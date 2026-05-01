Слави Трифонов срещу Румен Радев: Къде е референдумът за лева?

Господин Радев, 52-рият български парламент вече е конституиран. Вие сте лидер на най-голямата парламентарна група в него. Имате 131 депутати - пълно мнозинство. Това е огромен успех, за което - честито!

Това отбеляза във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

И аз си мислех, че ще позная кой ще бъде Вашият първи ход в 52-рия български парламент.

Вие още като Президент излязохте една вечер преди новините в 20:00 часа и съобщихте на целия български народ, че най-важното според Вас е българите да бъдат питани; че никой политик не бива да взема решение, без да се допита до своя суверен - българския народ.

Затова Вие инициирахте провеждането на референдум за българския лев - по-точно дали да приемем еврото, или да останем с лева. Дори заявихте, че сега е най-неподходящото време за приемането на еврото.

Аз, господин Радев, Ви гледах по телевизията и си казах: „Това е жестоко, много правилен ход“. Хората трябва да бъдат питани.

Аз самият съм инициатор на един референдум, на който гласуваха три милиона и половина българи. Винаги съм бил за прилагането на пряката демокрация и като доказателство - в 51-вия парламент парламентарната група на ИТН гласува за това инициираният от Президента Радев референдум да бъде проведен.

Но партиите ГЕРБ, „ДПС - Ново начало“, ППДБ и БСП спряха провеждането му.

И аз, господин Радев, си мислех, че първото нещо, което ще направите Вие вече като лидер на партия със 131 депутати в 52-рия парламент, е да инициирате въпросния референдум за лева.

Защото сега имате цялата власт и никой и нищо не може да Ви спре.

Така е, господин Радев - хората Ви дадоха тази власт и една от причините е, че чакат да бъдат питани.

Така че, господин Радев, къде е референдумът?