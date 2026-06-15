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Показаха видео от палежа на автомобили на българското посолство в Скопие. Мицкоски: Нека видим какви са мотивите

Показаха видео от палежа на автомобили на българското посолство в Скопие. Мицкоски: Нека видим какви са мотивите

15 Юни, 2026 22:44 1 026 27

  • северна македония-
  • палеж-
  • българия-
  • скопие-
  • християн мицкоски

МВР в Северна Македония информираха, че е арестуван 44-годишен мъж от Скопие

Показаха видео от палежа на автомобили на българското посолство в Скопие. Мицкоски: Нека видим какви са мотивите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди случилото се пред българското посолство в Скопие днес по обед, когато мъж запали два от дипломатическите автомобили на българското посолство, съобщи БТА.

В интервю за ТВ АЛСАТ-М Мицкоски заяви, че „лицето, извършило това криминално-правно събитие, е открито и в момента се разпитва, за да се видят мотивите, допринесли за случилото се през деня, да се види какво е вдъхновило това лице да направи това, което е направило“.

Премиерът на Северна Македония се въздържа да отговори на въпрос „дали това е изолиран случай” с аргумента, че арестуваният мъж от Скопие се разпитва и очаква повече информация от разпита, който според него „ще даде отговори на много въпроси”.

А на въпрос дали е имал комуникация с български институции за инцидента, Мицкоски каза, че Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие „е в постоянна комуникация”, а външният министър Тимчо Муцунски го е информирал, „че е говорил с колегата си”.

„Така че, от наша страна, позицията е ясна, (както) и тази на Министерството на външните работи. Ние категорично го осъждаме, открихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие“, заяви Мицкоски.

Малко по-рано от МВР в Северна Македония информираха, че е арестуван 44-годишен мъж от Скопие, който е заподозрян, че е извършителят на палежа и са открити дрехите, които е носил по време на палежа.

Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие, заявява в позиция до медиите президентът Илияна Йотова, предаде БТА.

По думите ѝ това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения.

Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е извършителят, запалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство днес, съобщават от МВР в Северна Македнония.

Мъжът, с инициали И. Д., е от Скопие и в момента се намира в полицейското управление.

„Открити са и дрехите, които лицето е носело по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу лицето ще бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство”, се казва в съобщението на МВР.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    4 14 Отговор
    Пуслер е единственият бавн 0 ра3 виващ милиардвр на света.

    Коментиран от #5, #9, #10

    22:47 15.06.2026

  • 2 .......

    10 1 Отговор
    Това анкетата са българските укри

    22:48 15.06.2026

  • 3 То е много ясно, какви

    18 0 Отговор
    са мотивите. Мотивите са, че малките отродени наши братчета и сестричета не желаят да влезнат в Европейския съюз.

    22:49 15.06.2026

  • 4 Мдаа

    15 0 Отговор
    То лицето му се вижда, те дрехите открили. Какъв да е мотива? Естествено, че постоянното говорене с езика на омразата от правителството в с. Македония.

    22:49 15.06.2026

  • 5 Пък ти си единственият

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    бърз0равиващ беднякПросякПрошляк

    22:50 15.06.2026

  • 6 Перо

    12 1 Отговор
    Вече е арестувано 44-годишното подставено лице-престъпник, знаещо предварително за условната присъда! Мицкоски иска да знае “мотивите” на подставеното лице! Македонистите си мислят като Зеленски ще тормозят българското население и ще го държат като заложник, но ще направят така, че може да стане като Кипър, без оглед на НАТО! Играе си с огъня!

    22:51 15.06.2026

  • 7 ТЕЗИ НЕ БЯХА

    4 7 Отговор
    Ли някакви НАШИ
    БРАТЯ?

    Поне така Твърдеше
    КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ...

    Какви са тези Прояви
    На Братска Любов ?

    22:52 15.06.2026

  • 8 Честито

    4 9 Отговор
    КГБ в действие

    Коментиран от #13

    22:53 15.06.2026

  • 9 Дай на КГБ Чекист

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Власт и му гледай Сеира .

    22:53 15.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тъпи макета.

    5 0 Отговор
    Те категорично осъждат палежа, ама са скрили лицата на извършителите.
    Тъпи макета.

    23:02 15.06.2026

  • 12 Муцунский

    5 0 Отговор
    Европскста уния се отдалечава от великата империя на северен Макдоналдс.

    23:03 15.06.2026

  • 13 Нъц

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Честито":

    Не се занимават с кокошкарски истории и селски тарикатлъци. Виж за Киро Глигоров, може би.

    Коментиран от #26

    23:05 15.06.2026

  • 14 Никакво членство

    3 0 Отговор
    Грешките се наказват, а тази политика не води за никъде

    23:09 15.06.2026

  • 15 0000

    2 0 Отговор
    мисля че тия умели макета трябва да ги почваме по всякакъв начин

    23:10 15.06.2026

  • 16 Каквото посееш...

    1 0 Отговор
    ... Това ще пожънеш, гласи поговорката

    23:12 15.06.2026

  • 17 Ово е 😝🇲🇰Маке Психопат🇲🇰😝

    0 0 Отговор
    Све е Маке МАКЕ ДОНИЯ 🤣🇲🇰🐨❤️‍🔥

    23:13 15.06.2026

  • 18 ТОВА СА

    1 1 Отговор
    НАШИТЕ "БРАТЯ" ОТ СССРе ...................... И другаря ЧОРАП РАДЕВ ..................... ФАКТ !

    23:14 15.06.2026

  • 19 Милена

    4 0 Отговор
    "Най-интересното в реакциите на българските институции след нападението срещу българското посолство не е осъждането на случилото се, а упоритият отказ да бъдат използвани думите „атентат“ и „терористичен акт“.
    В официалните изявления се говори за „атака“, „посегателство“, „палеж“, „криминален акт“ и „вандализъм“, но не и за това, което е очевадно – терористичен акт срещу българската държава.
    Ако подпалване на дипломатически коли пред посолство не заслужава да се назове „тероризъм“ и „атентат“, тогава при какви обстоятелства българските власти биха използвали тези думи?"

    23:15 15.06.2026

  • 20 Голям

    3 0 Отговор
    Хайде да се хванем на бас, че ще му направят... нищо. Сега е момента да се запишат със СРС как македонските политици му благодарят, за проявеният патриотизъм. Няма такава кофти държава, дето ни се води, ни се кара.

    23:16 15.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 0000

    2 1 Отговор
    да им спретнем една СВО

    23:22 15.06.2026

  • 24 ....

    0 0 Отговор
    измет

    23:22 15.06.2026

  • 25 Тъпото руско говедо

    0 0 Отговор
    От време на време Русия се активира и прави такива активни мероприятия... при разпалването на войната в Палестина... наливането на масло в огъня сработи, но тук няма да им се получи. Всячески искат война на Балканите и ще продължат с провокациите, сигурен съм че това е само началото. Защо си мисля, че Русия никак не желае да има поредно разширяване на Европейският съюз този път със Северна Македония.

    23:25 15.06.2026

  • 26 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нъц":

    наричаш този палеж "Кокошкарска история" и изключваш намесата на КГБ?Ами нали точно с такива действия македония се отдалечава от Членството си в ЕС,каквато е и целта на русия?А нима не е ясно че евентуалното влизане на македония в ЕС Силно ограничава ролята на руските капитали като фактор при определяне на Вътрешната и Външна Политика на държавата както към Момента?

    23:25 15.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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