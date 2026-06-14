Д-р Станимир Хасърджиев за обвиненията срещу него: Сготвен съм

Доктор Станимир Хасърджиев е подсъдим по обвинения за блудство, принуда, притежание на наркотици и разпространение на порнографски материали. Преди това хората го познаваха лицето на пациентските организации у нас. След повече от 7 месеца в ареста бившият председател на Националната пациентска организация застава в ексклузивно интервю пред Саня Петкова.
На въпрос искрен ли ще бъде по време на разговора Хасърджиев беше категоричен: "Винаги съм бил искрен. И смятам, че в ситуацията, в която се намирам в момента, трябва да бъда още по-искрен. Аз знам, че спя с чиста съвест!".
Допреди няколко месеца името на доктор Станимир Хасарджиев се свързваше с пациентските права, здравните реформи и битките за достъп до лечение. В продължение на години той беше сред най-разпознаваемите гласове в здравния сектор – канен в телевизионни студиа, търсен за експертни коментари и приеман като един от най-влиятелните представители на пациентските организации у нас.
Днес обаче името на Хасарджиев стои в центъра на дело с четирима подсъдими и 17 обвинения от прокуратурата за блудство, принуда, наркотици, създаване и разпространение на порнографски материали и поставяне в опасност от заразяване с венерически болести. Хасарджиев засега е подсъдим, но без присъда. Съдът тепърва трябва да се произнесе дали ще го върне зад решетките.
След близо седем месеца в ареста той застава пред камерата на NOVA, за да отговори на въпросите, които обществото задава от месеци - как се стигна до тези обвинения, какво отрича той и къде се срещат или разминават фактите и версиите?
Как от човек, който е лекар и беше лице на пациентските права в България, се оказахте в ситуацията на подсъдим?
С баща ми си говорихме - може би най-точното определение е "сготвен". Ако така мога да се изразя. Не съм извършил нещата, в които ме обвиняват.
Всички обвинения ли отричате?
Категоричен съм в начина, по който бяха представени и направени. Звучи ужасяващо дори и за мен. Целият този процес и всичко, което тръгна срещу мен, удивително съвпада с един мой стар сигнал, който съм подавал много отдавна и по който няма никакво движение. Подал съм сигнал за извършени документни измами. Още през 2022 година открих множество документи, подавани в Търговския регистър с фалшифицирани мои подписи, включително такива, които касаят ръководената от мен организация. Дадох и неоспорими доказателства за това, че в миналото са се случвали злоупотреби. По този сигнал нищо не се случва, но в същото време започнаха внезапни и много активни действия срещу мен.
Казахте, че сте бил „сготвен“. Кой и защо ви е „сготвил“?
Ако можех да си отговоря на този въпрос, сигурно щях да съм решил проблема. На много хора не съм бил удобен през годините.
Имате ли предположения?
Не бих искал да спекулирам.
За да може някой да те „сготви“, трябва да е влиятелен.
Когато заемаш позиции в различни институции, имаш контакти. Но не казвам кой ме е „сготвил“, просто поставям въпроси, които трябва да получат отговор.
Вие сте обвинен заедно с още трима души – актьора Росен Белов, гръцки модел и бивш френски легионер. Откъде и от кога се познавате с тях?
С Росен Белов се познаваме от няколко години. Анастасиос беше мой квартирант - нямаше жилище и му предоставих възможност да живее при мен. Със Симеон сме приятели от около две години. Не сме хора, които се виждат ежедневно.
Може ли да уточним нещо по-лично - имате ли притеснения да говорите за сексуалната си ориентация?
Никога не съм имал проблем да говоря за нея. Хомосексуален съм - това не е тайна и никога не е било.
Част от обвиненията срещу Вас са за принуда и извършване на блудствени действия спрямо 20-годишно момче, което сте накарали да изпие течност, съдържаща така нареченият „наркотик на изнасилвача“. Какво се случи онази нощ?
Не мога да давам детайли, тъй като има досъдебно производство. Беше вечер, в която се събрахме с приятели. Росен ми писа дали може да дойде казах, че няма проблем. Момчето дойде с него. Това беше обикновена вечер, нищо необичайно.
Пили ли сте алкохол?
Да, в нормални количества.
Наркотици имало ли е?
Не ми е известно да е имало. Нито съм принуждавал някого, нито сме извършвали действията, за които се твърди. За първи път видях това момче същия ден. Той не ми беше познат. По-късно стана ясно, че това момче е тежък рецидивист. Оказа се, че е току-що излязъл от затвора след 3,5-годишна присъда в Англия за четири грабежа, които извършил в рамките на няколко дни.
Хасърджиев твърди, че младежът е "задигнал 160 лева от масата в апартамента ми". "Разбрах за липсващите пари след ареста ми. Какво е правил на терасата на съседите - нямам представа. Това е нещо, което може да обясни той. Но там се е укривал няколко часа и след като бива открит от съседите - започва да измисля тази история, че е бил насилван и връзван", подчерта бившият председател на Националната пациентска организация.
Той твърди, че е бил насилван, вързан и заплашван.
Тези твърдения не се подкрепят от доказателства. Ние не сме го докосвали.
Казвате, че не сте имали наркотици, но полицията е влизала няколко пъти у Вас и са откривани вещества.
Не желая да коментирам детайли от разследването.
Определяте ли се като употребяващ наркотици?
Имам медицински изследвания, които могат да го покажат. В младостта си съм експериментирал, както много хора. Но не съм зависим.
Има обвинения и за разпространение на порнографски материали и поставяне в опасност от заразяване с венерически болести.
Това е най-обидното нещо - да се говори за здравословното състояние на човек публично. Разполагам с документи, които показват състоянието ми. Всичко това трябва да се доказва в съда.
В обвинението се споменава и комуникация чрез приложение за запознанства и изпращане на еротични снимки.
Да, става дума за общуване с пълнолетни хора в приложение за запознанства. Става въпрос за лични снимки, изпратени по взаимно съгласие.
Ако утре бъдете осъден, как ще убедите обществото в невинността си?
Аз заявявам, че не съм извършил тези неща и се надявам съдът да стигне до истината. Ако бъде доказано друго, ще приема решението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БКП !
Коментиран от #35
19:23 14.06.2026
2 Пеньо Донев
Коментиран от #11, #14
19:23 14.06.2026
3 хъхъ
19:24 14.06.2026
4 мисирки
Коментиран от #13
19:25 14.06.2026
5 Фейк - либераст
19:25 14.06.2026
6 реалистъ
19:27 14.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хорейшо
19:28 14.06.2026
9 Васката Терзиев
19:28 14.06.2026
10 Евгени от Алфапласт
19:28 14.06.2026
11 шопо
До коментар #2 от "Пеньо Донев":Прав си, може да те подгони у кабинето !
19:29 14.06.2026
12 ПАК ФАКТИ ДАВА ТРИБУНА
Коментиран от #21
19:29 14.06.2026
13 безДара
До коментар #4 от "мисирки":Тези мисирки от Нова да отговорят какъв лекарски стаж има този Хасърджиев. Нито е имал частен кабинет, нито е работил в болница. Бил взел диплома, ама дотам. После станал грантояд. Нулев стаж. Обаче мисирките веднага го представят за лекар. Те горките между доктор и лекар разлика не правят. Станал доктор, ама лекар никога не е бил.
19:30 14.06.2026
14 Абе....
До коментар #2 от "Пеньо Донев":те краставите магарета, през девет баира се надушват.
19:31 14.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 баба Вуна
19:32 14.06.2026
18 Кмета
19:32 14.06.2026
19 хъхъ
После му направил преглед на простатата с пистолет опрян в слепоочието.
19:33 14.06.2026
20 ?????
Що пак ни го сервирахте?
Аман от петрохански истории и защитници на участниците в тях.
19:35 14.06.2026
21 Баба Вуна
До коментар #12 от "ПАК ФАКТИ ДАВА ТРИБУНА":То в тази държава други има ли? Те не останаха нормални хора.
19:36 14.06.2026
22 Обикновено !
За да Си Траят !
Но Какъв е Гафа Тук !
Не Знам !
След като са Включили !
Безотказната Машина !
На БКП !
19:37 14.06.2026
23 Това човече
Пошло
Срамно
Коментиран от #38
19:37 14.06.2026
24 ?????
Сигурно го чакат с нетърпение.
19:37 14.06.2026
25 Ами, да благодарим на този, който те е
Както казват старите българи:
“То, като ти изеянат детето, да ти еб@ и живота!”
19:38 14.06.2026
26 Зеления
Прилики:
-те са невинни
-те са натопени от някой
-те подават сигнали за злоупотреби и затова службите ги "сготвят"
-понеже са онеправдани има кампании в обществото за събиране на дарения да им се платят гаранциите в съда /ясно е колко са били активни в кампанията за събиране на пари за Коцев - Манол Пейков и новото лице на ППДБ актьора Филип Буков, не е ясно същите лица дали са се хвърлили като матросов на амбразурата да събират средства и за новия онеправдан Хасърджиев/
-медиите /евролибералните НОВА и БТВ/, почват да дават трибуна на арестуваните с цел изпиране и създаване на положителен имидж в общественото мнение
Разлики:
-ППДБ /все още не, но не е късно/ не са организирали протест в подкрепа на Хасърджиев. Но както се вижда тече /любимата дума на ген. Атанасов/ - активно мероприятие по изпиране на Хасърджиев и настройване на обществото от медиите /разбира се НОВА ТВ/, че той е невинен
19:39 14.06.2026
27 Тоя ми мяза
19:39 14.06.2026
28 Разбираме ние
19:40 14.06.2026
29 име
Коментиран от #31
19:41 14.06.2026
30 Перисталтика
19:41 14.06.2026
31 Смешен
До коментар #29 от "име":Ама много смешен. Ганьовжи ще казваш на онези в семейството си!!!
19:43 14.06.2026
32 Сега извинявайте
19:45 14.06.2026
33 ТИПИЧЕН СОРОСОИДЕН НПО ИЗВРАТЕНЯК
19:51 14.06.2026
34 Какъв доктор
И тия, които го доктор идват и те ли са минали през евалникана гнусоро?
19:53 14.06.2026
35 Петроханска задруга
До коментар #1 от "БКП !":Приказки от шипковия храст.
19:57 14.06.2026
36 Град София
20:11 14.06.2026
37 Любопитен
20:11 14.06.2026
38 Поет без китара
До коментар #23 от "Това човече":Т.е., ДПС. В акростих.
20:25 14.06.2026
39 Доньо Бонев
20:28 14.06.2026
40 Амнистия
20:28 14.06.2026