Фестивал на чипровския килим

Фестивалът на Чипровския килим популяризира занаята и местните майстори. Този уикенд те ще покажат нагледно тънкостите на тъкането и уникалното майсторство, съхранено само там.
Семейство Чушкареви са потомствени килимари, пише Нова телевизия.
„Всеки ден съм пред стана. Това е целият ми живот. Гледала съм го от малка, това е моят живот”, разказва Велика Стоева.
Има жеалещи да си купят чипровски килими, макар и да не са много, споделя Стоева. Най-голямата група купувачи са българи, които живеят в чужбина.
Хубаото е, че има и млади хора, които искат да тъкат килими
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
09:30 02.05.2026
2 Може
Коментиран от #5
09:31 02.05.2026
3 Изкуство от Чипровци
09:34 02.05.2026
4 12340
....всеки се занима с каквото не му е работа:))
09:37 02.05.2026
5 Гост
До коментар #2 от "Може":Панаир на китайските ментета ли да празнуваме?
Те ли са модерни?
Модата често е повод за подигравки и сарказъм.
Коментиран от #6
09:38 02.05.2026
6 Ще си
До коментар #5 от "Гост":Взема забележка, ако ми кажеш че имаш Чипровски килим в хола!
10:06 02.05.2026
7 Само за сведение.
Коментиран от #8
10:06 02.05.2026
8 Сведение
До коментар #7 от "Само за сведение.":Дай линк
10:12 02.05.2026