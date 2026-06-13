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Константин Проданов: В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост

Константин Проданов: В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост

13 Юни, 2026 20:40 377 17

  • константин проданов-
  • сайт-
  • цени-
  • стоки

Държавата ще калкулира по методика, която в момента се разработва и ще бъде приета от Министерския съвет. Тя стъпва на два подхода

Константин Проданов: В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В сайт ще се проверява справедливата цена на 20 стоки от първа необходимост.

Това обясни в предаването "Говори сега" по БНТ председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България". "Първо да кажем, че между първо и второ четене променихме наименованието и от „справедлива цена“ стана „справедлива стойност“. Защото цената е това, което плащате, а стойността е това, което получавате срещу нея. Чух много обвинения, че това било непазарно. Всъщност това го има в член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, който забранява злоупотребата с господстващо положение. И едно от нещата, които се забраняват там, е именно налагането на несправедливи цени. На английски е unfair prices, на български понякога се превежда като нелоялни цени, но всъщност става дума за несправедливи — т.е. такива, които нямат връзка с икономическата стойност на продукта. Но това е императивна забрана в договора за функция на ЕС. Тя ще се публикува на интернет портал за ограничен кръг от стоки — около 20 стоки от първа необходимост. Държавата ще калкулира по методика, която в момента се разработва и ще бъде приета от Министерския съвет. Тя стъпва на два подхода. Единият е сравнителен критерий — гледат се сходни продукти в други държави членки на ЕС, като се отчитат разлики в ДДС и покупателна способност. Другият подход е принципът „разходи плюс“ — цена на едро плюс оперативни разходи, логистика, заплати, брак, фира и нормална търговска надценка. Това дава референтна стойност, която служи за ориентация на потребителя. Това не е ценови таван и не е ценови под. Целта е да се преодолее информационната асиметрия, която в момента съществува", добави той.

Проданов обясни в детайли въведената забрана за покачване на цените и услугите за срок от една година без да е икономически обосновано.

"Това просто е продължение на вече съществуващата забрана в Закона за еврото. Тя не е забрана, всъщност, а изискване за обосновка с икономически факти, когато се повишават цените. Част от повишенията на цените се случиха още преди въвеждането на закона. Всъщност проблемът беше, че имаше един преходен период преди той да се въведе миналата година, когато търговците използваха момента, за да вдигнат ударно цените без да се обясняват. В последно време има увеличения на цените, които са икономически обосновани от обективни външни фактори, като кризата в Близкия изток, процикличната и проинфлационната политика на държавата през бюджетния сектор, кредитната експанзия, която в момента е много осезаема по линия на банките и която може да се каже, че надува балони в определени сектори. Всичко това има проинфлационен характер. Това е основателна причина за повишаване на цените, но наред с нея има и неоснователни причини за повишаване на цените. Това е така наречената спекула или опит да се „лови риба в мътна вода“. Това се опитваме да пресечем, както с удължаването на тази забрана, имаше достатъчно индикации вече, че доста търговци се готвят да вдигнат ударно цените веднага след изтичането ѝ през август месец. Между другото, чуждият опит също показва, че в страни, които са минали по този път при приемането на еврото след първоначалния преходен период на двойно обозначение има едни инерционни процеси, които продължават и след това. И затова е добре да се управлява този процес, да не бъде изпуснат извън контрол", завърши Константин Проданов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ми той умрял ма

    10 1 Отговор
    браво
    невероятна идея дето само военен като румен може да я измисли

    а ко стана с другите сто сайта

    Коментиран от #7, #15

    20:42 13.06.2026

  • 2 Този се подиграва с нас и ни лъже

    13 1 Отговор
    Ненормален некадърник

    20:42 13.06.2026

  • 3 1488

    2 1 Отговор
    нема пари
    гладове има

    глад сме
    луд ставаме къде да ядеме

    20:45 13.06.2026

  • 4 Без майтап

    6 1 Отговор
    Магазин за хората от Пеевски, кошница за хората от Радев. Народе...... надявай се и гласувайййй.

    20:45 13.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Сто хиляди шествие на семейството в София.Водят го Царя, Патриархът и Княгиня Калина.

    20:47 13.06.2026

  • 6 Колко е справедивата цена

    5 1 Отговор
    за изработка на уебсайт ?

    20:47 13.06.2026

  • 7 Соломон

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "ми той умрял ма":

    Идва лятото и цената на всички стоки пада. Хайде да ви видим справедливите цени когато лятото си отиде

    20:49 13.06.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Тотална идиотщина! Тре бабите на село по цял ден висят в нета, да проверяват справедлива ли е ценатата!! От сайт в сайт и място не си намират ако не са проверили днеска как е!

    А щом говорим за СПРАВЕДЛИВА цена - за един зализан депутат и за един бачкатор на къра справедливата цена е различна!

    20:53 13.06.2026

  • 9 критерий за глоби

    0 0 Отговор
    Когато една стока се бракува поради изтекъл срок на годност от магазин на търговска верига, означава, че не е изкупена заради НЕсправедлива цена.

    20:56 13.06.2026

  • 10 И какво от това?

    1 0 Отговор
    Евтината храна е некачествена. В МС трябва да ядете само храната от сайта който сте направили да я проверите лично.

    20:57 13.06.2026

  • 11 Тоя да почва да върши работа.

    2 0 Отговор
    Баба му със сайт си е купувала ядене.

    20:58 13.06.2026

  • 12 Теория на справедливостта

    2 0 Отговор
    "Цената на даден продукт или услуга е толкова , колкото е склонен клиентът да плати за нея."
    А. Айнщайн
    Докато се раздават пари на калпак , логично е цените да вървят нагоре.

    20:58 13.06.2026

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор
    Що за Дебилско самочувствие демонстрира Властта,позволявайки си да се опълчи на СВЕТОВНИТЕ Икон.Закони действащи ИЗВЪН желанието и Възможностите на Държавите независимо от полит. Строй?А как е възможно някаква Група съпричастна с Властта ДА КОМАНДОРЯТ Пазара,признасяйки се коя Цена била "Справедлива" и коя - не?Ще слагат таван на Цените?Ами съответните стоки просто ще изчезнат от рафтовете и ще се появят на "Черния пазар" на Двойно по-високи цени!А ако има недоволни от цените във веригите - кво ги бърка да прескочат до съседни държави и да пазаруват от там- особено от пограничните райони?Колкото до личното ми мнение - Това Правителство с тоя Премиер поне от първите му Изяви ГАРАНТИРА страхотни Иконом. и Външнополит. поразии и на практика ще го отнесат ТОЧНО екзалтираните му Избиратели- същият вид хора които преди време Скачаха от радост че Слави Тр. спечелил изборите,а после го анатемосаха.

    21:01 13.06.2026

  • 14 За стпла МС да

    0 0 Отговор
    се пазарува само от стоките от сайта

    21:02 13.06.2026

  • 15 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ми той умрял ма":

    Не знам кой е дал тия глупави и неграмотни идеи за справяне с високите цени и тия сайтове (интересно баба ми как ще се справи)...... Самото име справедлива цена е глупаво, за кой цената ще бъде справедлива дали за клиента или за търговеца.... По всичко личи, че ефект от тия мерки няма да има, както се шегува един приятел махай райграса и си сади градинката с чушките, доматите и краставицата, че зимата ще бъде глад.... Махай климатиците и си купи кюмбенце и десетина кубика дърва, за да си сигурен, че зимата ще бъдеш на топло и малко по-евтино..... Та това правителство да се забира сайта за справедливите цени Къде е слънцето не огрява..... За да живее народа поносимо са необходими и радикални мерки, които правителството на либералния Радев няма предприеме, А и евро бюрократите на урсулата тоже.... Още преди изборите писах ,че съжалявам ти я които ще гласуват за поредната месия....

    21:05 13.06.2026

  • 16 Пряко

    1 0 Отговор
    Със сайтове не става.

    21:06 13.06.2026

  • 17 Колко е справедливата стойност

    0 0 Отговор
    на консултантските услуги?

    21:10 13.06.2026

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