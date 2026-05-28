Новини
България »
София »
Гюнер Тахир: Очаквам следващият задържан да е ковчежникът на ДПС

Гюнер Тахир: Очаквам следващият задържан да е ковчежникът на ДПС

28 Май, 2026 14:16 2 248 13

  • ерол мюмюн-
  • кмет-
  • кърджали-
  • задържане-
  • гюнер тахир-
  • корупция-
  • българия

В много епизоди, откакто Ерол Мюмюн става заместник-председател на ДПС и кмет на Кърджали, той стана по-нагъл дори от Делян Пеевски

Гюнер Тахир: Очаквам следващият задържан да е ковчежникът на ДПС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ковчежникът на ДПС Радослав Ревански ще бъде следващият задържан от правоохранителните органи по повод мащабните разследвания в партийните редици. Това прогнозира днес в интервю пред БНР председателят на Националното движение за права и свободи (НДПС) Гюнер Тахир. Бившият член на ДПС коментира извънредното отвеждане за разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, като определи действията на институциите като напълно закономерни и категорично отхвърли твърденията за политически натиск.

Според Гюнер Тахир, поведението на кърджалийския кмет е преминало допустимите граници на публичното поведение. Той обвърза действията му директно с влиянието на партийното ръководство в лицето на Делян Пеевски.

"В много епизоди, откакто Ерол Мюмюн става заместник-председател на ДПС и кмет на Кърджали, той стана по-нагъл дори от Делян Пеевски. Да не забравяме и материалното му състояние, дори външният му вид се промени, никой не го пита колко десетки хиляди струват само очилата му", коментира лидерът на НДПС.

По думите му градоначалникът е просто изпълнител на чужда воля, тъй като в структурата на ДПС партийните решения са изцяло подчинени на личната воля на Делян Пеевски.

Арестът предизвика остра реакция от страна на партийното ръководство. Заместник-председателката на Народното събрание от ДПС Айтен Сабри се включи директно от Кърджали, като разкритикува избора на момент за провеждане на акцията. Тя заяви, че задържането на Ерол Мюмюн точно на втория ден от свещения празник Курбан байрам е акт на дълбоко неуважение към членовете на партията и техните избиратели.

Гюнер Тахир обаче контрира това изявление, посочвайки, че пред сградата на местната полиция са се събрали единствено партийни кадри, а не редови граждани.

"Тя самата каза, че там за подкрепа са апаратът на ДПС и хората, които са зависими от ДПС. Не виждам обикновените мюсюлмани да са отишли там, за да подкрепят кмета", подчерта той.

Според анализатора, опитите за обвързване на полицейските действия с религиозните празници са евтин популизъм и спекулация с чувствата на вярващите. Гюнер Тахир беше категоричен, че партийната принадлежност и религиозният календар не могат да служат като щит срещу правосъдието.

"Не трябва да се отъждествяват двете неща, законът трябва да се спазва по всяко време", отсече в края на разговора председателят на НДПС.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    29 1 Отговор
    Мюмюн,това е един мнооого долен и мръсен престъпник,за който доживотната присъда ще е подарък !

    14:21 28.05.2026

  • 2 Даа

    27 0 Отговор
    Кофчезници, мозчезници.. цялата сган на ГЕРБ- ДПС е за затвора! Дано скоро има възмездие!!!

    14:26 28.05.2026

  • 3 Стенли

    0 1 Отговор
    Огромната част от Българското общество не иска да гледа координирани пиар акции с Пеевски и Борисов а наистина съществени реформи. Преди година и 3 месеца управлението на грабежа ГЕРБ- ИТН- БСП под шапката на Пеевски вдигна заплатите на полицаи и военни със 70%. Само увеличението в МВР струва на Българския данъкоплатец над 8 милиарда лева годишно. В същото време новото правителство също заяви намерение да взема нови заеми на гърба на народа. Снощи дори Левон Хампарцумян бивш шев на съюза на банкерите заяви че драстичното увеличение на заплатите на силовите структури ще погребе икономически държавата. Публикувам снимки от протестите края на миналата година които пометоха грабителската клика в които полицай се плези на протестиращите отстъпвайки назад и пръска безразборно с лютив спрей и обгазява другите полицаи. Цяло видео е но публикувам само снимки. В един момент се засилва с палка и спрея към протестиращите като очаква че ще избягат, но чува отсреща - "Ела бе ,ела бе мършo,ти ли си полицай я се погледни мyтaнт". Полицая отново отстъпва назад като се плези и крещи "не знам какъв съм но в джоба ми влизат 7 бондака а за вас един ръбест"

    14:27 28.05.2026

  • 4 Истината

    12 1 Отговор
    Кмета на толбухин кога.Дрогиран ти вземат книжката и колата .атой управлява цял град и нищо

    Коментиран от #5

    14:31 28.05.2026

  • 5 Новина а не виц

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Разрушава а не управлява

    14:34 28.05.2026

  • 6 Какъв ковчежник бе?

    9 0 Отговор
    Щом е ДПС значи е везир. А ние чакаме кога ще изгърбят султана.

    14:35 28.05.2026

  • 7 Аамед

    1 16 Отговор
    Пеевски е спасителят на нацията! Долу ръцете от ДПС!

    14:37 28.05.2026

  • 8 1234

    1 0 Отговор
    Тоя Тахир прави ли разлика между задържан и извикан на разпит,щото Ерол не е задържан

    14:45 28.05.2026

  • 9 Един

    11 1 Отговор
    Какво излиза милите хорица от селата които гласуват за ДПС са бедни ,а лидерите им се пръскат от богатство.Това ли са правата и свободите?

    Коментиран от #13

    14:49 28.05.2026

  • 10 име

    10 0 Отговор
    За арест е и христо бисеров, освен йордан цонев. Когато подгонят старите муцуни, които се покриха да си харчат краденото на спокойствие, тогава ще се оправим.

    14:50 28.05.2026

  • 11 може, може,

    1 0 Отговор
    ама защо пък да не си и ти?

    14:53 28.05.2026

  • 12 Без име

    0 3 Отговор
    Не е неочаквана тази акция. ДПС е единствената партия, която се обяви против Сорос. А Сорос победи в Европа. И все пак...Тръмп и Путин не могат да го дишат. Става интересно.

    14:56 28.05.2026

  • 13 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    То пък българите са богати, а лидерите им не крадат.

    15:04 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове