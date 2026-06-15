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ЕС подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова

ЕС подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова

15 Юни, 2026 06:17, обновена 15 Юни, 2026 05:21 319 8

  • люксембург-
  • велислава петрова-
  • молсова-
  • украйна-
  • членство-
  • европейски съюз

Междуправителствените конференции по първия клъстер "Основополагащи въпроси" с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург

ЕС подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова - 1
Велислава Петрова, Снимка: БГНЕС
БНР БНР

ЕС подновява преговорите с Украйна и Молдова за членство в Съюза. Междуправителствените конференции по първия клъстер "Основополагащи въпроси" с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург.

Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украйна заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите.

Украйна подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 г., а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024 г.

Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните-членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украйна, отношенията между ЕС и Армения, Общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия Изток. Не се очаква решение по 21-ия санкционен пакет срещу Русия.

България ще бъде представена от министър Велислава Петрова.


Люксембург
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    3 0 Отговор
    ЕССР подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова

    05:22 15.06.2026

  • 2 Това начумереното небългарско нещо

    4 0 Отговор
    с голите баджаци е толкова нелепо. Резултатите от "привилегията" евреи да ти назначават външните министри.

    05:23 15.06.2026

  • 3 Буб бум Киев

    3 3 Отговор
    Тази нощ беше весело в Киев....и не само.....явно са празнували започването на преговорите с ЕсЕс.....и са прекалили с фойерверките.....половината Киев гори....а Харков и Днепропетровск са без ток.....но Киро тъпото този път ще им прати евтин ток от България .....заедно с една заплата.

    Коментиран от #5, #8

    05:26 15.06.2026

  • 4 оня с коня

    2 1 Отговор
    че то какво остана от усрайнатаа?

    05:27 15.06.2026

  • 5 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Буб бум Киев":

    важното е че зеления брадясалСОПОЛ се крие във полша

    дано утре вечер изгори и другата половина на киев

    05:28 15.06.2026

  • 6 Биоложката

    1 0 Отговор
    Не трябва да бъде повече министър на външните работи!
    Опозори България с голотата си. А и изповядва друго мислене, не това на българите, благодарение на които бе назначена на този пост
    Радев, също показа, че си е слугинаж на някакви джендарски малоумници

    Коментиран от #7

    05:31 15.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Какво е станало

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Буб бум Киев":

    Да не са празнували рожденият ден на Дончо?
    Абе, нищо не дадоха от това космическо събитие!

    05:38 15.06.2026