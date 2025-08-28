Проф. Николай Радулов: Нагнетява се недоволство, протести след февруари

"В момента се нагнетява много сериозно недоволство", заяви пред БНР проф. Николай Радулов, депутат от партия МЕЧ.
"Настроението е опозиционно, защото се случват много неща, за които голямото мнозинство от хората в България не е съгласно. Това рано или късно ще избие. Предполагам, че ще имаме много големи процеси на недоволство, на публично излизане на хората на улиците, на протести след февруари - март, когато освен че всичко ще е в евро, ще имаме отново надписвания на сметки. Това няма как да издържи, без да се канализира в сериозно обществено недоволство и да имаме отново избухване, както стана през 2020 г. Едно такова избухване може да стигне до кървава разправа, защото хората чувстват, че се подиграват с тях", смята той.
В предаването "12+4" депутатът от МЕЧ коментира поисканото от премиера Росен Желязков - шефовете на ДАНС, ДАТО, ДАР и главния секретар на МВР да се назначават от Министерския съвет:
"Едно след друго законово отпадат всички възможности да има някаква опозиция на сега управляващите. Те искат да си обезпечат възможност да назначат на всички ръководни длъжности в сигурността хора, които те са решили. Истината е, че президентът не е голяма пречка за техните назначения, защото винаги съществува тази възможност, на която сме били многократно свидетели - байпас, при който изпълняващ временно длъжността главен секретар може да я изпълнява временно 100 години - толкова, колкото и един редовен главен секретар".
Според него има проблем в това, че се опитват да избегнат указите на президента.
"С какво българският президент тогава ще е полезен, ако всички пълномощия за управление на държавата отидат в ръцете на изпълнителната власт? Тогава няма нужда от президент. Ние лишаваме управлението на президента от каквито и да било пълномощия", изказа мнението си проф. Радулов.
Той изтъкна, че в последните 2 месеца президентът е сериозно атакуван от хора, свързани с Делян Пеевски:
"Личи си желанието на "Ново начало" да има думата по важните за държавата назначения в сферата на обществения ред и сигурност. То е очевидно. Погледнете главния секретар - той е свързан с Калин Стоянов, Лазаров, Младен Маринов. Очевидно това, което става - идеята е изпълнителната власт сама да си решава абсолютно всичко, без каквито и да е пречки, без вето. Създаденото в НС мнозинство решава всичко, както си реши - безпринципно, без да се съобразява с хората в страната".
Според депутата в момента сме в спирала на все повече изземване на изпълнителната власт и поставяне на решенията в ръцете на мнозинството.
Ако промяната бъде приета, на пръв поглед последствията ще бъдат положителни за управляващите, смята проф. Радулов.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Сега януари ли сме или август🤣🤔
14:38 28.08.2025
2 Правителството е не легитимно
14:39 28.08.2025
3 Каквито
14:40 28.08.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #16
14:48 28.08.2025
5 ГОРКИЯ ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #17
14:49 28.08.2025
6 Започвай
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Да вариш борш на гладните русофили
14:51 28.08.2025
7 Протестите почват на есен
Коментиран от #24
14:52 28.08.2025
8 Късно е февруари
14:53 28.08.2025
9 Кирил
14:56 28.08.2025
10 Кочо Дъргата
14:56 28.08.2025
11 Някакви соросоидчета имат опорки и
14:57 28.08.2025
12 Ха,ха
14:58 28.08.2025
13 Всички анализатори въртят сучат все
15:01 28.08.2025
14 Меч не са против еврото
15:03 28.08.2025
15 Хората с минимална заплата и с деца
Коментиран от #18
15:07 28.08.2025
16 Промяна
До коментар #4 от "Последния Софиянец":И какво като излязат хахахаха ти ли ще и даваш пари хахахаха Защо заплашваш и кого 4
15:09 28.08.2025
17 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #5 от "ГОРКИЯ ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":ЩЕ ТИ ПРЕСЕДНЕ ШОПСКАТА САЛАТА И РАКИЯТА,КОГАТО НЯМА ДА ИМАШ ПАРИ И ХЛЯБ ДА СИ КУПИШ.СЕГА ОТ СЕПТЕМВРИ ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД НА ПРОТЕСТИ ПРЕДИ ДА Е СТАНАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО.
15:16 28.08.2025
18 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #15 от "Хората с минимална заплата и с деца":ПО ДОБРЕ КЪСНО ОТ КОЛКОТО НИКОГА.СЕГА ОТ ТРЕТИ СЕПГЕМВРИ ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД НА ПРОТЕСТИ.
15:18 28.08.2025
19 Вярно
15:20 28.08.2025
20 Да да
15:24 28.08.2025
22 анонимен
15:33 28.08.2025
23 ИМПЕРИАЛИСТ
15:53 28.08.2025
24 Хохохо
До коментар #7 от "Протестите почват на есен":Ама всичките 500, на един път ли ще излезете наесен, или на няколко пъти по стотина?
16:09 28.08.2025