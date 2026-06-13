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Надежда Йорданова: Няма нужда от ново задлъжняване, а от реформи и ограничаване на разходите

Надежда Йорданова: Няма нужда от ново задлъжняване, а от реформи и ограничаване на разходите

13 Юни, 2026 19:31 1 077 28

  • надежда йорданова-
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  • разходи

Липсва ясно разписана политика за използването на новия държавен дълг, подчерта председателят на ПГ на ДБ

Надежда Йорданова: Няма нужда от ново задлъжняване, а от реформи и ограничаване на разходите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Оценката, която ние като конструктивна опозиция на настоящото управление даваме, е видна всеки ден чрез конкретните ни действия както в пленарната зала, така и извън нея. Подкрепихме предложенията на мнозинството и приемствеността, която те проявиха спрямо служебния кабинет, във връзка с пакета закони по Националния план за възстановяване и устойчивост, с изключение на разследващите функции на Антикорупционната комисия". Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS председателят на ПГ на „Демократична България” Надежда Йорданова, коментирайки въпроса каква оценка псотавя на кабинета на Румен Радев месец след встъпването му в длъжност.

По думите ѝ ДБ подкрепя и това, че управляващите възприели тяхното становище, че подуправителят на НЗОК трябва да освободи поста си поради редица причини. "Същевременно сме изключително разтревожени от поредица стъпки, които бяха предприети - например желанието за изтегляне на допълнителен държавен дълг в размер на 3,8 млрд. евро, както и решенията в областта на конкурентното право. На практика се създаде възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага санкции при по-облекчени доказателствени стандарти, което поражда несигурност в правилата и увеличава нейните правомощия без достатъчна гаранция за ефективност", изтъкна тя.

По отношение на публичните финанси и дълга Йорданова изтъкна, че притеснението на ДБ "не е само в размера на дълга, а в липсата на ясно разписани политики за неговото използване". "В момента няма нужда от ново значително задлъжняване, а от реформи и ограничаване на разходите. Настояваме за пакет от мерки за модернизиране на публичните финанси и ограничаване на разходите. Това включва намаляване на корупционните разходи, реформи в механизмите за автоматично увеличение на заплатите и редуциране на прекомерно раздутата администрация", подчерта тя.

И даде пример: "Сред първите стъпки трябва да бъдат ограничаване на бонусите в административните структури и публичните дружества, както и по-ефективно разходване на средствата за подпомагане. Необходимо е и преразглеждане на системите, които водят до неефективни разходи за подпомагане“.

Йорданова беше категорична, че ценовият натиск е реален и хората го усещат ежедневно. "За съжаление, мерките на правителството не са насочени към структурно решаване на проблема. Инициативата "Кошница с грижа" няма съществен ефект, тъй като голяма част от продуктите са пакетирани или сезонни. Основният проблем остава липсата на подкрепа за българските производители, слабата им кооперация и дългите вериги на доставка, които оскъпяват крайната цена“, допълни тя.

Председателят на ПГ на ДБ коментира и външната политика по отношение на Украйна. „Националният интерес на България е устойчив и справедлив мир в Европа, който минава през подкрепа за Украйна срещу агресията. Резките и зле комуникирани действия на правителството създават риск страната ни да бъде изолирана от общата европейска политика. Важно е България да бъде част от общите механизми за подкрепа, но и да гарантира достатъчна обезпеченост на собствената си армия“, заяви тя.

Йорданова изтъкна, че случаят "Баба Алино" е пример за така наречената "завладяна държава", при която институциите не функционират ефективно. "Необходимо е да се установи цялата истина - включително ролята на контролните органи, нотариалните производства и институциите, отговорни за строителния контрол. Само чрез пълна проверка може да се разбере къде точно е системният проблем“, категорична е тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически факти

    28 1 Отговор
    Дрънчи като празна тенекия от сирене

    19:37 13.06.2026

  • 3 Водят се социално слаби

    4 2 Отговор
    Трябва да се изсветли Сивия сектор.

    19:38 13.06.2026

  • 4 дарителката

    22 1 Отговор
    на нашите пари на фашисти

    19:39 13.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол на Мирчев

    22 1 Отговор
    Не я слушайте.Тази е любовница на Христо.Иванов - Бойкикев

    19:40 13.06.2026

  • 7 Дориана

    26 1 Отговор
    Точно обратното, вие станахте Сглобка с Борисов и Пеевски . Докарахте България до Свръхдефицит, защото за да се задържите на власт раздавахте пари на МВР, учители, лекари и на всички браншове, които се сетиха да стачкуват. Изпразнихте хазната , вкарахте България насила и без време в Еврозоната, напомпихте инфлацията , окрадохте Евросредствата чрез обществени поръчки , пуснахте украинските олигарси да се съюзят с българската мафия и да превземат и окупират Земята ни Така, че вече Нямате думата. От тук нататък каквито мерки реши да предприеме новото правителство включително и теглене на Нов дълг вие нямате правото да коментирате д да давате "съвети".

    19:43 13.06.2026

  • 8 безпартиен

    10 1 Отговор
    Разходите се ограничават със СЪКРАЩЕНИЯ В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА!!При намаляло с поне 20/100 население има увеличение на щата в бюджетна сфера! Сега има 6.4 милиона на територията на страната.От тях 2.1 млн.пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджет, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и без трудови навици ц.г@ни!В държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност това е едно от решенията! Другото е спиране на т.нар.детски при 3 неизвинени отсъствия в училище за цялата година! Всякакви помощи само и единствено след полагане на труд по почистване озеленяване и облагородяване на населените места поне 21 (двадесет и един) дни месечно!

    Коментиран от #12

    19:47 13.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Някой

    19 0 Отговор
    Нали е руса, простено й е да е проста.
    И като имахте властта чрез Гюров, що не направихте реформи? Що теглихте нов кредит? Ама сега обвинявате други за вашите грехове.
    Беснодесните в ъгъла и бой!

    19:51 13.06.2026

  • 11 стринка калинка смешарка

    12 0 Отговор
    ограничаване на разходите като ви съкратят половината в парла ментата
    а що не кажеш за милиардите похарчени неотчетени при аасаан кокорчев и тиквата

    19:54 13.06.2026

  • 12 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "безпартиен":

    С може и с намаление на социалните плащания. А може и с намаляване на капиталовите вложения - магистрали, мостове, ЖП инфраструктура...

    19:54 13.06.2026

  • 13 затва пък

    5 0 Отговор
    Инициативата "Чекмедже с грижа" има съществен ефект
    за новите общ поръчкари

    19:55 13.06.2026

  • 14 Госあ

    11 0 Отговор
    Мис Пиги е популярна кукла-знаменитост от култовата поредица „Мъпет Шоу“. Всяка прилика с реални образи и събития е случайна 😂

    19:56 13.06.2026

  • 15 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Кривата кикобойска реформаторка препоръчва нови реформи. Напълно провален "йоризд" от рустикален тип играе сценката "леле, колко съм велика, понеже съм се провалила!".

    20:00 13.06.2026

  • 16 Българин

    8 1 Отговор
    Кога ще бъдат наредени на стадиона, включително и ей тая никаквица

    20:07 13.06.2026

  • 17 Т.КОЛЕВ

    0 5 Отговор
    ТИЯ ОТ ПРОГРЕСА БЪЛГАРИЯ И ТЕ СЪС ЗАЕМИ МИЛИЯРДИ ЛИ ЩЕ ПРОГРЕСИРСТ БЪЛГАРИЯ!?
    Без закриване на общини близки до градове реформиране на ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКИЯ МНОГОБРОЕН СЕКТОР въвеждане и на ДОНАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА и намаляване вообше на многото ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ няма прогреса ще е към дъното.
    Тия са и с големи ДАНАКОЗАПЛАТИ + 10,20 заплати накуп при пенсиониране + големи пенсий + и др. ХРАНТУТЕНЕ от до.ЗА МАЛКА БЪЛГАРИЯ СА СВРЪХ МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.Гледат и че има хора с 5,6 стотин МЕСЕЧЕН ДОХОД за живот и вообше не им пука на тия управници ДЕПУТАТИ.

    20:11 13.06.2026

  • 18 Изключително,

    7 0 Отговор
    Мазна, и хлъзгава муцуна.🤮

    20:12 13.06.2026

  • 19 Започни първа и

    6 0 Отговор
    доброволно си намали заплатата, Надке!

    20:14 13.06.2026

  • 20 Реалист

    7 1 Отговор
    Значи когато вие от ПеПетата и ГЕРБ задлъжнявахте Държавата беше наложително , а сега е ненужно . С тези приказки и подкрепата на еврозаповеди, Украйна , прайдове и т.н . се самозакопавате . Народа го вижда и ще имате 5-6% подкрепа на умнокрасиви жълтопаветници .

    20:15 13.06.2026

  • 21 Хаха

    3 0 Отговор
    Гълъбицата като беше министър защо не сви разходите?

    20:27 13.06.2026

  • 22 Мда

    1 0 Отговор
    Права е Надка! Намаляваме броя на депутатите на 80 , а може и без тях, без това посолствата ни действат и минимална заплата!

    20:29 13.06.2026

  • 23 Гост

    0 0 Отговор
    Най- голямото спестяване ще дойде от най- вредните и непотребни власти и органи, Съдебната власт в България е с най- висок бюджет в света, въпреки това не произвежда правосъдие, а корупционни схеми, скандали, без последствия, държи се брутално, законите не важат за магистратите, въпреки, че са се клели за това...! Държавната администрация е най- голямата и безполезна тъпня в България, работа, която може да се върши от един човек се върши от минимум петима "експерти"😆 Служба до служба и в службата пак служба, е, това го няма никъде, уникални дебели и крадливи тъпири са го измислили, вместо няколко служби, а не 50, да свършат работата...?!😚

    20:29 13.06.2026

  • 24 Уди Алън

    2 1 Отговор
    Надеждооооо, Надеждо.... Йорданова...... Мноо си зле, истински зян!

    "Вземай парите и бягай" - 1969

    20:34 13.06.2026

  • 25 Роки Балбоа

    2 0 Отговор
    И защо вие не ги направихте тия реформи, а оцапахте Конституцията?

    20:53 13.06.2026

  • 26 Умен по цялата глава

    2 0 Отговор
    Тази Надежда е по кухха и от Нейнски

    20:57 13.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факт

    0 0 Отговор
    Никой план за закърпване на бюджета и излизане от кризата няма да сработят, докато не започнете да възраждате родното производство.

    21:00 13.06.2026

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