Иван Ангелов: България е предоставила достатъчно военна помощ на Украйна и това трябва да спре

"Конфликтът в Украйна няма да се разреши по военен начин. България е предоставила достатъчно военна помощ и това трябва да спре. Тя е безвъзмездна. Достатъчно много страдаме и ние от този конфликт, който продължава повече от 4 години. Смятаме, че решението трябва да дойде по дипломатически път. Това е сигнал от нас към всички замесени страни. Никой няма интерес да загиват невинни хора", каза заместник-председателят на Народното събрание от "Прогресивна България" Иван Ангелов в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA.
Той заяви, че не би коментирал какво количество военна помощ е изнесена за Украйна. "Това е класифицирана информация и не е редно да се коментира в телевизионно студио", допълни Ангелов.
Ангелов коментира забраната за влизане на Олег Невзоров в България. "Проблемът не е от вчера, а никой не взимаше отношение. Трябваше ние да се включим в политическия живот, за да се даде гласност. Още в първите дни на Иван Демерджиев като вътрешен министър, той разпореди конкретни дейности. Доколкото ми е известно са иззети десетки документи. Това показва, че няма да има чадър от страна на МВР над никого”, уточни Ангелов.
"Ще се наложи най-вероятно да се тегли външен дълг до 3,8 млрд. евро. Необходимостта от него ще се определи в следващите месеци. Асен Василев носи отговорност за състоянието на финансите на държавите в последните години. Няма как да препишем каквито и да е било грехове на сегашното правителство", коментира той.
"Има много спекулации и внушения от страна на опозицията по темата „Боташ”. Това не е неизгодно за България. Ние сме водени от защитата на националния интерес. Самата турска страна предявява желание за предоговаряне на различни условия, защото те имат интерес от взаимоотношения с нас. Има работни групи, не може да се даде никаква конкретика по тази тема в момента", коментира още депутатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #8
21:22 14.06.2026
2 Този
Коментиран от #80
21:22 14.06.2026
3 Украйна си е платила кеш
Руски пропаганди и манипулации
Коментиран от #7, #12, #18, #81
21:23 14.06.2026
4 Бай Араб
21:26 14.06.2026
5 ганю
но нито и 1 патрон на укрите
21:28 14.06.2026
6 Пич
Коментиран от #75
21:32 14.06.2026
7 Много
До коментар #3 от "Украйна си е платила кеш":Си праззз! На кой е платила, на тебе ли?! Двама трима дембелаци се облажиха от цялата работа, не и държавата!
Коментиран от #39
21:34 14.06.2026
8 Какъв Путин, бе?
До коментар #1 от "Хаха":Става въпрос да не си подаряваме малкото останали ПВО ракети за зенитните комплекси С-300 и ОСА, които все още осигуряват някаква ПВО защита на АЕЦ Козлодуй, столицата и големите градове на България.
Толкова сте примитивни и елементарни, че ме гнус от вас.
Как може един пенсиониран общак да си дава мнението по тези въпроси?
Коментиран от #66
21:35 14.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Какво е платила Украйна?
До коментар #3 от "Украйна си е платила кеш":България взема външни заеми, само тази година 1 милиард и 400 милиона евро, дава ги на Украйна,
а Украйна с нашите пари "купува" въоръжение.
За останалото сигурно страдаш от старческа деменция - става въпрос за подарената военна техника от Тагарев.
21:39 14.06.2026
13 Тия пари може да си ги сложиш,
До коментар #11 от "Мунчо":знаеш къде точно.
21:40 14.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дориана
Коментиран от #64, #72
21:43 14.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Г-н Ангелов спряхте помоща колкото
Коментиран от #19, #20, #21, #24, #53, #88
21:48 14.06.2026
18 Тагарев подари 100 БТР-а,
До коментар #3 от "Украйна си е платила кеш":които миналата година можеха да се използват при пожарите през летния период.
Лятото идва, пак ще започнат горски пожари, а тези БТР-и ни бяха нужни за това.
Най-вероятно твоите украинци са продали тези БТР-и в Африка или Ю.Америка
и са си купили с това златни тоалетни.
Златни тоалетни - това са вашите ценности, къде ще се облекчаваш и къде ще
изпразваш дебелото черво.
21:50 14.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Колко човека гласуваха за ПП-ДБ?
До коментар #17 от "Г-н Ангелов спряхте помоща колкото":На последните избори, броят на гласувалите за ПП-ДБ е равен на броя на регистрираните от ТЕЛК личности в психични заболявания.
Коментиран от #31
21:54 14.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 В какво
Коментиран от #29
21:56 14.06.2026
23 койдазнай
Коментиран от #25
21:57 14.06.2026
24 Ивайло Мирчев вкара в затвора за 72 часа
До коментар #17 от "Г-н Ангелов спряхте помоща колкото":един работяга единствено по причината, че доставчика на храна не угодничеше пред Мирчев.
Това предизвика уволнение на работника, който ще получи ефективна присъда за абсолютно нищо.
В същото време ПП-ДБ са участвали в ограбването на държавата и изпирането на Борисов и Пеевски в сглобката.
Коментиран от #37
21:58 14.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Точен сте г-н Ангелов
21:59 14.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Казуар
Коментиран от #30
22:03 14.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Питане
22:06 14.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 АГАТ а Кристи
До коментар #7 от "Много":"Другарката" Нинова "дембелак" ли е, или комунистически дембелак ?
22:10 14.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Умиpиcан дъpт наpкоман си ти
До коментар #37 от "Ава yмириcaн нещастник🤣":Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.
22:11 14.06.2026
43 Гражданин
Коментиран от #49
22:12 14.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Наблюдател
22:13 14.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Селянин
До коментар #43 от "Гражданин":Абсолютна и нагла лъжа е за плащането от Украина! Нито горива, нито муниции, нито нищо беше платено дори една стотинка! Руски комунистически агенти и техните синове сега се правят на най-големите русофоби, защото това е най-изгодно!
22:15 14.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска
До коментар #48 от "Ава yмириcaн нещастник🤣":Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.
Коментиран от #85
22:17 14.06.2026
52 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска
До коментар #47 от "Ава пaaaцyyyл разработен":Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.
Коментиран от #83
22:17 14.06.2026
53 МИ ЧУТОРНАК.
До коментар #17 от "Г-н Ангелов спряхте помоща колкото":Радев иска нещо полезно за народа да направи да оправи визовия режим със сащ. А те ще си ОДЯТ и най важно менти е КОЙ КОЙ КОИ ГИ ПУСНАХА ТУК ЕДИН ГЮРО МИХАЛАКИС. . И НА КАКВА ЦЕНА. МИЖАТУРКИ СТЕ.
22:17 14.06.2026
54 Твоят път е единствено психиатричната кл
До коментар #45 от "Cyc разработена мунчовска oтрепко":Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.
22:18 14.06.2026
55 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска
До коментар #45 от "Cyc разработена мунчовска oтрепко":Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.
22:19 14.06.2026
56 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска
До коментар #37 от "Ава yмириcaн нещастник🤣":Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.
22:19 14.06.2026
57 ТОЯ ЧАТРАК
22:19 14.06.2026
58 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска
До коментар #37 от "Ава yмириcaн нещастник🤣":воят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.
Коментиран от #86
22:20 14.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска
До коментар #35 от "Ава пaaaцyул мiiiиризлив ко kвичиш едно":Твоят път е единствено психиатричната клиника или Петрохан да ти тъпчaт дъpтия зaдник.
22:21 14.06.2026
61 ЗАЩО ТАКА БРЕ МИМЕ?!??
22:21 14.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Отивай в Карлуково
До коментар #59 от "Нагъл мерзавец!":И се лекувай, нещaстник!
22:22 14.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 az СВО Победа 81
На практика са го подарявали, като са ощетявали България!
22:23 14.06.2026
66 Мериленд
До коментар #8 от "Какъв Путин, бе?":Каква ли е ползата от тях. Реално като изключим АЕЦ и София на други места защита няма, а тия морално остарели ПВО са просто смях
Коментиран от #68
22:23 14.06.2026
67 Ти да видиш
България в явно нарушение на тези договори продава и подарява руско оръжие на укронацистите , за което един ден ще ѝ се потърси жестока сметка
Коментиран от #90
22:26 14.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Гнусен циник тоя
Коментиран от #70
22:31 14.06.2026
70 Неграмотен е нискочелника Мирчев
До коментар #69 от "Гнусен циник тоя":който е син на доносник от ДС.
22:34 14.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Бабе,
До коментар #15 от "Дориана":Като седнеш на отходния пиадестал красная петолъчка не те ли боде, или казваш, че си толкова широка, цялата я поемаш и не я усещаш. Само си била усещала от вътре пулса на комунизма, словото на др. Ленин, че вие жените сте единствено за обща употреба, а еднополовите - задължително.
Коментиран от #74
22:41 14.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Дедо,
До коментар #72 от "Бабе,":Най-големите русофоби и "евроатлантици" са такива като теб - най-големите подмазвачи от времето на соца и комунистическата номенклатура.
22:46 14.06.2026
75 Нали тъй
До коментар #6 от "Пич":Тогава да бъде забранено на български фирми да участват във възстановяването на Украйна. Там ще се изсипят милиарди долари, а българските фирми ще останат с пръст в устата.
Коментиран от #77
22:46 14.06.2026
76 Летец Пешеходец
Коментиран от #78
22:47 14.06.2026
77 Колкото България участваше във
До коментар #75 от "Нали тъй":възстановяването на Ирак, толкова ще участва във възстановяването на Украйна.
За толкова години не се научихте на нови опорки и лъжи.
22:48 14.06.2026
78 Толкова лъжи може само откачен да
До коментар #76 от "Летец Пешеходец":си измисли.
Ти си тежък случай.
22:50 14.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Аве мишкар
До коментар #2 от "Този":трябва да поседиш в мазето ми за месец 2 на вода и хляб,дс поразсъждаваш над коментарите си
22:55 14.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Поразителна прилика!
22:59 14.06.2026
83 Сус aнaлна разработена совалка копейка
До коментар #52 от "Пак си сте дpогирал отpепка наpкоманска":Бягай пак на майка си на гроба да oнaнирaш и помниш как й скъсвах калната шпионка когато беше жива хохохо😂🤣😅😆
23:00 14.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 тоя
23:02 14.06.2026
88 хахахахха
До коментар #17 от "Г-н Ангелов спряхте помоща колкото":те от ДАНС ще ви обяснят последствията от подобни коментари,розови траверси
23:03 14.06.2026
89 ха ха ха
23:05 14.06.2026
90 Видях устава на ООН
До коментар #67 от "Ти да видиш":Че раша няма законова основа да влиза с армия в чужбина
23:05 14.06.2026