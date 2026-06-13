"Шествие за семейството" се провежда в София, патриарх Даниил обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на БПЦ (ВИДЕО)

"Шествие за семейството” започна от пространството пред храм „Св. Неделя” и трябва да завърши пред храм-паметника „Св. Александър Невски”.
Патриарх Даниил отправи своя призив към хората, които са се събрали на събитието. Той обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на Българската православна църква, предаде NOVA.
Организаторите на събитието казват, че бъдещето на България е в това да пази своето семейство, своята вяра и своите деца. Те посочват още, че в година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска криза, излизат с послание не за омраза, а за любов към българското семейство.
От Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия по-рано в съботния ден излязоха с изявление по повод „София Прайд 2026“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Факт
Можем сами да си отговорим, кой има интерес в рекламирането и поощряването на розовите паради.
21:16 13.06.2026
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9 Радио Елто
До коментар #5 от "Патриарха":Хомосексуалността е патология, Трябва да бъде лекувана. За Пропаганда и ПОдстрекаване на 5едерастията - 20 год. Затвор
21:20 13.06.2026
10 Дара- Големата Дупара
Коментиран от #16, #25
21:23 13.06.2026
11 Последния Софиянец
21:24 13.06.2026
12 Попа ни е руски
Коментиран от #18
21:25 13.06.2026
13 гошо
21:25 13.06.2026
14 Васко ДеСаров Петрохански
21:26 13.06.2026
15 Обективен
21:27 13.06.2026
16 Без име
До коментар #10 от "Дара- Големата Дупара":Повече няма да чуем за Дара, бъди сигурен. Ще си пее на прайда. Филуп Киекоров й помогна, а тя отговори с грозна неблагодарност. Тези неща не остават незабелязани в тези среди. Още повече, че евреите обожават Киркоров. Кариерата на Дара приключи.
21:28 13.06.2026
17 НИЩО МУ НЯМА
НА ДРУГИ ИМ ПЕЕ...ДАРА...😀
21:33 13.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хубава новина
Също така, ангажирането на БПЦ е много добра идея.
Това са оптимистични сигнали.
21:51 13.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дзак
21:53 13.06.2026
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25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Горски
22:07 13.06.2026
27 ?????
22:12 13.06.2026
28 ООрана държава
22:16 13.06.2026
29 Класическият шественик
22:16 13.06.2026
30 И други да се замислят
22:19 13.06.2026
31 Калин
22:19 13.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 На шествия
22:50 13.06.2026