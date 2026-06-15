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Украински дронове атакуваха Тула, загинаха трима цивилни
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуваха Тула, загинаха трима цивилни

15 Юни, 2026 05:25, обновена 15 Юни, 2026 05:33 315 5

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  • украйна

Други трима са пострадали при нанапедието

Украински дронове атакуваха Тула, загинаха трима цивилни - 1
Снимка: news.mail.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински дронове атакуваха жилищен район в Тула. Според предварителни данни трима души са убити, а други трима, включително едногодишно дете, са ранени, заяви. Дмитрий Миляев, губернатор на Тулска област, в канала си в Max.

„Тази нощ жилищен район в градския район на Тула беше атакуван от дронове. Няколко частни къщи и търговски имота в селата Ямни, Маслово, Михалково и Иншински са претърпели различни щети. За съжаление, според първоначалната информация, трима души са убити. Още трима, включително едногодишно дете, са ранени“, съобщи той.

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Губернаторът отбеляза, че пострадалите получават необходимата помощ. На мястото работят аварийни служби и държавни служители, а също така е създадена правителствена оперативна група.

Губернаторът на Орловска областта Андрей Кличков потвърди, че украински дронове са поразили жилищна сграда в град Орел. При тази атака загина един човек, а девет други бяха ранени.

Украинският президент Володимир Зеленски и местните руски власти съобщиха за успешни попадения срещу ключова икономическа инфраструктура.

Сред основните цели бяха химическият завод „Азот“ в Новомосковск (Тулска област), където избухна пожар, както и петролно/горивно съоръжение в Ярославска област. Нападения имаше и срещу съоръжения в Самарска област и република Татарстан.

Атаки на ВСУ с безпилотни апарати в съседната Запорожка област предизвикаха сериозни аварии в електропреносната мрежа. В резултат на това цялата контролирана от Русия част на Херсонска област остана без ток.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е свалила няколко дрона, които са летели по направление към Москва. Поради заплахата временно бяха въведени ограничения на няколко руски летища.

Руските сили предприеха масирана комбинирана атака с ракети и дронове срещу Украйна. В Харков загинаха петима души, а в столицата Киев бяха поразени жилищни сгради. Сериозни материални щети претърпя и историческият манастир Киево-Печорска лавра (обект на ЮНЕСКО), където избухна голям пожар след директен удар.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 0 Отговор
    скоро тая държава осрайнаа няма да я има на картата на европа , така че още малко време

    Коментиран от #4

    05:29 15.06.2026

  • 2 Значи

    3 0 Отговор
    пак укрите ще берат ядове !

    05:29 15.06.2026

  • 3 Факти

    4 0 Отговор
    Без ДАРА, пя на София Прайд! СРАМ и ПОЗОР за колониална България! Евровизия е инкубатор за извращения.

    05:30 15.06.2026

  • 4 Путер

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Смърт на фашистите и техните врагове

    05:37 15.06.2026

  • 5 хихи

    1 0 Отговор
    Това е политнекоректно заглавие в иначе Демократична медия!!!!
    Демократичните оръжия никога не поразяват цивилни....
    Това го знае и вярва всеки демократ-жълтопаветник

    05:39 15.06.2026

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