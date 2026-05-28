Кайли Миноуг на 58 г.: Не съм стара, не съм млада, златна съм!

28 Май, 2026 14:19 723 6

Вижте любопитни факти от биографията на австралийската певица

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешната дата преди 58 години в Мелбърн, Австралия, се ражда едно от най-съблазнителните миньончета в съвременния шоубизнес – певицата Кайли Миноуг, пише woman.bg.

Кайли несъмнено е най-известна с певческата си кариера, но истината е, че тя има още редица таланти и освен певица е и текстописец, а също филмова и телевизионна актриса. Красавицата участва и в редица театрални постановки

Всъщност вратите на шоубизнеса се отварят за Кайли именно посредством телевизията. Още като дете тя започва да се снима в различни ТВ продукции. Международна популярност обаче ѝ печели участието ѝ в сапунения сериал от 80-те години на миналия век "Съседи".

След него лицето и името на Кайли са вече световно разпознаваеми, а в родината си тя е истинска сензация. Благодарение на ролята си в сапунената опера, едва 19-годишна тя печели престижната за родината си награда – "Най-популярната актриса в Австралия", превръщайки се в най-младата дама в историята, печелила приза.

Безспорно за успехите на Кайли, най-малката от три деца, голям принос има и майка ѝ – амбициозна жена, която е убедена, че децата ѝ са родени, за да бъдат известни. Затова тя води двете си дъщери – Кайли и Дани, и сина си – Брендън, от малки по всевъзможни прослушвания.

Първият студиен албум на красавицата е озаглавен Kylie. Албумът е приет добре, но истинските успехи тепърва предстоят. Следващите ѝ албуми я превръщат в звезда и идол за милиони, като благодарение на хитовите си парчета тя се нарежда сред най-продаваните певци в Европа и САЩ.

Хитът ѝ Can't Get You Out of My Head завладява и до днес, а само няколко дни след излизането си става номер едно във всяка държава в Европа, в няколко в Азия, като се нарежда на челна позиция и в класациите в САЩ.

Това далеч обаче не е най-големият успех в кариерата на Кайли. Тя развива повече от трийсетгодишна музикална кариера, като единствената изпълнителка освен Мадона, която има сингъл номер едно в три различни десетилетия.

Броят на продадените ѝ албуми към момента възлиза на над 80 милиона копия по света, а сред множеството ѝ награди са се открояват "Грами", "Брит", две награди от видео отличията на MTV и две от европейските музикални награди на MTV.

Животът на Кайли обаче се преобръща изневиделица, когато през 2005-а година на 36-годишна възраст ѝ откриват рак на гърдата. Миньончето е категорична, че успява да пребори коварната болест само и единствено благодарение на ранната диагностика, която пък в нейния случай е била възможна заради рутинен преглед.

Противно на съветите на мениджърите си Миноуг решава да не запази диагнозата си в тайна и споделя с феновете си през какво преминава. Те от своя страна ѝ се отблагодаряват за искреността с безусловна подкрепа по време на частичната мастектомия и последвалите химио- и лъчетерапия.

Днес Кайли е здрава, усмихната и щастлива, и както самата тя казва за себе си: Не съм стара, не съм млада, златна съм!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Златна е

    3 4 Отговор
    Хайде още една Златка, очакваща пари и патка!

    14:30 28.05.2026

  • 2 златна

    3 4 Отговор
    ама друг път. Просто стара жена "певица"

    14:33 28.05.2026

  • 3 Абе

    7 2 Отговор
    Хубава си още

    14:34 28.05.2026

  • 4 5+5

    2 2 Отговор
    Най-яката мацка... Екстра си, Кайли! :р

    14:35 28.05.2026

  • 5 Хихи

    3 0 Отговор
    А има ли кой да ти гу тури убау?

    14:39 28.05.2026

  • 6 Жените

    1 0 Отговор
    Са само два вида! Не са млади или стари, а са жени които много искаш да мхъбеш, и жени, които въобще не искаш да мхъбеш! И за двете предпоставки годините са без значение!

    15:08 28.05.2026