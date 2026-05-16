Освободиха под гаранция от 1000 евро доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

16 Май, 2026 17:00 3 547 126

  • ивайло мирчев-
  • скандал-
  • доставчик

Срещу мъжа е повдигнато обвинение за нанасяне на лека телесна повреда, извършена по хулигански подбуди

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура е освободила срещу парична гаранция от 1000 евро доставчика на храна, задържан след спор с депутата Ивайло Мирчев, потвърдиха от Софийската районна прокуратура, съобщава NOVA.

Срещу мъжа е повдигнато обвинение за нанасяне на лека телесна повреда, извършена по хулигански подбуди.

Държавното обвинение е преценило, че няма основание за искане на постоянен арест.

Случаят е от четвъртък, в столичния квартал „Лозенец“, когато между двамата е възникнал конфликт на пътя, след като автомобил е препречил движението. По данни от разследването напрежението е ескалирало, като куриерът е посегнал на депутата, а при опит на Мирчев да спре ситуацията до пристигане на полицията, почти е бил качен върху капака на автомобила.

Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого – това заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България" по повод инцидента.

"Снощи, малко след 21:00 ч. прибирах детето от екскурзия и пред вкъщи по единствения път, по който мога да мина до гаража си, мъж беше запушил с кола улицата. Помолих водача на автомобила да се отмести, защото нямам откъде да мина. Той отказа. Аз извадих телефона си, за да го снимам. Това вероятно го изнерви и замахна няколко пъти с ръка, докато аз съм в колата си. Замахна, но само се приплъзна по лявата ми буза", разказа Мирчев.

Той обясни, че веднага е звъннал на 112, тъй като мъжът е бил "във видимо странно състояние".


  • 1 Горски

    170 16 Отговор
    Успя ли другарят Мирчев да се възстанови от телесната повреда? Разбрах, че прибирал детето си от лагер в момента на покушението!☹️☹️ Като чуя комбинацията - деца-лагер-ППДБ , настръхвам и първото за, което се сещам е Петрохан и Лама Калушев. Мирчев, ако си поръча храна за вкъщи - дали се замисля къде ще паркира доставчика? Или ще го чака да намери място след 3 километра и да му донесе храната студена. Много съвестни граждани се барат някои политици...докато не ги заснемеш тихомълком. Мирчев трябва да освободи депутатското място в Парламента. На негово място да влезе доставчикът. Поне един работещ човек да има в този парламент. Какъв парадокс... работиш в гадните условия, създадени от политиците (разнасяш стоки, без да има условия къде да спреш). Та бачкаш да си платиш данъците, за да може толупи като Мирчев да взеат заплати и после тоя дето му изкарваш заплатата, те праща в пандиза, че му пречиш на гледката за 5 мин.

    Коментиран от #48, #123

    17:01 16.05.2026

  • 2 Сила

    122 10 Отговор
    Мирчев каза , че е ударен !!! Има го на запис ...
    Кой лъже ?!?
    Ако лъже , момчето да го съди за набеждаване !!!

    Коментиран от #29

    17:03 16.05.2026

  • 3 Българин.....

    112 9 Отговор
    СРАМ И ПОЗОР ЗА ТАЗИ ДЪРЖАВА!МЕДАЛ ТРЯБВАШЕ ДА МУ ДАДАТ!

    17:03 16.05.2026

  • 4 кокор спецова

    36 12 Отговор
    ако бях на мястото на ивайла щях да се лмбувам на разносвача

    17:04 16.05.2026

  • 5 Читател

    97 11 Отговор
    Карикатура Мирчев е непременно на 1 страница.

    17:05 16.05.2026

  • 6 Кравария убер алес

    150 11 Отговор
    Тоя откъде има пари за апартамент и гараж в Лозенец? Всъщност откъде се пръкна този ДеБил?

    Коментиран от #10, #18, #44

    17:05 16.05.2026

  • 7 Горски

    23 58 Отговор
    Г-н Костадинов. Когато Марешки ти удари 3 шамара както доставчика на Мирчев ти падна и симулира припадък. Поиска Марешки да влезе в затвора а сега подкрепяш побойници. Разплака се и тук в нашия любим сайт факти но Марешки го оправдаха -
    Делото срещу Веселин Марешки за нанасяне на лека телесна повреда (побой) на Костадин Костадинов стартира през 2015 г. след инцидент от 2014 г. във Варна. След множество съдебни обрати, през пролетта на 2025 г. Върховният касационен съд постановява окончателно решение, с което Веселин Марешки е оправдан по тези обвинения.

    17:06 16.05.2026

  • 8 Стенли

    15 111 Отговор
    Днес станаха публично достояние едни изумителни и същевременно потресаващи видео кадри!!! Лице което няма намерение да дочака органите на реда които пътуват към мястото на инцидента и тръгва с автомобил срещу гражданин ( без значение какъв е) и го изтласква с предната част на автомобила директно срещу него докато увеличава скоростта и гражданина се отмества! Лице за което законите не важат ,няма правоохранителни органи и взема решения по собствено усмотрение. Доставчик на фирма който е закона!

    Коментиран от #11, #12, #17, #75, #117, #125

    17:07 16.05.2026

  • 9 Жожоба

    92 15 Отговор
    Предлагам граждански протест пред гаража на милия депутати. Адреса го видяхме. Или как беше, разходка пред входа.

    17:07 16.05.2026

  • 10 Сила

    91 11 Отговор

    До коментар #6 от "Кравария убер алес":

    Донесъл си е имота от село Крушаре , на гръб ....

    Коментиран от #89

    17:07 16.05.2026

  • 11 Адвокат Мондешки

    17 94 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    След като водач на автомобил тръгва умишлено срещу гражданин който е сигнализирал органи на реда ,деянието би могло да влезе в графа целенасочен мотив за увреждане здравето на гражданин ,дори и за умишлени действия за целенасочена заплаха за убийство. Не само за хулиганство на обществено място с особена дързост и цинизъм. Ако въпросното лице не понесе съдебна отговорност по НПК , в мои подобни предстоящи съдебни дела ще се позова на въпросния случай. Има подобна практика.

    Коментиран от #34, #86, #115, #121

    17:08 16.05.2026

  • 12 Прав сте

    14 91 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    Доставчика тръгна със запален двигател и на ход срещу човек. Над 20 метра го избутва в движение и само въпрос на късмет че избутвания не падна за да мине през него. Трябва да бъде оправдан ,защото имам конфликт с 4-ма съседи, ще причакам някои от децата им, ще форсирам срещу тях и дано падне да мина през главата му. Ще покажа този случай и ще ме оправдаят.

    17:08 16.05.2026

  • 13 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    77 11 Отговор
    На Мирчев гаранцията колко е?

    17:09 16.05.2026

  • 14 Лама Мирчев

    87 9 Отговор
    Значи, когато Мирчев нахлува в частен имот, той не бива задържан,
    а когато милицията и синчето на един садист от ДС може да тормозят
    човек, който е бил по време на работа.

    Давам ви ситуация - ако отидете в цех и започнете да тормозите един
    стругар, как си мислите, че ще реагира той?

    Работата на един човек е свещенна и никой няма право да тормози
    хората когато си изкарват хляба - няма разлика между лекар, програмист
    или доставчик на храна, срамна работа няма.

    Трябва да се организира протест пред МВР, прокуратурата и партията ДБ
    с искания да се преустанови тормоза над този човек.

    17:09 16.05.2026

  • 15 Сатана Z

    12 89 Отговор
    Ето до това ни докара слободията. Някакъв доставчик на храна по домовете решава че е над закона и не трябва да чака полиция а тръгва с мръсна газ срещу човек ,избутва го с колата и си заминава. Няма закони,няма обществен ред. Утре така ще тръгне някой бабаит срещу децата ви. Убивам го на място честно ви казвам и ще ме оправдаят по член 155 за неизбежна самоотбрана

    17:09 16.05.2026

  • 16 Тома

    93 10 Отговор
    Значи всеки депута може да ти застане на пътя пред колата да ти пречи да караш и после да те арестуват.А трябва селския мирчев да го съдят за хулиганска проява

    17:10 16.05.2026

  • 17 Сладки ботчета

    68 9 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    Ето, ботовете на ДеБилите дойдоха.

    17:10 16.05.2026

  • 18 Ти не знаеш ли,

    79 10 Отговор

    До коментар #6 от "Кравария убер алес":

    че почти всички депутати като селянина Мирчев са с татенца и мами от БКП? Властта им е по наследство, нищо не се промени, освен че се прекръстиха от "комунисти" на "демократи".

    Коментиран от #23, #54

    17:11 16.05.2026

  • 19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    14 54 Отговор
    От фейсбук - Днешна мода - Kyрвитe се мислят за плеймейтки а доставчици на пици за мутри!

    17:11 16.05.2026

  • 20 А тест за наркотици?

    64 8 Отговор
    Дал ли е лама Иво тест за наркотици?

    17:11 16.05.2026

  • 21 Плащащия данъци е провокиран от

    50 8 Отговор
    Депутат който получава заплата от данъците
    Мирчев е можел да изчака или да направи едно кръгче и като го няма доставчика на храна да минр там където е трябвало
    Друг е въпроса че доставчиците на храна трябва да имат табела на покрива която да обозначава че е доставчик на храна

    Коментиран от #59, #67

    17:12 16.05.2026

  • 22 Гледах видеото в медиапул и другаде

    15 75 Отговор
    След като доставчика избяга като се засили срещу Мирчев крещейки - " махай се бе ,махай се убих та бе" и с предницата на колата изблъска Мирчев ,пешеходци очевидци на инцидента снимаха и дама се обърна към Мирчев- "Г-не дайте си номера на телефона да ви пратя ,направих клипче" , друг мъж му каза " И аз снимах с видео ,мога да ви пратя" , Мирчев им каза - "Благодаря ви много ,нали видяхте всичко"...Явно от всички очевидци Мирчев получава пълна подкрепа и съдействие както е видно.

    17:13 16.05.2026

  • 23 Какъв е бил бащата на Мирчев

    65 11 Отговор

    До коментар #18 от "Ти не знаеш ли,":

    Бащата на Мирчев е работил в ДС и е бил част от тъмно-червената номенклатура.

    Коментиран от #114

    17:13 16.05.2026

  • 24 Познавач

    46 8 Отговор
    За всеки що годе начетен човек и познавач на НК е ясно, че НЯМА КАК ДА МУ Е повдигнато обвинение за нанасяне на лека телесна повреда поради факта, че това е престъпление, което се преследва от гражданското ни законодателство по частно правен път. Или казано по просто, потърпевшият трябва да го съди в съда чрез дело от частен характер.
    ИНТЕРЕСНО, АКО НАПИСАНОТО В СТАТИЯТА Е ВЯРНО, ЗАЩО Държавното обвинение се е намесило при положение, че то не решава дела от частно правен характер ?

    Коментиран от #45

    17:14 16.05.2026

  • 25 Сега

    64 8 Отговор
    да прибират Мирчов за цялата гнусна и организирана постановка , провокации , хвърляне под кола , организирани фотографи , записи и смрадня ! На Росенец същите спектакли ! Край на депутатстването и хрантутенето на гърба на българските граждани на тоя измамник и хулиган !

    17:14 16.05.2026

  • 26 Комшия съм на Мирчев!

    11 44 Отговор
    Ясно чух, как куриера викаше: "Долу ПП-ДБ, слава на путин"!

    Коментиран от #28, #108

    17:15 16.05.2026

  • 27 Пича поне да

    54 8 Отговор
    Му беше нацепил един в събите на тоя гол охлюв мирчев

    17:15 16.05.2026

  • 28 Значи

    38 8 Отговор

    До коментар #26 от "Комшия съм на Мирчев!":

    Си същия педелянко като мирчев

    17:16 16.05.2026

  • 29 Последно

    36 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    каза сега пък , че не е ял лобут !

    17:16 16.05.2026

  • 30 Точно преди една година в Русе

    40 11 Отговор
    Хилигани, които никога не са работили през живота си

    тормозят хората в Русе като правят дрифтове и пускат

    висока музика.

    Колата е засилена и без малко да убие съпругата и детето

    на шефа на Полицията в Русе. След направена забележка

    тримата безделника пребиват до смърт шефа на полицията.

    Лама Мирчев тогава защитава хулиганите и иска незабавното им

    освобождаване.

    17:17 16.05.2026

  • 31 Демократичнo ми е по укpaинcки

    51 5 Отговор
    За следващият си подобен пърформънс дебелият нагъл БКП тъпyнгeр от добричкото село да вземе със себе си и некъпаната си секретарка с пърхота Божо. Така ще яде 50% по-малко шамари.

    17:17 16.05.2026

  • 32 Кметицата на Красно село

    32 1 Отговор
    Аз заградих огромен парцел на ул. Ладога 3 до Лидъл и го дадох на частник за частен паркинг!
    Сега хората няма къде да паркират и взеха да се тепат!

    17:17 16.05.2026

  • 33 Ето снимка на мирния доставчик

    10 62 Отговор
    Снкмката е от статията...Утре може да прегази вашето дете или родител

    Коментиран от #42, #51

    17:19 16.05.2026

  • 34 Абе адвокате

    44 5 Отговор

    До коментар #11 от "Адвокат Мондешки":

    Човека пешак е на пътното платно и пречи на движението защо не се е обадил на 112 от тротоара където е мястото за движение на пешеходците

    Коментиран от #37

    17:19 16.05.2026

  • 35 Целият партиен актив на БКП комунисти

    39 8 Отговор
    беше дошъл от най затънтените села!
    И сега е така!

    17:19 16.05.2026

  • 36 Сатана Z

    48 7 Отговор
    Мирчев е мръсен доносник .Бъди мъж и се бий като те нападат. Женчо!

    Коментиран от #40, #58

    17:19 16.05.2026

  • 37 Това е саморазправа и депутата е

    39 6 Отговор

    До коментар #34 от "Абе адвокате":

    Злоупотребил със служебно положение това на депутат трябвало е да се обади на 112 и да чака кола на полицията от тротоара а доставчика ако е извършил нарушение по закана за движение на пътищата има си разследващи органи

    17:22 16.05.2026

  • 38 Бодакова от ДБ-то съм

    24 5 Отговор
    Драги ми джен-зи разносвачи на дюнери и пици, категорично се разграничавам от бруталното селско изпълнение на моя вече бивш любoвник! Надявам се занапред все така да ме подкрепяте преференциално по избори. Ваша Анна

    17:24 16.05.2026

  • 39 Шофьор се саморазправя

    7 33 Отговор
    Агресивен шофьор извзема правомощията на полицията и избутва от пътя пешеходец, който пречи на движението.

    Защо шофьорът не се обади на 112 и да изчака компетентните органи да отстранят нарушителя, а се саморазправя?

    17:24 16.05.2026

  • 40 Това да не ти

    30 4 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    Е бабаитката от с. Крушовица, та да се разберат като мъже...
    С. Крушари е в равнината а тя ражда тикви и кауни...

    17:25 16.05.2026

  • 41 Пешо от панелката

    34 6 Отговор
    Искаме справедливост за всички, нали така? Момчето си носи последствията. А Мирчев? Застава на пътя пред автомобил за да го блокира докато дойде милицията. Да разменим ролите, да речем Пеевски е паркирал неправилно, аз се обаждам на 112, Пеевски си тръгва и аз заставам пред колата му за да не може да мине. Дали ще ми се размине или ще ми се случи случка?

    17:25 16.05.2026

  • 42 Tи си трол от БГ Елфи и ДБ

    45 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ето снимка на мирния доставчик":

    Щом като толкова време е работил като доставчик и не е прегазил никого досега, откъде правиш изводи, че ще прегази нашите деца?

    И преди всичко - човека работи продължително време и естествено е уморен. За разлика от вас, които никога не сте работили и получавате грантове защото работите срещу националните интереси на България.

    17:25 16.05.2026

  • 43 Мирчев щеше да бие Пеевски в НС!

    35 4 Отговор
    Пеевски ако му отвърти една тупаница, Мирчев щеше ли да извика МВР?

    Коментиран от #46

    17:25 16.05.2026

  • 44 Петко Таков

    29 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кравария убер алес":

    Ако има смели журналисти,трябва да го разкатаят до "девето коляно".Всичко всичко-апартаменти,коли ,вила ,за дечицата нещо се чу,за детската градина...До голо.

    17:25 16.05.2026

  • 45 Това на мирчев е самоуправство и се

    29 4 Отговор

    До коментар #24 от "Познавач":

    Наказва по закон
    Има 112 от тротоара да се обажда
    после има разследване и съд и присъда за виновния

    Коментиран от #50

    17:27 16.05.2026

  • 46 Защо тогава не беше арестуван за заплахи

    17 5 Отговор

    До коментар #43 от "Мирчев щеше да бие Пеевски в НС!":

    за причиняване на телесна повреда и заплаха за убийство?

    17:28 16.05.2026

  • 47 Откъде има тоя 1000 евро

    5 35 Отговор
    Май не просто разносвач на пици! Дали не разнася друга стока, а пиците да са прикритието?

    Коментиран от #49

    17:28 16.05.2026

  • 48 Планински

    4 33 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Хей Горски, ти явно много мразиш Мирчев. И той е човек все пак и има право да си влезе в имота. Доставчика просто е трябвало да си измести колата, а не да влиза в пререкание с него, да го удря и т.н. Тук хулиганството си излиза отвсякъде и доставчика ще се научи как да се държи за в бъдеще.

    Коментиран от #60, #68, #76

    17:29 16.05.2026

  • 49 Вие троловете на ДеБилите се забравихте

    29 3 Отговор

    До коментар #47 от "Откъде има тоя 1000 евро":

    Престанете с клеветите!

    Коментиран от #53

    17:29 16.05.2026

  • 50 Големи сте юристи

    5 31 Отговор

    До коментар #45 от "Това на мирчев е самоуправство и се":

    Само дето Мирчев не е газил никой, а него го газеха.

    Плюс това Мирчев има имунитет.

    Тъй че самоуправство прави ония с опелчето.

    Коментиран от #98, #102

    17:29 16.05.2026

  • 51 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    32 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ето снимка на мирния доставчик":

    ДОБРЕ АМА ЗАЩО ПОКАЗВАШ СНИМКАТА И ПРАВИШ ВНУШЕНИЯ С ДЕЦА И РАЗНИ АЛАБАЛИЗМИ?!
    ИВО МИРЧЕВ КАЗА В ЕФИР, ЧЕ НЕ Е БИТ.
    МАКАР ЧЕ КОЛКОТО И ДА ГО БИЯТ ПАК Е МАЛКО.😝

    17:30 16.05.2026

  • 52 ежко

    29 2 Отговор
    Всъщност Мирчев осведетелстван ли е,че да се знае каква е повредата?А дали е подал жалба?Защото да има разследване и дело, от такъв характер трябва да е подадена жалба, а Мирчев твърдеше, че няма претенции към мъжа.Кой лъже?

    17:30 16.05.2026

  • 53 Клеветник

    3 24 Отговор

    До коментар #49 от "Вие троловете на ДеБилите се забравихте":

    Само на Израждане и изродите ли е разрешено да клеветят?

    Човекът задава въпроси, а не клевети за разлика от Израждане.

    Коментиран от #57

    17:31 16.05.2026

  • 54 БОЦ - ко

    25 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ти не знаеш ли,":

    ЛУСТРАЦИЯ ще искате а ???

    Тате бе на влас,
    Сега съм аз !
    Комуниста в нас е жив,
    А макарона ви - е крив !

    Коментиран от #78

    17:31 16.05.2026

  • 55 Оставка!

    38 2 Отговор
    Мирчев незабавно да си подава оставката и да напуска Парламента.

    17:31 16.05.2026

  • 56 Анонимен

    34 2 Отговор
    Мутрата Мирчев с имунитет се заяжда открито с човек който работи Мутрата Мирчев използва положението си да тероризира граждани Защо Човекът е на работа Мутрата вън Вместо да арестуват агресора Мирчев Който е на власт депутат

    17:32 16.05.2026

  • 57 Ти си поредния трол на ДеБилите

    20 2 Отговор

    До коментар #53 от "Клеветник":

    Това не са въпроси, а внушения и клевети.

    Коментиран от #61

    17:33 16.05.2026

  • 58 Донасник

    4 19 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    Една нощ видях хлапетии да разбиват автомобил. Обадих се на 112. Аз доносник ли съм?

    17:33 16.05.2026

  • 59 Буха ха

    8 10 Отговор

    До коментар #21 от "Плащащия данъци е провокиран от":

    Можел е да направи едно кръгче? В Чукурово така ли правите? Живея в центъра и пред гаража ми редовно спират разни "за малко". Като спра да ги чакам зад мен се образува колона, надяват клаксоните, някой слиза да пита какво става и казва, направи едно кръгче. Е да, ама едно такова кръгче в най-голямото движение отнема 10 минути и докато се върна, някой друг тарикат е спрял отпред.

    Коментиран от #73

    17:33 16.05.2026

  • 60 Горски

    33 1 Отговор

    До коментар #48 от "Планински":

    Не оправдавам изцяло действията на доставчика, но от кадрите се вижда, че Мирчев можеше да мине с колата си без кой знае какъв проблем. Можеше и да предаде кадрите на пътна полиция, без да прави панаири.

    Коментиран от #65

    17:34 16.05.2026

  • 61 Петрахан

    12 6 Отговор

    До коментар #57 от "Ти си поредния трол на ДеБилите":

    А по въпроса за Петрохан? Внушения и клевети ли са?

    Или не ти оттърва?

    17:34 16.05.2026

  • 62 Анонимен

    28 2 Отговор
    Оставка на мутрата Мирчев ИЗЛЯЗЪЛ да се заяжда с хора които работят Мутренско поведение вън Оставка

    17:34 16.05.2026

  • 63 Мирчев е трябвало да се легитимира че е

    6 14 Отговор
    Депутат от НСъбрание
    И Шофьора доставчик щеше да се държи по друг начин
    Мирчев се саморазправя и излага на риск себе си със действие и бездействие

    Коментиран от #71

    17:35 16.05.2026

  • 64 при следващия такъв случай

    28 2 Отговор
    няма да е почти на капака а под колелата тази отвратителна гад , ситуацията от клипа се вижда че изобщо не беше конфликтна ако не беше конфликтния охранен депутат

    17:35 16.05.2026

  • 65 Оператор

    3 30 Отговор

    До коментар #60 от "Горски":

    От кадрите не се вижда. Мирчев твърди, че иска да прави ляв завой. От кадрите се вижда агресивен циганин да гази човек.

    Оправдавате го само защото, газеният бил депутат от неприятна за вас политическа група.

    Коментиран от #70, #120

    17:36 16.05.2026

  • 66 Директора

    29 3 Отговор
    Слаб в политиката, слаб и като шофьор. От там ТИР минаваше. Ревльо.

    17:37 16.05.2026

  • 67 Шегаджия

    1 22 Отговор

    До коментар #21 от "Плащащия данъци е провокиран от":

    Доставчик на черно да плаща данъци?

    Сигурно издава и касови бележки за бакшиша?

    Верно ли?

    17:38 16.05.2026

  • 68 Анонимен

    31 3 Отговор

    До коментар #48 от "Планински":

    И защо мутрата Мирчев изкача пред колата на човека който е на работа Не може ли да изчака ИЛИ е Мутра трябва всички да му се кланят ЖАЛКИ хора го защитават защо харесвате мутренското му поведиление

    17:38 16.05.2026

  • 69 И какво

    24 0 Отговор
    За депутат полицията идва на часа, за простосмъртен след часове, ако е в малко населено място дори не идват или се сърдят, че ги разкарваш. За кат да не говорим, може да дойде, ако е запушен някой булевард.

    17:38 16.05.2026

  • 70 Анонимен

    34 1 Отговор

    До коментар #65 от "Оператор":

    Вижда се само мутра Мирчев изпречил се пред колата на работещ човек Вижда се една мутра как се саморазправя с човек който работи

    17:40 16.05.2026

  • 71 Да беше се легитимирал за депутат

    24 1 Отговор

    До коментар #63 от "Мирчев е трябвало да се легитимира че е":

    и шофьора щеше да извади щангата от багажника да му нацепи кухата нискочела селска ряпа

    17:40 16.05.2026

  • 72 факт

    22 1 Отговор
    Извинявайте, ама това са абсолютни глупости. Прокуратурата не може да определя мярка за неотклонение парична гаранция, това се прави само от съда.

    17:40 16.05.2026

  • 73 Обаждай се на 112 като ти е спрял някой

    2 8 Отговор

    До коментар #59 от "Буха ха":

    Пред гаража има КАТ и МВР и закони
    Ама не знаеш кой е спрял пред гаража ти дали не е на някой човек
    Аз пък знам два гаража които не се използват и пред които се спира и на спиращите им таксуват синя зона
    за тези собственици на гаражи какво ще кажеш

    17:41 16.05.2026

  • 74 Ако бях на мястото на доставчика

    26 2 Отговор
    щях да залепя една пица на селската мутра на ДеБилаеца!

    17:42 16.05.2026

  • 75 Боруна Лом

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    ЯВНО СИ ПОРЕДНИЯТ ЕВРОГЕЙЗЕР? ЖАЛКО, ЧЕ СТЕ МНОГО ТАКИВА!

    17:43 16.05.2026

  • 76 Много са

    29 3 Отговор

    До коментар #48 от "Планински":

    Дето мразят тоя дебил олигофренски .Имаше място камион да мине

    17:43 16.05.2026

  • 77 на боклука мирчев не му пречеше

    31 5 Отговор
    автомобила ,а си търсеше повод да звъни на 112 и очакваше да не дойдат или да закъснеят , за да лае после като бясно куче по телевизиите и в парламента по вътрешното министерство

    Коментиран от #112

    17:44 16.05.2026

  • 78 Комунист е моя татко

    22 2 Отговор

    До коментар #54 от "БОЦ - ко":

    Комунист ще стана аз

    Коментиран от #90

    17:47 16.05.2026

  • 79 Клоун от солей

    22 1 Отговор
    Що не отиде да застане пред Г класата и да тропне по капака - да види дали ще може да си вдигне ръката с телефона до ухото. На опелчето тръгрнал да се репчи...

    17:48 16.05.2026

  • 80 Алекс

    22 2 Отговор
    Мирчев е обикновен гражданин извън парламента и не може да се ползва с предимство при гражданин от който зависи заплатата на Мирчев!!!
    Костадинов е абсолютно прав за оставката на Мирчев!!!

    17:52 16.05.2026

  • 81 Гоя

    2 2 Отговор
    Оказва се, че без да знаем сме се сдобили поне с няколко врагове - преподаватели в Тракийския университет (без да сме подозирали за съществуването иммммммм)!

    Коментиран от #103

    17:52 16.05.2026

  • 82 Джамбаза

    20 2 Отговор
    "за нанасяне на лека телесна повреда"
    Мирчев е повреден според прокуратурата.
    Трябва да бъде оправен или подменен.

    17:52 16.05.2026

  • 83 Дедо

    25 1 Отговор
    Депутатът преигра много. Първо имдше много място да мине и въобще не беше запушен, второ заповедническия му тон беше неуместен ,към човек който работи за хляба си ниско платена работа, трето нямаше никакво право да застава пред автомобила на доставчика. Общо взето си беше заяждане с работещ човек който няколко пъти каза на депутата ,да бъде оставен на мира и че ще се махне веднага като предаде поръчката . Общо взето този депутат някак си много взе да се мутрее в последно време и да се държи детински, което му трупа негативи.

    17:54 16.05.2026

  • 84 Лек размисъл

    2 17 Отговор
    Всички осъждат депутата, аз не го защитавам но ще изтъкна фактите. Основата за ескалация на конфликта е нахалното и арогантно държание на разносвача. Той беше спрял неправилно пречейки на движението, можеше да се извини и да продължи. Смиреността отваря врати, арогантността ги затваря. Колко от вас щяха да подминат с лека ръка такъв доставчик? Нито един. Както той по някакъв начин е изнервен от нещо си, така и ние сме изнервени от такива индивиди които са плъзнали навсякъде неудовлетворени и пръскащи отровата си върху нас. И кой какво спечели? Единия го оплюват хора които са били в неговата ситуация и са реагирали по същия начин. Другия изгуби работата си и 1000 евро заради ненужна арогантност по време на служебния си ангажимент. Затова ще си плати глобата а другите като него да си вземат поука.

    17:58 16.05.2026

  • 85 Мдаа

    16 2 Отговор
    Единият бачка да изкара пари , а другият не само че мусмуче от парите , ами и му се пречка и се заяжда с него за глупости ! Ей това е самозабравил се "политик" !

    Коментиран от #94

    18:03 16.05.2026

  • 86 Продажник

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Адвокат Мондешки":

    Дързост и цинизъм НО от кой бе...другарю адвокатин...много устат ...Ама сектата се крепите нали по пе.нмдел......ска линия .

    18:04 16.05.2026

  • 87 Лелееее

    2 18 Отговор
    Някаква сган тук се е активирала не да защитава виновния разносвач а да плюе срещу Мирчев. Политически вендета, платени от засегнати неприятели на ниско интелигентни хорица за дребни центове. Работата е наистина зле.

    Коментиран от #93, #97

    18:04 16.05.2026

  • 88 дойче зеле

    10 3 Отговор
    Доставчикът на го е бил, а го е на....бал.

    18:05 16.05.2026

  • 89 хмммм

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    В малкото селце Крушари кметът им взима 9 000 евро заплата! Как се очудват от къде крушарските романя имали пари за апартаменти в Лозенец?

    18:05 16.05.2026

  • 90 БОЦ - ко

    14 3 Отговор

    До коментар #78 от "Комунист е моя татко":

    ЛУСТРАЦИЯ ще искате а ???

    Тате бе на влас,
    Сега съм аз !
    Комуниста в нас е жив,
    А макарона ви - е крив !

    Комунист бе моя татко,
    А пък аз съм демократ,
    Живота ми - тече си гладко,
    И живея във палат !!!

    Коментиран от #110

    18:06 16.05.2026

  • 91 Още можеше

    1 19 Отговор
    Не 1000 а 2000 трябваше да му лепнат, да знае че има правила и закони които трябва да се спазват.

    18:06 16.05.2026

  • 92 Анонимен

    15 3 Отговор
    На видеото куриерът се опитва да си тръгне, единственото напрежение идва от мирчев, който смята, че има повече правомощия и от полицията. Саморазправата му е безспорна, по-скоро двамата ще се разберат да не се съдят, защото и за двамата ще е тежко.

    18:06 16.05.2026

  • 93 Гробар

    9 4 Отговор

    До коментар #87 от "Лелееее":

    Плешо защитава фашиста Мирчев. Позор за българската армия.

    18:07 16.05.2026

  • 94 Да бе

    1 13 Отговор

    До коментар #85 от "Мдаа":

    Виждаме го как бачка. Честно е почтено, нали? На мравката път прави ха ха

    18:08 16.05.2026

  • 95 Някой

    15 1 Отговор
    Долно Озампикирано прасе! Тоя и всичките в партията му са утайката на псевдо интелигенцията! Дано скоро ги видим вън от парламента!

    18:09 16.05.2026

  • 96 Фори

    0 18 Отговор
    Разносвач на пици вади 1000 евро джобни. Явно печелят доста а не плащат данъци! Вдеки му дава по 10 евро бакшиш безотчетен.

    Коментиран от #99

    18:09 16.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Познавач

    17 2 Отговор

    До коментар #50 от "Големи сте юристи":

    Не, не сме големи юристи, ама това го знаем. Този Мирчев умишлено ли е пречел на човека да мине и ако е така, защо го е направил? Питам защото не съм гледал клипа.
    По твоята логика всеки може да излезе на пътя и да си стои там до когато му кефне и всички водачи трябва да го чакат да му дойде кефа и да се махне.

    И, какво като този Мирчев има имунитет ? Това дава ли му право да нарушава законите ?
    А и, защо този разносвач трябва да го знае, че е депутат и, че има имунитет? Има много хора, които не гледат телевизия и нямат представа кой какъв е. Задължително ли е вече да знаем всички депутати ?

    18:10 16.05.2026

  • 99 Гробар

    15 0 Отговор

    До коментар #96 от "Фори":

    А не бе. Само депутатите и мутрите с ламборгинита и имоти в Монте Карло, обикновеният българин има право само да рови по кофите.

    18:12 16.05.2026

  • 100 Тео

    20 1 Отговор
    Озампикът от село Крушари, бидейки вече депутат и мислещ се за софиянец се изнервил, че трябва да чака някакъв плебей за да влезе в гаража си в кв. "Луксозенец". Откъде накъде ще чака някакъв си доставчик, който бачка. Озампикът е много уморен да седи с мощния си заден мускул върху парламентарния стол. Отделно е изнервен, че не е премиер.
    Тоя няма място в парламента и в една нормална държава щеше да си е подал оставката. Но жълтопаветните му избиратели пак ще си гласуват за него.

    18:12 16.05.2026

  • 101 До Да бе

    19 0 Отговор
    А кое му е нечестното и непочтеното да работиш като разносвач , при това за фирма , а не за лична сметка ? Кажи да чуем !

    18:18 16.05.2026

  • 102 Оня

    15 0 Отговор

    До коментар #50 от "Големи сте юристи":

    Без да съм юрист ти казвам - този "имунитет" на улицата не важи. И друго ще ти кажа - докато на един от тези с "имунитет", не му бъде размазана м трата, извън заведението с имунитетите - ще продължават да се мислят за богопомазани. Т паци !

    18:20 16.05.2026

  • 103 Гоя

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Гоя":

    Един от тях си е мръсник!

    18:27 16.05.2026

  • 104 Kрушаривският дeмбeл Ивайло Мирчев

    15 1 Отговор
    е по-кух и от Киро Про100то, по-нагъл е от Лена Пара5кова и е по-голяма интригантка от Кокорчо Пеньоара.

    18:28 16.05.2026

  • 105 Радев

    10 0 Отговор
    ЗАТВОР ЗА МИРЧЕВ!

    18:37 16.05.2026

  • 106 боклука

    8 0 Отговор
    дупетат да му плати гаранцията и да са наведе....

    18:42 16.05.2026

  • 107 Всяко лице показано по 1000 пъти по

    7 0 Отговор
    Медиите става медийна икона

    18:46 16.05.2026

  • 108 Синът на Мирчев

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Комшия съм на Мирчев!":

    Пък аз чух тати да вика хайл Х...

    18:46 16.05.2026

  • 109 Коментар

    10 0 Отговор
    Бих се радвал следващият засегнат да счупи главата на сопола,с комунистическо потелко ,който се прави на много важен!

    18:50 16.05.2026

  • 110 БОЦ - ко

    8 0 Отговор

    До коментар #90 от "БОЦ - ко":

    ........

    В Лозенец ми хвърли пъпа,
    Имам даже и гараж,
    Любя аз столетницана скъпа,
    Не веднъж, а дваш !

    Коментиран от #116

    18:57 16.05.2026

  • 111 Павел Пенев

    9 1 Отговор
    Защо нашият корумпиран съд предварително приема, че тюфлека Мирчев е невинен? Видно от видео регистратора,Мирчев е застанал по средата на пътното платно и се опитва да дава разпореждания на друг водач,който правомерно се движи.

    19:07 16.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 това е БГ политиката

    8 0 Отговор
    жалко за момче смело е ,,мирчев го е предизвикал и подвел по най-долнопробния начин,сега ще жъне политически дивиденти,за сметката на смелия младеж

    19:09 16.05.2026

  • 114 Иво Мирчев

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Какъв е бил бащата на Мирчев":

    Какво се занимавате с мене тука, карам детето си на училище, защото учи на петнайсет минути от къщи и го прибирам. Този човек беше провокатор на Пеевски. Но сега го задържат и ще го съдят. А поръчителят ще излезне сух. Не ви ли е ясно, че при ГЕРБ работят само бедните, и това е контролиран вот?

    19:09 16.05.2026

  • 115 адвокат

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Адвокат Мондешки":

    кои си ти ве,престави се,хората да те видят

    19:13 16.05.2026

  • 116 Иво Мирчев

    4 2 Отговор

    До коментар #110 от "БОЦ - ко":

    Какво ми се отваряш бе? Баща ми майор от 5-то главно, майор от УБО и беше шеф на ловно стопанство на Пенчо Кубадински. Затова се водя, че съм роден там, а иначе съм си от София. За да може да ме приемат да следвам и да ми дадат стая в общежитие. А ти кой си? Господин никой. Ти си прислуга!

    Коментиран от #118

    19:13 16.05.2026

  • 117 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    Един твой съименник не беше ли качил жена си и детето в колата и тръгнал да гази протестиращи пред Румънското посолство, че задръствали булеварда?

    19:26 16.05.2026

  • 118 БОЦ - ко

    2 2 Отговор

    До коментар #116 от "Иво Мирчев":

    Другарю Началник,
    С най-дълбок поклон, взаимстван от партиините секретари пред висше стоящите, също така и синовна клетва към към нашата непобедима Партия, на която раболепно спазвам член ПЪРВИ от конституцията, моля да извините прегрешението ми.
    В знак на отплата току що изпратих по пощата ключовете на апартаменти - един до Докторската градина, един в Лозенец..... За децата. Да са живи и здрави и УМНИ КАТО ТАТИ !

    19:30 16.05.2026

  • 119 Хвани Халич

    3 0 Отговор
    Помните ли случката с Асен Агов? Ама Асен беше в болницата и излезе мъжкар! А този Мирчев е .....

    19:48 16.05.2026

  • 120 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Оператор":

    От кадрите се вижда човек, който е спрял на аварийки на завой и спокойно прави знаци на селтака от Крушари да мине покрай него в ляво, от където има място да премине тир с ремарке, а не лека кола!
    Но селинджър решава да се прави на "значим" депутатин и започва са се заяжда с човека, който си върши работата!
    В Крушари е свикнал, когато завива да има мегдан място, но в случая е в Лозенец, София и трябва да се съобразява с това, но не би, щото е селинджър...

    19:59 16.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 ТАКА Е

    2 2 Отговор
    Който се изпречи на пътя на чЕлото, ще бъде задържан. Как си позволява да застане на пътя на Крушарския гений.

    20:29 16.05.2026

  • 123 Петрохан е възбудата на шиткойните

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Горски
    16215ОТГОВОР
    Успя ли другарят Мирчев да се възстанови от телесната повреда? Разбрах, че прибирал детето си от лагер в момента на покушението!☹️☹️ Като чуя комбинацията - деца-лагер-ППДБ , настръхвам и първото за, което се сещам е Петроха...
    -;-
    Петрохан е възбудата на шиткойните и не знам кога ще ими мине!

    20:39 16.05.2026

  • 124 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАЩО 1000 ЕВРО, КОГАТО БЯХА 500 ЕВРО? ПРОЧЕТОХ ПРЕДИ МАЛКО, ЧЕ МИРЧЕВ Е ПЛАТИЛ ГЛОБАТА.НО ПРОБЛЕМЪТ Е В ТОВА, ЧЕ ЕДИНИЯТ ПОСРЕЩА СИНА СИ ОТ ЕКСКУРЗИЯ ,А ДРУГИЯТ В СЪЩИЯТ МОМЕНТ Е НА РАБОТА.КОГАТО СА ТЕСНИ И ЕДНОПОСОЧНИ УЛИЦИТЕ НА ВСЕКИ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ, НАЛИ? ТОВА Е БИТОВА ИСТОРИЯ И АКО МИРЧЕВ НЕ БЕШЕ ДЕПУТАТ, РАБОТИТЕ ЩЯХА ДА ИМАТ ДРУГО ОТРАЖЕНИЕ.ДА БЪДЕМ ЧОВЕЦИ И ПОМАГАМЕ ВЗАИМНО, ОТ КОЛКОТО БОРИЧКАНЕ ПО УЛИЦАТА ИЛИ ПЪТИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ. 👏🇧🇬👍

    20:49 16.05.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Сега става "криминално проявен".

    21:25 16.05.2026

