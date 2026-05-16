Освободиха под гаранция от 1000 евро доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

Софийската районна прокуратура е освободила срещу парична гаранция от 1000 евро доставчика на храна, задържан след спор с депутата Ивайло Мирчев, потвърдиха от Софийската районна прокуратура, съобщава NOVA.

Срещу мъжа е повдигнато обвинение за нанасяне на лека телесна повреда, извършена по хулигански подбуди.

Държавното обвинение е преценило, че няма основание за искане на постоянен арест.

Случаят е от четвъртък, в столичния квартал „Лозенец“, когато между двамата е възникнал конфликт на пътя, след като автомобил е препречил движението. По данни от разследването напрежението е ескалирало, като куриерът е посегнал на депутата, а при опит на Мирчев да спре ситуацията до пристигане на полицията, почти е бил качен върху капака на автомобила.

Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого – това заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България" по повод инцидента.

"Снощи, малко след 21:00 ч. прибирах детето от екскурзия и пред вкъщи по единствения път, по който мога да мина до гаража си, мъж беше запушил с кола улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам откъде да мина. Той отказа. Аз извадих телефона си, за да го снимам. Това вероятно го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Замахна, но само се приплъзна по лявата ми буза", разказа Мирчев.

Той обясни, че веднага е звъннал на 112, тъй като мъжът е бил "във видимо странно състояние".