Емил Радев: Всичко в "Баба Алино" се е случило пред широко затворените очи на кмета Благомир Коцев

"Всичко в "Баба Алино" се е случило пред широко затворените очи на кмета Благомир Коцев. Сградите по сателитни снимки са изникнали след края на 2023 г., от когато той е бил на власт. Никой не може да ме убеди, че инвеститор ще налее над 200 млн. в незаконни постройки без да има уверението на общината и контролните органи. Всички тези оправдания, че не могат да направят проверки на комплекса заради охраната, не са верни. Коцев има над 100 полицаи на негово разположение", заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
"След коментара на министъра на отбраната Димитър Стоянов, европейските медии публикуваха новината като водеща. Десетки мои колеги с тревога започнаха да задават въпроси защо така се е променила позицията на България. От изказването се разбра, че се спират всякакви оръжейни доставки до Украйна, но се оказа, че това не е така. То дойде много не на време, тъй като сме в много деликатна ситуация - преговаряме ПВУ, очакваме да сключваме споразумения с ключови оръжейни производители", каза още той.
"Всяка възможност за предоговаряне на споразумението за "Боташ", която би намалила финансовата тежест, заслужава да бъде използвана. Ако турската страна иска конструктивен диалог, това е положителен сигнал. Успехът зависи от конкретните решения, а не от добри намерения. Добрите ни отношения с южната ни съседка са много важни. Разширяването им може да донесе нови икономически позитиви", допълни той.
Евродепутатът коментира и блокирането на издаването на възпоменателен екземпляр от 2 евро. "Не бих спекулирал, ако няма официално потвърждение. В рамките на ЕС тези неща се обсъждат на базата на факти, а не на слухове. БНБ водят добри преговори за момента. Кирилицата е един от официалните езици в ЕС, затова е нормално да отбелязваме нейната история чрез възпоменателни инициативи, включително и евромонети. Отказът не идва от славянска страна", уточни Радев.
"Успехът на "Прогресивна България” до голяма степен се дължи на една характерна особеност на българския народ – търсенето на новия спасител. Когато натрупваните очаквания не се оправдаят и започва цикъл от избори отново. На хората им омръзна от "сглобки”, коментира той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #23, #26
19:42 13.06.2026
2 ФАКТ
19:43 13.06.2026
3 местността
Коментиран от #44
19:43 13.06.2026
4 Сатана Z
Із сексологині - в амбасадорки. Президент призначив нову чільницю українського посольства у Болгарії
19:44 13.06.2026
5 Голословие
19:44 13.06.2026
6 Госあ
19:47 13.06.2026
7 Яшар
19:49 13.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дориана
19:50 13.06.2026
10 Добре
19:51 13.06.2026
11 Ууубре
19:52 13.06.2026
12 Ивелин Михайлов
19:52 13.06.2026
13 Коментар
19:52 13.06.2026
14 Благомир коцев
19:53 13.06.2026
15 благомир коцев
19:56 13.06.2026
16 Потрес
Коментиран от #37
19:56 13.06.2026
17 Гост
Коментиран от #27
19:57 13.06.2026
18 Надзирател
20:00 13.06.2026
19 Казуар
20:00 13.06.2026
20 Димо
20:05 13.06.2026
21 Нека да пиша
20:06 13.06.2026
22 Димитър Георгиев
Коментиран от #31
20:08 13.06.2026
23 Нека да пиша
До коментар #1 от "Сатана Z":Да вярно е,но ти нищо не мажеш да направиш. Защото си полово немощен,твоя се огъва като стар Икарус . Освен да удариш език на Олеся ,друго не ставаш .
20:08 13.06.2026
24 Доротея
Коментиран от #41
20:09 13.06.2026
25 Къдее
20:09 13.06.2026
26 Без майтап
До коментар #1 от "Сатана Z":НЕ падчинен кмет , втора серия.
20:13 13.06.2026
27 име
До коментар #17 от "Гост":Само че Портних не е кмет от близо 3г, а сигналите за незаконните строежи са през мандата на Коцев. Няма как на Портних да му се търси отговорност какно е правил или неправил. Търси се от сегашния кмет Коцев.
Коментиран от #40
20:18 13.06.2026
28 Тома
20:20 13.06.2026
29 Фактология
20:21 13.06.2026
30 Невзоров
20:22 13.06.2026
31 Ха ХаХа
До коментар #22 от "Димитър Георгиев":С какви протести ще почнеш бе дингил окапал
20:24 13.06.2026
32 Королева
20:30 13.06.2026
33 Гост
20:37 13.06.2026
34 Васил
20:38 13.06.2026
35 Шумен
Коментиран от #39
20:39 13.06.2026
36 Хмм
20:40 13.06.2026
37 Варна Морето
До коментар #16 от "Потрес":Нищо няма да се направи укрооригархията е под специален статут както беше Сицилиянската по времето на ВСВ. Тогава пуснаха Лъки Лучиано от затвора и се върна в Италия, а Доновете пуснаха янките да влязат през Сицилия в Европа и през Италия. Много изпъват ластика и скоро той или ще се скъса или ще се получи рикошет.
20:41 13.06.2026
38 Гьонсурат
Сега лъже и маже срещу кмета, естествено срещу заплащане, за да не лъснат Портних, Боко, Шиши и цялата пасмина от нотариуси и чиновници в гр. Варна!
Коментиран от #46
20:43 13.06.2026
39 Ами
До коментар #35 от "Шумен":ами това е работа на общината, ако правителството се ангажира, трябва да плаща обезщетения от държавния бюджет, от нашите с ваас пари, да плащат варненци, които са избрали кмета, нали му събраха 200 хиляди да излезе от ареста, самият кмет е строил в Морската градина, глобен е за незаконен паркинг, която две години не беше платил, същият е кто украинеца
20:45 13.06.2026
40 Името
До коментар #27 от "име":Герберският крадец Портних и адмистрацията му дават старт и разрешават това незаконно строителство. И още, Портних и администрацията му вкараха фекалиите на Варна в Черно море.
20:48 13.06.2026
41 Сериозно?
До коментар #24 от "Доротея":Благо е невинен, щото му благо името?
Значи благото име е част от партийната мафия, управляваща Варна!
Крайно време е да си отворите очите и да пораснете.
20:51 13.06.2026
42 варненец
20:54 13.06.2026
43 Гост
Кой нотариус е изповядал сделките? Име дайте, име!
Кой общинар е издал разрешителното за строеж? Дайте и неговото име!
Кой архитект е разписал проекта? Третото име дайте!
Документите имат посписи с имена. Кои са? Знаем, че ги знаете.
20:56 13.06.2026
44 Гост
До коментар #3 от "местността":Какво е, че тъкмо ми беше любопитно?
20:56 13.06.2026
45 бай герги
21:04 13.06.2026
46 абе, да
До коментар #38 от "Гьонсурат":Варненци да плащат. То това не е само на местна почва, има намесено украинско посолство, а то действа на държавно ниво. Отделно от това Коста Стоянов постави въпроса за незаконното строителство в Баба Алино на парламентарен контрол по времето на правителството Желязков. Тогава ресорният министър каза, че имало заграждения и нямало как да видят какво се случва там, не разполагали с дронове смешниците. Каквото и да се е случило във Варна, то е тръгнало от София и всеки, който вярва в обратното, е пълен наивник.
21:05 13.06.2026
47 ЕХ ЕМО ЕХ РАДЕВ
21:05 13.06.2026