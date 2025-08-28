Новини
България »
Проф. Николай Радулов: Нагнетява се недоволство, протести след февруари

Проф. Николай Радулов: Нагнетява се недоволство, протести след февруари

28 Август, 2025 14:35 1 097 24

  • проф. николай радулов-
  • недоволство-
  • протести

Според него има проблем в това, че се опитват да избегнат указите на президента

Проф. Николай Радулов: Нагнетява се недоволство, протести след февруари - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"В момента се нагнетява много сериозно недоволство", заяви пред БНР проф. Николай Радулов, депутат от партия МЕЧ.

"Настроението е опозиционно, защото се случват много неща, за които голямото мнозинство от хората в България не е съгласно. Това рано или късно ще избие. Предполагам, че ще имаме много големи процеси на недоволство, на публично излизане на хората на улиците, на протести след февруари - март, когато освен че всичко ще е в евро, ще имаме отново надписвания на сметки. Това няма как да издържи, без да се канализира в сериозно обществено недоволство и да имаме отново избухване, както стана през 2020 г. Едно такова избухване може да стигне до кървава разправа, защото хората чувстват, че се подиграват с тях", смята той.

В предаването "12+4" депутатът от МЕЧ коментира поисканото от премиера Росен Желязков - шефовете на ДАНС, ДАТО, ДАР и главния секретар на МВР да се назначават от Министерския съвет:

"Едно след друго законово отпадат всички възможности да има някаква опозиция на сега управляващите. Те искат да си обезпечат възможност да назначат на всички ръководни длъжности в сигурността хора, които те са решили. Истината е, че президентът не е голяма пречка за техните назначения, защото винаги съществува тази възможност, на която сме били многократно свидетели - байпас, при който изпълняващ временно длъжността главен секретар може да я изпълнява временно 100 години - толкова, колкото и един редовен главен секретар".

Според него има проблем в това, че се опитват да избегнат указите на президента.

"С какво българският президент тогава ще е полезен, ако всички пълномощия за управление на държавата отидат в ръцете на изпълнителната власт? Тогава няма нужда от президент. Ние лишаваме управлението на президента от каквито и да било пълномощия", изказа мнението си проф. Радулов.

Той изтъкна, че в последните 2 месеца президентът е сериозно атакуван от хора, свързани с Делян Пеевски:

"Личи си желанието на "Ново начало" да има думата по важните за държавата назначения в сферата на обществения ред и сигурност. То е очевидно. Погледнете главния секретар - той е свързан с Калин Стоянов, Лазаров, Младен Маринов. Очевидно това, което става - идеята е изпълнителната власт сама да си решава абсолютно всичко, без каквито и да е пречки, без вето. Създаденото в НС мнозинство решава всичко, както си реши - безпринципно, без да се съобразява с хората в страната".

Според депутата в момента сме в спирала на все повече изземване на изпълнителната власт и поставяне на решенията в ръцете на мнозинството.

Ако промяната бъде приета, на пръв поглед последствията ще бъдат положителни за управляващите, смята проф. Радулов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 3 Отговор
    "протести след февруари"🤔🤔
    Сега януари ли сме или август🤣🤔

    14:38 28.08.2025

  • 2 Правителството е не легитимно

    10 5 Отговор
    Купен вот и предатели.

    14:39 28.08.2025

  • 3 Каквито

    8 3 Отговор
    старите , такива и новите ! Комбина с власт и мутри .

    14:40 28.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Зимата ще излязат гладните с тоягите.

    Коментиран от #6, #16

    14:48 28.08.2025

  • 5 ГОРКИЯ ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    8 5 Отговор
    Аз ще протестирам от масата с шопска салата и ракия

    Коментиран от #17

    14:49 28.08.2025

  • 6 Започвай

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Да вариш борш на гладните русофили

    14:51 28.08.2025

  • 7 Протестите почват на есен

    5 3 Отговор
    Това за февруари са системните инсинуации и манипулации на сороските агенти да не би с протести да се осуети приемането на еврото .

    Коментиран от #24

    14:52 28.08.2025

  • 8 Късно е февруари

    2 0 Отговор
    Септември- девети

    14:53 28.08.2025

  • 9 Кирил

    6 3 Отговор
    Защо му давате трибуна на този дърт комунист

    14:56 28.08.2025

  • 10 Кочо Дъргата

    4 2 Отговор
    Февруари - март на коя година, господин смешен професор?!

    14:56 28.08.2025

  • 11 Някакви соросоидчета имат опорки и

    5 2 Отговор
    Пропагандират че русофилите били бедни. Но заблудата да не им изиграе лоша шега. Много е кофти да се живее в заблуждение защото следва недоумение и напрежение.

    14:57 28.08.2025

  • 12 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Мутренско рекетьорска територия, накрая плъховете ще се самоизядат

    14:58 28.08.2025

  • 13 Всички анализатори въртят сучат все

    5 2 Отговор
    Предполагат и предлагат протестите да са следващата година обаче дали ще е така. ...

    15:01 28.08.2025

  • 14 Меч не са против еврото

    4 2 Отговор
    Затова говори така. Иначе се водят опозиция. Обаче на какво и те не знаят.

    15:03 28.08.2025

  • 15 Хората с минимална заплата и с деца

    2 0 Отговор
    Имам предвид деца които ходят на училище ще имат затруднения но защо не се усетиха до сега. Малко късно стана. За протестиране .

    Коментиран от #18

    15:07 28.08.2025

  • 16 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И какво като излязат хахахаха ти ли ще и даваш пари хахахаха Защо заплашваш и кого 4

    15:09 28.08.2025

  • 17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "ГОРКИЯ ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    ЩЕ ТИ ПРЕСЕДНЕ ШОПСКАТА САЛАТА И РАКИЯТА,КОГАТО НЯМА ДА ИМАШ ПАРИ И ХЛЯБ ДА СИ КУПИШ.СЕГА ОТ СЕПТЕМВРИ ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД НА ПРОТЕСТИ ПРЕДИ ДА Е СТАНАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО.

    15:16 28.08.2025

  • 18 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хората с минимална заплата и с деца":

    ПО ДОБРЕ КЪСНО ОТ КОЛКОТО НИКОГА.СЕГА ОТ ТРЕТИ СЕПГЕМВРИ ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД НА ПРОТЕСТИ.

    15:18 28.08.2025

  • 19 Вярно

    2 5 Отговор
    Най-голямото недоволство ще се предизвика двойното повишение на цените. Запазете брошурите на Лидл и Кауфлан и ги сравнете с тези от 2026.

    15:20 28.08.2025

  • 20 Да да

    2 4 Отговор
    И закръглявавето ще увекличи цените. Стока за 5 лв сега ще струва 2.60 евро.тоест 80 ст по скъпо плюс надценката на продавачите. Оргабването е гарантирано.

    15:24 28.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 анонимен

    2 5 Отговор
    Идея си нямат управляващите какво недоволство се е насъбрало в хората.

    15:33 28.08.2025

  • 23 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 2 Отговор
    Поредната руска "бомба лимонка" я активираха от посолството...

    15:53 28.08.2025

  • 24 Хохохо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Протестите почват на есен":

    Ама всичките 500, на един път ли ще излезете наесен, или на няколко пъти по стотина?

    16:09 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове