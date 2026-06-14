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Бойко Рашков: Оперативната работа по Олег Невзоров е започнала преди 3-4 години

Бойко Рашков: Оперативната работа по Олег Невзоров е започнала преди 3-4 години

14 Юни, 2026 20:40 536 9

  • олег невзоров-
  • бойко рашков

На изслушването на шефа на ДАНС в НС не стана ясно защо забраната за Невзоров е отменена след 14 дни, заяви депутатът от ПП

Бойко Рашков: Оперативната работа по Олег Невзоров е започнала преди 3-4 години - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бях на изслушването на новия и. д. председател на ДАНС Станчо Станев в НС по темата с казуса "Баба Алино". Не бих казал, че чух индикации за предстоящи арести. Подобни данни не бяха представени. Това заяви в предаването „На Фокус” бившият вътрешен министър и депутат от ПП Бойко Рашков.

По думите му още преди назначаването на новия шеф на ДАНС той е предупредил, че "това е сериозна политическа грешка". "Не останах с впечатление, че той познава в детайли оперативната разработка по случая. Публично беше казано повече, отколкото чухме на самото изслушване. Не стана ясно защо на Олег Невзоров първо е наложена санкция, а след 14 дни тя е отменена", подчерта той.

На изслушването станало ясно само, че заповедта за забрана е от 3 юли и е мотивирана с данни за незаконна дейност на територията на страната. "В публичното пространство се говореше за трафик на хора, наркотрафик дори, както и за пране на пари. Има и публикации на украинската разследваща журналистка Ирина Гриб от Одеса, която твърди, че Невзоров е извършвал сходна дейност в Украйна - продавал е едни и същи апартаменти по няколко пъти, като по този начин е измамил множество хора. Тя публикува редица материали по темата и твърди, че в един момент дори ѝ е бил предложен подкуп, който е отказала", заяви Рашков.

Той допълни, че според друга информация в Украйна Невзоров е свързван с няколко големи строителни проекта, а според публикациите хората са силно недоволни от дейността му. "По отношение на предполагаемото пране на пари има версии, че средства са били прехвърляни през Обединените арабски емирства, преди да бъдат инвестирани в България. Това обаче трябва да бъде доказано от компетентните органи", изтъкна депутатът.

Тази информация, която е публично достъпна, не е била обсъждана по време на изслушването в парламента. "Затова поискахме цялата документация по случая. След като се запознаем с нея, ще можем да преценим кога е започнала оперативната работа по Невзоров. По моя информация тя датира отпреди три-четири години. Но аз не съм попадал на името му докато бях вътрешен министър", изтъкна Рашков.

И беше категоричен, че от 2023 година има достатъчно факти, които показват, че проблемът се е развивал по времето, когато Община Варна е била управлявана от ГЕРБ."Не прехвърляме отговорност. Убеден съм, че резултатът, който виждаме днес, е следствие от действия и бездействия на няколко институции и политически сили през годините. Този обект не е възникнал за няколко месеца", категоричен е депутатът.

В студиото на "На Фокус" той показа документ от Варненската районна прокуратура от 28 май 2026 г., който е изпратен до нотариусите във Варненския съдебен район. "В него се предупреждава да не се изповядват сделки по определени имоти - 93 на брой, тъй като има съмнения относно законосъобразността на издадените удостоверения за търпимост. Това показва, че прокуратурата е разполагала с информация по случая", обясни Рашков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мижи да те лъжа!

    6 1 Отговор
    Той и тоя колко открадна!

    Коментиран от #3

    20:41 14.06.2026

  • 2 Яшар

    6 1 Отговор
    Рашков много знае за мафията ,прасето и тикви и опг ...но говори пенкеляр ..кой го спира незнам ...г-н или г-жа страх , зависимости или просто чака удонния момент

    20:42 14.06.2026

  • 3 Потресаващо!

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мижи да те лъжа!":

    Пеевски и Борисов защо не са в затвора?! ДАНС им беше собствена служба и директно нареждаха на мишока Денев да да не се показва от мишата си дупка. Радев, ще се борим ли с борисово-пеевската олигархия?!

    Коментиран от #5

    20:44 14.06.2026

  • 4 търговище

    5 0 Отговор
    пак дпс е във играта .как лидера на дпс търговище се е уредил със 8 имота там където се строи незаконо

    20:48 14.06.2026

  • 5 Град София

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Потресаващо!":

    Никой с Никой няма да се бори! Принципа е един. Гарван Гарвано Око не Вади!!! Всички ги е страх че ако вкарат някой политик в затвора. Следващата партия на власт ще ги вкара тях в затвора! Всичко е мохабет да става! Кучета лаят кервана си върви!!!

    20:49 14.06.2026

  • 6 ?????

    5 1 Отговор
    Уф.
    Мъжът на нотариуската се опитва да изскочи от ситуацията.
    Както се казва гузен негонен бяга.

    20:53 14.06.2026

  • 7 Софиянец

    2 0 Отговор
    Хихихи, за да отърват кожите ппдб-лите се обърнаха срещу любимите си укро боклуци 😂

    20:59 14.06.2026

  • 8 А ти дераст

    1 0 Отговор
    какво направи
    когато беше на власт.

    21:00 14.06.2026

  • 9 604

    0 0 Отговор
    Тоъ всячку знай мъ го казвъ пост фактум...у беляни къртофъ чъ белиш ...

    21:02 14.06.2026

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