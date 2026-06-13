Българският пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес

Българският военен пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути с ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво.
На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище – Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
"Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания, така е ние сме първите. Седмият си световен рекорд съм го планирал още преди половин година. Очаквайте нещо още по-натоварващо“, каза пред БНР рекордьорът.
На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултра лекия самолет. Мечтата на шесткратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията "Васт спейс".
Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
20:58 13.06.2026
2 Кънев
Коментиран от #5
20:59 13.06.2026
3 Цвете
21:03 13.06.2026
4 Цвете
Коментиран от #9
21:04 13.06.2026
5 И КОЛКО ФИОКСИД В АТМОСФЕРАТА
До коментар #2 от "Кънев":ПЛАШИЛ Е ПТИЦИТЕ И ДИВИТЕ ЖИВОТНИ С ТИЯ ФОРСАЖИ....... АБЕ НИЩОПРАВЦИ. НЯМА ДА НАПЪЛНИ ЕДИН БАГАЖНИК С ЦИМЕНТ И ДА ЗАПЪЛНИ ДУПКИТЕ В Г. ОРЯХОИЦА И ДА ОРЕЖЕ ДЖУНГЛАТА ОКОЛО ПЪТИЩАТА...... ЛЕДЕНА ВАНА СИ ПРАЙЛ......... АБЕ ДЕ МИ Е САПААААА...
Коментиран от #19
21:04 13.06.2026
6 Кдкдкдк
Качествата на пилота или характеристиките на леталото?
21:06 13.06.2026
7 Софийски селянин,Пенсионер
21:11 13.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 От Каспичан,
До коментар #4 от "Цвете":И кое му е успеха да бръмчи цял ден и да плаши гаргите..
21:20 13.06.2026
10 Демократ
21:23 13.06.2026
11 n√Варна
ПисАла си "....под егидата на община Горна Оряховица."
Правилното е Община Горна Оряховица!
За не знам кой си път се убеждавам, че имаш нЕк‘ви образователни и други дефицити.
И заради тях получаваш заплата от началниците си!
21:27 13.06.2026
12 Политкоректен
21:37 13.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 тоя
21:44 13.06.2026
15 Мдаа
Мдаа ...
Коментиран от #16
21:44 13.06.2026
16 чебурашките
До коментар #15 от "Мдаа":не са летяли в космоса това е диктаторска тиранска пропаганда!
21:47 13.06.2026
17 Ти да видиш
Сега на летището в Горна Оряховица кацат делтапланери за студена вана и студен душ.
21:48 13.06.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
21:53 13.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Механик
МИ да ви кажа, ама един международен шофьор който днес е на път е свършил 1000 пъти повече полезна работа и е изгорил 3 пъти по-малко гориво от тоя.
22:09 13.06.2026
21 Кой плати за простотията
22:11 13.06.2026
22 Язе па мислим
22:37 13.06.2026