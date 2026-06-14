Новини
България »
Лидия Шулева: Няма друга възможност за финансиране на дефицита освен с нов дълг

Лидия Шулева: Няма друга възможност за финансиране на дефицита освен с нов дълг

14 Юни, 2026 19:51 636 22

  • лидия шулева-
  • дефицит-
  • дълг

По думите на бившия социален министър сериозното увеличение на заплатите в публичния сектор надува разходите на държавата

Лидия Шулева: Няма друга възможност за финансиране на дефицита освен с нов дълг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„В България има Закон за еврото и там ясно са разписани всички санкции и права. Няма никаква причина, ако е установено необосновано увеличение на цената, което е довело до надценки от 130%, да се предприемат съответните мерки и да се понесат санкциите.“

Това каза в „120 минути“ Лидия Шулева, бивш вицепремиер и министър на труда и социалната политика.

По думите ѝ трябва да се види дали става въпрос за единичен случай, или е практика.

Относно „справедливата цена“ Шулева заяви, че има сериозен конфликт между потребител и производител. Тя даде и пример.

„Ако един български производител на оранжерийни краставици иска да ги продава, той казва – моята цена е висока, защото имам големи разходи за гориво и електричество. В същото време идва гръцки производител и казва – при нас времето е топло, аз нямам такива разходи за отопление и моята цена е 2 евро. Да приемем, че имаме 20% надценка на търговеца – едната цена става 2,40 евро, а другата – 4,80 евро. Коя е справедливата цена в случая и как ще бъде определена?“, попита Лидия Шулева.

Според нея, ако искаме да се защити българският производител, няма да стане чрез въвеждането на справедлива цена.

По думите ѝ основният въпрос е какви мерки могат да бъдат взети за насърчаване на българското производство.

Кога дългът е инвестиция и кога е плащане на стари сметки?

„Всичко това зависи от структурата на разходите. Имахме много добра традиция години наред, че разходите не трябва да бъдат повече от 40%. Миналата година завършихме на 41,7%, а бяха предвидени над 45% за 2026 г. Тези разходи са благодарение на сериозното увеличение на заплатите в публичния сектор“, обясни бившият социален министър.

„Ако държавната администрация е около 100 000, публичният сектор е окол 650 000. Там държим първите места по среден разход на система както в МВР, така и в съдебната система“, поясни Лидия Шулева.

„Един дефицит трябва да се финансира отнякъде и няма никаква друга възможност, ако нямаме приходи. Можем да го финансираме единствено и само с дълг“, допълни тя.

ЕЦБ вдигна основния лихвен процент – как ще се отрази на кредитите у нас?

„Парите поскъпват и те поскъпват заради инфлацията. Повишаването на лихвените проценти е другата възможност да се овладее инфлацията“, каза Шулева.

„Когато ресурсът е евтин, тогава кредитирането е масирано. Тези 0,25% увеличение могат да се отразят върху кредитирането за фирмите. По отношение на ипотечните кредити на този етап няма да се отрази, защото българската банкова система е много ликвидна. Там лихвеният процент е вързан с вътрешен индекси, базиран на депозитите, а такива има достатъчно много в страната“, обясни Лидия Шулева.

Влизането в еврозоната дава възможност да се предлагат ипотеки с фиксиран лихвен процент за максималния възможен срок.

„В момента това започна с по-кратки срокове – 5 и 10 години. Но ще се даде възможност за ипотеки с 30-годишен фиксиран лихвен процент. Банките започнаха да реагират и това нещо постепенно ще се появи“, поясни бившият социален министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДРУГАТА КРАДЛИВА

    13 0 Отговор
    Еврейка.

    19:53 14.06.2026

  • 2 Акъл

    11 0 Отговор
    море ? Ще правим борч за да пълним дупката и с борча ще я правим още по - голяма ? И така , и така - до пълен фалит !

    19:54 14.06.2026

  • 3 А къде отидоха...

    11 0 Отговор
    ...толкова много пари НЕУВАЖАЕМА???!!!

    Коментиран от #9

    19:56 14.06.2026

  • 4 Кирил

    9 1 Отговор
    Съкращавайте чиновници и няма да има дълг.
    При военните има 5000 пенсионирани на работа. Тлъсти заплати плюс тлъсти пенсии

    Коментиран от #17

    19:59 14.06.2026

  • 5 Пеев

    9 0 Отговор
    Ясно лелче , но няма ли да бъдат арестувани двамата главатари на опг Бойко и едно псе ...+ Техните министри ...не можеш да събориш държава чрез грабежи на държавни и ЕС пари и дз не носиш отговорност ...а, г-н генерал Радев ...да не стане че раздаваш подаръци на мафията а

    20:00 14.06.2026

  • 6 Сандо

    11 0 Отговор
    Ами няма,скъпа Шулева.Как да има след като ти и твоите идейни другарчета-либералчета унищожихте промишлеността и селското стопанство на държавата ни за да слугувате на чужди интереси и да удовлетворите собствените си интереси и безкрайна алчност?Унищожихте клона,на който всички седяхме удобно и доволно,сега падането ще е много болезнено,дано да не е смъртоносно.

    20:00 14.06.2026

  • 7 000

    10 0 Отговор
    Има и друг начин - като се произвежда, има заводи и пушат комини, но такова нещо за подмандатната територия не е определено от метрополията.

    20:01 14.06.2026

  • 8 Каза една от

    10 0 Отговор
    Киприте на Симеон
    Обогати ги

    20:05 14.06.2026

  • 9 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "А къде отидоха...":

    Щом питаш,значи не са влезли в твоя Джоб.А щом той е празен,просто си безинтересен:)

    20:05 14.06.2026

  • 10 Бързи кредити с голями лихви

    6 0 Отговор
    Много скучни персони видяпме през годините в българската политика , но тази бие всички рекорди . Пкижьэь Баба Яга с голям нос ни съветва да теглим кредит в поза на молитва. Сигурно идеята е да ни внуши доверие и трябва да и повярваме.Но къде скриха Менда Стоянова , защо не питат нея трябва ил да теглим заеми?

    20:06 14.06.2026

  • 11 Бабата

    10 0 Отговор
    прегледа всичко до грош и реши , че това е единствената възможност ! Нови борчове заради такива червени хрантутници от десетилетия , като нея !

    20:11 14.06.2026

  • 12 на Дедо

    6 0 Отговор
    Цар алчната к$о$ва.Нямало друг начин-ами нали ти намали % конц. такса на канадското Дънди,щото сигурно малко печелят.Трябва на всички,дето грабихте България да ви иземат имоти,пари,акции и фирми!Да видиш нямали да се попълни хазната?!

    20:14 14.06.2026

  • 13 окилик

    9 0 Отговор
    Ако ви почнат от Драгалевския циганин Иван и на сетне, и ви приберат да чукате камъни и да направите ресто какво сте ограбили, ще излезе на + България. Милиарди ограбихте и вместо да сте по затворите, интервюта давате. Слава на Господ Иисус Христос ПБ имат мнозинство. Могат и е добре да ви почват по списък. Ако не го направят ще ги изгоним и ще сложим българи дето да ви заритат. Тая дето и парите ги няма и виновен няма, вече не минава. Стига толкова. Кои ограби милиардите???

    20:17 14.06.2026

  • 14 Атина Паднала

    5 0 Отговор
    гадна чифутка

    20:27 14.06.2026

  • 15 хмм

    6 0 Отговор
    Аз се досещам за друга възможност, но за целта трябва да има работеща прокуратура...

    20:34 14.06.2026

  • 16 И тая

    5 0 Отговор
    Ли изпълзя

    20:35 14.06.2026

  • 17 Атина Паднала

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кирил":

    Някои от работещите военни пенсионери са с ТЕЛК.Болни но се жертват и работят на бюро,тежка и изморителна работа.Всички военни министри са пенсионери и дават път на младите на приказки но на дела не изпускат кокъла до смърта си.

    20:39 14.06.2026

  • 18 НДСВ

    3 0 Отговор
    отдавна приключи стари муцуни "с отпаднала необходимост" акъл ръсят. Щом радките казват не е политкоректно да има съмнения.

    20:39 14.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тая

    4 0 Отговор
    женица, сключила молитвено ръце, не е във властта, но знае дондевите неволи. Като каква е поканена в студио? Подгрява "драгия зрител" в полза на некадърниците като нея

    20:46 14.06.2026

  • 22 Яяяяяяя

    0 0 Отговор
    Има, но за вас е неприемлива

    20:59 14.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове