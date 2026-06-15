Украински дронове атакуваха Тула, загинаха трима цивилни

Украински дронове атакуваха жилищен район в Тула. Според предварителни данни трима души са убити, а други трима, включително едногодишно дете, са ранени, заяви. Дмитрий Миляев, губернатор на Тулска област, в канала си в Max.

„Тази нощ жилищен район в градския район на Тула беше атакуван от дронове. Няколко частни къщи и търговски имота в селата Ямни, Маслово, Михалково и Иншински са претърпели различни щети. За съжаление, според първоначалната информация, трима души са убити. Още трима, включително едногодишно дете, са ранени“, съобщи той.

Още новини от Украйна

Губернаторът отбеляза, че пострадалите получават необходимата помощ. На мястото работят аварийни служби и държавни служители, а също така е създадена правителствена оперативна група.

Губернаторът на Орловска областта Андрей Кличков потвърди, че украински дронове са поразили жилищна сграда в град Орел. При тази атака загина един човек, а девет други бяха ранени.

Украинският президент Володимир Зеленски и местните руски власти съобщиха за успешни попадения срещу ключова икономическа инфраструктура.

Сред основните цели бяха химическият завод „Азот“ в Новомосковск (Тулска област), където избухна пожар, както и петролно/горивно съоръжение в Ярославска област. Нападения имаше и срещу съоръжения в Самарска област и република Татарстан.

Атаки на ВСУ с безпилотни апарати в съседната Запорожка област предизвикаха сериозни аварии в електропреносната мрежа. В резултат на това цялата контролирана от Русия част на Херсонска област остана без ток.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е свалила няколко дрона, които са летели по направление към Москва. Поради заплахата временно бяха въведени ограничения на няколко руски летища.

Руските сили предприеха масирана комбинирана атака с ракети и дронове срещу Украйна. В Харков загинаха петима души, а в столицата Киев бяха поразени жилищни сгради. Сериозни материални щети претърпя и историческият манастир Киево-Печорска лавра (обект на ЮНЕСКО), където избухна голям пожар след директен удар.