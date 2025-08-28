Важните новини във ФАКТИ на 28.08.2025 г.

Делото за загиналото в Несебър дете: Атракционът не е работил няколко седмици, бил е опасен

Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг 8-годишно дете в Несебър представи прокуратурата.

От догодина: Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти

С настъпването на 2026-а година всеки ден държавата ще публикува цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница – хранителни стоки от първа необходимост и лекарства, информират от Нова телевизия. Всеки ще може да ги сравнява на сайта kolkostruva.bg – от 1-ви януари до 8-ми август, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – и в лева, и в евро.

Хляб, яйца, мляко и млечни продукти, различни видове месо и колбаси, олио и консерви, плодове и зеленчуци, детски храни и сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки. Както и редица лекарства – включително ваксини, медикаменти за простудни заболявания, възпаления и обезболяващи. Пълният списък вече е публикуван на страницата на Комисията за защита на потребителите.

Зад всяка от включените 101 стоки стоят десетки отделни артикули – тъй като търговците трябва да отчитат всяка марка от дадената група. Задължени да публикуват тази ежедневна информация са търговските вериги с оборот над 10 милиона лева за предходната финансова година.

Всеки ден между 7:00 и 12:00 часа на обяд те ще трябва да публикуват подробна информация за всеки свой артикул, попадащ във всички 101 групи стоки – на собствения си уебсайт и в електронния портал на Комисията за защита на потребителите. Като задължението си пред държавата ще трябва да спазват всеки ден – включително в събота, неделя и на официалните празници.

От АПИ припомнят: От 1 септември се променят цените на тол таксите

От 1 септември влиза в сила второто поетапно увеличение на цените на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона, съобщават от Националното тол управление.

С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. беше предвидено изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Първото увеличение влезе в сила на 1 април 2025 г., когато цените бяха актуализирани с 10%. От 1 септември следва ново увеличение със същия процент. Така общото поскъпване достига 20% в рамките на двата етапа, в съответствие с правителственото решение.

След трагедията с 8-годишното дете в Несебър: Съдът не измени мерките на тримата обвиняеми

Апелативният съд в Бургас потвърди решението на Окръжния съд, относно мерките за неотклонение на тримата арестувани след инцидента с парасейлинг, при който в морето загина 8-годишно дете, падайки от 50 м височина, информират от Нова телевизия. В ареста за постоянно остават отговорникът на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, с парична гаранция от 5 000 лева излиза капитанът на лодката Христо Раев. В Съдебна палата защитата на тримата настояваха за по-леки мерки, като всеки прехвърляше вината на другите двама. Заседанието продължи почти 2 часа

Капитанът на лодката Христо Раев за пръв път говори за инцидента пред журналисти.

Говори шофьорът от боя със служител на ЦГМ: Те дойдоха нервни, имахме талончета

Прокуратурата привлече към наказателна отговорност служителя на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в София, който беше задържан след побой при инцидент за поставена скоба на автомобил.

Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче, остава в ареста

Учителят, обвинен в сексуални отношения с 13-годишно момиче в София, остава в ареста, съобщават от Нова телевизия. Пред съда той обяви, че съжалява за случилото се. Адвокатът му каза, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им, седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература.

31-годишният мъж е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от шест години.

Двамата имали връзка от ноември миналата година. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Голям пожар до Якоруда. Пет екипа огнеборци и горски се борят с пламъците

Поредният пожар в Югозападна България вдигна огнеборците на крак. Малко преди 16 часа е регистрирано запалване в урбанизираната територия на град Якоруда, в района на минералните бани. Силният вятър е пренесъл огъня в близката борова гора, съобщават от БНР.

Пет екипа на пожарните служби от Якоруда, Белица, Разлог и Банско, както и служители на горските стопанства, се опитват да овладеят огнената стихия, като са успели да свалят върховото горене в низово.

"Да, България": Сметната палата призна чрез собствен одит, че незаконно си е купила коли, от които дори няма нужда

Сметната палата призна в свой одитен доклад, че сама е нарушила Закона за обществените поръчки (ЗОП) и си е купила миналата година 25 служебни автомобила, които освен това не са ѝ били нужни. Това се е случило по инициатива на съветника на тогавашната изпълняваща длъжността председател на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева и с нейното устно съгласие. Това се казва в съобщение до медиите, изпратено от пресцентъра на "Да, България". Ето и още от съобщението:

Обявиха оценките на четиримата кандидати за членове на КПК

Номинационната комисия приключи процеса по оценка на кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията и изпрати своето становище до Народното събрание, съобщават от БНР.

Пожар избухна край пловдивско село, огънят стигна до къщите

Пожар избухна край пловдивското село Белащица. Огънят стигна до първите къщи, съобщава Нова тв.

По данни на Евростат: Страната ни е на второ място по дял на хората в риск от бедност

България е на второ място след Словакия по дял на хората в риск от бедност, които не могат да си позволят да се хранят нормално – близо 38%. Това сочат данните на Евростат за 2024- година, цитирани от БНР.

Държавата прибира печалбите на БЕХ и ДКК предсрочно

Българският енергиен холдинг, "Държавна консолидационна компания" и "ТЕРЕМ Холдинг" ще закърпят дупката в държавната хазна с извънреден дивидент в размер на 900 млн. лева. Освен отчисленията върху печалбата от 2024 година, тези дружества трябва да внесат тази година и авансово 100% дивидент на база междинните си резултати към юни 2025 година.

Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ партньор

"Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор. Диалогът на най-високо ниво е важен за укрепване на доверието във всички области от взаимен интерес. Политиката в наши дни трябва да води до конкретни практически ползи. Президентството освен инвестицията на "Райнметал" работим вече година с Федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия", заяви президентът Румен Радев.

Проф. Николай Радулов: Нагнетява се недоволство, протести след февруари

"В момента се нагнетява много сериозно недоволство", заяви пред БНР проф. Николай Радулов, депутат от партия МЕЧ.

Спор между общината и държавата след приключения ремонт по надлеза над „Бакърена фабрика“

След 10 месеца ремонт пуснаха движението по надлеза над „Бакърена фабрика“ в столицата. Това стана след инспекция на Столичната община.

Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август.

Пожар избухна в сградата на НОИ в Стара Загора

Пожар е възникнал в сградата на НОИ в центъра на Стара Загора тази сутрин, предаде БНР. Причината е късо съединение в осветително тяло в приемната на първия етаж. Няма пострадали хора, съобщи вр.и.д. директор на териториалното поделение на НОИ Златка Колева.

Близо 80% от обезщетенията за измръзвания по овошките ще бъдат изплатени до края на седмицата

До края на седмицата ще се изплатят близо 80% от обезщетенията срещу измръзвания на пострадалите овощни насаждения на земеделските производители. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов на среща със земеделски производители от областта. „По първата група – череши, вишни и кайсии – ще бъдат разплатени близо 1900 заявления“, уточни той.

На най-високо ниво в Берлин Румен Радев лобира за българския ВПК

Задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия в отбранителния сектор. Това беше една от темите, които президентът Румен Радев обсъди с германския си колега - президента Франк-Валтер Щайнмайер.

Ивайло Мирчев: ДПС - Ново начало поема контрола над ДАНС

Близки до Делян Пеевски хора се назначават за директори на ключови позиции в Държавната агенция за национална сигурност. За това алармира съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя фейсбук профил.

КЕВР съобщи цената на природния газ за септември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за септември в размер на 60,52 лв./MWh или 30,94 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщи бТВ.

Боят заради скоба: Според полицията служителят на „Градска мобилност“ пръв е нанесъл удар

След побоя заради поставена скоба на автомобил в София, от полицията заявиха, че служителят на „Градска мобилност“ пръв е нанесъл удар. Иззети са още записи, които предстои да бъдат изследвани.

Челен сблъсък в Провадия

Заради тежка катастрофа е затворен пътният участък от магистрала „Хемус“ към Провадия през село Петров дол, съобщиха от полицията във Варна.

Кметът на Тутракан: Няма опасност от хищника

Хищникът, забелязан край Тутракан, вероятно не е черен леопард. Не е и черен гепард , но със сигурност е животно от семейство Котки. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS кметът на Тутракан и д-р по ветеринарна медицина Димитър Стефанов.

Валентин Радев: Новите заводи на „Райнметал“ ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа

Бившият вътрешен министър и заместник-министър на отбраната Валентин Радев коментира възможността германският концерн „Райнметал“ да изгради два нови завода у нас. По думите му подобна инвестиция ще има огромно значение както за българската икономика, така и за оръжейната ни индустрия.