Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Слави Трифонов благодари на всичките си 23 861

20 Април, 2026 18:12 4 755 188

  • слави трифонов-
  • итн-
  • избори

Позиция на лидера на ИТН

Слави Трифонов благодари на всичките си 23 861 - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов тв водещ

След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861.

Това написа във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Благодаря ви! По добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото. Благодаря ви.

23 861 - благодаря!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 133 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде

    176 3 Отговор
    се скри новият енергетик на републиката?

    Коментиран от #186

    18:15 20.04.2026

  • 2 Баба от пейката

    138 3 Отговор
    Аз че правим нова партия, да ла.пам субсидии. Баби, обединявайте се!

    18:15 20.04.2026

  • 3 Не са ти приятели....

    284 4 Отговор
    Просто объркани и заблудени хора.

    Коментиран от #17, #173

    18:15 20.04.2026

  • 4 авантгард

    179 3 Отговор
    Сбогом.
    И благодаря за рибата.

    18:16 20.04.2026

  • 5 Минус двама

    220 2 Отговор
    Шиши и Баце вече не са ти приятели

    18:16 20.04.2026

  • 6 Пешо

    250 3 Отговор
    Славчо, окъкахте се. Направихте зло на много хора с вашите решения, г-не. Сбогом!

    Коментиран от #80

    18:16 20.04.2026

  • 7 Финал

    219 4 Отговор
    Прекръсти се от 7/8-ми на 0.8-ми.
    Мястото ти е при Волен, в забравата.
    Стой си още на стола, но не се показвай по телевизията.

    Лека нощ!

    Коментиран от #99, #137

    18:17 20.04.2026

  • 8 Ба х та пръ днята плешива

    188 4 Отговор
    Пропаднал селски наркоман

    18:17 20.04.2026

  • 9 Масаев

    238 4 Отговор
    И ние благодарим, че няма да слушаме Тошко и Балабанов в парламента. Достатъчно търпеливи бяхме. Айде успех със чалгата.

    Коментиран от #163

    18:17 20.04.2026

  • 10 Предаде

    224 4 Отговор
    стотици хиляди ,които ти вярваха в продължение на десетки години. Не знам ,кой всъщност ръководеше политическият ни проект ти или тошко Африкански но се оказахте предатели и далавераджии.

    Коментиран от #41

    18:17 20.04.2026

  • 11 Гост№4442

    125 3 Отговор
    Аз съм един от тях.Исках да ме лекуват пакистанци срещу 500 долара ама няма

    18:18 20.04.2026

  • 12 Тази година парламента,

    149 3 Отговор
    догодина телевизията която никой не гледа.А тошковците в бюрото по труда.

    18:18 20.04.2026

  • 13 Нарцис като всички

    132 2 Отговор
    Много хиляди приятели, ама като не ги познава - кел файда.
    Не е първият само изчегъртал се , въпреки че беше спечелил изборите през 21г. с нагла заявка за чегъртане.

    Коментиран от #77

    18:18 20.04.2026

  • 14 Град Симитли

    110 3 Отговор
    "....Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861...."
    .....Че ИТН "Узун партиясъ" ли са ?!:))
    ....може да са гласували за балет " Магаданс" или за Ванката!

    Коментиран от #31

    18:18 20.04.2026

  • 15 Сбогом Славуца

    138 4 Отговор
    Вече и тъпата чалгарска телевизийка няма да има желаещи да спонсорират

    Коментиран от #61

    18:18 20.04.2026

  • 16 Иван

    117 3 Отговор
    А Тошко семето, няма ли и той да се изкаже. Липсва ми.

    18:19 20.04.2026

  • 17 Звездоброец

    87 3 Отговор

    До коментар #3 от "Не са ти приятели....":

    Чалгаджии !

    Коментиран от #172

    18:19 20.04.2026

  • 18 Балабанов

    114 3 Отговор
    Най се радвам че го няма

    18:19 20.04.2026

  • 19 Най-неадекватните "политици"

    138 2 Отговор
    ИТН - най-неадекватната партия от самото си създаване! Още когато искаха да се регистрират като "Няма такава държава" разбрах, че нямат грам мозък. Нали тази партия може да спечели изборите и да направи правителство. И да излъчи министър председател. И тогава, като отиде на посещение в чужбина, как биха го представили?!?! "Премиерът на България от партията"Няма такава държава "?!?! Срам и резил! Да искаш политик да ставаш и да не предвидиш толкова елементарен казус - това си е за освидетелстване!

    Коментиран от #169

    18:20 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Няма такъв резил

    63 42 Отговор
    ИТН от първа политическа сила 2021 (24,08 процента), сега не могат да хванат и субсидия (0,73) !!!
    Това го чака и Румката!!! Само дано не направи много поразии ....

    Коментиран от #170

    18:20 20.04.2026

  • 22 Мдам

    102 2 Отговор
    Май си преброи и враговете. Към половин милион.

    18:21 20.04.2026

  • 23 Нормално !

    104 3 Отговор
    Дългият се опитва пак да оригиналничи,но зад тази маска прозира болката,че са Тотален Аут...!

    Коментиран от #46

    18:23 20.04.2026

  • 24 Така като стане

    103 3 Отговор
    Ако участват на следващите избори сигурно ще може да им благодари лично на всичките си 50-60 избирателя, да ги събере и да ги почерпи в някое кафене....

    18:23 20.04.2026

  • 25 Стоенчо

    79 4 Отговор
    Другия път по-малко! Сбогом!

    18:23 20.04.2026

  • 26 Тиквата +Шиши =💩

    98 2 Отговор
    Погледни ме с едното, за да те погледна с двете. Палячо, ти даже не се обърна да видиш народа какво иска, помияр долен.

    18:24 20.04.2026

  • 27 Балкански чукан

    74 2 Отговор
    Политиката не е само за приятелите ве мафиот

    18:24 20.04.2026

  • 28 гОШО

    64 2 Отговор
    Явно Славуца не е гласувал за себе си , щом не се включва в гласувалите за недоразумениети ИТН!!!

    18:25 20.04.2026

  • 29 Славчо наркоманче,

    79 2 Отговор
    просто си получи заслуженото. Петроханчо Балабанов и маймуната също. Народа отреди - В забрава!!!

    18:25 20.04.2026

  • 30 Нашмъркан чалгар

    60 2 Отговор
    ЧИБА!!!

    18:25 20.04.2026

  • 31 Палавата от ИТН

    37 2 Отговор

    До коментар #14 от "Град Симитли":

    Сун Дзъ е казал 500 г.пр.н.е.: "Дръж приятелите си близо, а враговете си още по-близо."
    Айде сега да го видим дали ще го послуша.

    18:26 20.04.2026

  • 32 Гичето

    74 3 Отговор
    Айде и тоя палячо отиде в историята😂

    18:26 20.04.2026

  • 33 Сопола

    61 3 Отговор
    Учиндолският чалгар да прати поздрави на шефа си Таки от вис 2!

    18:26 20.04.2026

  • 34 234

    51 2 Отговор
    Сядай на дивана и тихо не напъвай,че достатачно се ус....хте!

    18:27 20.04.2026

  • 35 Ко речи?

    52 3 Отговор
    Този е тотално сдухал..

    18:27 20.04.2026

  • 36 Стефан

    79 2 Отговор
    Простотийте ви нямаха край, даже ги пренесхте и в народното събрание.
    Хората не се радват толкова на побеата на РР, колкото на това, че вас вече няма да ви има.

    18:27 20.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хохо Бохо

    69 2 Отговор
    Субсидийка нанай си. Може да благодаришна Тошко тпто и другите мъпети от шоуто. Рядко некадърна сган

    18:28 20.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Потрес

    57 2 Отговор
    Очакван и справедлив край за безпринципната и продажна политическа некадърност!
    23 861 пъти сбогом!

    Коментиран от #58

    18:28 20.04.2026

  • 41 Хохо Бохо

    43 4 Отговор

    До коментар #10 от "Предаде":

    На този му вярваха само лабавите у главата чалгари с по 1 мозъчна гънка. Ма щом сте му вервали.....

    18:30 20.04.2026

  • 42 Довиждане

    32 3 Отговор
    Чалгаропитеко

    18:31 20.04.2026

  • 43 психо мъркуч

    40 2 Отговор
    си е добре с половин рота въоръжена охрана, Африкански и другите преяли въшки да му мислят как ще излязат на улиците без НСО, хахаха

    18:32 20.04.2026

  • 44 ДЪРЖАВАТА НА ГЕНЕРАЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ

    10 2 Отговор
    Избор означава ти да има възможност да избираш тук и сега, всеки ден. Избор не означава, ти да избереш някой друг, а той да избира безусловно и напълно вместо теб, и то за няколко години напред. Това, че ти си "избрал" двоен стандарт - господар и роб, лидер и останалите, всичко ще се повтори отново и отново, за теб и останалите.

    Истинската отговорност и истинската демокрация (или лична свобода) изискват постоянно ангажиране, а не отказ от собствената воля в полза на друг. Ако човек избере да не избира ежедневно, той става заложник на изборите на някой друг.

    18:33 20.04.2026

  • 45 ЧАУ , ЧАУ ЧАЛГАР !

    36 2 Отговор
    Тошо и другите твои мишоци подлоги на Тиквата и Прасето , само ше минават покрай парламента !!!!!

    18:33 20.04.2026

  • 46 Илия Буревестников

    16 3 Отговор

    До коментар #23 от "Нормално !":

    Не бре, той дори това не може!
    ПР му издиша - както винаги!
    ко има въобще , а не е изтреса на някой от най-некадърните му сценаристи!

    18:33 20.04.2026

  • 47 Тоя лисунгер

    23 2 Отговор
    Кой беше ?

    18:33 20.04.2026

  • 48 Да,бе

    34 3 Отговор
    За два часа може да се ръкува с всичките си почитатели...Развитието му беше до подлеза до ЦУМ от там нататък само надолу.

    18:33 20.04.2026

  • 49 122

    10 1 Отговор
    Избор означава ти да има възможност да избираш тук и сега, всеки ден. Избор не означава, ти да избереш някой друг, а той да избира безусловно и напълно вместо теб, и то за няколко години напред. Това, че ти си "избрал" двоен стандарт - господар и роб, лидер и останалите, всичко ще се повтори отново и отново, за теб и останалите.

    Истинската отговорност и истинската демокрация (или лична свобода) изискват постоянно ангажиране, а не отказ от собствената воля в полза на друг. Ако човек избере да не избира ежедневно, той става заложник на изборите на някой друг.

    18:34 20.04.2026

  • 50 Голям У...й бул Пено на е е като на бати

    29 2 Отговор
    Славчо падна от магарето !!!!!

    18:35 20.04.2026

  • 51 село Говнягово

    38 2 Отговор
    Над 500 000 гласа 21ва година. Народа еи го каза вчера - Гнусни предатели под логи плаз модии паразити.

    18:35 20.04.2026

  • 52 Смешко

    31 2 Отговор
    Ами, като няма какво друго смислено да каже, ей такива глупости излизат. Понеже бяха много наперени до преди няколко дни, много сигурни бяха, че ще влязат в парламента отново, без да си дават сметка за наглото и брутално отвратително поведение, което демонстрираха. Да не говорим, че уж за едно влязоха в парламента, а точно обратното свършиха! И не го разбират това, че излъгаха народа. На черното бяло казват. Е, народът им показа вратата. Дори Борисов имаше доблестта да поздрави Радев. Само голямото Д и Слави дрънкат врели некипели. Даже не ги съжалявам.

    18:35 20.04.2026

  • 53 Мнение

    36 3 Отговор
    Простотията и алчността при ИТН нямаха граници. Дано да са разбрали, че има и други ценности в този свят освен парите.

    18:35 20.04.2026

  • 54 За броенето

    24 3 Отговор
    Пар.цал смо.атн, а тия истинските приятели даже отдавна са ти нула, защото ги предаде

    18:36 20.04.2026

  • 55 Дотук беше

    26 3 Отговор
    На баце и на Д момчето.

    18:37 20.04.2026

  • 56 Браво

    36 3 Отговор
    няма да има тошка африкански и тъп балабански

    18:38 20.04.2026

  • 57 Йвило

    22 2 Отговор
    Прибери си нещастниците Тихомир и Жоро Христакиев от Стара Загора!
    Никога повече в парламента!

    18:38 20.04.2026

  • 58 ФК Наско Раев 2020

    17 3 Отговор

    До коментар #40 от "Потрес":

    Дано да е опростачил само толкова...да не са повече ,че...

    Коментиран от #71, #79

    18:38 20.04.2026

  • 59 23 861 пишки

    31 4 Отговор
    да ядеш, пеевска слугиня чалгарска.

    18:39 20.04.2026

  • 60 Айде и

    26 3 Отговор
    Тоя се оправдава,че хората разбраха колко е подкупен....стрърчал ми бил...

    18:40 20.04.2026

  • 61 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Сбогом Славуца":

    Сега викаш сбогом ,ама преди гласува за него:))))

    18:40 20.04.2026

  • 62 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    42 3 Отговор
    А сега разбра ли кой приятел най-много ти липсва? Този приятел го загуби преди години и той е съвестта ти! Ти я загуби, когато стана изпълнител на политически поръчки на Борисов и Пеевски! Сега съдбата ти го върна!

    18:40 20.04.2026

  • 63 Гост

    25 3 Отговор
    Много роднини бе, Славко

    Коментиран от #105

    18:40 20.04.2026

  • 64 Иванчо

    24 3 Отговор
    Поименно Трифонов, поименно...

    18:40 20.04.2026

  • 65 Голямо густо

    18 4 Отговор
    Пак ще има простащини,но такива като тошковите не може да бъдат сътворени.Слави, дай си малко почивка ти се измъчи с тази политика.Отдай се на фолка!

    18:41 20.04.2026

  • 66 Не, учиндолецо, не!

    34 4 Отговор
    Тези 23 861 фенове на просташката ти чалга и на фалшивото ти пеете на "патриотични" песни, са срам и резил и за близките си, и за самите себе си! Защото, сакато учиндолско нищожество, с гласа си за чалгарската ти сбирщина те всъщност подкрепиха простащината, чудовищната, безпрецедентна простащина, грозните обиди и отвартителни цинизми, които дрънкаха от трибуната простак Хаджи Тошко Африкански и Балбана Джебчията! Никога, учиндолски инвалиде, никога в българския парламент не се бяха чували такива простаашки обиди и такива отвратителни приказки, от които биха се засрамили всички цигани - каруцари в България! Да, ама пък простак Хаджи Африкански и Джебчията Балбана бяха особено "горди" с тази тяхна простотия, селяндурщина и простащина! Така че, вапросните 23 861 фенове на чалгата, може и да са купени от Прасето, както на миналите избори той ви купи почти всички глаосве, забрави ли?! Само че сега много го беше закършил и спасяваше себе си, не теб и чалгарската ти сбирщина! А ти си стой седнал на дивана, затвори най-после мръсната си уста и не мърдай много, че ще разместиш памперсите и ще вони ужасно! Ти си оставаш жив труп! Не само политически!

    18:42 20.04.2026

  • 67 Живо доказателство

    20 3 Отговор
    Едно време се носеше славата на плевенските моми като едни от най дашните у нас. Голото кубе доказа нагледно че това определение важи с пълна сила и за местните мъже/а дали този индивид може да се причисли към тази категория е силно съмнително./

    18:42 20.04.2026

  • 68 Иванчо

    32 4 Отговор
    Народа, Ви беше избрал за катедрали, Вие решихте, да бъдете цървули. Толкоз...

    18:43 20.04.2026

  • 69 Ами

    21 3 Отговор
    Какъв всъщност е един човек, можеш да разбереш като му дадеш пари и власт.
    Малко хора устояват на парите, още по-малко устояват на властта.
    Вие просто не устояхте. Издънихте се тотално!
    Но не се притеснявайте ... Нито сте първите, нито ще сте последните :)

    18:43 20.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 селяк

    14 3 Отговор
    начи тоа си каза бройката на безмозъчниците гласували за тия клоуни..за герб пп и дпс има ли :Д че статистига прайм тука на село

    18:43 20.04.2026

  • 73 Гост

    20 5 Отговор
    Не тъжи Слави! Вашата цел е преизпълнена. Много сте богати ти, африката и злобното балабанче, за другите не знам...

    18:43 20.04.2026

  • 74 шопо

    14 3 Отговор
    оди си там одека дойде

    18:43 20.04.2026

  • 75 Падение!

    15 3 Отговор
    23 861 като ти дарят по 80 стотинки - 19 хил. лева и 88 стотинки! Ще преживееш! И Павела не я мисля, но Тощко и Балабана са жив зян!

    18:44 20.04.2026

  • 76 Почти е вярно,

    5 9 Отговор
    аз съм 23 862-ят.
    Слави както винаги искрен до болка и точен.

    18:44 20.04.2026

  • 77 Кой

    24 2 Отговор

    До коментар #13 от "Нарцис като всички":

    Ооо,Тошко крещеше от трибуната : Къде е Джипко Бибитков, къде е Джипко Бибитков,веднага да се яви тук и пр." Е ,Бибитката се появи по късно за да се сглобят взаимно.Като не можаха да се чегъртат,поне да се вземат..

    18:44 20.04.2026

  • 78 Пфу

    22 2 Отговор
    Тоя що не се скрие някъде, където никой вече да не го гледа. Грозен тъпанар. Добре че оня никаквец Тошко, вече няма да ме дразни с педалската си визия.

    18:44 20.04.2026

  • 79 Атина Палада

    13 2 Отговор

    До коментар #58 от "ФК Наско Раев 2020":

    Като преброиш на изборите преди години,когато ги спечели ,колко са гласували и ще намериш точната цифра на о.пр.ост@че.ните.

    18:45 20.04.2026

  • 80 Факти:

    1 25 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо":

    ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
    връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
    министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.
    Но след, като никоя друга партия и коалиция не последва примера им в следващото НС и ИТН получаваше
    цялата си субсидия...

    Коментиран от #140

    18:45 20.04.2026

  • 81 Колко мъка има по света

    21 2 Отговор
    "По добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото." Гологлавият диванен ренегат решил, че с 23 000 стърчока ще диктува съдбата на останалите 6 407 000 нормални българи.

    Коментиран от #150

    18:47 20.04.2026

  • 82 ИТН малкото ДПС

    27 2 Отговор
    Сбогом тарикати. С колко се нагушихте?

    18:48 20.04.2026

  • 83 Пийпинг ТОМ

    23 2 Отговор
    Слави се целуна с Бойко и резултата е.....ИЗЧЕЗВАНЕ , стопяване , УНИЩОЖАВАНЕ , опозоряване !

    18:48 20.04.2026

  • 84 Фори

    18 2 Отговор
    Може да ги поздрави поименно! Не са много. Добре е че се отървахме от чалгаджиите.

    18:48 20.04.2026

  • 85 Хехе

    23 2 Отговор
    Чао самодоволна чалга. Омръзна ни да ви търпим простотиите, тошковците и балабаните. Пионка.

    18:49 20.04.2026

  • 86 Рептила

    19 3 Отговор
    Да благодари най-вече на комплексаря Тошко Африкански който ги занули и ни докара мъжа-баджанак на секретарката Деси. Литъл-биг мен!

    18:49 20.04.2026

  • 87 Смешко

    11 2 Отговор
    Е,той може и поименно да им благодари

    18:50 20.04.2026

  • 88 боклук

    14 2 Отговор
    Изфърча из Космоса без македонецо!

    18:50 20.04.2026

  • 89 Га че вие дето грачите

    4 17 Отговор
    по Слави, че бил чалгар сте безгрешни…
    Замълчете двуличници.

    Коментиран от #125

    18:51 20.04.2026

  • 90 Шиши

    20 2 Отговор
    им подаде и тези 23 861 гласа. Или са ги внесли от Пакистан за 500 кинта. Дори майките на Т. Африкански и Барабанков не гласуваха за Има Такова Начало…

    18:51 20.04.2026

  • 91 Къде е Тошко бизнесмена

    18 2 Отговор
    Да подскочи няколко пъти на квадрат? Това нагло педя човече.

    18:52 20.04.2026

  • 92 урко

    16 3 Отговор
    Всъщност приятелите на Чалгаря са много по-малко, не са 23 861. Тези които са се излъгали да гласуват за това чучело реално са гласували за всоите познати и роднини от листата му. В действителност се съмнявам , че даже и балерините от балета в шоуто му са гласували за ИТН

    18:53 20.04.2026

  • 93 Евала спиди

    15 2 Отговор
    Измамник видя ли народа как те и оня плужек африканския наказа?
    Е сега с оня кон Балабанов лижете си раните боклуцииииии

    18:55 20.04.2026

  • 94 Чалгара е паднал от скута на Боко и Шиши

    24 2 Отговор
    Чалгар какво се чудиш къде се намираш и защо гледате НС от вън. Хубаво е че си отивате лъжливи лицемери, бяхте се самозабравили.

    18:55 20.04.2026

  • 95 Истината:

    21 1 Отговор
    Тоя Тъп чалгар от Първи на изборите, сега е Последен в листата
    с едва 0.736%. Няма дори 1% и субсидия Дори Няма да Вземе!

    18:56 20.04.2026

  • 96 Гост

    17 1 Отговор
    Горкия, едно време на концерт събираше повече.

    18:56 20.04.2026

  • 97 Гост

    13 2 Отговор
    Ной Тошко ще ти ги докара до двама. Той и балабанката.

    18:57 20.04.2026

  • 98 Ццц

    10 1 Отговор
    Славчо, препилите на твойте песни в петък са 5 пъти повече от избирателите ти в неделя. Пък ти си прави сметката. Верно е, че ти идва самочувствие като гледаш на какви карикатури викат "политически елит" в цял ЕС та чак до Украйна, но все пак не е като да викаш айде ръцете горее.

    18:58 20.04.2026

  • 99 По-точно:

    24 2 Отговор

    До коментар #7 от "Финал":

    ТоА се прекръсти от 7/8 на 0.736%
    И 0.736% са му много на тоя Продажен чалгар!

    18:59 20.04.2026

  • 100 Един приятел

    24 2 Отговор
    Славчо, честито, много се радвам за вас, празнувам! Поздрави на шимпанзето и пуяка!

    18:59 20.04.2026

  • 101 Винету

    17 3 Отговор
    Поредния скалп в пояса на Винету. А как чагъркаха 2021. Скоро и Мунчо!

    Коментиран от #110

    19:01 20.04.2026

  • 102 Ууууууууууу

    7 2 Отговор
    Цибаа!

    19:02 20.04.2026

  • 103 си дзън

    24 2 Отговор
    Слави - главният опростачител на българите нанесе на БГ по-голяма вреда
    от всички кражби в последните 30 години.

    19:02 20.04.2026

  • 104 Тъжно е че този човек

    20 2 Отговор
    Преди будеше надежда и възхищение в хората а ще свърши будейки само безразличие и съжаление

    19:02 20.04.2026

  • 105 Дрогата

    11 2 Отговор

    До коментар #63 от "Гост":

    имал 23 861 баджанаци, хахахах

    19:03 20.04.2026

  • 106 Имаше такъв народ,

    13 0 Отговор
    ама вече де го тоя народ?

    19:06 20.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Директно:

    17 2 Отговор
    Изложи се, бе! Сбогом!!!

    19:07 20.04.2026

  • 109 Гост

    10 2 Отговор
    ,,ТОВА,, си прави майтап с хората...
    УЖАС БЕЗКРАЕН

    19:08 20.04.2026

  • 110 Ташунко Сапа

    9 1 Отговор

    До коментар #101 от "Винету":

    Винаги, ще се намери бледолик! Да ти вземе скалпа.

    19:08 20.04.2026

  • 111 Фикри

    17 0 Отговор
    Човек, два пъти повече са гласували, че не подкрепят никого. Това вашето е грандиозен провал

    19:09 20.04.2026

  • 112 СЛАВЧО

    20 2 Отговор
    ТИ ИЗЛЪГА И ЗАГУБИ 300-400 000 ПРИЯТЕЛИ КОИТО БЯХА ТИ ПОВЯРВАЛИ!!
    ЧЕ НЯМА И СУБСИДИЙКИ 0.7%,,,,,

    19:12 20.04.2026

  • 113 Има такива нещастници

    14 2 Отговор
    Диван диван ще тъне в забрава и собствената си тъпотия.

    19:14 20.04.2026

  • 114 Иван

    15 2 Отговор
    Хи, хи, хи - 23 861 "приятели" ........?!
    Това са 23 861 тъпи чалгари

    19:16 20.04.2026

  • 115 пенсионер

    20 2 Отговор
    Ти си само един клоун и нищо повече.Чудя се как успя да заблудиш цяла една България с клоунските си изпълнения. Позор!

    19:22 20.04.2026

  • 116 Медицивски преглед

    7 4 Отговор
    тези 23 861 фенове на просташката чалга на сакатия от Учиндол, всъщност много от тях са купени от Прасето, спешно да се явят при простак Хаджи Тошко Африкански! Ще им взема "семенна течност", за да знае кой от тях е ходил в Петрохан!

    19:26 20.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 под вода

    8 1 Отговор
    лап-ай под вода без да вадиш мехурчета

    19:29 20.04.2026

  • 119 Бързо!

    7 2 Отговор
    Бързо отваряйте всички врати и прозорци да се проветри ! Мумията на дивана се размърда и смърди ужасно на леш!

    19:31 20.04.2026

  • 120 РАШКО

    6 1 Отговор
    Стърчиш ти като буй ама потънал!

    19:33 20.04.2026

  • 121 Гарга Сарис

    5 1 Отговор
    Мерси! Тя и маке ти ми благодари! Мнооого е доволна!

    19:35 20.04.2026

  • 122 Тъпо нагло парче

    19 1 Отговор
    Гледах го при Карбовски. Преди плещеше че народът бил "суверен", а при Карбовски разправяше че подкрепил еврото защото така бил решил ТОЙ, без да пита "суверена". И за нищо не съжалявал че е предал избирателите си! Умствено късоглед, отричаш всякаква вина, и най добре да не се занимава с политика!!!

    19:38 20.04.2026

  • 123 Има такива шебеци

    13 2 Отговор
    Търсят се чалгопитеци за бране на череши -500 евро на месец и един банан на ден. Тошко и балабанката направо да идват.

    19:41 20.04.2026

  • 124 Приятел

    15 2 Отговор
    След четири години на следващите избори ще разбереш че са ти останали 29-30 на който да благодариш

    19:43 20.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Ник

    21 2 Отговор
    Точната бройка на идиотите в България. Пази Боже някой от тях дя е окало вас. А онова джудже с 500 долара тепърва ще пати. Много

    19:49 20.04.2026

  • 127 Безпорно добре си служиш с думите

    18 2 Отговор
    Но когато останеш сам с себе си вкъщи и в мислите ти, какво наистина изплува първо,най-отгоре?!…”Как се прецаках!”ПРЕЦАКАХ!От толкова обчан ,до толкова мразен!

    19:49 20.04.2026

  • 128 Кнопки

    12 2 Отговор
    А леле ! Този шут луд!

    19:49 20.04.2026

  • 129 Съдбата на патериците

    21 2 Отговор
    Всички патерици на ГЕРБ, са завършили в канавката - Воля, Патриоти, АБВ, РЗС , сега ИТН и много други.

    19:52 20.04.2026

  • 130 Дзак

    8 1 Отговор
    Един - двама!

    19:52 20.04.2026

  • 131 Хм Хм

    21 1 Отговор
    Този си беше повярвал доста.
    А сега какво стана? Намрази го народът. Ще се приключи и с телевизията му. Подозирам, че и на концертите му няма кой да отиде. Но сам си е виновен. Ако беше се оттеглил с чест след зулуските си приказки, може би нямаше да загуби всичко. Но алчността е непреодолима сила.

    19:53 20.04.2026

  • 132 боико борисоф

    11 1 Отговор
    няма ви вече продажници на другите избори само 23 гласа на вашти роднини ако имате такива

    20:00 20.04.2026

  • 133 Щял да подава оставка.

    2 1 Отговор
    Достойна постъпка от негова страна

    20:03 20.04.2026

  • 134 Има Такива Негодници!

    15 1 Отговор
    Чалгар гнусен!

    20:08 20.04.2026

  • 135 Имаш приятели???

    3 3 Отговор
    Жалко, че гейбачеви не са в НС. Сега шоуто ще продължат фашизоидите, на които им "вдигнаха" с малко процентите да влязат в НС. Пак ке има крясъци и трясъци и лизане на дирник муньов

    20:09 20.04.2026

  • 136 Онзи

    17 1 Отговор
    По добре си виж хората в листите, Славчо.
    Онези , дет плюят срещу младите медицински кадри или тез , дето са постоянно по нощните клубове, не са от народа.

    20:11 20.04.2026

  • 137 По злее е

    18 1 Отговор

    До коментар #7 от "Финал":

    Волен е къде-къде му ,,води по точки"...Успя доори на стари години млада жена да си вземе и създаде...дете,а тоя....не ми се говори...остана си прикован към дивана,с умрелият си ,,питонь у панталонья" с чийто размери все се хвалеше от екрана пред ...млади и стари...застана за срам...отвращение и забрава и с Тату си....,,След мен е...Ада"...
    Учиндолският тъпанар...опростачил цяло поколение млади хора,без да е създал дори едно...човече!
    И Слава Богу!

    20:11 20.04.2026

  • 138 Мнение

    21 1 Отговор
    Разбрахте сега колко ви мразят хората.

    20:15 20.04.2026

  • 139 Глупак

    15 0 Отговор
    Глупак съм и аз,че два пъри гласувах за теб….Предател и мижитурка си

    20:15 20.04.2026

  • 140 Мнение

    20 1 Отговор

    До коментар #80 от "Факти:":

    Вие се подиграхте се хората и се гаврихте в парламента с тях. А сега ние вие разкарахме.

    20:17 20.04.2026

  • 141 Падението

    18 1 Отговор
    На този човек няма дъно.

    20:18 20.04.2026

  • 142 Здрасти,

    12 1 Отговор
    титане на аутсайдърите!

    20:18 20.04.2026

  • 143 1102

    17 1 Отговор
    Закриваш 7/8 ТВ! Оркестъра те напуска! Тошко пак започва ръкопашен бой що я нема момата! Балабан отива общак на строежите що никой не го ще никъде и те така!

    Коментиран от #181

    20:27 20.04.2026

  • 144 Яяяяя

    18 1 Отговор
    Най-после и чалгата ще си ходи. А Тошко африкански да си вземе лекар от чужбина за 500 лева.

    20:35 20.04.2026

  • 145 Димитър

    12 1 Отговор
    Славе пиле ти отдавна вече не стърчиш а си в поза за шомполиране

    20:37 20.04.2026

  • 146 анонимен

    11 1 Отговор
    Ех Слави, ти приятели нямаш отдавна. Тези 23 хиляди са интересчии. Спечели симпатии като организира подписката за референдум и после о.ра нещата.

    20:39 20.04.2026

  • 147 Златорогъ

    14 1 Отговор
    Лека и пръст на чалгата. Сбогом!!!

    20:40 20.04.2026

  • 148 Дика

    12 1 Отговор
    Пореден нескопосан опит за оригиналничене.

    20:43 20.04.2026

  • 149 Шаран БГ

    9 1 Отговор
    Добре, че на може да преброи тези, които го плюят ! Ще се обеси – ако има поне грам съвест !!
    До тук – достатъчно простотии преглътнахме. Все още имало 24 хиляди заблудени хорица или пък вярвали ,че ще могат да се облажат някакси.........

    Коментиран от #178

    20:47 20.04.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Трайчо

    5 3 Отговор
    Айде пак в мазето на Левски Г! Е някои и в енергото!

    20:52 20.04.2026

  • 152 Тити

    12 2 Отговор
    Най после този боклук няма да в в парламента.

    20:55 20.04.2026

  • 153 Съдбата

    6 2 Отговор
    На старите работнички на шиши и буци е такава.
    бкп - 3
    и. тн 0.7
    Защо са изненадани, обаче ? Някой психиатър да обясни съсъоянието им.

    20:55 20.04.2026

  • 154 Славице

    7 2 Отговор
    Какво ти дреме, остават ти макс 2 г живот? Тошо Африкански е търговец на ток

    20:56 20.04.2026

  • 155 Тошко Африкански

    11 2 Отговор
    Славчо какво направи Славчо.Заради теб се простих с тлъстата си депутатска заплата, депутатското кюфте и куп привилегии. Сега пак трябва да работя в твоята кабеларка за жълти монети.

    20:59 20.04.2026

  • 156 Сбогом, Зулус!

    11 2 Отговор
    Сбогом, зулусе!

    21:00 20.04.2026

  • 157 язовец

    12 2 Отговор
    Партия ИТН е вече на политическото гробище. Възкръсване за тях повече никога няма да има.

    21:01 20.04.2026

  • 158 3333

    11 0 Отговор
    Балабанката пак ли ще става репортер ,като по врвме на ковида?

    21:02 20.04.2026

  • 159 ПО ВАЖНОТО Е ЧЕ ИМАШ МНООООГОО

    9 1 Отговор
    НЕПРИЯТЕЛИ
    ....

    21:05 20.04.2026

  • 160 ИТН са „маргинална формация"

    10 2 Отговор
    Няма по-големи простаци и олиго...ни от тези от ИТН!

    21:37 20.04.2026

  • 161 Тодорово

    9 2 Отговор
    Когато се въртиш,като фурнаджийка лопата и раздаваш акъл от своя диван и се вживяваш ,все едно си последна инстанция,животът те наказва за високомерието и презрението

    21:40 20.04.2026

  • 162 Тома

    12 1 Отговор
    Боли ли славуца много ли боли

    21:42 20.04.2026

  • 163 мЪймYнЪтЪ ПетроханчY БалабанYв

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Масаев":

    МЕЧ на другаря Радостин Василев дето тръгна от ИТН-то = 104 506 , а чалгаропитек0Т масаин Слафч0 = 23 861! Какво става тука БЕ???

    21:48 20.04.2026

  • 164 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    7 2 Отговор
    тъп ата славунда!

    22:00 20.04.2026

  • 165 да да

    0 1 Отговор
    Може да го пиемеш .....

    22:01 20.04.2026

  • 166 славке

    5 1 Отговор
    кога ще започвате да чегъркате бойко и шиши както обещахте???

    22:02 20.04.2026

  • 167 Рогулят

    2 3 Отговор
    Станислав Трифонов ще остане в душите и сърцата на милиони българи с високата си артистична култура. Незабравимите му педавания са от световно ниво. Бог да му прости. Вечна му памет. От опечалените му фенове с дълбоки съболезнования.

    22:02 20.04.2026

  • 168 слави

    6 2 Отговор
    да на направи един концерт сега за да го утрепат хората с камъни!

    22:02 20.04.2026

  • 169 от чалгари

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Най-неадекватните "политици"":

    какво очаквате???

    22:04 20.04.2026

  • 170 браво на българите!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Няма такъв резил":

    ако тия отпадъци пак бяха взели субсидия това щеше да означава че IQ-то на населението е в минус безкрайност!!!

    22:05 20.04.2026

  • 171 7/8

    4 1 Отговор
    Интересно ми е колко хора са абонирани за телевизията му, ако това им е резултатът.

    22:10 20.04.2026

  • 172 ИТН са лицемери без Морал!

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Звездоброец":

    Чалгарски чи.ки.дж.ии и простаци.

    22:13 20.04.2026

  • 173 Член

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не са ти приятели....":

    На комися дава гласа си за ИТН, а плаща държавата. Дали това е приятел?

    22:25 20.04.2026

  • 174 Луд

    6 4 Отговор
    23 861 последните чалгари

    Коментиран от #180

    22:27 20.04.2026

  • 175 Цвете

    3 2 Отговор
    НЕ Е ЧУДНО НИЩО. НЕМОЖЕ ОТ ДИВАНА ДА СЕ ХИЛИШ И ПОДИГРАВАШ МАСА ДЕПУТАТИТЕ В МИНАЛОТО. ЖИВОТА Е КРЪГОВРАТ.КОГАТО ТЕ ЦЕНЯХА ,ТРЯБВАШЕ ДА СИ ОСТАНЕШ В ШОУТО. КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА. ТОШКО ДА СИ ГЛЕДА СТАРИ ПАРЛАМЕНТАРНИ БРЪТВЕЖИ И ДА СИ СПОМНИ КАКВИ ГЛУПОСТИ ГОВОРЕШЕ ПО МИКРОФОНА ВЪВ ВРЪЗКА С УБИТИТЕ НА ПЕТРОХАН. 😠👎🎃🐷🤔

    22:30 20.04.2026

  • 176 Васко

    3 2 Отговор
    Да, загубиха с малко но се надяваме да е завинаги!

    22:33 20.04.2026

  • 177 Цвете

    4 3 Отговор
    НЕ Е ЧУДНО НИЩО. НЕМОЖЕ ОТ ДИВАНА ДА СЕ ХИЛИШ И ПОДИГРАВАШ МАСА ДЕПУТАТИТЕ В МИНАЛОТО. ЖИВОТА Е КРЪГОВРАТ.КОГАТО ТЕ ЦЕНЯХА ,ТРЯБВАШЕ ДА СИ ОСТАНЕШ В ШОУТО. КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА. ТОШКО ДА СИ ГЛЕДА СТАРИ ПАРЛАМЕНТАРНИ БРЪТВЕЖИ И ДА СИ СПОМНИ КАКВИ ГЛУПОСТИ ГОВОРЕШЕ ПО МИКРОФОНА ВЪВ ВРЪЗКА С УБИТИТЕ НА ПЕТРОХАН. 😠👎🎃🐷🤔

    22:37 20.04.2026

    22:37 20.04.2026

  • 178 Трите трола ли 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #149 от "Шаран БГ":

    Лесно се броят!

    23:12 20.04.2026

  • 179 О педофилът

    6 3 Отговор
    се появи с отвратителната си физиономия. И оставате без субсидия. Каква хубава новина. За нищо не ставате. Изгаврихте
    се с паметта на едно светли личности, които пазеха природата и обучаваха на рейнджърство млади хора. Бяха убити от мафията, защото са засекли нещо отвратително. А изляхте и цялата си помия върху демократичната общност. Но бяхте наказани от гражданите. На бунището си и няма връщане!

    23:50 20.04.2026

  • 180 2 вагона верни фенове

    2 3 Отговор

    До коментар #174 от "Луд":

    Мъкаааааааааааааааааа!!! А бяха времена когато събираше по 70К на стадиона..

    23:57 20.04.2026

  • 181 воин на Апокалипсиса

    4 1 Отговор

    До коментар #143 от "1102":

    Какви времена само ,а? Някога 2,5 млн.гласуваха на референдума му ,а каква стана тя?

    00:01 21.04.2026

  • 182 Мата Хари

    4 2 Отговор
    Къде си бе, зулус? Кажи за педофилите. Айде в канала. ...изпратете ни без плач момичета. Забравете даже наште имена

    00:03 21.04.2026

  • 183 Е няма такъв кеф

    6 1 Отговор
    Под 1%. Ха ха ха. Бъдете живи и здрави

    00:04 21.04.2026

  • 184 Абе зулус

    4 1 Отговор
    Ти памниш ли какво каза: така убива мафията. Що се промени? Ето затова имаш под 1%. Поздрави Тошко и балабанчо

    00:07 21.04.2026

  • 185 27 секунди

    5 1 Отговор
    Къде е Палава митова? Африкански? Балабанчо?

    00:11 21.04.2026

  • 186 Герп боклуци

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Къде":

    Даже и родата му не егласувала за него

    00:29 21.04.2026

  • 187 Толкова

    0 1 Отговор
    е бройката на големите идЕотЕ в бегето!

    Коментиран от #188

    04:07 21.04.2026

  • 188 Толкова е бройката

    0 0 Отговор

    До коментар #187 от "Толкова":

    на достойните хора, а не на продадените отпадъци.

    04:20 21.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове