ЕС подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова

ЕС подновява преговорите с Украйна и Молдова за членство в Съюза. Междуправителствените конференции по първия клъстер "Основополагащи въпроси" с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург.
Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украйна заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите.
Украйна подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 г., а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024 г.
Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните-членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украйна, отношенията между ЕС и Армения, Общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия Изток. Не се очаква решение по 21-ия санкционен пакет срещу Русия.
България ще бъде представена от министър Велислава Петрова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
05:22 15.06.2026
2 Това начумереното небългарско нещо
05:23 15.06.2026
3 Буб бум Киев
Коментиран от #5, #8
05:26 15.06.2026
4 оня с коня
05:27 15.06.2026
5 оня с коня
До коментар #3 от "Буб бум Киев":важното е че зеления брадясалСОПОЛ се крие във полша
дано утре вечер изгори и другата половина на киев
05:28 15.06.2026
6 Биоложката
Опозори България с голотата си. А и изповядва друго мислене, не това на българите, благодарение на които бе назначена на този пост
Радев, също показа, че си е слугинаж на някакви джендарски малоумници
Коментиран от #7
05:31 15.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Какво е станало
До коментар #3 от "Буб бум Киев":Да не са празнували рожденият ден на Дончо?
Абе, нищо не дадоха от това космическо събитие!
05:38 15.06.2026