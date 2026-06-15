ЕС подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова

ЕС подновява преговорите с Украйна и Молдова за членство в Съюза. Междуправителствените конференции по първия клъстер "Основополагащи въпроси" с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург.

Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украйна заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите.

Украйна подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 г., а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024 г.

Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните-членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украйна, отношенията между ЕС и Армения, Общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия Изток. Не се очаква решение по 21-ия санкционен пакет срещу Русия.

България ще бъде представена от министър Велислава Петрова.