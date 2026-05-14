Слави Трифонов загуби делото срещу Кирил Петков

14 Май, 2026 10:51

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ИТН Слави Трифонов окончателно загуби съдебния спор срещу бившия съпредседател на ПП Кирил Петков по дело за обида и клевета на стойност 50 000 лева. Върховният касационен съд е отказал да допусне казуса до ново разглеждане, с което на практика потвърждава решението на Софийския апелативен съд, съобщи в. "Сега".

Спорът между двамата политици започна след изказвания на Петков от 13 юни 2022 година. Тогава, в контекста на напускането на ИТН от управляващата коалиция, той използва определения като „задкулисие“, „мафия“, „задкулисни играчи“ и „завладяна държава“, които според Трифонов уронвали престижа и доброто му име.

Апелативният съд обаче приема, че думите на Петков представляват политическа оценка и лично мнение, а не конкретни фактически твърдения, които могат да бъдат квалифицирани като клевета. Магистратите отбелязват още, че терминът „задкулисие“ отдавна е навлязъл в публичния и политически речник и често се използва без ясно и конкретно съдържание.

Според съда голяма част от изразите дори не са били насочени директно към личността на Трифонов, а останалите попадат в рамките на допустимата критика към публични фигури. В мотивите си магистратите подчертават, че политиците трябва да проявяват по-висока степен на търпимост към обществен и политически натиск, тъй като дейността им е обект на засилен обществен интерес.

След решението на апелативната инстанция Трифонов е поискал делото да стигне до Върховния касационен съд, като защитата му е поставила 16 въпроса, свързани с тълкуването на закона и съдебната практика. ВКС обаче е преценил, че липсват основания за касационно обжалване и не са налице сериозни нарушения или очевидна неправилност в постановения съдебен акт.


  • 1 Даааааа

    80 12 Отговор
    Спорът между двамата политици...,...
    Какви политици са това......

    10:54 14.05.2026

  • 2 от къдя на къдя, бе

    61 44 Отговор
    Не вярвах, че има по-пpocт от киро!

    Коментиран от #74

    10:56 14.05.2026

  • 3 Трол

    56 13 Отговор
    По същата логика и онези, които наричат петроханците секта, не могат да бъдат осъдени.

    Коментиран от #25, #48

    10:58 14.05.2026

  • 4 истината

    54 40 Отговор
    Справедливостта възтържествува.

    10:58 14.05.2026

  • 5 Хвани единия

    63 16 Отговор
    Удари другия

    10:58 14.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 истината

    70 51 Отговор
    Петков е достоен политик и най добре да се върне в ПП, а Славчо е едно чалгарче

    Коментиран от #15, #26, #51

    11:01 14.05.2026

  • 8 Коста

    45 19 Отговор
    Егати смотания съд! Можеш да говориш какви ли не глупости публично по адрес на друг но съда казва, че били лична преценка. Ми какво да е? Трябва да го прочете публично и друг да се е подписал ли? Тогава ще е чуждо мнение. Тоест клевета НЕ съществува, за някои хора. По тъпи и корумпирани съдии от българските няма! Това е личното ми мнение!

    11:02 14.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само да напомня

    42 24 Отговор
    ВКС отдавна е превзет от сoроcнятa. Винаги отказват да разглеждат дела в ущърб на американски хрантутници и интереси.

    Иначе какъвто Чалгаря, такова и Про100то - нациланлни предатели и безродници.

    11:05 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дориана

    55 14 Отговор
    Много ясно физически и финансов срив съпътстват Слави Трифанов. Абсолютно вредни бяха ИТН за цялото българско общество и си получеха заслуженото. Същото се отнася и за Тошо Йорданов и Балабанов. Наглост, арогантност съчетана с дебело его , жажда за власт и облагодетелстване на гърба на народа това е кратката характеристика за тях. Приключиха вече са на дъното.

    Коментиран от #28

    11:07 14.05.2026

  • 15 ТИР

    21 23 Отговор

    До коментар #7 от "истината":

    Петков дойде с лъжа за гражданство а единствено нормално поведение за един ППеец е че обара Лена ...

    11:08 14.05.2026

  • 16 Т Живков

    20 12 Отговор
    Смъртт на итънарите!

    11:08 14.05.2026

  • 17 Фен

    17 17 Отговор
    Кирчо, на Радев пуделчето той...

    11:09 14.05.2026

  • 18 Исторически парк

    41 8 Отговор
    Славуца е бит пес

    11:09 14.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ХА ХА ХА ХА

    31 7 Отговор
    ЧАЛГАР С МИЛИОНИ Е КАТО ЛУД С КАРТЕЧНИЦА.

    Коментиран от #53

    11:11 14.05.2026

  • 23 Туй сега 50 000

    29 7 Отговор
    много ли е, малко ли е? Как бе, Славчо, я определи таз цена за наранената си плешива душица?

    11:11 14.05.2026

  • 24 Поредното потвърждение

    10 21 Отговор
    за мафията зад ПП и ДБ, овладяната държава и институции до най високото ниво съда!

    Коментиран от #76

    11:11 14.05.2026

  • 25 Ами не

    9 17 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Защото е факт сектата на Петрохан и замесените от ПП и ДБ, ходили там многократно!

    11:13 14.05.2026

  • 26 Хахахаха

    7 15 Отговор

    До коментар #7 от "истината":

    Да кажеш достоен на един жалък лъжец като кирил петков, явно имаш сериозна липса на ценностна система! 😄

    11:14 14.05.2026

  • 27 факт

    20 2 Отговор
    Животът е игра, в която на всеки от нас се дават шансове за успех - на едни по-малко, на други повече. На Слави съдбата му даде шанс да бъде обичан изпълнител, народът му се довери и му даде шанс да управлява, но той провали всичките си шансове, защото играеше непочтено. Когато в тази игра, наречена живот, играеш непочтено, поддадеш се на алчността си и се самозабравиш, неизбежно следва тотална катастрофа. Слави се оказа алчен, самозабравен, властолюбив, самолюбив и егоцентричен човек, който съвсем заслужено се превърна в едно от най-мразените лица в държавата ни. Животът му е като басня, поуката от нея всеки може да си направи сам.

    Коментиран от #31, #34, #35, #38, #40, #43

    11:15 14.05.2026

  • 28 Вредни бяха

    5 13 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    за мафията зад ПП и ДБ, че им вадеха лъжите и кирливите ризи!

    Коментиран от #29

    11:16 14.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    8 3 Отговор
    То и съда е една завладяна, задкулисна мафия.

    11:18 14.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 питащ

    22 2 Отговор
    Кога в телевизия 7/8 и Шоуто на Славчо ще видим скеч с маймун Тошко и партия 0,7 ?

    Коментиран от #41

    11:20 14.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Това

    6 2 Отговор
    Е ужасно 4 год.тия лапачи на народна пара не могат да отсъдят,а чалгаря и Лена да го осъди

    11:21 14.05.2026

  • 37 пресолена

    2 9 Отговор
    няма български съд който да осъди ппдб. съдът е техен.

    11:21 14.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хъхъ

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "питащ":

    Нямат подходящ актъор с ръст 1.45, пърхотна коса и жълти зъби.

    11:23 14.05.2026

  • 42 баба Вуна

    18 3 Отговор
    Славчо влезе в парламента да прокарвал шестте точки от референдума, ама за 6 години не прокара нито една. Щеше да изчегъртва ГЕРБ, а приключи като тяхна патерица. Сбогом.

    11:25 14.05.2026

  • 43 Тема.та е за овладеният съд

    3 11 Отговор

    До коментар #27 от "факт":

    Само тро-лей на ПП и ДБ драска личностни лъжи и обиди.

    11:25 14.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Точно така

    4 8 Отговор

    До коментар #44 от "Трай бе оръф( ляк":

    Заради такива като теб има лъжци, крадци и проекти на мафията като ПП и ДБ!

    11:26 14.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Георги

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    терминът „петроханци “ не отдавна навлязъл в публичния и политически речник и често използван без ясно и конкретно съдържание. Виж ПП-расти е !

    11:27 14.05.2026

  • 49 Вълк единак

    10 3 Отговор
    Слави к.... на Борисов

    11:27 14.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Копи пейст. Перфектно мнение!

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "до 8 - и":

    Егати смотания съд! Можеш да говориш какви ли не глупости публично по адрес на друг но съда казва, че били лична преценка. Ми какво да е? Трябва да го прочете публично и друг да се е подписал ли? Тогава ще е чуждо мнение. Тоест клевета НЕ съществува, за някои хора. По тъпи и корумпирани съдии от българските няма! Това е личното ми мнение!

    11:30 14.05.2026

  • 53 Чарли

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "ХА ХА ХА ХА":

    Не се знае дали има милиони.Да не се окаже,че е работил за други.Слави от самото начало когато продаваше мартеници в подлеза на ЦУМ до момента когато му дръпнаха килимчето изпод краката е проект.Дори го разболяха за да се отърват от него "цивилизовано".

    11:31 14.05.2026

  • 54 Корумпирана държава

    1 5 Отговор
    Мафията е овладяла и съда и оправдава лъжи на слугите и като кирил петков и ПП и ДБ!

    11:33 14.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Факти

    11 4 Отговор
    Кирил Петков е най-добрият премиер в модерната история на България. Той спаси Украйна с критични доставки на муниции и гориво в първите месеци на войната. Арестува Мутрата на републиката - макар и символично, никой не беше проявявал подобна смелост. Изгони 80 руски агенти от България. Изгони мафията от Капитан Андреево - най-голямата сухопътна граница на ЕС. Спря най-голямото кранче на мафията - далаверите с пътни строежи. Форсира и завърши интерконектора с Гърция, който мафията бавеше 3 години. Всичко това Кирил Петков го свърши само за 7 месеца със само 67 депутати. Смятайте какво щеше да направи ако имаше пълно мнозинство и цял мандат. За жалост българският народ е глупав и пропусна златен шанс да си оправи държавата. Хората не дадоха нужната подкрепа на Кирил Петков и мафията го смачка. Втори като него скоро няма да се появи. Човек хем с чисти намерения, хем със знания, хем със смелост и воля да се бори с мафията. Това е рядко явление като бяла лястовица, но Ганьо я изгони щото му идва "много различна".

    Коментиран от #59, #60, #61

    11:46 14.05.2026

  • 58 чико

    6 0 Отговор
    Този игра ролята на мумията в едноименния филм

    11:47 14.05.2026

  • 59 Точно

    11 1 Отговор

    До коментар #57 от "Факти":

    Кирил Петков е пълен антипод на мутренския славей.

    11:51 14.05.2026

  • 60 Да хвалиш

    1 9 Отговор

    До коментар #57 от "Факти":

    едно пропаднало лъжещо нищожество, слуга на мафията като кирил петков, значи имаш сериозна липса на ценностна система! Същата тази мафия сега овладяла и съда!

    Коментиран от #64

    11:52 14.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Чалга мумията отвсякъде е смачкана

    8 1 Отговор
    На изборите се показа колко е мразен с 4 пъти по нисък резултат дори от МЕЧ и Величие. Всеки го проклина ,подиграва и желае да приключи в адски мъки. Не може да си покаже носа навън защото ще го убият я д камъни я с тояги. Няма по гнусни ,долни и ненавиждани от бившите чалгари от ИТН - Имаше такива несретници. Края им е прокобен и да служи за пример как приключват едни мерзки същества ,най гнусните отпадъци в Република България.

    11:53 14.05.2026

  • 63 Гоя

    3 1 Отговор
    Ако са владеели държавата, как изпаднаха от събранието?

    11:53 14.05.2026

  • 64 Факти

    11 1 Отговор

    До коментар #60 от "Да хвалиш":

    Слуга на мафията е Слави, който свали Кирил Петков след само 7 месеца заради Капитан Андреево.

    Коментиран от #66

    11:54 14.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Мафията зад ПП и ДБ

    3 10 Отговор

    До коментар #64 от "Факти":

    я виждаме всички. И ти си нейно дело и жалкият лъжец кирил петков и проекта им ПП и ДБ обгърнат от лъжи, схеми, секти.

    Коментиран от #67, #73

    11:56 14.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 63 - и Гоя дето трудно схваща

    7 2 Отговор
    Чалгарите изпаднаха от Парламента, и въобще от българския политически живот, защото ГИ ИЗХВЪРЛИ целокупният български народ бе, глупа в Гоя! Целокупният български народ, с огромната си омраза и презрение към чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество, я изхвърли и тя вече е на бунището! Не усещаш ли вонята, която се носи от маймун - простак Хаджи Тошко Африкански и клептомана Балбана джебчията?

    11:59 14.05.2026

  • 69 Иван

    7 4 Отговор
    Политически трупове не коментирам. Също и нискочели драскачи срещу ПП

    11:59 14.05.2026

  • 70 Ето го

    4 6 Отговор

    До коментар #67 от "Скачай у нужнико бе въшлю 😀":

    Типичен деградирал индивид, ползван от мафията зад ПП и ДБ за лъжи и пошлост!

    12:00 14.05.2026

  • 71 ккк

    4 0 Отговор
    как се напише нещо за Пееф и яко трият да у...дано

    12:03 14.05.2026

  • 72 ха ха ха

    2 1 Отговор
    абеФакти колкоприбирате отцъкания по мишката иотпасквилите коитотолерирате като гледатрекламите нестебалами оставигида си пишат налипадатпарички

    12:04 14.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "от къдя на къдя, бе":

    Има... това си ти!

    12:11 14.05.2026

  • 75 Кирцата е мъж

    6 1 Отговор
    А славуца зулус

    12:16 14.05.2026

  • 76 Хайде, хайде,

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Поредното потвърждение":

    много бързо забравихте герберското управление и далаверите(и до ден днешен!) на дебелия! Все едно че цяла една крадлива мафиотска епоха я няма! Много удобно така бе!

    Коментиран от #77

    12:20 14.05.2026

  • 77 Мафията зад ПП и ДБ

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "Хайде, хайде,":

    се оказа по вредна, нагла и лъжлива!

    12:22 14.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Джак Спароу

    2 2 Отговор
    Славчо не е о прооост, само е 0,78% умен.
    Петрохан завинаги🛩️🚀🚀

    12:26 14.05.2026

  • 80 Чума

    4 1 Отговор
    На всичко отгоре, Петков е млад, красив, потентен, образован, с брада на възрожденец от епохата на Неофит Бозвели, а за другия ай да не казвам, че ще ме глобят! И с право! Живи мощи! Едно вредно Нищо и то минало!

    12:27 14.05.2026

  • 81 Фори

    8 1 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия! А Тошко е недуразумение!

    12:30 14.05.2026

  • 82 Защо?

    5 1 Отговор
    Защо триете коментари срещу сакатия Славуц от Учиндол, който опростачи три поколения българи с просташкото си и порнографско предаваен, а оставяте всички, които по най-грозен начин обиждат лидерите на ПП и по-точно Кирил Петков? Толкова ли ви е скъп на сърцето този селяндур от Учиндол, когото целокупният български народ изхвърли не само от парламента, ами въобще от политическата картина на Бългаиря? Лъжа ли е, че от просташкия, циничен, мръсен и каруцарски език на Хаджи Тошко Африкански цялата зала смърдеше на чалгарска простащина и трябваше да се отварят прозорците, за да се порветрява? Лъжа ли е, че когато "Има Такива Наглеци" бяха първи на едни избори, Славуц сакатият предложи за премиер лъжец и измамник?! Лъжеше, че е бизнесмен, ама се оказа продавач на шнорхели! Лъжеше, че е азвършил университет във Виена, ама се оказа, че е влизал в енго само да ползва тоалетната? Хайде, холам!

    12:49 14.05.2026

  • 83 На Дедо

    2 1 Отговор
    Сега Мустакеса Парапетова?! Няма! Да се тревожи, за издръжката на детето. Бащата /Кирчо ПИЦАТА /, осигури КЕША. Демек, издръжката.

    12:50 14.05.2026

  • 84 до 81 - и Фори

    5 1 Отговор
    КОЙ Тошко е "недоразумение" бе, брато? Да не би да имаш предвид онзи ямболски селяндур с много мръсния, циничен, отвратителен и просташки език, от който би сиха се засрамили всички цигани-каруцари в Бългаиря? Ако става дума за маймун Хаджи Африкански, той не е "недоразумение" бе, брато! ТОЙ е бедствие! ТОЙ е повече от простак бе, брато! ТОЙ е чиста проба боклук и се върна обратно на бунището, къдито винаги му е било мястото!

    Коментиран от #90

    12:54 14.05.2026

  • 85 83 - и чалгар

    2 2 Отговор
    Никой ли досегаа не ти е казал, че си простак бе, нищожество дсолно, мръснои грозно?! И не само простак, ти си отвратителен простак, мястото ти е в "Има Такива Негодници"! Бягай да избършешщ з.....а на учиндолското нищожество Славуц Дългия !

    12:57 14.05.2026

  • 86 Браво на Кирчо!

    3 2 Отговор
    Кирчо постави до стената Учиндолския селски тарикат и това предизвиква радост у всеки честен българин.Така Учиндолският "интелектуалец" и клакьор на комунизма си получи заслуженото. читател

    Коментиран от #87

    13:02 14.05.2026

  • 87 Мафията зад ПП и ДБ

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Браво на Кирчо!":

    е овладяла и съда! Оправда лъжливото нищожество кирил петков, вместо да го осъди за клевети.

    Коментиран от #89

    13:14 14.05.2026

  • 88 защо

    1 1 Отговор
    Учиндолския може да е всякакъв, но "личното мнение", щом не е "конкретни фактически твърдения" ... , някой може ли да каже какво е?
    Живи и здрави да са съдиите. И да си ги харчат.

    13:20 14.05.2026

  • 89 На Дедо

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "Мафията зад ПП и ДБ":

    Татко Петко и сенсея!!!

    13:20 14.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Горски

    2 0 Отговор
    Инвалида от Учиндол (физически и музикален такъв) сега 1 месец ще се пени от Дивана ежедневно. колко нечестен е българския съд. Г-н 1%. За съжаление, страшно падение на Слави. От обичан и уважаван шоумен и музикант се превърна в омразен и ненавиждан персонаж. Той зулуса е ясен. Дайте някоя клюка за тошко и балабанката ,че ни доскуча без тях. Такива "национални герои" а как безславно изчезнаха. Чалгаря заслужва всичко което ни сътвори с бандата си безродни продажници да му се върне 100 кратно. Горкичкия Слави ... напоследък само на загуби му върви. Защо ли не си остана просто телевизионен водещ и продуцент и да си щрака с пръсти? Както е тръгнало да не видим по нкое време и Слави в някоя градинка в "безпомощно състояние". То май като изпаднат от парламента и всички така свършват.

    17:35 14.05.2026

  • 94 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    И партийните субсидии спрени и лептата от Дебелян спряна и сега ще трябва да плаща разноските по делото. Съвсем я окъса мумията!

    17:43 14.05.2026

