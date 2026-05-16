Освободиха под гаранция от 1000 евро доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

Софийската районна прокуратура е освободила срещу парична гаранция от 1000 евро доставчика на храна, задържан след спор с депутата Ивайло Мирчев, потвърдиха от Софийската районна прокуратура, съобщава NOVA.
Срещу мъжа е повдигнато обвинение за нанасяне на лека телесна повреда, извършена по хулигански подбуди.
Държавното обвинение е преценило, че няма основание за искане на постоянен арест.
Случаят е от четвъртък, в столичния квартал „Лозенец“, когато между двамата е възникнал конфликт на пътя, след като автомобил е препречил движението. По данни от разследването напрежението е ескалирало, като куриерът е посегнал на депутата, а при опит на Мирчев да спре ситуацията до пристигане на полицията, почти е бил качен върху капака на автомобила.
Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого – това заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България" по повод инцидента.
"Снощи, малко след 21:00 ч. прибирах детето от екскурзия и пред вкъщи по единствения път, по който мога да мина до гаража си, мъж беше запушил с кола улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам откъде да мина. Той отказа. Аз извадих телефона си, за да го снимам. Това вероятно го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Замахна, но само се приплъзна по лявата ми буза", разказа Мирчев.
Той обясни, че веднага е звъннал на 112, тъй като мъжът е бил "във видимо странно състояние".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #48, #123
17:01 16.05.2026
2 Сила
Кой лъже ?!?
Ако лъже , момчето да го съди за набеждаване !!!
Коментиран от #29
17:03 16.05.2026
3 Българин.....
17:03 16.05.2026
4 кокор спецова
17:04 16.05.2026
5 Читател
17:05 16.05.2026
6 Кравария убер алес
Коментиран от #10, #18, #44
17:05 16.05.2026
7 Горски
Делото срещу Веселин Марешки за нанасяне на лека телесна повреда (побой) на Костадин Костадинов стартира през 2015 г. след инцидент от 2014 г. във Варна. След множество съдебни обрати, през пролетта на 2025 г. Върховният касационен съд постановява окончателно решение, с което Веселин Марешки е оправдан по тези обвинения.
17:06 16.05.2026
8 Стенли
Коментиран от #11, #12, #17, #75, #117, #125
17:07 16.05.2026
9 Жожоба
17:07 16.05.2026
10 Сила
До коментар #6 от "Кравария убер алес":Донесъл си е имота от село Крушаре , на гръб ....
Коментиран от #89
17:07 16.05.2026
11 Адвокат Мондешки
До коментар #8 от "Стенли":След като водач на автомобил тръгва умишлено срещу гражданин който е сигнализирал органи на реда ,деянието би могло да влезе в графа целенасочен мотив за увреждане здравето на гражданин ,дори и за умишлени действия за целенасочена заплаха за убийство. Не само за хулиганство на обществено място с особена дързост и цинизъм. Ако въпросното лице не понесе съдебна отговорност по НПК , в мои подобни предстоящи съдебни дела ще се позова на въпросния случай. Има подобна практика.
Коментиран от #34, #86, #115, #121
17:08 16.05.2026
12 Прав сте
До коментар #8 от "Стенли":Доставчика тръгна със запален двигател и на ход срещу човек. Над 20 метра го избутва в движение и само въпрос на късмет че избутвания не падна за да мине през него. Трябва да бъде оправдан ,защото имам конфликт с 4-ма съседи, ще причакам някои от децата им, ще форсирам срещу тях и дано падне да мина през главата му. Ще покажа този случай и ще ме оправдаят.
17:08 16.05.2026
13 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
17:09 16.05.2026
14 Лама Мирчев
а когато милицията и синчето на един садист от ДС може да тормозят
човек, който е бил по време на работа.
Давам ви ситуация - ако отидете в цех и започнете да тормозите един
стругар, как си мислите, че ще реагира той?
Работата на един човек е свещенна и никой няма право да тормози
хората когато си изкарват хляба - няма разлика между лекар, програмист
или доставчик на храна, срамна работа няма.
Трябва да се организира протест пред МВР, прокуратурата и партията ДБ
с искания да се преустанови тормоза над този човек.
17:09 16.05.2026
15 Сатана Z
17:09 16.05.2026
16 Тома
17:10 16.05.2026
17 Сладки ботчета
До коментар #8 от "Стенли":Ето, ботовете на ДеБилите дойдоха.
17:10 16.05.2026
18 Ти не знаеш ли,
До коментар #6 от "Кравария убер алес":че почти всички депутати като селянина Мирчев са с татенца и мами от БКП? Властта им е по наследство, нищо не се промени, освен че се прекръстиха от "комунисти" на "демократи".
Коментиран от #23, #54
17:11 16.05.2026
19 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
17:11 16.05.2026
20 А тест за наркотици?
17:11 16.05.2026
21 Плащащия данъци е провокиран от
Мирчев е можел да изчака или да направи едно кръгче и като го няма доставчика на храна да минр там където е трябвало
Друг е въпроса че доставчиците на храна трябва да имат табела на покрива която да обозначава че е доставчик на храна
Коментиран от #59, #67
17:12 16.05.2026
22 Гледах видеото в медиапул и другаде
17:13 16.05.2026
23 Какъв е бил бащата на Мирчев
До коментар #18 от "Ти не знаеш ли,":Бащата на Мирчев е работил в ДС и е бил част от тъмно-червената номенклатура.
Коментиран от #114
17:13 16.05.2026
24 Познавач
ИНТЕРЕСНО, АКО НАПИСАНОТО В СТАТИЯТА Е ВЯРНО, ЗАЩО Държавното обвинение се е намесило при положение, че то не решава дела от частно правен характер ?
Коментиран от #45
17:14 16.05.2026
25 Сега
17:14 16.05.2026
26 Комшия съм на Мирчев!
Коментиран от #28, #108
17:15 16.05.2026
27 Пича поне да
17:15 16.05.2026
28 Значи
До коментар #26 от "Комшия съм на Мирчев!":Си същия педелянко като мирчев
17:16 16.05.2026
29 Последно
До коментар #2 от "Сила":каза сега пък , че не е ял лобут !
17:16 16.05.2026
30 Точно преди една година в Русе
тормозят хората в Русе като правят дрифтове и пускат
висока музика.
Колата е засилена и без малко да убие съпругата и детето
на шефа на Полицията в Русе. След направена забележка
тримата безделника пребиват до смърт шефа на полицията.
Лама Мирчев тогава защитава хулиганите и иска незабавното им
освобождаване.
17:17 16.05.2026
31 Демократичнo ми е по укpaинcки
17:17 16.05.2026
32 Кметицата на Красно село
Сега хората няма къде да паркират и взеха да се тепат!
17:17 16.05.2026
33 Ето снимка на мирния доставчик
Коментиран от #42, #51
17:19 16.05.2026
34 Абе адвокате
До коментар #11 от "Адвокат Мондешки":Човека пешак е на пътното платно и пречи на движението защо не се е обадил на 112 от тротоара където е мястото за движение на пешеходците
Коментиран от #37
17:19 16.05.2026
35 Целият партиен актив на БКП комунисти
И сега е така!
17:19 16.05.2026
36 Сатана Z
Коментиран от #40, #58
17:19 16.05.2026
37 Това е саморазправа и депутата е
До коментар #34 от "Абе адвокате":Злоупотребил със служебно положение това на депутат трябвало е да се обади на 112 и да чака кола на полицията от тротоара а доставчика ако е извършил нарушение по закана за движение на пътищата има си разследващи органи
17:22 16.05.2026
38 Бодакова от ДБ-то съм
17:24 16.05.2026
39 Шофьор се саморазправя
Защо шофьорът не се обади на 112 и да изчака компетентните органи да отстранят нарушителя, а се саморазправя?
17:24 16.05.2026
40 Това да не ти
До коментар #36 от "Сатана Z":Е бабаитката от с. Крушовица, та да се разберат като мъже...
С. Крушари е в равнината а тя ражда тикви и кауни...
17:25 16.05.2026
41 Пешо от панелката
17:25 16.05.2026
42 Tи си трол от БГ Елфи и ДБ
До коментар #33 от "Ето снимка на мирния доставчик":Щом като толкова време е работил като доставчик и не е прегазил никого досега, откъде правиш изводи, че ще прегази нашите деца?
И преди всичко - човека работи продължително време и естествено е уморен. За разлика от вас, които никога не сте работили и получавате грантове защото работите срещу националните интереси на България.
17:25 16.05.2026
43 Мирчев щеше да бие Пеевски в НС!
Коментиран от #46
17:25 16.05.2026
44 Петко Таков
До коментар #6 от "Кравария убер алес":Ако има смели журналисти,трябва да го разкатаят до "девето коляно".Всичко всичко-апартаменти,коли ,вила ,за дечицата нещо се чу,за детската градина...До голо.
17:25 16.05.2026
45 Това на мирчев е самоуправство и се
До коментар #24 от "Познавач":Наказва по закон
Има 112 от тротоара да се обажда
после има разследване и съд и присъда за виновния
Коментиран от #50
17:27 16.05.2026
46 Защо тогава не беше арестуван за заплахи
До коментар #43 от "Мирчев щеше да бие Пеевски в НС!":за причиняване на телесна повреда и заплаха за убийство?
17:28 16.05.2026
47 Откъде има тоя 1000 евро
Коментиран от #49
17:28 16.05.2026
48 Планински
До коментар #1 от "Горски":Хей Горски, ти явно много мразиш Мирчев. И той е човек все пак и има право да си влезе в имота. Доставчика просто е трябвало да си измести колата, а не да влиза в пререкание с него, да го удря и т.н. Тук хулиганството си излиза отвсякъде и доставчика ще се научи как да се държи за в бъдеще.
Коментиран от #60, #68, #76
17:29 16.05.2026
49 Вие троловете на ДеБилите се забравихте
До коментар #47 от "Откъде има тоя 1000 евро":Престанете с клеветите!
Коментиран от #53
17:29 16.05.2026
50 Големи сте юристи
До коментар #45 от "Това на мирчев е самоуправство и се":Само дето Мирчев не е газил никой, а него го газеха.
Плюс това Мирчев има имунитет.
Тъй че самоуправство прави ония с опелчето.
Коментиран от #98, #102
17:29 16.05.2026
51 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
До коментар #33 от "Ето снимка на мирния доставчик":ДОБРЕ АМА ЗАЩО ПОКАЗВАШ СНИМКАТА И ПРАВИШ ВНУШЕНИЯ С ДЕЦА И РАЗНИ АЛАБАЛИЗМИ?!
ИВО МИРЧЕВ КАЗА В ЕФИР, ЧЕ НЕ Е БИТ.
МАКАР ЧЕ КОЛКОТО И ДА ГО БИЯТ ПАК Е МАЛКО.😝
17:30 16.05.2026
52 ежко
17:30 16.05.2026
53 Клеветник
До коментар #49 от "Вие троловете на ДеБилите се забравихте":Само на Израждане и изродите ли е разрешено да клеветят?
Човекът задава въпроси, а не клевети за разлика от Израждане.
Коментиран от #57
17:31 16.05.2026
54 БОЦ - ко
До коментар #18 от "Ти не знаеш ли,":ЛУСТРАЦИЯ ще искате а ???
Тате бе на влас,
Сега съм аз !
Комуниста в нас е жив,
А макарона ви - е крив !
Коментиран от #78
17:31 16.05.2026
55 Оставка!
17:31 16.05.2026
56 Анонимен
17:32 16.05.2026
57 Ти си поредния трол на ДеБилите
До коментар #53 от "Клеветник":Това не са въпроси, а внушения и клевети.
Коментиран от #61
17:33 16.05.2026
58 Донасник
До коментар #36 от "Сатана Z":Една нощ видях хлапетии да разбиват автомобил. Обадих се на 112. Аз доносник ли съм?
17:33 16.05.2026
59 Буха ха
До коментар #21 от "Плащащия данъци е провокиран от":Можел е да направи едно кръгче? В Чукурово така ли правите? Живея в центъра и пред гаража ми редовно спират разни "за малко". Като спра да ги чакам зад мен се образува колона, надяват клаксоните, някой слиза да пита какво става и казва, направи едно кръгче. Е да, ама едно такова кръгче в най-голямото движение отнема 10 минути и докато се върна, някой друг тарикат е спрял отпред.
Коментиран от #73
17:33 16.05.2026
60 Горски
До коментар #48 от "Планински":Не оправдавам изцяло действията на доставчика, но от кадрите се вижда, че Мирчев можеше да мине с колата си без кой знае какъв проблем. Можеше и да предаде кадрите на пътна полиция, без да прави панаири.
Коментиран от #65
17:34 16.05.2026
61 Петрахан
До коментар #57 от "Ти си поредния трол на ДеБилите":А по въпроса за Петрохан? Внушения и клевети ли са?
Или не ти оттърва?
17:34 16.05.2026
62 Анонимен
17:34 16.05.2026
63 Мирчев е трябвало да се легитимира че е
И Шофьора доставчик щеше да се държи по друг начин
Мирчев се саморазправя и излага на риск себе си със действие и бездействие
Коментиран от #71
17:35 16.05.2026
64 при следващия такъв случай
17:35 16.05.2026
65 Оператор
До коментар #60 от "Горски":От кадрите не се вижда. Мирчев твърди, че иска да прави ляв завой. От кадрите се вижда агресивен циганин да гази човек.
Оправдавате го само защото, газеният бил депутат от неприятна за вас политическа група.
Коментиран от #70, #120
17:36 16.05.2026
66 Директора
17:37 16.05.2026
67 Шегаджия
До коментар #21 от "Плащащия данъци е провокиран от":Доставчик на черно да плаща данъци?
Сигурно издава и касови бележки за бакшиша?
Верно ли?
17:38 16.05.2026
68 Анонимен
До коментар #48 от "Планински":И защо мутрата Мирчев изкача пред колата на човека който е на работа Не може ли да изчака ИЛИ е Мутра трябва всички да му се кланят ЖАЛКИ хора го защитават защо харесвате мутренското му поведиление
17:38 16.05.2026
69 И какво
17:38 16.05.2026
70 Анонимен
До коментар #65 от "Оператор":Вижда се само мутра Мирчев изпречил се пред колата на работещ човек Вижда се една мутра как се саморазправя с човек който работи
17:40 16.05.2026
71 Да беше се легитимирал за депутат
До коментар #63 от "Мирчев е трябвало да се легитимира че е":и шофьора щеше да извади щангата от багажника да му нацепи кухата нискочела селска ряпа
17:40 16.05.2026
72 факт
17:40 16.05.2026
73 Обаждай се на 112 като ти е спрял някой
До коментар #59 от "Буха ха":Пред гаража има КАТ и МВР и закони
Ама не знаеш кой е спрял пред гаража ти дали не е на някой човек
Аз пък знам два гаража които не се използват и пред които се спира и на спиращите им таксуват синя зона
за тези собственици на гаражи какво ще кажеш
17:41 16.05.2026
74 Ако бях на мястото на доставчика
17:42 16.05.2026
75 Боруна Лом
До коментар #8 от "Стенли":ЯВНО СИ ПОРЕДНИЯТ ЕВРОГЕЙЗЕР? ЖАЛКО, ЧЕ СТЕ МНОГО ТАКИВА!
17:43 16.05.2026
76 Много са
До коментар #48 от "Планински":Дето мразят тоя дебил олигофренски .Имаше място камион да мине
17:43 16.05.2026
77 на боклука мирчев не му пречеше
Коментиран от #112
17:44 16.05.2026
78 Комунист е моя татко
До коментар #54 от "БОЦ - ко":Комунист ще стана аз
Коментиран от #90
17:47 16.05.2026
79 Клоун от солей
17:48 16.05.2026
80 Алекс
Костадинов е абсолютно прав за оставката на Мирчев!!!
17:52 16.05.2026
81 Гоя
Коментиран от #103
17:52 16.05.2026
82 Джамбаза
Мирчев е повреден според прокуратурата.
Трябва да бъде оправен или подменен.
17:52 16.05.2026
83 Дедо
17:54 16.05.2026
84 Лек размисъл
17:58 16.05.2026
85 Мдаа
Коментиран от #94
18:03 16.05.2026
86 Продажник
До коментар #11 от "Адвокат Мондешки":Дързост и цинизъм НО от кой бе...другарю адвокатин...много устат ...Ама сектата се крепите нали по пе.нмдел......ска линия .
18:04 16.05.2026
87 Лелееее
Коментиран от #93, #97
18:04 16.05.2026
88 дойче зеле
18:05 16.05.2026
89 хмммм
До коментар #10 от "Сила":В малкото селце Крушари кметът им взима 9 000 евро заплата! Как се очудват от къде крушарските романя имали пари за апартаменти в Лозенец?
18:05 16.05.2026
90 БОЦ - ко
До коментар #78 от "Комунист е моя татко":ЛУСТРАЦИЯ ще искате а ???
Тате бе на влас,
Сега съм аз !
Комуниста в нас е жив,
А макарона ви - е крив !
Комунист бе моя татко,
А пък аз съм демократ,
Живота ми - тече си гладко,
И живея във палат !!!
Коментиран от #110
18:06 16.05.2026
91 Още можеше
18:06 16.05.2026
92 Анонимен
18:06 16.05.2026
93 Гробар
До коментар #87 от "Лелееее":Плешо защитава фашиста Мирчев. Позор за българската армия.
18:07 16.05.2026
94 Да бе
До коментар #85 от "Мдаа":Виждаме го как бачка. Честно е почтено, нали? На мравката път прави ха ха
18:08 16.05.2026
95 Някой
18:09 16.05.2026
96 Фори
Коментиран от #99
18:09 16.05.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Познавач
До коментар #50 от "Големи сте юристи":Не, не сме големи юристи, ама това го знаем. Този Мирчев умишлено ли е пречел на човека да мине и ако е така, защо го е направил? Питам защото не съм гледал клипа.
По твоята логика всеки може да излезе на пътя и да си стои там до когато му кефне и всички водачи трябва да го чакат да му дойде кефа и да се махне.
И, какво като този Мирчев има имунитет ? Това дава ли му право да нарушава законите ?
А и, защо този разносвач трябва да го знае, че е депутат и, че има имунитет? Има много хора, които не гледат телевизия и нямат представа кой какъв е. Задължително ли е вече да знаем всички депутати ?
18:10 16.05.2026
99 Гробар
До коментар #96 от "Фори":А не бе. Само депутатите и мутрите с ламборгинита и имоти в Монте Карло, обикновеният българин има право само да рови по кофите.
18:12 16.05.2026
100 Тео
Тоя няма място в парламента и в една нормална държава щеше да си е подал оставката. Но жълтопаветните му избиратели пак ще си гласуват за него.
18:12 16.05.2026
101 До Да бе
18:18 16.05.2026
102 Оня
До коментар #50 от "Големи сте юристи":Без да съм юрист ти казвам - този "имунитет" на улицата не важи. И друго ще ти кажа - докато на един от тези с "имунитет", не му бъде размазана м трата, извън заведението с имунитетите - ще продължават да се мислят за богопомазани. Т паци !
18:20 16.05.2026
103 Гоя
До коментар #81 от "Гоя":Един от тях си е мръсник!
18:27 16.05.2026
104 Kрушаривският дeмбeл Ивайло Мирчев
18:28 16.05.2026
105 Радев
18:37 16.05.2026
106 боклука
18:42 16.05.2026
107 Всяко лице показано по 1000 пъти по
18:46 16.05.2026
108 Синът на Мирчев
До коментар #26 от "Комшия съм на Мирчев!":Пък аз чух тати да вика хайл Х...
18:46 16.05.2026
109 Коментар
18:50 16.05.2026
110 БОЦ - ко
До коментар #90 от "БОЦ - ко":........
В Лозенец ми хвърли пъпа,
Имам даже и гараж,
Любя аз столетницана скъпа,
Не веднъж, а дваш !
Коментиран от #116
18:57 16.05.2026
111 Павел Пенев
19:07 16.05.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 това е БГ политиката
19:09 16.05.2026
114 Иво Мирчев
До коментар #23 от "Какъв е бил бащата на Мирчев":Какво се занимавате с мене тука, карам детето си на училище, защото учи на петнайсет минути от къщи и го прибирам. Този човек беше провокатор на Пеевски. Но сега го задържат и ще го съдят. А поръчителят ще излезне сух. Не ви ли е ясно, че при ГЕРБ работят само бедните, и това е контролиран вот?
19:09 16.05.2026
115 адвокат
До коментар #11 от "Адвокат Мондешки":кои си ти ве,престави се,хората да те видят
19:13 16.05.2026
116 Иво Мирчев
До коментар #110 от "БОЦ - ко":Какво ми се отваряш бе? Баща ми майор от 5-то главно, майор от УБО и беше шеф на ловно стопанство на Пенчо Кубадински. Затова се водя, че съм роден там, а иначе съм си от София. За да може да ме приемат да следвам и да ми дадат стая в общежитие. А ти кой си? Господин никой. Ти си прислуга!
Коментиран от #118
19:13 16.05.2026
117 хаха
До коментар #8 от "Стенли":Един твой съименник не беше ли качил жена си и детето в колата и тръгнал да гази протестиращи пред Румънското посолство, че задръствали булеварда?
19:26 16.05.2026
118 БОЦ - ко
До коментар #116 от "Иво Мирчев":Другарю Началник,
С най-дълбок поклон, взаимстван от партиините секретари пред висше стоящите, също така и синовна клетва към към нашата непобедима Партия, на която раболепно спазвам член ПЪРВИ от конституцията, моля да извините прегрешението ми.
В знак на отплата току що изпратих по пощата ключовете на апартаменти - един до Докторската градина, един в Лозенец..... За децата. Да са живи и здрави и УМНИ КАТО ТАТИ !
19:30 16.05.2026
119 Хвани Халич
19:48 16.05.2026
120 Хаха
До коментар #65 от "Оператор":От кадрите се вижда човек, който е спрял на аварийки на завой и спокойно прави знаци на селтака от Крушари да мине покрай него в ляво, от където има място да премине тир с ремарке, а не лека кола!
Но селинджър решава да се прави на "значим" депутатин и започва са се заяжда с човека, който си върши работата!
В Крушари е свикнал, когато завива да има мегдан място, но в случая е в Лозенец, София и трябва да се съобразява с това, но не би, щото е селинджър...
19:59 16.05.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 ТАКА Е
20:29 16.05.2026
123 Петрохан е възбудата на шиткойните
До коментар #1 от "Горски":Горски
16215ОТГОВОР
Успя ли другарят Мирчев да се възстанови от телесната повреда? Разбрах, че прибирал детето си от лагер в момента на покушението!☹️☹️ Като чуя комбинацията - деца-лагер-ППДБ , настръхвам и първото за, което се сещам е Петроха...
-;-
Петрохан е възбудата на шиткойните и не знам кога ще ими мине!
20:39 16.05.2026
124 Цвете
20:49 16.05.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Смърфиета
21:25 16.05.2026