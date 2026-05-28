Гюнер Тахир: Очаквам следващият задържан да е ковчежникът на ДПС

Ковчежникът на ДПС Радослав Ревански ще бъде следващият задържан от правоохранителните органи по повод мащабните разследвания в партийните редици. Това прогнозира днес в интервю пред БНР председателят на Националното движение за права и свободи (НДПС) Гюнер Тахир. Бившият член на ДПС коментира извънредното отвеждане за разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, като определи действията на институциите като напълно закономерни и категорично отхвърли твърденията за политически натиск.

Според Гюнер Тахир, поведението на кърджалийския кмет е преминало допустимите граници на публичното поведение. Той обвърза действията му директно с влиянието на партийното ръководство в лицето на Делян Пеевски.

"В много епизоди, откакто Ерол Мюмюн става заместник-председател на ДПС и кмет на Кърджали, той стана по-нагъл дори от Делян Пеевски. Да не забравяме и материалното му състояние, дори външният му вид се промени, никой не го пита колко десетки хиляди струват само очилата му", коментира лидерът на НДПС.

По думите му градоначалникът е просто изпълнител на чужда воля, тъй като в структурата на ДПС партийните решения са изцяло подчинени на личната воля на Делян Пеевски.

Арестът предизвика остра реакция от страна на партийното ръководство. Заместник-председателката на Народното събрание от ДПС Айтен Сабри се включи директно от Кърджали, като разкритикува избора на момент за провеждане на акцията. Тя заяви, че задържането на Ерол Мюмюн точно на втория ден от свещения празник Курбан байрам е акт на дълбоко неуважение към членовете на партията и техните избиратели.

Гюнер Тахир обаче контрира това изявление, посочвайки, че пред сградата на местната полиция са се събрали единствено партийни кадри, а не редови граждани.

"Тя самата каза, че там за подкрепа са апаратът на ДПС и хората, които са зависими от ДПС. Не виждам обикновените мюсюлмани да са отишли там, за да подкрепят кмета", подчерта той.

Според анализатора, опитите за обвързване на полицейските действия с религиозните празници са евтин популизъм и спекулация с чувствата на вярващите. Гюнер Тахир беше категоричен, че партийната принадлежност и религиозният календар не могат да служат като щит срещу правосъдието.

"Не трябва да се отъждествяват двете неща, законът трябва да се спазва по всяко време", отсече в края на разговора председателят на НДПС.