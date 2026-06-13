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"Шествие за семейството" се провежда в София, патриарх Даниил обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на БПЦ (ВИДЕО)

"Шествие за семейството" се провежда в София, патриарх Даниил обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на БПЦ (ВИДЕО)

13 Юни, 2026 21:06 1 114 35

  • шествие за семейството-
  • организация

Организаторите на събитието казват, че бъдещето на България е в това да пази своето семейство, своята вяра и своите деца

"Шествие за семейството" се провежда в София, патриарх Даниил обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на БПЦ (ВИДЕО) - 1
Снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Шествие за семейството” започна от пространството пред храм „Св. Неделя” и трябва да завърши пред храм-паметника „Св. Александър Невски”.

Патриарх Даниил отправи своя призив към хората, които са се събрали на събитието. Той обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на Българската православна църква, предаде NOVA.

Организаторите на събитието казват, че бъдещето на България е в това да пази своето семейство, своята вяра и своите деца. Те посочват още, че в година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска криза, излизат с послание не за омраза, а за любов към българското семейство.

От Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия по-рано в съботния ден излязоха с изявление по повод „София Прайд 2026“.

"Шествие за семейството" се провежда в София, патриарх Даниил обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на БПЦ (ВИДЕО)


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    20 6 Отговор
    Една топяща се нация, като нашата, трябва да насърчава еднополовите връзки и раждаемостта.
    Можем сами да си отговорим, кой има интерес в рекламирането и поощряването на розовите паради.

    21:16 13.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Радио Елто

    25 5 Отговор

    До коментар #5 от "Патриарха":

    Хомосексуалността е патология, Трябва да бъде лекувана. За Пропаганда и ПОдстрекаване на 5едерастията - 20 год. Затвор

    21:20 13.06.2026

  • 10 Дара- Големата Дупара

    17 3 Отговор
    пя на Прайда!

    Коментиран от #16, #25

    21:23 13.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Сто гайдари от цяла България по улиците на София.Това се вижда веднъж в живота.Уникално преживяване.

    21:24 13.06.2026

  • 12 Попа ни е руски

    11 20 Отговор
    агент!

    Коментиран от #18

    21:25 13.06.2026

  • 13 гошо

    14 1 Отговор
    Браво

    21:25 13.06.2026

  • 14 Васко ДеСаров Петрохански

    13 1 Отговор
    Догодина ще има възпоменателно шестви в памет на излекуваните от ДАНС пепедофили!

    21:26 13.06.2026

  • 15 Обективен

    18 3 Отговор
    Прайд имат само лъвовете ,а тези са си чисти , гнусни еедраси.

    21:27 13.06.2026

  • 16 Без име

    18 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дара- Големата Дупара":

    Повече няма да чуем за Дара, бъди сигурен. Ще си пее на прайда. Филуп Киекоров й помогна, а тя отговори с грозна неблагодарност. Тези неща не остават незабелязани в тези среди. Още повече, че евреите обожават Киркоров. Кариерата на Дара приключи.

    21:28 13.06.2026

  • 17 НИЩО МУ НЯМА

    6 12 Отговор
    ЕДНИ ГИ ОПЯВА...ДАНАИЛ
    НА ДРУГИ ИМ ПЕЕ...ДАРА...😀

    21:33 13.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хубава новина

    17 4 Отговор
    Шествие за семейството има многократно повече участници от прайда.
    Също така, ангажирането на БПЦ е много добра идея.
    Това са оптимистични сигнали.

    21:51 13.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дзак

    10 3 Отговор
    Редно е да бъде под егидата на БПЦ, Социалното министерство, МВР.

    21:53 13.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Горски

    11 2 Отговор
    Гордост било ,достойнство било ,не знам какво си ,който плаща той поръчва музиката и маскарада и разложението ,като последното е много важно за външните спонсори и инициатори. Каквото и да променяте не можете да промените ДНК -то показва че си жена или мъж и това никой не може да го изтрие то е вечно до края на живота ти,затова се осъзнайте и не казвайте че сте различни. Хем твърдите, че сте различни, хем сте били нормални. Или бъдете различни или ставайте нормални. Изчанченото няма как да е норма.

    22:07 13.06.2026

  • 27 ?????

    8 3 Отговор
    Слава Богу случихме на патриарх.

    22:12 13.06.2026

  • 28 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Много са трили тия пеееаааси

    22:16 13.06.2026

  • 29 Класическият шественик

    6 3 Отговор
    Жена му в Ало.бг, синът друса пико и ги краде, той изиграва заплатата на машинките - пуска постове в подкрепа на семейните ценности 😂😂😂😂

    22:16 13.06.2026

  • 30 И други да се замислят

    3 1 Отговор
    Глобализмът, с всичките му подлости и извращения, трябва да бъде изринат от нашата Родина. Ако догодина и мюсюлманските духовници се включат в организацията, страната ще покаже, кои не са добре дошли тук.

    22:19 13.06.2026

  • 31 Калин

    2 1 Отговор
    Браво!

    22:19 13.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 На шествия

    1 0 Отговор
    го докарвате ама на "семейство" не ви се получава.

    22:50 13.06.2026

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