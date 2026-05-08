Кирил Петков: Не ИТН — хората зад ИТН свалиха моето правителство

Не ИТН — хората зад ИТН свалиха моето правителство. Същата организирана престъпна група, която стои зад ДПС, ГЕРБ и ИТН, и която беше превзела и БСП.

За съжаление виждам, че същите хора са успели до някъде да кадруват и днес. Това написа във "Фейсбук" Кирил Петков.

Новото мнозинство има огромен кредит на доверие от българските избиратели. Това доверие само за няколко дни като вчерашния, с явно отстъпление от очакванията на протеста, може да се изпари. Надявам се, че на хора като Иван Демержиев, с истински намерения, им се даде да действат, а не бъдат спирани заради уж „стратегически или тактически причини”.

Знам, че моите колеги от „Продължаваме Промяната” ще алармират за всеки допуск, за всеки „експерт” с „малка тайна”, прихванат от мафията, за всяка политика, която обслужва онези, които без да крадат не могат да съществуват.

Скъпо платените уроци сега ще послужат за осветяване на всяка колеблива или грешна стъпка. Тези, които площадът изхвърли, този път няма да успеят да се прегрупират задкулисно. В този парламент вече има не само свободна и непримирима опозиция, а опозиция с опит, с платени уроци, с непоносимост към мафиотите, които само преди месеци бяха напълнили Софийския арест с нашите кметове и общински съветници, които не им се бяха навели или „снимали пред герба”.

Средно положение няма!