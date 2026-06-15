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Трайчо Трайков отново бе избран за кмет на столичния район "Средец" при активност от едва 12,33%

Трайчо Трайков отново бе избран за кмет на столичния район "Средец" при активност от едва 12,33%

15 Юни, 2026 05:00, обновена 15 Юни, 2026 05:10 408 4

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Частични кметски избори се проведоха на още 12 места в страната

Трайчо Трайков отново бе избран за кмет на столичния район "Средец" при активност от едва 12,33% - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Частичните местни избори в страната на 14 юни преминаха при изключително спокойна обстановка, но се отчетоха със значително ниска избирателна активност.

Трайчо Трайков, издигнат от „Продължаваме Промяната - Демократична България“, се завръща на поста, като кмет на район "Средец", след като още на първия тур спечели изборите в столичния район, предаде БНТ.

През февруари правомощията му бяха прекратени поради назначаването му за служебен министър.

Активността беше изключително ниска – едва 12,33% (гласували са 3454 души от общо 28 009 имащи право на вот).Организация: Изборният ден в 43-те секции премина изцяло без нарушения, като машините работиха безпроблемно. Главните конкуренти (ГЕРБ и „Прогресивна България“) не излъчиха свои кандидати.

Частични избори се проведоха в общо 12 кметства в страната. На много места победителите бяха излъчени още на първия тур, докато в други предстои балотаж.

В село Лиляч (община Невестино): за кмет е избран Виктор Йорданов от коалиция „БСП – Обединена левица“.В село Вратца (община Кюстендил): Изборите печели Борислав Илиев. В село Чинтулово (община Сливен) четирима кандидати се бориха за поста, като в селото бяха въведени строги мерки за сигурност, за да се предотврати купуването на гласове. Резултатите там водят към балотаж.

В село Бата (община Поморие) изборите бяха назначени след отстраняването на предишния кмет поради присъда за купуване на гласове. Трима кандидати се бориха за мястото, при засилен полицейски интерес.

В село Тодорово (община Исперих) вотът беше организиран след кончината на досегашния кмет. Преди изборите бяха образувани три досъдебни производства за търговия с гласове.

Официалните окончателни протоколи и разпределения по гласове за всяко отделно село се публикуват поетапно на страниците на съответните Общински избирателни комисии (ОИК).


България
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