Фестивал на чипровския килим

Фестивал на чипровския килим

2 Май, 2026 09:25 708 8

Майстори ще покажат нагледно тънкостите на тъкането

Фестивал на чипровския килим - 1
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Фестивалът на Чипровския килим популяризира занаята и местните майстори. Този уикенд те ще покажат нагледно тънкостите на тъкането и уникалното майсторство, съхранено само там.

Семейство Чушкареви са потомствени килимари, пише Нова телевизия.

„Всеки ден съм пред стана. Това е целият ми живот. Гледала съм го от малка, това е моят живот”, разказва Велика Стоева.

Има жеалещи да си купят чипровски килими, макар и да не са много, споделя Стоева. Най-голямата група купувачи са българи, които живеят в чужбина.

Хубаото е, че има и млади хора, които искат да тъкат килими


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    3 5 Отговор
    панайр на чилимите има само в тюркоезичните страни

    09:30 02.05.2026

  • 2 Може

    3 5 Отговор
    Би е традиция, може би е изкуство, но вече такива килими не са модерни.

    Коментиран от #5

    09:31 02.05.2026

  • 3 Изкуство от Чипровци

    6 1 Отговор
    Чипровските килими са истински произведения на изкуството!

    09:34 02.05.2026

  • 4 12340

    2 4 Отговор
    ".... Чушкареви са потомствени килимари, ...
    ....всеки се занима с каквото не му е работа:))

    09:37 02.05.2026

  • 5 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Може":

    Панаир на китайските ментета ли да празнуваме?
    Те ли са модерни?
    Модата често е повод за подигравки и сарказъм.

    Коментиран от #6

    09:38 02.05.2026

  • 6 Ще си

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Взема забележка, ако ми кажеш че имаш Чипровски килим в хола!

    10:06 02.05.2026

  • 7 Само за сведение.

    3 1 Отговор
    Чипровски килими поръчват от Бъкингамския дворец и Версай, също и много много други аристократи от Европа. Така че, имаме повод за гордост, оценени са по света!

    Коментиран от #8

    10:06 02.05.2026

  • 8 Сведение

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Само за сведение.":

    Дай линк

    10:12 02.05.2026

