Ангел Найденов: За мен няма нищо изненадващо в позицията на министъра на отбраната за помощта за Украйна

"За мен няма нищо изненадващо в позицията за помощта за Украйна на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Тя беше изразена по-рано и от премиера Румен Радев. Министър Стоянов достатъчно ясно заяви, че Украйна не е искала нищо от встъпването във власт на сегашното правителство. От друга страна на наличностите ни, България не може да изпраща техника и въоръжения", каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов.
"Една от тревожните констатации на НАТО от началото на войната в Украйна е, че голяма част от нормативните запаси, които трябва да поддържат страните, се оказаха само по документи. Складовете бяха празни. Усилията след началото на руската агресия бяха да се увеличи производствената мощност на отбранителната индустрия, но и запасите да се запълнят", заяви Найденов.
"През декември 2023 г. второто решение на НС задължава Министерството на отбраната да направи актуализация на нормативните запаси и да определи излишните количества, които да бъдат предоставени на Украйна. Тези 13 пакети изчерпват това излишно количество", припомни той.
"Компенсирането на военната помощ става по три направления. Единият метод е с Европейския механизъм за подкрепа на мира. Друг начин е от страни, които не предоставят техника, но дават средства. Такъв пример е Япония. Третото направление е от страни, които финансират закупуването на въоръжение и го предоставят на Украйна. Това са Чехия, Полша, Великобритания", обясни бившият военен министър.
По думите му има няколко сценария, по които може да се развие ситуацията в Украйна. "За съжаление, не мисля, че сме близо до постигането на споразумение за примирие. Европа следва формула, по която разполага своите действия. Тя не знае дали да бъде медиатор или участник в преговорите. Едната насока, по която се работи е подготвянето на нов пакет от санкции върху Русия. Другият вариант е да се продължи подпомагането на Украйна във войната", заяви Найденов.
По повод удължения срок на присъствието на американските самолети на летището в София, той каза, че правителството е било изправено пред неизбежността да приеме това решение. "Отказът на нота на американското правителство нямаше да бъде оправдан. Няма да се учудя и бих оправдал решение на МС удължаване на престоя. Не е изключено ако това решение засегне преместването им на някои от военните летища", заяви бившият министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ангел завършен ненормалник си
19:15 13.06.2026
3 айде, марш
19:23 13.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боруна Лом
ТОЗИ С КАКВО СЕ ИЗХРАНВА?
19:30 13.06.2026
6 Дориана
Коментиран от #8, #15
19:34 13.06.2026
7 Изненадващото е
19:46 13.06.2026
8 Ха ха ха
До коментар #6 от "Дориана":Ако путлер нападне Европа не си мисли, че ще пропусне България.
Коментиран от #10, #14
19:47 13.06.2026
9 Хасковски каунь
19:49 13.06.2026
10 Дориана
До коментар #8 от "Ха ха ха":Грешиш,България остава в периферията на войната благодарение на политиката на Новото правителство. За нея ще има само икономически последици. А, ЕС който ежедневно провокира война ще докара войната в Европа. Да си носят последиците.
19:55 13.06.2026
11 Цяла
Коментиран от #16
20:01 13.06.2026
12 Гост
20:06 13.06.2026
13 Майче
20:10 13.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Десо Радева,
До коментар #6 от "Дориана":Пак тънко пробутваш мъжо си.
Да продаваме, за да избиват руски.
Да ти се и..
Или да им помагаме да въоръжават насилствено мобилизираните украинци бандеровците!
Не гледай Тръмп, САЩ се управлява от конгреса и сената!
Там болшинството са ционисти
Тръмп не управлява еднолично
А Радев има мнозинство. И може да поеме отговорност за решението си
20:17 13.06.2026
16 Щото европа
До коментар #11 от "Цяла":Е като някой с нетрадиционна сексуална ориентация. Слага си задните части там , където двама си мерят достойнствата.....
20:21 13.06.2026
17 Васил
20:42 13.06.2026
18 стоян георгиев
20:43 13.06.2026
19 Павел Пенев
Коментиран от #21
20:58 13.06.2026
20 Факт
"България спира да ПРЕДОСТАВЯ!!!!"
"Никой не е забранявал търговията на военните предприятия."
Коментиран от #22
21:03 13.06.2026
21 Ааааааа виж ти
До коментар #19 от "Павел Пенев":Къде бил ключа за бараката Благодаря за инфото.Абе и аз гледам беше по едно време в бесепарските редици....Долна продажна т...в..ар
21:05 13.06.2026
22 А защо не е забранено
До коментар #20 от "Факт":Производството и търговията със СМЪРТ?😡
21:08 13.06.2026