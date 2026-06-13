"Шествие за семейството" се провежда в София, патриарх Даниил обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на БПЦ (ВИДЕО)

"Шествие за семейството” започна от пространството пред храм „Св. Неделя” и трябва да завърши пред храм-паметника „Св. Александър Невски”.

Патриарх Даниил отправи своя призив към хората, които са се събрали на събитието. Той обяви, че от следващата година цялата организация ще бъде под егидата на Българската православна църква, предаде NOVA.

Организаторите на събитието казват, че бъдещето на България е в това да пази своето семейство, своята вяра и своите деца. Те посочват още, че в година на тежки разделения, духовна обърканост и демографска криза, излизат с послание не за омраза, а за любов към българското семейство.

От Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия по-рано в съботния ден излязоха с изявление по повод „София Прайд 2026“.