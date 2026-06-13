Константин Проданов: В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост

В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост.
Това обясни в предаването "Говори сега" по БНТ председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България". "Първо да кажем, че между първо и второ четене променихме наименованието и от „справедлива цена“ стана „справедлива стойност“. Защото цената е това, което плащате, а стойността е това, което получавате срещу нея. Чух много обвинения, че това било непазарно. Всъщност това го има в член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, който забранява злоупотребата с господстващо положение. И едно от нещата, които се забраняват там, е именно налагането на несправедливи цени. На английски е unfair prices, на български понякога се превежда като нелоялни цени, но всъщност става дума за несправедливи — т.е. такива, които нямат връзка с икономическата стойност на продукта. Но това е императивна забрана в договора за функция на ЕС. Тя ще се публикува на интернет портал за ограничен кръг от стоки — около 20 стоки от първа необходимост. Държавата ще калкулира по методика, която в момента се разработва и ще бъде приета от Министерския съвет. Тя стъпва на два подхода. Единият е сравнителен критерий — гледат се сходни продукти в други държави членки на ЕС, като се отчитат разлики в ДДС и покупателна способност. Другият подход е принципът „разходи плюс“ — цена на едро плюс оперативни разходи, логистика, заплати, брак, фира и нормална търговска надценка. Това дава референтна стойност, която служи за ориентация на потребителя. Това не е ценови таван и не е ценови под. Целта е да се преодолее информационната асиметрия, която в момента съществува", добави той.
Проданов обясни в детайли въведената забрана за покачване на цените и услугите за срок от една година без да е икономически обосновано.
"Това просто е продължение на вече съществуващата забрана в Закона за еврото. Тя не е забрана, всъщност, а изискване за обосновка с икономически факти, когато се повишават цените. Част от повишенията на цените се случиха още преди въвеждането на закона. Всъщност проблемът беше, че имаше един преходен период преди той да се въведе миналата година, когато търговците използваха момента, за да вдигнат ударно цените без да се обясняват. В последно време има увеличения на цените, които са икономически обосновани от обективни външни фактори, като кризата в Близкия изток, процикличната и проинфлационната политика на държавата през бюджетния сектор, кредитната експанзия, която в момента е много осезаема по линия на банките и която може да се каже, че надува балони в определени сектори. Всичко това има проинфлационен характер. Това е основателна причина за повишаване на цените, но наред с нея има и неоснователни причини за повишаване на цените. Това е така наречената спекула или опит да се „лови риба в мътна вода“. Това се опитваме да пресечем, както с удължаването на тази забрана, имаше достатъчно индикации вече, че доста търговци се готвят да вдигнат ударно цените веднага след изтичането ѝ през август месец. Между другото, чуждият опит също показва, че в страни, които са минали по този път при приемането на еврото след първоначалния преходен период на двойно обозначение има едни инерционни процеси, които продължават и след това. И затова е добре да се управлява този процес, да не бъде изпуснат извън контрол", завърши Константин Проданов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ми той умрял ма
невероятна идея дето само военен като румен може да я измисли
а ко стана с другите сто сайта
Коментиран от #7, #15
20:42 13.06.2026
2 Този се подиграва с нас и ни лъже
20:42 13.06.2026
3 1488
гладове има
глад сме
луд ставаме къде да ядеме
20:45 13.06.2026
4 Без майтап
20:45 13.06.2026
5 Последния Софиянец
20:47 13.06.2026
6 Колко е справедивата цена
20:47 13.06.2026
7 Соломон
До коментар #1 от "ми той умрял ма":Идва лятото и цената на всички стоки пада. Хайде да ви видим справедливите цени когато лятото си отиде
20:49 13.06.2026
8 ДрайвингПлежър
А щом говорим за СПРАВЕДЛИВА цена - за един зализан депутат и за един бачкатор на къра справедливата цена е различна!
20:53 13.06.2026
9 критерий за глоби
20:56 13.06.2026
10 И какво от това?
20:57 13.06.2026
11 Тоя да почва да върши работа.
20:58 13.06.2026
12 Теория на справедливостта
А. Айнщайн
Докато се раздават пари на калпак , логично е цените да вървят нагоре.
20:58 13.06.2026
13 оня с коня
21:01 13.06.2026
14 За стпла МС да
21:02 13.06.2026
15 Европеец
До коментар #1 от "ми той умрял ма":Не знам кой е дал тия глупави и неграмотни идеи за справяне с високите цени и тия сайтове (интересно баба ми как ще се справи)...... Самото име справедлива цена е глупаво, за кой цената ще бъде справедлива дали за клиента или за търговеца.... По всичко личи, че ефект от тия мерки няма да има, както се шегува един приятел махай райграса и си сади градинката с чушките, доматите и краставицата, че зимата ще бъде глад.... Махай климатиците и си купи кюмбенце и десетина кубика дърва, за да си сигурен, че зимата ще бъдеш на топло и малко по-евтино..... Та това правителство да се забира сайта за справедливите цени Къде е слънцето не огрява..... За да живее народа поносимо са необходими и радикални мерки, които правителството на либералния Радев няма предприеме, А и евро бюрократите на урсулата тоже.... Още преди изборите писах ,че съжалявам ти я които ще гласуват за поредната месия....
21:05 13.06.2026
16 Пряко
21:06 13.06.2026
17 Колко е справедливата стойност
21:10 13.06.2026