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Явор Златанов разказа за избора между живота и да прехвърли бизнеса си на Пепи Еврото

Явор Златанов разказа за избора между живота и да прехвърли бизнеса си на Пепи Еврото

14 Юни, 2026 20:12 1 019 9

  • явор златанов-
  • пепи еврото

Той призова временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова „да покаже поне малко независимост от Пепи Еврото и да симулира някаква дейност.“

Явор Златанов разказа за избора между живота и да прехвърли бизнеса си на Пепи Еврото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Явор Златанов стана една от най-известните жертви на мрежата за влияние на Петьо Петров-Еврото, потърсен за съдействие от Златанов-баща след спор за семейния бизнес.

През седмицата Явор Златанов осъди на първа инстанция българската прокуратура заради нейните действия по задържането му и изземването на бизнеса му.

Софийският градски съд определи обезщетение в размер на 100 000 евро. Преди три седмици по делото срещу Петьо Петров за присвояване на злато и пари на Явор Златанов на стойност над 1,3 млн. лева, отново Софийският градски съд призна Петьо Петров за виновен, но го наказа само с глоба в размер на 2556 евро, въпреки че прокуратурата поиска 14 години затвор.

„След като преживях какво ли не и бях на прага на смъртта, трябваше в един момент да избирам между живота и прехвърлянето на бизнеса си на Пепи Еврото. Смятам, че това обезщетение е символично и не отговаря на страданията, които съм преживял“, каза в „120 минути“ Явор Златанов.

Той призова временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова „да покаже поне малко независимост от Пепи Еврото и да симулира някаква дейност.“

„Когато ме вкараха в този водовъртеж, усещането за липса на всякаква надежда ме беше обзела и показваше, че независимо, че в България може да си плащаш данъците и да бъдеш изряден бизнесмен, когато някой като Пепи Еврото или неговите подчинени решат да ти вземат бизнеса и спестяванията, те го правят. Дори и могат да заложат на везната твоя живот“, каза Златанов.

Първият път в ареста той прекарва четири месеца, а вторият, когато им прехвърля бизнеса си, защото по думите му избира живота си пред това да се държи мъжки, прекарва 10 дни в ареста и след това още 3 месеца под домашен арест.

„Изборът да загубя свободата си беше при първото задържане. Понеже бях на крачка от смъртта, някак си успях да изляза от ареста, едвам ме спасиха. След като ме арестуваха втория път, ми заявиха очи в очи, че няма да бъда каран на хемодиализа и че трябва да се преклоня пред Пепи Еврото и да направя каквото иска, за да получа адекватно лечение и да не почина“, разказа още Явор Златанов.

Той получава това съобщение от служители на СДВР, които са го заключили в стая.

„Във всяка една институция Пепи Еврото имаше определена група, която беше на негово подчинение, както и целите специализирани полицейски сили, които бяха използвани да изгонят моята охрана от фабриката ми и да бъде превзета от него. По този начин физически загубих бизнеса си – това беше още при първото задържане. След това вече ме накараха да го прехвърля юридически“, разказа още Златанов.

На въпрос каква е стойността на унищожения бизнес към днешна дата той отговори, че е на стойност около 8 милиона евро.

В момента Явор Златанов води пет дела. Три в Софийския градски съд срещу прокуратурата, едно – срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и едно общо дело в Европейския съд по правата на човека.

„До ден днешен, като звънне сутрин звънеца и аз изтръпвам. Очаквам да ме арестуват отново. Изживявам го отново и отново“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град София

    14 3 Отговор
    Мафията си има държава!

    20:18 14.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 МВР-ОПГ

    9 0 Отговор
    Ако бях на мястото на този човек още в началото щях да отида ужфна среща в ресторанта на Еврото и още от улицата да ги прекръстя с два автоматични букета цветя от охраната до жена му.

    Коментиран от #4

    20:24 14.06.2026

  • 4 Град София

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "МВР-ОПГ":

    Око за Око .Зъб за Чене! Според библията!

    20:27 14.06.2026

  • 5 нннн

    7 4 Отговор
    Единият разбойник се оказал по- голям разбойник от другия.
    Абе, как се прави бизнес за милиони в България? С пот на челото и мазоли на ръцете?

    Коментиран от #6

    20:43 14.06.2026

  • 6 Сила

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "нннн":

    Поредната циганска драма ....

    20:47 14.06.2026

  • 7 Това

    2 1 Отговор
    семейство Златанови ,вони отвсякъде !

    20:54 14.06.2026

  • 8 Жокер

    2 0 Отговор
    България отдавна не съществува, а съд, полиция, медии и парламента бяха превзети от групировки и агентури още в края на комунизма. Това не е никаква тайна и печелейки повечко пари рано или късно ще ви постави на прицел. Господина сам си е виновен, че още живее в България!

    20:58 14.06.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Вероятно се работи по този случай.

    20:58 14.06.2026

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