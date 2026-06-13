Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Ангел Найденов: За мен няма нищо изненадващо в позицията на министъра на отбраната за помощта за Украйна

Ангел Найденов: За мен няма нищо изненадващо в позицията на министъра на отбраната за помощта за Украйна

13 Юни, 2026 19:05 1 053 22

  • ангел найденов-
  • помощ-
  • украйна

По думите му има няколко сценария, по които може да се развие ситуацията в Украйна

Ангел Найденов: За мен няма нищо изненадващо в позицията на министъра на отбраната за помощта за Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"За мен няма нищо изненадващо в позицията за помощта за Украйна на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Тя беше изразена по-рано и от премиера Румен Радев. Министър Стоянов достатъчно ясно заяви, че Украйна не е искала нищо от встъпването във власт на сегашното правителство. От друга страна на наличностите ни, България не може да изпраща техника и въоръжения", каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

"Една от тревожните констатации на НАТО от началото на войната в Украйна е, че голяма част от нормативните запаси, които трябва да поддържат страните, се оказаха само по документи. Складовете бяха празни. Усилията след началото на руската агресия бяха да се увеличи производствената мощност на отбранителната индустрия, но и запасите да се запълнят", заяви Найденов.

"През декември 2023 г. второто решение на НС задължава Министерството на отбраната да направи актуализация на нормативните запаси и да определи излишните количества, които да бъдат предоставени на Украйна. Тези 13 пакети изчерпват това излишно количество", припомни той.

"Компенсирането на военната помощ става по три направления. Единият метод е с Европейския механизъм за подкрепа на мира. Друг начин е от страни, които не предоставят техника, но дават средства. Такъв пример е Япония. Третото направление е от страни, които финансират закупуването на въоръжение и го предоставят на Украйна. Това са Чехия, Полша, Великобритания", обясни бившият военен министър.

По думите му има няколко сценария, по които може да се развие ситуацията в Украйна. "За съжаление, не мисля, че сме близо до постигането на споразумение за примирие. Европа следва формула, по която разполага своите действия. Тя не знае дали да бъде медиатор или участник в преговорите. Едната насока, по която се работи е подготвянето на нов пакет от санкции върху Русия. Другият вариант е да се продължи подпомагането на Украйна във войната", заяви Найденов.

По повод удължения срок на присъствието на американските самолети на летището в София, той каза, че правителството е било изправено пред неизбежността да приеме това решение. "Отказът на нота на американското правителство нямаше да бъде оправдан. Няма да се учудя и бих оправдал решение на МС удължаване на престоя. Не е изключено ако това решение засегне преместването им на някои от военните летища", заяви бившият министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ангел завършен ненормалник си

    21 2 Отговор
    Щерка ти още ли е посланик при фашистите

    19:15 13.06.2026

  • 3 айде, марш

    20 2 Отговор
    Тоя предател да заминава за любимата му украйна! Тук такива не ни трябват!

    19:23 13.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    КОЙ СИ ТИ БЕ ДЕБИЛЕН?
    ТОЗИ С КАКВО СЕ ИЗХРАНВА?

    19:30 13.06.2026

  • 6 Дориана

    7 3 Отговор
    Само с твърд подход с мисъл за Националните интереси на България ще опазим държавата да остане в периферията на войната. Докато Западна Европа я грози война . Няма Украйна , Няма Русия, Националните интереси на държавата са на първо място. Да ,точно това е правилния подход.- спираме да даваме безвъзмездно оръжия на Корумпирана Украйна. Ако искат да купуват.

    Коментиран от #8, #15

    19:34 13.06.2026

  • 7 Изненадващото е

    1 5 Отговор
    Че Боташев и компания не искат да влизат в бюджета компенсации на стойност милиони долари за предоставени стари боеприпаси и техника на Украйна останали още от бай Тошово време. А предпочитат да харчат милиони за консервацията им да угодят на путлер.

    19:46 13.06.2026

  • 8 Ха ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Ако путлер нападне Европа не си мисли, че ще пропусне България.

    Коментиран от #10, #14

    19:47 13.06.2026

  • 9 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Ангеле, остай анализа, че това не ти е силната страна . Глей Майчето.

    19:49 13.06.2026

  • 10 Дориана

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    Грешиш,България остава в периферията на войната благодарение на политиката на Новото правителство. За нея ще има само икономически последици. А, ЕС който ежедневно провокира война ще докара войната в Европа. Да си носят последиците.

    19:55 13.06.2026

  • 11 Цяла

    5 1 Отговор
    Европа се бие срещу Русия от 5 години.Защо?Какво иска Европа,защо се меси?

    Коментиран от #16

    20:01 13.06.2026

  • 12 Гост

    5 1 Отговор
    Този пак скъса синджира и се курдиса по телевизиите! Майо, купи нов синджир № 12 като за кораб и котва 12 тона,нали е с моряшко образУвание и му сложи гривна на крака за да не го изтърваш и да ти срива имиджа!

    20:06 13.06.2026

  • 13 Майче

    6 1 Отговор
    Пребирай домашния питомник ,че пак го отърва да ходи по студиата да дрънка глупости. Ааа ,тоя не беше ли по едно време комунист.Кога се пребоядиса и той ,че взел за украйна да жали???? Ами като си толкова загрижен хващай пътя и да те няма .На никой няма да липсваш тук ,тюфлек !

    20:10 13.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Десо Радева,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Пак тънко пробутваш мъжо си.
    Да продаваме, за да избиват руски.
    Да ти се и..
    Или да им помагаме да въоръжават насилствено мобилизираните украинци бандеровците!

    Не гледай Тръмп, САЩ се управлява от конгреса и сената!
    Там болшинството са ционисти
    Тръмп не управлява еднолично
    А Радев има мнозинство. И може да поеме отговорност за решението си

    20:17 13.06.2026

  • 16 Щото европа

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цяла":

    Е като някой с нетрадиционна сексуална ориентация. Слага си задните части там , където двама си мерят достойнствата.....

    20:21 13.06.2026

  • 17 Васил

    0 3 Отговор
    Явно Радев обича да кремълски плъх и да е на страната на губещите при такива управници не чакайте нищо хубаво.

    20:42 13.06.2026

  • 18 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Тоя съвсем се объркаха.нямало да даваме вече оръжие в помощ на украйна ама тя не ни е търсила...хах...да се чуди човек да плаче ли да се смее ли с тия.щемпродаваме ли оръжие на украйна или не?

    20:43 13.06.2026

  • 19 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Този е герберски кретен, тъй като Боко изпрати дъщеря му на дипломатическа работа и то в Европа. Гнусен БСП ренегат,учил безплатно във Военно морското училище Н.Й.Вапцаров - Варна, бивш член на БКП и настоящ русофоб. С една дума - нищожество.

    Коментиран от #21

    20:58 13.06.2026

  • 20 Факт

    0 0 Отговор
    Министърът им го обясни няколко пъти, като повтаряше бавно, за по-бавните:
    "България спира да ПРЕДОСТАВЯ!!!!"
    "Никой не е забранявал търговията на военните предприятия."

    Коментиран от #22

    21:03 13.06.2026

  • 21 Ааааааа виж ти

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Павел Пенев":

    Къде бил ключа за бараката Благодаря за инфото.Абе и аз гледам беше по едно време в бесепарските редици....Долна продажна т...в..ар

    21:05 13.06.2026

  • 22 А защо не е забранено

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Производството и търговията със СМЪРТ?😡

    21:08 13.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове