Показаха видео от палежа на автомобили на българското посолство в Скопие. Мицкоски: Нека видим какви са мотивите

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди случилото се пред българското посолство в Скопие днес по обед, когато мъж запали два от дипломатическите автомобили на българското посолство, съобщи БТА.
В интервю за ТВ АЛСАТ-М Мицкоски заяви, че „лицето, извършило това криминално-правно събитие, е открито и в момента се разпитва, за да се видят мотивите, допринесли за случилото се през деня, да се види какво е вдъхновило това лице да направи това, което е направило“.
Премиерът на Северна Македония се въздържа да отговори на въпрос „дали това е изолиран случай” с аргумента, че арестуваният мъж от Скопие се разпитва и очаква повече информация от разпита, който според него „ще даде отговори на много въпроси”.
А на въпрос дали е имал комуникация с български институции за инцидента, Мицкоски каза, че Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие „е в постоянна комуникация”, а външният министър Тимчо Муцунски го е информирал, „че е говорил с колегата си”.
„Така че, от наша страна, позицията е ясна, (както) и тази на Министерството на външните работи. Ние категорично го осъждаме, открихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие“, заяви Мицкоски.
Малко по-рано от МВР в Северна Македония информираха, че е арестуван 44-годишен мъж от Скопие, който е заподозрян, че е извършителят на палежа и са открити дрехите, които е носил по време на палежа.
Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие, заявява в позиция до медиите президентът Илияна Йотова, предаде БТА.
По думите ѝ това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения.
Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е извършителят, запалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство днес, съобщават от МВР в Северна Македнония.
Мъжът, с инициали И. Д., е от Скопие и в момента се намира в полицейското управление.
„Открити са и дрехите, които лицето е носело по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу лицето ще бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство”, се казва в съобщението на МВР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #5, #9, #10
22:47 15.06.2026
2 .......
22:48 15.06.2026
3 То е много ясно, какви
22:49 15.06.2026
4 Мдаа
22:49 15.06.2026
5 Пък ти си единственият
До коментар #1 от "ФАКТ":бърз0равиващ беднякПросякПрошляк
22:50 15.06.2026
6 Перо
22:51 15.06.2026
7 ТЕЗИ НЕ БЯХА
БРАТЯ?
Поне така Твърдеше
КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ...
Какви са тези Прояви
На Братска Любов ?
22:52 15.06.2026
8 Честито
Коментиран от #13
22:53 15.06.2026
9 Дай на КГБ Чекист
До коментар #1 от "ФАКТ":Власт и му гледай Сеира .
22:53 15.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тъпи макета.
Тъпи макета.
23:02 15.06.2026
12 Муцунский
23:03 15.06.2026
13 Нъц
До коментар #8 от "Честито":Не се занимават с кокошкарски истории и селски тарикатлъци. Виж за Киро Глигоров, може би.
Коментиран от #26
23:05 15.06.2026
14 Никакво членство
23:09 15.06.2026
15 0000
23:10 15.06.2026
16 Каквото посееш...
23:12 15.06.2026
17 Ово е 😝🇲🇰Маке Психопат🇲🇰😝
23:13 15.06.2026
18 ТОВА СА
23:14 15.06.2026
19 Милена
В официалните изявления се говори за „атака“, „посегателство“, „палеж“, „криминален акт“ и „вандализъм“, но не и за това, което е очевадно – терористичен акт срещу българската държава.
Ако подпалване на дипломатически коли пред посолство не заслужава да се назове „тероризъм“ и „атентат“, тогава при какви обстоятелства българските власти биха използвали тези думи?"
23:15 15.06.2026
20 Голям
23:16 15.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 0000
23:22 15.06.2026
24 ....
23:22 15.06.2026
25 Тъпото руско говедо
23:25 15.06.2026
26 оня с коня
До коментар #13 от "Нъц":наричаш този палеж "Кокошкарска история" и изключваш намесата на КГБ?Ами нали точно с такива действия македония се отдалечава от Членството си в ЕС,каквато е и целта на русия?А нима не е ясно че евентуалното влизане на македония в ЕС Силно ограничава ролята на руските капитали като фактор при определяне на Вътрешната и Външна Политика на държавата както към Момента?
23:25 15.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.