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Иван Ангелов: България е предоставила достатъчно военна помощ на Украйна и това трябва да спре

Иван Ангелов: България е предоставила достатъчно военна помощ на Украйна и това трябва да спре

14 Юни, 2026 21:12 1 402 90

  • иван ангелов-
  • военна помощ-
  • украйна

Той заяви, че не би коментирал какво количество военна помощ е изнесена за страната

Иван Ангелов: България е предоставила достатъчно военна помощ на Украйна и това трябва да спре - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Конфликтът в Украйна няма да се разреши по военен начин. България е предоставила достатъчно военна помощ и това трябва да спре. Тя е безвъзмездна. Достатъчно много страдаме и ние от този конфликт, който продължава повече от 4 години. Смятаме, че решението трябва да дойде по дипломатически път. Това е сигнал от нас към всички замесени страни. Никой няма интерес да загиват невинни хора", каза заместник-председателят на Народното събрание от "Прогресивна България" Иван Ангелов в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA.

Той заяви, че не би коментирал какво количество военна помощ е изнесена за Украйна. "Това е класифицирана информация и не е редно да се коментира в телевизионно студио", допълни Ангелов.

Ангелов коментира забраната за влизане на Олег Невзоров в България. "Проблемът не е от вчера, а никой не взимаше отношение. Трябваше ние да се включим в политическия живот, за да се даде гласност. Още в първите дни на Иван Демерджиев като вътрешен министър, той разпореди конкретни дейности. Доколкото ми е известно са иззети десетки документи. Това показва, че няма да има чадър от страна на МВР над никого”, уточни Ангелов.

"Ще се наложи най-вероятно да се тегли външен дълг до 3,8 млрд. евро. Необходимостта от него ще се определи в следващите месеци. Асен Василев носи отговорност за състоянието на финансите на държавите в последните години. Няма как да препишем каквито и да е било грехове на сегашното правителство", коментира той.

"Има много спекулации и внушения от страна на опозицията по темата „Боташ”. Това не е неизгодно за България. Ние сме водени от защитата на националния интерес. Самата турска страна предявява желание за предоговаряне на различни условия, защото те имат интерес от взаимоотношения с нас. Има работни групи, не може да се даде никаква конкретика по тази тема в момента", коментира още депутатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    41 27 Отговор
    Този терлик да напише едно писмо на Путин да спре войната.

    Коментиран от #8

    21:22 14.06.2026

  • 2 Този

    43 28 Отговор
    мрънка като Радев и Стоянов. Толкова некадърно управление! Не сме давали помощ на Украйна, а само продаваме или ЕС ни дава пари за подмяна на стари въоръжение с ново пи натовски стандарти. Тия лъжат, та няма край!

    Коментиран от #80

    21:22 14.06.2026

  • 3 Украйна си е платила кеш

    42 32 Отговор
    всеки патрон и друго оръжие произведено от България, не е имало никакви подаръци.
    Руски пропаганди и манипулации

    Коментиран от #7, #12, #18, #81

    21:23 14.06.2026

  • 4 Бай Араб

    31 18 Отговор
    На комунистите физиономиите са различни от тези на нормалните хора .На тоя Иван Ангелов направо му е набита червена петолъчка на челото.

    21:26 14.06.2026

  • 5 ганю

    15 10 Отговор
    да прадаваме военна продукция на ЕС
    но нито и 1 патрон на укрите

    21:28 14.06.2026

  • 6 Пич

    23 27 Отговор
    Всичко за Украйна трябва да спре!!! Всякакви помощи, и всякакви пари!!! Ние като държава не сме получили никакви реални дивиденти от тези помощи, а НОВИ ЗАЕМИ за натовски оръжия, които видя се, не впечатляват дори Афганистан!!!

    Коментиран от #75

    21:32 14.06.2026

  • 7 Много

    29 11 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна си е платила кеш":

    Си праззз! На кой е платила, на тебе ли?! Двама трима дембелаци се облажиха от цялата работа, не и държавата!

    Коментиран от #39

    21:34 14.06.2026

  • 8 Какъв Путин, бе?

    26 18 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Става въпрос да не си подаряваме малкото останали ПВО ракети за зенитните комплекси С-300 и ОСА, които все още осигуряват някаква ПВО защита на АЕЦ Козлодуй, столицата и големите градове на България.
    Толкова сте примитивни и елементарни, че ме гнус от вас.
    Как може един пенсиониран общак да си дава мнението по тези въпроси?

    Коментиран от #66

    21:35 14.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Какво е платила Украйна?

    25 22 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна си е платила кеш":

    България взема външни заеми, само тази година 1 милиард и 400 милиона евро, дава ги на Украйна,
    а Украйна с нашите пари "купува" въоръжение.

    За останалото сигурно страдаш от старческа деменция - става въпрос за подарената военна техника от Тагарев.

    21:39 14.06.2026

  • 13 Тия пари може да си ги сложиш,

    8 8 Отговор

    До коментар #11 от "Мунчо":

    знаеш къде точно.

    21:40 14.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дориана

    13 20 Отговор
    Борисов,Пеевски и ППДБ трябва да поемат отговорността за хилядите жертви от двете страни с български оръжия , които предоставяха на корумпирана Украйна с ясното съзнание , че подклаждат войната.

    Коментиран от #64, #72

    21:43 14.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Г-н Ангелов спряхте помоща колкото

    16 9 Отговор
    Румен Радев изгони Американските самолети а той се молил да се удължи престоя им...

    Коментиран от #19, #20, #21, #24, #53, #88

    21:48 14.06.2026

  • 18 Тагарев подари 100 БТР-а,

    15 15 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна си е платила кеш":

    които миналата година можеха да се използват при пожарите през летния период.
    Лятото идва, пак ще започнат горски пожари, а тези БТР-и ни бяха нужни за това.

    Най-вероятно твоите украинци са продали тези БТР-и в Африка или Ю.Америка
    и са си купили с това златни тоалетни.
    Златни тоалетни - това са вашите ценности, къде ще се облекчаваш и къде ще
    изпразваш дебелото черво.

    21:50 14.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Колко човека гласуваха за ПП-ДБ?

    13 12 Отговор

    До коментар #17 от "Г-н Ангелов спряхте помоща колкото":

    На последните избори, броят на гласувалите за ПП-ДБ е равен на броя на регистрираните от ТЕЛК личности в психични заболявания.

    Коментиран от #31

    21:54 14.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 В какво

    16 10 Отговор
    точно им е прогресивното на тия. Спрете да крадете, да лъжете, да мишкувате. Милион и половина които ви докараха на власт не са дори половината българи. Много си повярвахте. Имате мнозинство в НС, но не и в държавата. Самозабравихте се вече. Тук не е Москва!

    Коментиран от #29

    21:56 14.06.2026

  • 23 койдазнай

    15 8 Отговор
    Щом Радев ни върна към Русия, то тя обречена!

    Коментиран от #25

    21:57 14.06.2026

  • 24 Ивайло Мирчев вкара в затвора за 72 часа

    7 11 Отговор

    До коментар #17 от "Г-н Ангелов спряхте помоща колкото":

    един работяга единствено по причината, че доставчика на храна не угодничеше пред Мирчев.
    Това предизвика уволнение на работника, който ще получи ефективна присъда за абсолютно нищо.

    В същото време ПП-ДБ са участвали в ограбването на държавата и изпирането на Борисов и Пеевски в сглобката.

    Коментиран от #37

    21:58 14.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Точен сте г-н Ангелов

    8 5 Отговор
    Военният мкнистър Димитър Стоянов днес уточни че нашата страна последният месец е получила от Украйна 200 милиона долара и част от тях са за покриване на дефицита..без тези пари съвсем потъваме

    21:59 14.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Казуар

    13 4 Отговор
    Другарю Ангелов, Путин иска Украйна да бъде Беларус 2.

    Коментиран от #30

    22:03 14.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Питане

    2 1 Отговор
    Ма кя ти жива ли е ???

    22:06 14.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Много":

    "Другарката" Нинова "дембелак" ли е, или комунистически дембелак ?

    22:10 14.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Умиpиcан дъpт наpкоман си ти

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ава yмириcaн нещастник🤣":

    Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.

    22:11 14.06.2026

  • 43 Гражданин

    10 6 Отговор
    Абсолютна и нагла лъжа за "безвъзмездна" помощ! И горива, и муниции, всичко беше платено до стотинка! Руски комунистически агенти ще се борят срещу олигархията, леле!

    Коментиран от #49

    22:12 14.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Наблюдател

    5 7 Отговор
    Парите от препродадените от укронацистите, подарени от нас български оръжия, се връщат наистина в кеш и се влагат от нашите мутромафиоти евроатлантици в мафиотски комплекси и анклави подобни на този край Варна.

    22:13 14.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Селянин

    7 9 Отговор

    До коментар #43 от "Гражданин":

    Абсолютна и нагла лъжа е за плащането от Украина! Нито горива, нито муниции, нито нищо беше платено дори една стотинка! Руски комунистически агенти и техните синове сега се правят на най-големите русофоби, защото това е най-изгодно!

    22:15 14.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ава yмириcaн нещастник🤣":

    Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.

    Коментиран от #85

    22:17 14.06.2026

  • 52 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ава пaaaцyyyл разработен":

    Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.

    Коментиран от #83

    22:17 14.06.2026

  • 53 МИ ЧУТОРНАК.

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Г-н Ангелов спряхте помоща колкото":

    Радев иска нещо полезно за народа да направи да оправи визовия режим със сащ. А те ще си ОДЯТ и най важно менти е КОЙ КОЙ КОИ ГИ ПУСНАХА ТУК ЕДИН ГЮРО МИХАЛАКИС. . И НА КАКВА ЦЕНА. МИЖАТУРКИ СТЕ.

    22:17 14.06.2026

  • 54 Твоят път е единствено психиатричната кл

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Cyc разработена мунчовска oтрепко":

    Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.

    22:18 14.06.2026

  • 55 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Cyc разработена мунчовска oтрепко":

    Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.

    22:19 14.06.2026

  • 56 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ава yмириcaн нещастник🤣":

    Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.

    22:19 14.06.2026

  • 57 ТОЯ ЧАТРАК

    4 0 Отговор
    Да каже кое е БЕЗВЪЗМЕЗДНО?

    22:19 14.06.2026

  • 58 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ава yмириcaн нещастник🤣":

    воят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.

    Коментиран от #86

    22:20 14.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска

    0 3 Отговор

    До коментар #35 от "Ава пaaaцyул мiiiиризлив ко kвичиш едно":

    Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.

    22:21 14.06.2026

  • 61 ЗАЩО ТАКА БРЕ МИМЕ?!??

    0 3 Отговор
    Фактурите за всяко мое писание добро за Радев ме ТРИЕТЕ. ПОНЕ ВЕЧЕ ПИШЕТЕ ЗАЩО. ТО САМО СЪС МОДУЛАТОРИ ТЕ СЕ ОПРАВДАВАТЕ.

    22:21 14.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Отивай в Карлуково

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "Нагъл мерзавец!":

    И се лекувай, нещaстник!

    22:22 14.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 az СВО Победа 81

    3 6 Отговор
    Съд и наказание за националните предатели, давали безвъзмездна помощ за друга държава!

    На практика са го подарявали, като са ощетявали България!

    22:23 14.06.2026

  • 66 Мериленд

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Какъв Путин, бе?":

    Каква ли е ползата от тях. Реално като изключим АЕЦ и София на други места защита няма, а тия морално остарели ПВО са просто смях

    Коментиран от #68

    22:23 14.06.2026

  • 67 Ти да видиш

    3 5 Отговор
    България няма право да предоставя на трети страни , особено участващи във военни действия, оръжия произведени от друга страна. Това е ясно формулирано във всички договори за доставка на оръжия и е основен принцип в този вид отношения!
    България в явно нарушение на тези договори продава и подарява руско оръжие на укронацистите , за което един ден ще ѝ се потърси жестока сметка

    Коментиран от #90

    22:26 14.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Гнусен циник тоя

    6 2 Отговор
    Като гнусния циничен и неграмотен мерзавец радеф.

    Коментиран от #70

    22:31 14.06.2026

  • 70 Неграмотен е нискочелника Мирчев

    2 4 Отговор

    До коментар #69 от "Гнусен циник тоя":

    който е син на доносник от ДС.

    22:34 14.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Бабе,

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Като седнеш на отходния пиадестал красная петолъчка не те ли боде, или казваш, че си толкова широка, цялата я поемаш и не я усещаш. Само си била усещала от вътре пулса на комунизма, словото на др. Ленин, че вие жените сте единствено за обща употреба, а еднополовите - задължително.

    Коментиран от #74

    22:41 14.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Дедо,

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Бабе,":

    Най-големите русофоби и "евроатлантици" са такива като теб - най-големите подмазвачи от времето на соца и комунистическата номенклатура.

    22:46 14.06.2026

  • 75 Нали тъй

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Тогава да бъде забранено на български фирми да участват във възстановяването на Украйна. Там ще се изсипят милиарди долари, а българските фирми ще останат с пръст в устата.

    Коментиран от #77

    22:46 14.06.2026

  • 76 Летец Пешеходец

    5 2 Отговор
    Няма никакво спиране на доставките за Украйна. Не е имало през последните повече от 4 години, откакто се води тази война. Нещо повече- увеличава се производството. Още от самото начало Арсенал Казанлък и ВМЗ Сопот работят на непрекъснат режим на три смени. И почти цялата продукция, директно или чрез трети страни отива за Украйна. Който твърди друго е лъжец. "Безвъзмездната помощ" се състоеше от прословутите 100 ръждясали, сини БТР–а и толкоз. Всичко останало, включително 14 щурмови самолета Су-25, две системи за ПВО С-300, 80 танка Т-72, над 100 САУ 122 мм. Гвоздика , поне 100 РСЗО БМ-21 Град и стотици оръдия Д-30, Т-12, както и хиляди автомати, картечници и стотици хиляди снаряди и милиони патрони бяха платени от Украйна. Дотук над 2 милиарда евро. Ако някой смята, че нашите русофили ще се откажат от този доходен бизнес, значи не познава долните, продажни комунделски душици на тези болшевишки мизерници.

    Коментиран от #78

    22:47 14.06.2026

  • 77 Колкото България участваше във

    1 4 Отговор

    До коментар #75 от "Нали тъй":

    възстановяването на Ирак, толкова ще участва във възстановяването на Украйна.

    За толкова години не се научихте на нови опорки и лъжи.

    22:48 14.06.2026

  • 78 Толкова лъжи може само откачен да

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Летец Пешеходец":

    си измисли.
    Ти си тежък случай.

    22:50 14.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Аве мишкар

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Този":

    трябва да поседиш в мазето ми за месец 2 на вода и хляб,дс поразсъждаваш над коментарите си

    22:55 14.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Поразителна прилика!

    0 0 Отговор
    Абе, този зам.председател на Парламента, ега ти "председателя" впрочем, не ви ли прилича на онзи садист и изверг от комунистическия лагер на смъртта край Ловеч! Той точно така е гледал, когато сутрин е давал огледалце на набелязаните от него нещастни затворници, които е предстояло да убие с лопата! Приликата е поразителна! За изверга Газдов сатав дума, той отдавна е пукнал, но е останал в българската история като изверг, садист и убиец! Както върви, и този на симката ще остане, само че с унизителния си слугинаж към Кремъл!

    22:59 14.06.2026

  • 83 Сус aнaлна разработена совалка копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска":

    Бягай пак на майка си на гроба да oнaнирaш и помниш как й скъсвах калната шпионка когато беше жива хохохо😂🤣😅😆

    23:00 14.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 тоя

    2 0 Отговор
    да му се зачисли един калашник и да заминава с рундьо и другите копейки да пазят путлер от украинските дронове!

    23:02 14.06.2026

  • 88 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Г-н Ангелов спряхте помоща колкото":

    те от ДАНС ще ви обяснят последствията от подобни коментари,розови траверси

    23:03 14.06.2026

  • 89 ха ха ха

    2 0 Отговор
    намайка ти мутката лаинерболшевишки

    23:05 14.06.2026

  • 90 Видях устава на ООН

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ти да видиш":

    Че раша няма законова основа да влиза с армия в чужбина

    23:05 14.06.2026

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