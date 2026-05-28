Кайли Миноуг на 58 г.: Не съм стара, не съм млада, златна съм!

На днешната дата преди 58 години в Мелбърн, Австралия, се ражда едно от най-съблазнителните миньончета в съвременния шоубизнес – певицата Кайли Миноуг, пише woman.bg.



Кайли несъмнено е най-известна с певческата си кариера, но истината е, че тя има още редица таланти и освен певица е и текстописец, а също филмова и телевизионна актриса. Красавицата участва и в редица театрални постановки



Всъщност вратите на шоубизнеса се отварят за Кайли именно посредством телевизията. Още като дете тя започва да се снима в различни ТВ продукции. Международна популярност обаче ѝ печели участието ѝ в сапунения сериал от 80-те години на миналия век "Съседи".



След него лицето и името на Кайли са вече световно разпознаваеми, а в родината си тя е истинска сензация. Благодарение на ролята си в сапунената опера, едва 19-годишна тя печели престижната за родината си награда – "Най-популярната актриса в Австралия", превръщайки се в най-младата дама в историята, печелила приза.



Безспорно за успехите на Кайли, най-малката от три деца, голям принос има и майка ѝ – амбициозна жена, която е убедена, че децата ѝ са родени, за да бъдат известни. Затова тя води двете си дъщери – Кайли и Дани, и сина си – Брендън, от малки по всевъзможни прослушвания.



Първият студиен албум на красавицата е озаглавен Kylie. Албумът е приет добре, но истинските успехи тепърва предстоят. Следващите ѝ албуми я превръщат в звезда и идол за милиони, като благодарение на хитовите си парчета тя се нарежда сред най-продаваните певци в Европа и САЩ.



Хитът ѝ Can't Get You Out of My Head завладява и до днес, а само няколко дни след излизането си става номер едно във всяка държава в Европа, в няколко в Азия, като се нарежда на челна позиция и в класациите в САЩ.

Това далеч обаче не е най-големият успех в кариерата на Кайли. Тя развива повече от трийсетгодишна музикална кариера, като единствената изпълнителка освен Мадона, която има сингъл номер едно в три различни десетилетия.



Броят на продадените ѝ албуми към момента възлиза на над 80 милиона копия по света, а сред множеството ѝ награди са се открояват "Грами", "Брит", две награди от видео отличията на MTV и две от европейските музикални награди на MTV.



Животът на Кайли обаче се преобръща изневиделица, когато през 2005-а година на 36-годишна възраст ѝ откриват рак на гърдата. Миньончето е категорична, че успява да пребори коварната болест само и единствено благодарение на ранната диагностика, която пък в нейния случай е била възможна заради рутинен преглед.



Противно на съветите на мениджърите си Миноуг решава да не запази диагнозата си в тайна и споделя с феновете си през какво преминава. Те от своя страна ѝ се отблагодаряват за искреността с безусловна подкрепа по време на частичната мастектомия и последвалите химио- и лъчетерапия.



Днес Кайли е здрава, усмихната и щастлива, и както самата тя казва за себе си: Не съм стара, не съм млада, златна съм!