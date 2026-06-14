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Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него: Сготвен съм

Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него: Сготвен съм

14 Юни, 2026 19:21 1 074 40

  • д-р станимир хасърджиев-
  • обвинения

"Ако бъде доказано друго, ще приема решението на съда", заяви той

Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него: Сготвен съм - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доктор Станимир Хасърджиев е подсъдим по обвинения за блудство, принуда, притежание на наркотици и разпространение на порнографски материали. Преди това хората го познаваха лицето на пациентските организации у нас. След повече от 7 месеца в ареста бившият председател на Националната пациентска организация застава в ексклузивно интервю пред Саня Петкова.

На въпрос искрен ли ще бъде по време на разговора Хасърджиев беше категоричен: "Винаги съм бил искрен. И смятам, че в ситуацията, в която се намирам в момента, трябва да бъда още по-искрен. Аз знам, че спя с чиста съвест!".

Допреди няколко месеца името на доктор Станимир Хасарджиев се свързваше с пациентските права, здравните реформи и битките за достъп до лечение. В продължение на години той беше сред най-разпознаваемите гласове в здравния сектор – канен в телевизионни студиа, търсен за експертни коментари и приеман като един от най-влиятелните представители на пациентските организации у нас.

Днес обаче името на Хасарджиев стои в центъра на дело с четирима подсъдими и 17 обвинения от прокуратурата за блудство, принуда, наркотици, създаване и разпространение на порнографски материали и поставяне в опасност от заразяване с венерически болести. Хасарджиев засега е подсъдим, но без присъда. Съдът тепърва трябва да се произнесе дали ще го върне зад решетките.

След близо седем месеца в ареста той застава пред камерата на NOVA, за да отговори на въпросите, които обществото задава от месеци - как се стигна до тези обвинения, какво отрича той и къде се срещат или разминават фактите и версиите?

Как от човек, който е лекар и беше лице на пациентските права в България, се оказахте в ситуацията на подсъдим?

С баща ми си говорихме - може би най-точното определение е "сготвен". Ако така мога да се изразя. Не съм извършил нещата, в които ме обвиняват.

Всички обвинения ли отричате?

Категоричен съм в начина, по който бяха представени и направени. Звучи ужасяващо дори и за мен. Целият този процес и всичко, което тръгна срещу мен, удивително съвпада с един мой стар сигнал, който съм подавал много отдавна и по който няма никакво движение. Подал съм сигнал за извършени документни измами. Още през 2022 година открих множество документи, подавани в Търговския регистър с фалшифицирани мои подписи, включително такива, които касаят ръководената от мен организация. Дадох и неоспорими доказателства за това, че в миналото са се случвали злоупотреби. По този сигнал нищо не се случва, но в същото време започнаха внезапни и много активни действия срещу мен.

Казахте, че сте бил „сготвен“. Кой и защо ви е „сготвил“?

Ако можех да си отговоря на този въпрос, сигурно щях да съм решил проблема. На много хора не съм бил удобен през годините.

Имате ли предположения?

Не бих искал да спекулирам.

За да може някой да те „сготви“, трябва да е влиятелен.

Когато заемаш позиции в различни институции, имаш контакти. Но не казвам кой ме е „сготвил“, просто поставям въпроси, които трябва да получат отговор.

Вие сте обвинен заедно с още трима души – актьора Росен Белов, гръцки модел и бивш френски легионер. Откъде и от кога се познавате с тях?

С Росен Белов се познаваме от няколко години. Анастасиос беше мой квартирант - нямаше жилище и му предоставих възможност да живее при мен. Със Симеон сме приятели от около две години. Не сме хора, които се виждат ежедневно.

Може ли да уточним нещо по-лично - имате ли притеснения да говорите за сексуалната си ориентация?

Никога не съм имал проблем да говоря за нея. Хомосексуален съм - това не е тайна и никога не е било.

Част от обвиненията срещу Вас са за принуда и извършване на блудствени действия спрямо 20-годишно момче, което сте накарали да изпие течност, съдържаща така нареченият „наркотик на изнасилвача“. Какво се случи онази нощ?

Не мога да давам детайли, тъй като има досъдебно производство. Беше вечер, в която се събрахме с приятели. Росен ми писа дали може да дойде казах, че няма проблем. Момчето дойде с него. Това беше обикновена вечер, нищо необичайно.

Пили ли сте алкохол?

Да, в нормални количества.

Наркотици имало ли е?

Не ми е известно да е имало. Нито съм принуждавал някого, нито сме извършвали действията, за които се твърди. За първи път видях това момче същия ден. Той не ми беше познат. По-късно стана ясно, че това момче е тежък рецидивист. Оказа се, че е току-що излязъл от затвора след 3,5-годишна присъда в Англия за четири грабежа, които извършил в рамките на няколко дни.

Хасърджиев твърди, че младежът е "задигнал 160 лева от масата в апартамента ми". "Разбрах за липсващите пари след ареста ми. Какво е правил на терасата на съседите - нямам представа. Това е нещо, което може да обясни той. Но там се е укривал няколко часа и след като бива открит от съседите - започва да измисля тази история, че е бил насилван и връзван", подчерта бившият председател на Националната пациентска организация.

Той твърди, че е бил насилван, вързан и заплашван.

Тези твърдения не се подкрепят от доказателства. Ние не сме го докосвали.

Казвате, че не сте имали наркотици, но полицията е влизала няколко пъти у Вас и са откривани вещества.

Не желая да коментирам детайли от разследването.

Определяте ли се като употребяващ наркотици?

Имам медицински изследвания, които могат да го покажат. В младостта си съм експериментирал, както много хора. Но не съм зависим.

Има обвинения и за разпространение на порнографски материали и поставяне в опасност от заразяване с венерически болести.

Това е най-обидното нещо - да се говори за здравословното състояние на човек публично. Разполагам с документи, които показват състоянието ми. Всичко това трябва да се доказва в съда.

В обвинението се споменава и комуникация чрез приложение за запознанства и изпращане на еротични снимки.

Да, става дума за общуване с пълнолетни хора в приложение за запознанства. Става въпрос за лични снимки, изпратени по взаимно съгласие.

Ако утре бъдете осъден, как ще убедите обществото в невинността си?

Аз заявявам, че не съм извършил тези неща и се надявам съдът да стигне до истината. Ако бъде доказано друго, ще приема решението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БКП !

    8 5 Отговор
    В Дествие !

    Коментиран от #35

    19:23 14.06.2026

  • 2 Пеньо Донев

    17 0 Отговор
    Прилича ми на хомосексуалист. Не бих си записал час за преглед при него.

    Коментиран от #11, #14

    19:23 14.06.2026

  • 3 хъхъ

    19 1 Отговор
    И този наглец интервю тръгнал да дава. Само дето не е отишъл при Мон Дъо, ама има време.

    19:24 14.06.2026

  • 4 мисирки

    22 0 Отговор
    "Как от човек, който е лекар" - още в първия въпрос манипулация. Хасърджиев не е никакъв лекар, защото като такъв той няма един ден трудов стаж. Завършил е медицина, да, но не практикува, а е припечелвал от НПО.

    Коментиран от #13

    19:25 14.06.2026

  • 5 Фейк - либераст

    19 3 Отговор
    Господи, какъв честен и невинен човек! Истински педроханец!

    19:25 14.06.2026

  • 6 реалистъ

    21 4 Отговор
    На този и на Калушев вярва само ППДБ-ейската секта.

    19:27 14.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хорейшо

    11 0 Отговор
    По бтв-то казаха, че са го пуснали под гаранция.... 60 000 € гаранция. Като за доктор.... заплата, заплата и нещо....

    19:28 14.06.2026

  • 9 Васката Терзиев

    11 4 Отговор
    Това не ме интересува. За мен е по-важно, че дадох 251 хил. лева на педофила-убиец кълушеф.

    19:28 14.06.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    "Опраскан е", ако питаме бацко с неговия хъшлшки речник.😂

    19:28 14.06.2026

  • 11 шопо

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пеньо Донев":

    Прав си, може да те подгони у кабинето !

    19:29 14.06.2026

  • 12 ПАК ФАКТИ ДАВА ТРИБУНА

    17 0 Отговор
    На пьодали изнасилвач и наркоман.

    Коментиран от #21

    19:29 14.06.2026

  • 13 безДара

    19 1 Отговор

    До коментар #4 от "мисирки":

    Тези мисирки от Нова да отговорят какъв лекарски стаж има този Хасърджиев. Нито е имал частен кабинет, нито е работил в болница. Бил взел диплома, ама дотам. После станал грантояд. Нулев стаж. Обаче мисирките веднага го представят за лекар. Те горките между доктор и лекар разлика не правят. Станал доктор, ама лекар никога не е бил.

    19:30 14.06.2026

  • 14 Абе....

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пеньо Донев":

    те краставите магарета, през девет баира се надушват.

    19:31 14.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 баба Вуна

    14 0 Отговор
    Защо да го сготвят? Той и НПО-то му бяха абсолютно безопасни - да сте чули за някой санкциониран лекар, благодарение на тяхната дейност? Няма данни и някой пострадал от лекарската мафия пациент да е получил някаква помощ от тях. Паразити, но добре са печелили.

    19:32 14.06.2026

  • 18 Кмета

    15 0 Отговор
    Като ти гледам муцунката и за готвене не ставаш!Изпържил си се от всякъде,бивш наркоман няма.

    19:32 14.06.2026

  • 19 хъхъ

    13 0 Отговор
    Хасърджиев казал на жертвата: Събличай се! От доктор срам няма.
    После му направил преглед на простатата с пистолет опрян в слепоочието.

    19:33 14.06.2026

  • 20 ?????

    13 0 Отговор
    Тоя нали вече беше днес?
    Що пак ни го сервирахте?
    Аман от петрохански истории и защитници на участниците в тях.

    19:35 14.06.2026

  • 21 Баба Вуна

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПАК ФАКТИ ДАВА ТРИБУНА":

    То в тази държава други има ли? Те не останаха нормални хора.

    19:36 14.06.2026

  • 22 Обикновено !

    2 2 Отговор
    Държавата Ги Копува !

    За да Си Траят !

    Но Какъв е Гафа Тук !

    Не Знам !

    След като са Включили !

    Безотказната Машина !

    На БКП !

    19:37 14.06.2026

  • 23 Това човече

    8 0 Отговор
    Долно
    Пошло
    Срамно

    Коментиран от #38

    19:37 14.06.2026

  • 24 ?????

    8 0 Отговор
    Ще го сготвят в панделата.
    Сигурно го чакат с нетърпение.

    19:37 14.06.2026

  • 25 Ами, да благодарим на този, който те е

    8 0 Отговор
    “сготвил”!!!!, че ако не те беше “сготвил” колко ли още деца щеше да изеяниш!!!!
    Както казват старите българи:
    “То, като ти изеянат детето, да ти еб@ и живота!”

    19:38 14.06.2026

  • 26 Зеления

    6 0 Отговор
    Прилики и разлики между ареста на Благо Коцев и Хасърджиев:

    Прилики:
    -те са невинни
    -те са натопени от някой
    -те подават сигнали за злоупотреби и затова службите ги "сготвят"
    -понеже са онеправдани има кампании в обществото за събиране на дарения да им се платят гаранциите в съда /ясно е колко са били активни в кампанията за събиране на пари за Коцев - Манол Пейков и новото лице на ППДБ актьора Филип Буков, не е ясно същите лица дали са се хвърлили като матросов на амбразурата да събират средства и за новия онеправдан Хасърджиев/
    -медиите /евролибералните НОВА и БТВ/, почват да дават трибуна на арестуваните с цел изпиране и създаване на положителен имидж в общественото мнение

    Разлики:
    -ППДБ /все още не, но не е късно/ не са организирали протест в подкрепа на Хасърджиев. Но както се вижда тече /любимата дума на ген. Атанасов/ - активно мероприятие по изпиране на Хасърджиев и настройване на обществото от медиите /разбира се НОВА ТВ/, че той е невинен

    19:39 14.06.2026

  • 27 Тоя ми мяза

    8 0 Отговор
    на бит пее ра3

    19:39 14.06.2026

  • 28 Разбираме ние

    7 0 Отговор
    Видно е муцуната му какъв е.

    19:40 14.06.2026

  • 29 име

    0 10 Отговор
    Странно ми е защо гaньo смята че доктора е виновен, при положение, че уж гaньo знае в каква държава живеем, не е като да не е виждал държавата да размахва бухалката през няколко месец. Примери колкото иска за гaньo, то не бяха едно или две дела, започнали със зрелищни арести, влачени по десетина години и накрая хората излиза че са невинни.

    Коментиран от #31

    19:41 14.06.2026

  • 30 Перисталтика

    7 0 Отговор
    Лекар !? Не ормалник.....

    19:41 14.06.2026

  • 31 Смешен

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    Ама много смешен. Ганьовжи ще казваш на онези в семейството си!!!

    19:43 14.06.2026

  • 32 Сега извинявайте

    7 0 Отговор
    Неуверен зрял педддддиииииАааааст

    19:45 14.06.2026

  • 33 ТИПИЧЕН СОРОСОИДЕН НПО ИЗВРАТЕНЯК

    8 0 Отговор
    Какъв доктор е тоя бе?? Не петнете благородната професия.

    19:51 14.06.2026

  • 34 Какъв доктор

    5 0 Отговор
    Е тоя гнусен извратеняк?
    И тия, които го доктор идват и те ли са минали през евалникана гнусоро?

    19:53 14.06.2026

  • 35 Петроханска задруга

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "БКП !":

    Приказки от шипковия храст.

    19:57 14.06.2026

  • 36 Град София

    3 0 Отговор
    ПееРаАсйте и политическите партии са обвързани!

    20:11 14.06.2026

  • 37 Любопитен

    0 0 Отговор
    Аз съм горд хомофоб...

    20:11 14.06.2026

  • 38 Поет без китара

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Това човече":

    Т.е., ДПС. В акростих.

    20:25 14.06.2026

  • 39 Доньо Бонев

    1 2 Отговор
    Натопен е.

    20:28 14.06.2026

  • 40 Амнистия

    2 0 Отговор
    По случай Великият прайд на демокрацията няма ли за тоз невинен ееаст?

    20:28 14.06.2026

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