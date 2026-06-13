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Българският пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес

Българският пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес

13 Юни, 2026 20:55 1 234 22

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  • гинес

На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултра лекия самолет

Българският пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският военен пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути с ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво.

На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище – Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.

"Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания, така е ние сме първите. Седмият си световен рекорд съм го планирал още преди половин година. Очаквайте нещо още по-натоварващо“, каза пред БНР рекордьорът.

На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултра лекия самолет. Мечтата на шесткратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията "Васт спейс".

Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    10 8 Отговор
    Ще сънува космоса. Бългато-съветската дружба отдавна умря.

    20:58 13.06.2026

  • 2 Кънев

    14 6 Отговор
    Тъп рекорд. Изгорил е няколко цистерни с гориво напразно.

    Коментиран от #5

    20:59 13.06.2026

  • 3 Цвете

    8 5 Отговор
    БРАВО ЗА УСПЕХА. КОЙТО ИМА ЖЕЛАНИЕ И СМИСЪЛ В ТОВА ГО ПРАВИ ВОЛЕВИ ЧОВЕК. 👍🇧🇬💯

    21:03 13.06.2026

  • 4 Цвете

    4 4 Отговор
    БРАВО ЗА УСПЕХА. КОЙТО ИМА ЖЕЛАНИЕ И СМИСЪЛ В ТОВА ГО ПРАВИ ВОЛЕВИ ЧОВЕК. 👍🇧🇬💯

    Коментиран от #9

    21:04 13.06.2026

  • 5 И КОЛКО ФИОКСИД В АТМОСФЕРАТА

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кънев":

    ПЛАШИЛ Е ПТИЦИТЕ И ДИВИТЕ ЖИВОТНИ С ТИЯ ФОРСАЖИ....... АБЕ НИЩОПРАВЦИ. НЯМА ДА НАПЪЛНИ ЕДИН БАГАЖНИК С ЦИМЕНТ И ДА ЗАПЪЛНИ ДУПКИТЕ В Г. ОРЯХОИЦА И ДА ОРЕЖЕ ДЖУНГЛАТА ОКОЛО ПЪТИЩАТА...... ЛЕДЕНА ВАНА СИ ПРАЙЛ......... АБЕ ДЕ МИ Е САПААААА...

    Коментиран от #19

    21:04 13.06.2026

  • 6 Кдкдкдк

    1 1 Отговор
    Кое повече е допринесло са успеха?
    Качествата на пилота или характеристиките на леталото?

    21:06 13.06.2026

  • 7 Софийски селянин,Пенсионер

    12 2 Отговор
    Аз пък си помислих че с трактор хиляда пъти е изорал някоя голяма нива..

    21:11 13.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 От Каспичан,

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    И кое му е успеха да бръмчи цял ден и да плаши гаргите..

    21:20 13.06.2026

  • 10 Демократ

    6 2 Отговор
    Американците са измислили дума за такива posers

    21:23 13.06.2026

  • 11 n√Варна

    5 1 Отговор
    Бульо Марийке,
    ПисАла си "....под егидата на община Горна Оряховица."
    Правилното е Община Горна Оряховица!
    За не знам кой си път се убеждавам, че имаш нЕк‘ви образователни и други дефицити.
    И заради тях получаваш заплата от началниците си!

    21:27 13.06.2026

  • 12 Политкоректен

    2 3 Отговор
    Браво!

    21:37 13.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тоя

    6 1 Отговор
    вместо да свърши някаква работа...

    21:44 13.06.2026

  • 15 Мдаа

    6 1 Отговор
    България някога летеше и в космоса с братята руснаци, но сега евроатлантиците се радват на тенекиено селскостопанско самолетче кацащо на селското летище.

    Мдаа ...

    Коментиран от #16

    21:44 13.06.2026

  • 16 чебурашките

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа":

    не са летяли в космоса това е диктаторска тиранска пропаганда!

    21:47 13.06.2026

  • 17 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    На летище Горна Оряховица всеки ден кацаха граждански самолети от вътрешните линии на авиокомпания Балкан. Кацаха и в Русе, Търговище, Видин, Кърджали, Сливен.
    Сега на летището в Горна Оряховица кацат делтапланери за студена вана и студен душ.

    21:48 13.06.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Колето с Тротинетката!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    21:53 13.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Механик

    4 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни тоя рекорд с какво спомогна на човечеството?
    МИ да ви кажа, ама един международен шофьор който днес е на път е свършил 1000 пъти повече полезна работа и е изгорил 3 пъти по-малко гориво от тоя.

    22:09 13.06.2026

  • 21 Кой плати за простотията

    3 1 Отговор
    Личи си, че военните летци са хора без работа, фките са скрап, скоро и летците. Американците чакат самоубийци като него, последната ракета се самовзриви. За истинската космонавтика при руснаците, такива първенюта не са дорасли.

    22:11 13.06.2026

  • 22 Язе па мислим

    1 0 Отговор
    че тези, които са му произвели и доставили, на авиаторчето, необходимите храни, напитки и др. всекидневни "прости" нещица, са свършили къде-къде по-смислена и достойна за уважение работа от неговата безсмислица, че и пълна тъпотия относно емисиите на урсулите!

    22:37 13.06.2026

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