06.2026

  • 10 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Най —хубавото нещо на Топлофикация едно време беше барчето в сградата и в Борово.

    21:22 15.06.2026

  • 11 Милен

    5 0 Отговор
    Топлофикация София е общинско дружество, а в София уж все управляват хора с ,,десни виждания", та въпросът ми е що туй дружество десетки години се управлява по ,,комунистически" тертип а не спрямо правилата на ,,пазарната икономика"? Не очаквам смислен отговор.

    21:25 15.06.2026

  • 12 Без майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "в България":

    В България има един началник. На него са подчинени Пеевски, Борисов, а сега и Радев. А що се отнася до вашият коментар натиснах + + +.

    21:34 15.06.2026

  • 13 един

    1 0 Отговор
    Цяла България плаща топлото на шопите.

    21:40 15.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове