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Емил Радев: Всичко в "Баба Алино" се е случило пред широко затворените очи на кмета Благомир Коцев

Емил Радев: Всичко в "Баба Алино" се е случило пред широко затворените очи на кмета Благомир Коцев

13 Юни, 2026 19:40 1 176 47

  • емил радев-
  • баба алино-
  • благомир коцев

Евродепутатът коментира и блокирането на издаването на възпоменателен екземпляр от 2 евро

Емил Радев: Всичко в "Баба Алино" се е случило пред широко затворените очи на кмета Благомир Коцев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Всичко в "Баба Алино" се е случило пред широко затворените очи на кмета Благомир Коцев. Сградите по сателитни снимки са изникнали след края на 2023 г., от когато той е бил на власт. Никой не може да ме убеди, че инвеститор ще налее над 200 млн. в незаконни постройки без да има уверението на общината и контролните органи. Всички тези оправдания, че не могат да направят проверки на комплекса заради охраната, не са верни. Коцев има над 100 полицаи на негово разположение", заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"След коментара на министъра на отбраната Димитър Стоянов, европейските медии публикуваха новината като водеща. Десетки мои колеги с тревога започнаха да задават въпроси защо така се е променила позицията на България. От изказването се разбра, че се спират всякакви оръжейни доставки до Украйна, но се оказа, че това не е така. То дойде много не на време, тъй като сме в много деликатна ситуация - преговаряме ПВУ, очакваме да сключваме споразумения с ключови оръжейни производители", каза още той.

"Всяка възможност за предоговаряне на споразумението за "Боташ", която би намалила финансовата тежест, заслужава да бъде използвана. Ако турската страна иска конструктивен диалог, това е положителен сигнал. Успехът зависи от конкретните решения, а не от добри намерения. Добрите ни отношения с южната ни съседка са много важни. Разширяването им може да донесе нови икономически позитиви", допълни той.

Евродепутатът коментира и блокирането на издаването на възпоменателен екземпляр от 2 евро. "Не бих спекулирал, ако няма официално потвърждение. В рамките на ЕС тези неща се обсъждат на базата на факти, а не на слухове. БНБ водят добри преговори за момента. Кирилицата е един от официалните езици в ЕС, затова е нормално да отбелязваме нейната история чрез възпоменателни инициативи, включително и евромонети. Отказът не идва от славянска страна", уточни Радев.

"Успехът на "Прогресивна България” до голяма степен се дължи на една характерна особеност на българския народ – търсенето на новия спасител. Когато натрупваните очаквания не се оправдаят и започва цикъл от избори отново. На хората им омръзна от "сглобки”, коментира той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    22 5 Отговор
    И широко разтворените крака на Олеся Иласщук

    Коментиран от #23, #26

    19:42 13.06.2026

  • 2 ФАКТ

    23 11 Отговор
    Варна никога не е имало по-голям мафиот за Кмет

    19:43 13.06.2026

  • 3 местността

    10 2 Отговор
    има българско име бе уруди

    Коментиран от #44

    19:43 13.06.2026

  • 4 Сатана Z

    14 3 Отговор
    Олеся Константиновна Илащук
    Із сексологині - в амбасадорки. Президент призначив нову чільницю українського посольства у Болгарії

    19:44 13.06.2026

  • 5 Голословие

    30 2 Отговор
    на субект , чието място отдавна трябваше да бъде в затвора , а не в Брюксел ! Сега гузния страхливец , който няма съвест , ръси тъпотевини , да го мислят балъците за "чист" ! Жалък !

    19:44 13.06.2026

  • 6 Госあ

    11 7 Отговор
    Много ясно. Шарлатани

    19:47 13.06.2026

  • 7 Яшар

    24 4 Отговор
    Брат ти си поредния който повтаря че кмета е знаел, еди кой знаел ...сега късаш ризи и оправдаваш Бойко и мафията на Ено ...Румен Радев просто трябваше да ви изрине мафиотската структура гроп+Ено ...

    19:49 13.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дориана

    11 3 Отговор
    Да, така е той също си е затварял очите, защото депутат от ДБ си е купил незаконен имот в местността Баба Алино край Варна. И също трябва да понесе последствията. Всички незаконни сгради трябва да бъдат разрушени. Никой не е над закона А, Украинските олигарси трябва да бъдат изгонени от България.

    19:50 13.06.2026

  • 10 Добре

    9 4 Отговор
    Че Прогресивните са с широко затворени очи и уши.

    19:51 13.06.2026

  • 11 Ууубре

    12 2 Отговор
    Тоя пък от кой g.ъ.z излезе

    19:52 13.06.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    11 5 Отговор
    Капитал и дневник на прокопиев още от времето на сглобката активно са правили реклама на украинската мафия като "стратегически инвеститор" и са набирали шарани в пирамидата. Сега народът пи една студена вода

    19:52 13.06.2026

  • 13 Коментар

    12 0 Отговор
    Ддебелака със саламите се ...изходи...

    19:52 13.06.2026

  • 14 Благомир коцев

    10 7 Отговор
    Докарах Варна до украинско робство 😏😏😏 продължаваме украинизацията!

    19:53 13.06.2026

  • 15 благомир коцев

    7 7 Отговор
    Не е вярно, преди да ме вкарат в кауша, знаех за 15 сгради и после, като ме вкараха, явно е дошъл китайския народ и е построил за една година още 90 сгради. Само, че като излязох и бях забравил за незаконните снроежи и затова така стана.

    19:56 13.06.2026

  • 16 Потрес

    7 6 Отговор
    Естествено, но още по-странно е че розовото пони "честното" Благо продължава не предприема нищо!?!? Сигурно си мисли, че е така с розова пръчка всичко, ще се размине укромафията, ще си прибере парите, а хората, които са си купили, ще си легализират жилищата и никой за нищо никого няма да търси!?

    Коментиран от #37

    19:56 13.06.2026

  • 17 Гост

    19 4 Отговор
    Емил Радев, освен, че е свалил около 90 кила сланина, не е разбрал още, че далаверата Баба Алино стартира при партия ГРОБ, още когато Портних- най- престъпният кмет за всички времена- управляваше Варна, вероятно интензивното отслабване е ощетило и паметта на този герберастки псевдо капацитет😊

    Коментиран от #27

    19:57 13.06.2026

  • 18 Надзирател

    5 9 Отговор
    Мястото на Коцев е в затвора...заедно с Борисов.

    20:00 13.06.2026

  • 19 Казуар

    12 0 Отговор
    Гербер Радев, Коцев не може да прави разследване.

    20:00 13.06.2026

  • 20 Димо

    8 5 Отговор
    Мекерето Емил Радев! Крадците от ГЕРБ и ДПС са най - големите лъжци и манипулатори!С две ръце подкрепям Благомир Коцев!

    20:05 13.06.2026

  • 21 Нека да пиша

    7 5 Отговор
    Когато стана тази схема ,кмета на Варна беше в ареста .

    20:06 13.06.2026

  • 22 Димитър Георгиев

    10 6 Отговор
    Мафията е около Борисов и Пеевски! За всяко дете е ясно! Румен Радев да почва с мерките,че ще почнем протестите!

    Коментиран от #31

    20:08 13.06.2026

  • 23 Нека да пиша

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Да вярно е,но ти нищо не мажеш да направиш. Защото си полово немощен,твоя се огъва като стар Икарус . Освен да удариш език на Олеся ,друго не ставаш .

    20:08 13.06.2026

  • 24 Доротея

    4 3 Отговор
    И да знае кмета, какво може да направи на Октопода!? Комитова каза - поне 10 министерства, комисии и агенции имат отношение! ВиК, Енерго, нотариуси, РИОСВ, всичко изрядно! Всеки се пази, да не пострада! Коцев с какъв ресурс ще се изправи срещу тази технологична мощ! Мачкан кмет не може да предприеме нищо! Той е една жертва! Ще го приберат, ще разболеят жена му и като го пуснат, той няма да е кмет, а едно подплашено магаре и точно тези, които са строили, ще го обвинят, че е допуснал строителство и им е искал подкуп!

    Коментиран от #41

    20:09 13.06.2026

  • 25 Къдее

    6 0 Отговор
    Тиквата и шкембета . От десет дена ги на няма. Гузен не гонен бяга

    20:09 13.06.2026

  • 26 Без майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    НЕ падчинен кмет , втора серия.

    20:13 13.06.2026

  • 27 име

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Само че Портних не е кмет от близо 3г, а сигналите за незаконните строежи са през мандата на Коцев. Няма как на Портних да му се търси отговорност какно е правил или неправил. Търси се от сегашния кмет Коцев.

    Коментиран от #40

    20:18 13.06.2026

  • 28 Тома

    6 4 Отговор
    Този го познаваме от пиратството на танкера Бадър.Крадец мошенник и целуващ ръце крака и други части на бойчето

    20:20 13.06.2026

  • 29 Фактология

    4 1 Отговор
    Всичко почва при лицето Иван Николаевич портньх,руски гражданин до 2011 ,после става болгар,щото трябва да е кмет на руския анклав варна

    20:21 13.06.2026

  • 30 Невзоров

    2 1 Отговор
    Е основен спонсор на Квартал 95 на Зеленски

    20:22 13.06.2026

  • 31 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Димитър Георгиев":

    С какви протести ще почнеш бе дингил окапал

    20:24 13.06.2026

  • 32 Королева

    0 2 Отговор
    Укрите си правят каквото искат, с извинението че са жертви на агресията на Русия и навсякъде си затварят очите. Да видим докога ще продължи това. Гледайте "Дискавъри" - Граничен Контрол "Полша" и Граничен Контрол " Швеция". При Поляците най големите нарушители са "Укрите", а при Шведите има и други но пак Укрите са много. Кмета е знаел но си е затворил очите защото е получил добра Комисионна да си мълчи, и сега се извинява че не е знаел а укрите имат и компромати срещу него. На укрите ще се размине и няма да бутнат нищо, независимо че са незаконни и строени на защитено място. При тях има война и може на ни наложат глоби, че не сме им осигурили подходящо место за пребиваване. Има и Българска следи и на тях ще се размине защото са осигурили место за пребиваване на хора в нужда като предоставят терена на укрите.

    20:30 13.06.2026

  • 33 Гост

    1 0 Отговор
    Герберастин виновен няма! Изчезвай герберасино ниеден

    20:37 13.06.2026

  • 34 Васил

    0 1 Отговор
    За да се случи това не е само кмета като се почне Данс Нап кадастъра ДНСК всички са в кюпа ама Радев ги покрива и само говори за Украйна кога оправи нашите проблеми че тръгна другите да решава.

    20:38 13.06.2026

  • 35 Шумен

    3 0 Отговор
    Смешници съборили една ограда от брезент , дават ви на всякъде по интернет колко сте смешни, голямото правителството толкова може, за кокошка няма прошка за милиони няма закони!

    Коментиран от #39

    20:39 13.06.2026

  • 36 Хмм

    1 1 Отговор
    стига с това "спасител", Радев е вече почти 10 години във властта, ние просто не ви искаме вас от ГЕРБ, ето украинският комплекс, от 2023 година, раздвижи се едва сега, след идването на Радев, дори Невзоров напусна страната, а преди е използвал даже посланичката за да остане, и кметът даде гласност едва след като Радев спечели властта, защото и единият, и другият знаят, че с Радев няма да се разберат

    20:40 13.06.2026

  • 37 Варна Морето

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Потрес":

    Нищо няма да се направи укрооригархията е под специален статут както беше Сицилиянската по времето на ВСВ. Тогава пуснаха Лъки Лучиано от затвора и се върна в Италия, а Доновете пуснаха янките да влязат през Сицилия в Европа и през Италия. Много изпъват ластика и скоро той или ще се скъса или ще се получи рикошет.

    20:41 13.06.2026

  • 38 Гьонсурат

    1 1 Отговор
    Емил Радев е варненец и името му изплува покрай незконното и мафиотско превземането на либийския танкер BADR! Тогава имаше и международни санкции за БМФ, но мафиотски замазаха случая и държавата, а не друг, ПЛАТИ!
    Сега лъже и маже срещу кмета, естествено срещу заплащане, за да не лъснат Портних, Боко, Шиши и цялата пасмина от нотариуси и чиновници в гр. Варна!

    Коментиран от #46

    20:43 13.06.2026

  • 39 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Шумен":

    ами това е работа на общината, ако правителството се ангажира, трябва да плаща обезщетения от държавния бюджет, от нашите с ваас пари, да плащат варненци, които са избрали кмета, нали му събраха 200 хиляди да излезе от ареста, самият кмет е строил в Морската градина, глобен е за незаконен паркинг, която две години не беше платил, същият е кто украинеца

    20:45 13.06.2026

  • 40 Името

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    Герберският крадец Портних и адмистрацията му дават старт и разрешават това незаконно строителство. И още, Портних и администрацията му вкараха фекалиите на Варна в Черно море.

    20:48 13.06.2026

  • 41 Сериозно?

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Доротея":

    Благо е невинен, щото му благо името?
    Значи благото име е част от партийната мафия, управляваща Варна!
    Крайно време е да си отворите очите и да пораснете.

    20:51 13.06.2026

  • 42 варненец

    1 0 Отговор
    Всичко в "Баба Алино" се е случило пред широко затворените очи на кмета Благомир Коцев= да, така е! той е човече на лорер, асен василев, просто киро и ленат парапета-таборетката!

    20:54 13.06.2026

  • 43 Гост

    2 0 Отговор
    Стига вече дъвки!
    Кой нотариус е изповядал сделките? Име дайте, име!
    Кой общинар е издал разрешителното за строеж? Дайте и неговото име!
    Кой архитект е разписал проекта? Третото име дайте!
    Документите имат посписи с имена. Кои са? Знаем, че ги знаете.

    20:56 13.06.2026

  • 44 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "местността":

    Какво е, че тъкмо ми беше любопитно?

    20:56 13.06.2026

  • 45 бай герги

    0 0 Отговор
    коцев много корумпиран шарлатан,мястото му е в кафеза

    21:04 13.06.2026

  • 46 абе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Гьонсурат":

    Варненци да плащат. То това не е само на местна почва, има намесено украинско посолство, а то действа на държавно ниво. Отделно от това Коста Стоянов постави въпроса за незаконното строителство в Баба Алино на парламентарен контрол по времето на правителството Желязков. Тогава ресорният министър каза, че имало заграждения и нямало как да видят какво се случва там, не разполагали с дронове смешниците. Каквото и да се е случило във Варна, то е тръгнало от София и всеки, който вярва в обратното, е пълен наивник.

    21:05 13.06.2026

  • 47 ЕХ ЕМО ЕХ РАДЕВ

    1 0 Отговор
    КОЛКО СИ МАЗЕН КВО СТАНА С РЕКЕТА ЗА КОРАБА ИМАШ СМЕТКА ЗАБРАВИЛИ МАЗНО ГЕРБЕРЧЕ.

    21:05 13.06.2026

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