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Времето днес, прогноза за понеделник, 15 юни: Слънчево, температурите се повишават

Времето днес, прогноза за понеделник, 15 юни: Слънчево, температурите се повишават

15 Юни, 2026 04:56, обновена 15 Юни, 2026 04:58 396 5

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Максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°

Времето днес, прогноза за понеделник, 15 юни: Слънчево, температурите се повишават - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Температурите още ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°. Ще бъде слънчево, но в следобедните часове ще има райони с валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен северозападен вятър.

Слънчево и ветровито ще бъде и на морския бряг, но и там след обяд на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат от 28° до 30°, а температурата на морската вода е от 19° до 22°.

И в планините, след слънчевото начало, по-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има валежи и гръмотевици.

Над по-голямата част от Европа ще бъде слънчево. Интензивни валежи се очакват в Североизточна Европа. Предимно слънчево ще бъде и на Балканите, но след обяд ще има райони с превалявания и гръмотевична дейност.

У нас през нощта срещу вторник все още главно в Северна България, а във вторник на много места в страната, ще има гръмотевични бури и валежи, временно интензивни. Очакват се и градушки. Дневните температури слабо ще се понижат.

През следващите три дни в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ отново ще има валежи и гръмотевични бури, с по-голяма вероятност в Източна и Южна България. Температурите ще се повишават.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дебаВAШТА мамаМРЪСНA

    0 0 Отговор
    на връх вола лежи еднаПУТКА гола

    а от пътя прашен се задаваХУЯ страшен

    намазахте ли се вече със вазелинче а ? тия от прайда на софия?

    оня с коня съмБОКЛУЦИИИ

    Коментиран от #4

    05:06 15.06.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    с тия прайдове не само ударихме дъното,ами копаем надолу,дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    05:07 15.06.2026

  • 3 оня с коня

    1 0 Отговор
    ало милене, колко трябваше да чакам за прогнозата беПЕДЕРАСТкривоглед?

    05:08 15.06.2026

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "дебаВAШТА мамаМРЪСНA":

    много точен си приятел

    05:08 15.06.2026

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ

    05:09 15.06.2026

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