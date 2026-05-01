Срути се скалният феномен Столо в Понор планина

В края на месец март се е срутила част от скалния масив на феномена Столо в Понор планина. За природния инцидент съобщават от Туристическо дружество "Понория", като призовават посетителите в района да бъдат изключително внимателни.
Организацията съветва любителите на планината да избягват движението и престоя по ръба на скалния масив до изясняване на ситуацията. В момента се подготвя подаването на съответните сигнали към институциите.
"Докато проверим и подадем съответните сигнали, молим, ако посещавате мястото, да го правите с повишено внимание и с нужната отговорност", посочват от дружеството.
