Фестивал на чипровския килим

Фестивалът на Чипровския килим популяризира занаята и местните майстори. Този уикенд те ще покажат нагледно тънкостите на тъкането и уникалното майсторство, съхранено само там.

Семейство Чушкареви са потомствени килимари, пише Нова телевизия.

„Всеки ден съм пред стана. Това е целият ми живот. Гледала съм го от малка, това е моят живот”, разказва Велика Стоева.

Има жеалещи да си купят чипровски килими, макар и да не са много, споделя Стоева. Най-голямата група купувачи са българи, които живеят в чужбина.

Хубаото е, че има и млади хора, които искат да тъкат килими