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Ивайло Мирчев: Няма подарено оръжие на Украйна

Ивайло Мирчев: Няма подарено оръжие на Украйна

13 Юни, 2026 20:10 661 31

  • ивайло мирчев-
  • подарено-
  • оръжие-
  • украйна

Украйна е една от страните, които са инвестирали доста в българската икономика последните 4 години – 6,5 милиарда евро. Много малко държави са закупили продукция за подобни суми

Ивайло Мирчев: Няма подарено оръжие на Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението на Министерството на отбраната да преустанови предоставянето на военна помощ от резервите на Българската армия на Украйна предизвика остра реакция на партиите в опозиция.

Няма подарено оръжие на Украйна, подчерта съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" – Ивайло Мирчев в предаването "Говори сега" по БНТ.

"Първо трябва да кажем, че България от складовете на българската армия е предоставила около 2% от общото оръжие и боеприпаси, които от България са тръгнали за Украйна. 1% допълнително, извън тези 2%, е от складовете на жандармерията, над 100 бронетранспортьора, а останалите 97% са от българските заводи. Украйна си е платила тези 97% оръжие и боеприпаси, които от българските заводи отиват в Украйна. Тези пари, около 6,5 милиарда евро, влизат в българската икономика, те работят за България. Аз твърдя, че от 2022 г. до сега става дума за около 6,5 милиарда за продаденото оръжие от българските заводи. Което е 90% от общото предоставяне. Останалите 3% са 2% от складовете на българската армия и 1% от склада на жандармерията, над 100 бронетранспортьора. Тези 97%, които ние сме произвели в България и изпратили като оръжие и боеприпаси в Украйна, са платени от Украйна или от партньори на Украйна. Тези 3%, които са от складовете на жандармерията и от складовете на армията, са платени от Европейския механизъм за мир и от тристранни сделки на българската държава с други държави. Няма подарено оръжие. Няма подарени боеприпаси. Всичко, което ние сме изпратили, сме получили. Има голямо заблуждение в българското общество, че България е подарявала оръжие на Украйна. Това не отговаря на истината", заяви той и добави, че Украйна в момента не се нуждае от каквото и да е било от нашите складове.

"И по-тъжното в случая е, че България не съумя да направи тази модернизация на армията си в последните години, в резултат на което Украйна в момента не се нуждае особено от каквото и да е от нашите складове. Може би има няколко единици, които биха представлявали интерес. От друга страна, най-малкото това е страна, която вече прави по 7 милиона дрона на година. За 2026 г. планират да произведат 7 милиона дрона. Представете си за какво става дума. Ние няма да произведем дронове за българската армия. До там сме се докарали. От тази гледна точка имаме в складовете неща, които могат да отидат. И не е вярно, че няма. България между другото е най-големият склад за съветско оръжие. То е 40–50-годишно. Не върши особена работа, защото и войната вече се води по друг начин. Това всички го виждат в новините – всичко е роботи, дронове, а не по стария конвенционален начин", каза още Мирчев.

"Въпросът е, че не сме подарявали нищо на Украйна, както се носят слухове. Това не е вярно. Украйна е една от страните, които са инвестирали доста в българската икономика последните 4 години – 6,5 милиарда евро. Много малко държави са закупили продукция за подобни суми. Тогава, когато България попада в световния видеообмен по този начин, трябва да си зададем въпроса – това добре ли е или е зле. Когато всички европейски страни помагат на Украйна, не става дума да разделяме обществото и да казваме „стига с тази Украйна“. Въпросът е къде е България в цялото това нещо. Европа е на две скорости – не само по това дали си в еврозоната и Шенген, а по отношението към сигурността. Когато се взимат важни решения – къде да се произвеждат модерните оръжия, дали ще има обща европейска армия, ядрен чадър над европейските страни, как да се подобри сигурността – България вместо да е в ядрото на взимане на тези решение, ние правим това, което би се харесало на един човек, и това е Путин. Ако има желание от Кремъл, да има една-две страни в ЕС, които да казват „няма да изпращаме оръжие в Украйна“. И какво се получава? Не седим на масата за взимане на решения", завърши Ивайло Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    В момента сто гайдари от цяла България шестват по София.Това се вижда веднъж в живота.

    20:11 13.06.2026

  • 2 Разбира се ,

    6 12 Отговор
    че няма ! Нещо , което е доказуемо и тезата е поредната лъжа , както и предизборно валяха такива ! Но според Радев , България била дала "достатъчно" и стигало толкова !

    20:16 13.06.2026

  • 3 Гост

    26 1 Отговор
    Бравос: събрахте на една снимка двамата нискочелници със сумарен коефицент на интелигентност 40!

    20:16 13.06.2026

  • 4 Ей тва...

    15 1 Отговор
    ...БГ депутатът по пронцип без изключение е мноо кофти порода безгръбначно -> алчeн и мега подъл, отмъстителен и лицемерено-хищен Смигъл ... ма като се замисля и Смигъл е хрисима душица пред тва....

    Коментиран от #24

    20:18 13.06.2026

  • 5 Хахах

    21 1 Отговор
    Значи Укрите са плащали символично ЛИЧНО НА МИРЧЕВ И СГЛОБКАТА КРАДЦИ!!

    Коментиран от #8

    20:19 13.06.2026

  • 6 име

    21 1 Отговор
    Варно е, ние им подаряваме пари, а с тези пари бандерите си плащат оръжието. И си купуват златни тоалетни, но това е странимен ефект. Както се опита да замаже скандала съветника на наркомана михаило пpъдoляк, в демократичните страни е нормално да има корупция.

    20:20 13.06.2026

  • 7 бръмбар

    18 1 Отговор
    а що не кажеш за 12 милиона дет наскоро ваш гьорчо хариза на зелката
    и за 6-8 самолета АН дадени от МО за ремонт на урк барабар с 10 милиона и нищо не се върнали

    20:23 13.06.2026

  • 8 Пич

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хахах":

    Въобще не! Може и да са плащали символично на държавата, но на този, и други дебелаци - тлъсто са плащали!!!

    20:25 13.06.2026

  • 9 НЕ ВЯРВАЙТЕ НИИИИИИИИИЩУ НА ТИЯ

    9 1 Отговор
    МОГАТ САМО ДА ,,АРЕСТУВАТ,, РАЗНОСВАЧИ НА САНДВИЧИ И ДА ИМ ОЧЕРНЯТ ЖИВОТА.....

    20:26 13.06.2026

  • 10 Байрактар"70

    8 1 Отговор
    Нямало подарено оръжие на Украйна!? И, кой го казва?! Човек, вътре в политиката, но незнае какво се случва в държавата! Не съм ,,точно аз" човека, който да каже с точност, колко са ,,подаръците", но имам малко информация от ...., --- нещо, което е между милиард и седемстотин милиона--- милиард и деветстотин! И къде е ,,лъвския" ПАЙ? Кой или кои са се намазали с прекрасния БУЛЬОН?! Въпроси, въпроси, въпроси! ...и господина знае всичко!?

    20:29 13.06.2026

  • 11 ВЪН $лугит€ на $АТАнато!

    6 1 Отговор
    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!


    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!:))

    20:30 13.06.2026

  • 12 Мда

    8 1 Отговор
    С300 нашите къде са бе Ломирчев? Тагаренко какво изтъргува и колко забогатя?

    20:33 13.06.2026

  • 13 БЕЛИТЕ ЯКИЧКИИИИИИИ

    2 1 Отговор
    Аассх тия бели якички......

    20:35 13.06.2026

  • 14 Скачай на капака на някоя кола на разнос

    7 1 Отговор
    разносвач на храна. Мирчев укро ненормалник си

    20:36 13.06.2026

  • 15 аве, мушмуроци

    2 1 Отговор
    Оставете тези димки, тези глупости, ами дайте да видим ко ши ни натресът покрай това недоразумение - ПАКТ ЗА МИГРАЦИЯ?

    20:36 13.06.2026

  • 16 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Ще е голям смях ако резидента спре българския износ за украйна особено сега в този момент на криза.

    20:37 13.06.2026

  • 17 Гошо

    5 0 Отговор
    Добре като няма подарено а само продадено, а покажи някакъв платежен документ от Украйна па макар и за 5 евро

    Коментиран от #19

    20:38 13.06.2026

  • 18 Лост

    1 0 Отговор
    Много оптимистично гледат.

    20:39 13.06.2026

  • 19 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гошо":

    Хаха...ей сега ще ти покаже.как не се сети по рано да му го потърсиш...хахха

    Коментиран от #23

    20:40 13.06.2026

  • 20 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Ей мало умник нискочел, магарев хариза пво С300 за без пари бе муг льо. Сега за да ги заменим ще дадем милиарди. За доживотен ате

    20:40 13.06.2026

  • 21 Тома

    6 1 Отговор
    Този много лъже.Видяхме го какъв смешник беше с доставчика на храна.

    20:41 13.06.2026

  • 22 ужас

    5 0 Отговор
    Тези още ли не са разбрали каква е волята на българския народ- с Русия и никога с украИна. Никога с фашистите. Ако не са разбрали, ще го разберат на есен на президентските избори, когато ще получат още едно круше.

    20:46 13.06.2026

  • 23 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    може и сега Нали е толкова уверен

    20:47 13.06.2026

  • 24 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ей тва...":

    Събери си мислите и опитай още един път.

    20:48 13.06.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор
    Ама крушарският "тигър" още ли не е отишъл доброволец в бивша Украйна?

    Вече 5-та година се крие от руснаците!

    Пример за лъжеевроатлантик... и "политик" с отпаднала необходимост!

    20:50 13.06.2026

  • 26 Скрий се

    5 0 Отговор
    Скрий се, малоумник, нищо което казваш не интересува никого!

    20:53 13.06.2026

  • 27 бияч на куриери

    1 0 Отговор
    - Няма! Само няколко БТР-а, които им продадохме за по 5 лв.

    20:53 13.06.2026

  • 28 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Киро значи е лъгал като се хвалеше,че подарил 40 танка?!

    20:55 13.06.2026

  • 29 Умен по цялата глава

    1 0 Отговор
    Добре де....като няма подарено оръжие какъв е проблема че се забранява да се подарява?

    21:00 13.06.2026

  • 30 Х+У=Й

    1 0 Отговор
    ДБ ми прилича на отходен канал

    21:01 13.06.2026

  • 31 Бай Ванго

    1 0 Отговор
    На следващите избори сте 0,61 %

    21:03 13.06.2026

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