Слави Трифонов срещу Румен Радев: Къде е референдумът за лева?

1 Май, 2026 20:20 3 142 158

  • слави трифонов-
  • румен радев-
  • референдум-
  • евро-
  • еврозона-
  • български лев-
  • лев

Винаги съм бил за пряката демокрация, зарече се лидерът на ИТН

Господин Радев, 52-рият български парламент вече е конституиран. Вие сте лидер на най-голямата парламентарна група в него. Имате 131 депутати - пълно мнозинство. Това е огромен успех, за което - честито!

Това отбеляза във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

И аз си мислех, че ще позная кой ще бъде Вашият първи ход в 52-рия български парламент.

Вие още като Президент излязохте една вечер преди новините в 20:00 часа и съобщихте на целия български народ, че най-важното според Вас е българите да бъдат питани; че никой политик не бива да взема решение, без да се допита до своя суверен - българския народ.

Затова Вие инициирахте провеждането на референдум за българския лев - по-точно дали да приемем еврото, или да останем с лева. Дори заявихте, че сега е най-неподходящото време за приемането на еврото.

Аз, господин Радев, Ви гледах по телевизията и си казах: „Това е жестоко, много правилен ход“. Хората трябва да бъдат питани.

Аз самият съм инициатор на един референдум, на който гласуваха три милиона и половина българи. Винаги съм бил за прилагането на пряката демокрация и като доказателство - в 51-вия парламент парламентарната група на ИТН гласува за това инициираният от Президента Радев референдум да бъде проведен.

Но партиите ГЕРБ, „ДПС - Ново начало“, ППДБ и БСП спряха провеждането му.

И аз, господин Радев, си мислех, че първото нещо, което ще направите Вие вече като лидер на партия със 131 депутати в 52-рия парламент, е да инициирате въпросния референдум за лева.

Защото сега имате цялата власт и никой и нищо не може да Ви спре.
Така е, господин Радев - хората Ви дадоха тази власт и една от причините е, че чакат да бъдат питани.

Така че, господин Радев, къде е референдумът?


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гласът от преизподнята е прав

    52 134 Отговор
    чорапа вмирисан измами близо милион и половина бунаци

    Коментиран от #9, #23, #65

    20:21 01.05.2026

  • 2 проститутката на шиши

    217 12 Отговор
    скрий се завинаги

    Коментиран от #129

    20:21 01.05.2026

  • 3 славуцане

    182 10 Отговор
    джаба вози ли те на фалкона до дубай ?

    20:22 01.05.2026

  • 4 Тошко Йо

    118 6 Отговор
    А къде са ти 120 те депутата? Аз знам - в изборния ти резултат.

    Коментиран от #101

    20:23 01.05.2026

  • 5 У УЧИНДОЛ,

    179 6 Отговор
    Не сме забравили и твоята роля за Еврото

    20:23 01.05.2026

  • 6 НАЙ ДОБРЕ.........

    151 7 Отговор
    ЧАЛГАТА ДА СПРЕ ДА БЪЛВА ВОН.................

    20:23 01.05.2026

  • 7 Лицемерни 60клуци

    129 5 Отговор
    Някак си е странно, един предател да обвинява друг "потенциал"

    20:24 01.05.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    105 15 Отговор
    Тоя докога ще продължават да ни го натрапват с глупавите му въпроси? Кой ще финансира референдум, който нищо не може да промени? Ако сам е решил да го финансира няма проблем, но с нашите пари подобни дивотии не е оправдано дори и от най високо ниво.

    20:25 01.05.2026

  • 9 То само ,, Гласът" му остана

    73 4 Отговор

    До коментар #1 от "гласът от преизподнята е прав":

    От партията му!

    20:25 01.05.2026

  • 10 Наблюдател

    76 23 Отговор
    Законите и решенията, които внесе Възраждане през първия работен ден, са следните:

    1. Решение за прекратяване на 10 годишния договор с Украйна.

    2. Решение за оттегляне от гаранционния заем за Украйна (с наш дял от 2 млрд лв).

    3. Промяна в закона за НСО и премахване на охраната, предоставяна на редови депутати.

    4. Процедурни правила за избор на членове на ВСС.

    5. Процедурни правила за избор на членове на съдебния инспекторат

    Коментиран от #47, #60

    20:25 01.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бг гражданин

    103 7 Отговор
    Откъде изплува тоя таглец Слави Трифонов?

    20:25 01.05.2026

  • 13 Що що що

    86 7 Отговор
    Тоз пък бил за пряката демокрация!
    Хахахахххха
    Ще ме умори от смях!

    20:25 01.05.2026

  • 14 Фори

    83 8 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия!

    20:25 01.05.2026

  • 15 Румен Радев официално

    69 6 Отговор
    Как къде?...Референдума е при твоята партия...няма го/я.

    20:26 01.05.2026

  • 16 Дъртият ерген

    65 6 Отговор
    какъв лев търси, а какво стана с референдум за президентска република? Кривляк

    Коментиран от #58

    20:26 01.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    30 15 Отговор
    Доца , новата председателка на Народното събрание се подигра с Българският Лев.

    20:26 01.05.2026

  • 18 боико борисоф

    61 3 Отговор
    а бе лиолио ти на къв се праиш бе не разбра ли че народа те мрази ти ли питаш за референдума кво стана с твоити референдуми за лев собсидиии нали щеше да чагъркаш боико нали беше много народен ко стана видяхме те по добре не се появяваи никои не те иска за нищо ти си предател ти и тошко не ставате няма да има гласове за вас повече лягаи си с парите които открадна дано ти помогнат в живота ти

    20:26 01.05.2026

  • 19 Принципно си прав Слави

    52 12 Отговор
    Но лева вече не може да се върне! Затова по важно е да се работи затова, че задължителните референдуми няма да могат да са стопирани от крадци и национални предатели като ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС!

    Коментиран от #138

    20:26 01.05.2026

  • 20 Лев

    74 5 Отговор
    Лъжец, та нали вашето правителство с Желязков , ни набутахте еврото прибързано, без да искате, да се пита народа...

    Коментиран от #46

    20:27 01.05.2026

  • 21 Хахахаха

    18 35 Отговор
    И понеже всички сте мноу яку за пряката демокрация, ми е интересно защо бутате България към руската диктатура?

    20:27 01.05.2026

  • 22 вре Слави,

    30 3 Отговор
    плочата е на 33 оборота
    доста изоставаш
    с този един
    оборот

    20:27 01.05.2026

  • 23 Град Козлодуй.

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "гласът от преизподнята е прав":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО ДРУГАРЮ!

    20:28 01.05.2026

  • 24 Тиква

    53 5 Отговор
    Скрий се Чалгар, толкова си продажен както окрабандер, отврат от теб.

    20:28 01.05.2026

  • 25 Балабанов

    46 3 Отговор
    Тихо тихо .Бегай на дивана

    20:28 01.05.2026

  • 26 ХиХи

    38 3 Отговор
    Къде са мажолитарните избори?

    Коментиран от #59

    20:29 01.05.2026

  • 27 Фейк - либераст

    35 3 Отговор
    Слави, като ти умре магарето слама не ти трябва! А кой умори магарето ти го каза: Боко, Шиши, Кокорчовците и Фритюрника!

    20:30 01.05.2026

  • 28 Хаха

    45 3 Отговор
    А Станиславе, ти колко как гласува за референдума за лева?
    Осъзнаваш ли въобще що само 20-тина хиляди те подкрепиха или още се прАИш на алтЪФ!?
    Май няма вече шишака да финансира безсмислената ти телевизия, която едва ли и няколко стотин човека гледат дневно!
    До няколко месеца сте чао и ти, и телевизията ти с все оркестри, антуража и т.н.

    20:30 01.05.2026

  • 29 Ма Фия

    10 22 Отговор
    Слабостта е на Радев, а Слави я ползва успешно да му ковне пирон в ковчега. Самодоволните милиционери пак спретнаха партия, втората след ГЕРБ, но животът ѝ ще е кратък и нещастен, защото парените вече знаят, че където е червено, всичко гори!

    20:32 01.05.2026

  • 30 Избирател на ИТН

    47 2 Отговор
    Къде са ми обещаните македонци в космоса???

    20:32 01.05.2026

  • 31 Хасан

    39 3 Отговор
    Брадавиците на Прасето започнаха да мърморят.

    20:32 01.05.2026

  • 32 Пламен

    46 4 Отговор
    Смешник си беше , смешник си остана.

    20:32 01.05.2026

  • 33 ........

    40 3 Отговор
    нямаш никакво право да държиш сметка за каквото и да е и на когото и да е - ти не си фактор
    ... преди години, когато имаше възможност да направиш нещо в политиката, се провали с гръм и трясък - безгласна буква си...

    20:32 01.05.2026

  • 34 Промяна

    12 29 Отговор
    БРАВО СЛАВИ ТРИФОНОВ СМЪКНА РЕЙТИНГА НА РАДЕВ ЛЪЖЕЦА С 5 ПРОЦЕНТА СКОРО ЩЕ ГО ДОКАРАШ ДО ТВОЯ 000 ПРОЦЕНТА

    20:32 01.05.2026

  • 35 Хахо

    49 3 Отговор
    Жалък Чалгар! Даже и за човек с 2-3 гънки, като Учиндолския диванен плъх, би трябвало да е ясно, че вече е късно за референдум, левът си замина и няма как да го върнем, но по-важно е, че няма как да върнем и цените от преди 1г.. Каруцата вече се обърна. Явно това ще е новата роля нз злобния Чалгар вече - да плюе по Радев

    Коментиран от #73

    20:33 01.05.2026

  • 36 Пиф

    30 2 Отговор
    Бегай бе мръшляк

    20:34 01.05.2026

  • 37 Архивите помнят

    35 2 Отговор
    Как този се мазнеше на Радев и искаше да му прави президентска република.

    20:34 01.05.2026

  • 38 Българин....

    5 32 Отговор
    Слави Трифонов е велик!

    20:34 01.05.2026

  • 39 Бaлхар от северозапада излъган от ИТН

    38 2 Отговор
    Слави, скрийте се всички от вашата мутренска партия. Вие излъгахте много повече

    20:34 01.05.2026

  • 40 Мумията се завръща

    35 4 Отговор
    Тъмните сили пак се опитват да съживят мумията от саркофага.

    20:34 01.05.2026

  • 41 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 2 Отговор
    Без Слаф Трифонсон няма демокрация!🦧😪🦧

    20:35 01.05.2026

  • 42 ГОСТ

    32 2 Отговор
    а да го попитам тоя славун .къде ти е твоя референдум за намаляване броя на депутатите и още нещо беше гласувах за него и го пратиха в трета глуха. влязохте във властта и млъкнахте като пукали никакви по нататъшни действия. погледни се сам и след това имай претенции.

    Коментиран от #55

    20:35 01.05.2026

  • 43 Яшар

    15 1 Отговор
    Слави , остави да те харесваме от Ено време ...В случая се Излагаш ! На никой ме му харесва ..направи нов референдум тъкмо за твое добро г.рбав.таа.ка.мил.а от БНТ е на власт ..ште успееш

    20:35 01.05.2026

  • 44 ШЕФА

    28 3 Отговор
    Славке,ти си най гнусното създание пръкнало се по тази географска ширина България.

    20:35 01.05.2026

  • 45 Хи хи хи . Голям майтап !

    21 2 Отговор
    А къде са хеликоптерите които ти ЧАЛГАР обеща .....и кой ги закупи ????

    20:35 01.05.2026

  • 46 "моралиста"

    32 2 Отговор

    До коментар #20 от "Лев":

    Обеща и да ги чегърта, но им седна в скута.

    20:36 01.05.2026

  • 47 Възраждане не е фактор

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Скрий си излишния спам.
    Сложих ти плюс да се радваш, ама големи фантазии си изпаоахалствал.

    20:36 01.05.2026

  • 48 Чалгар

    26 2 Отговор
    Вече не си фактор гледай си шоуто и не се занимавай повече с политика

    20:36 01.05.2026

  • 49 Тоя лисунгер

    25 1 Отговор
    Е безочлив също като и като неговата бивша партия и тошо африкански !

    20:37 01.05.2026

  • 50 Чалгаджията на мутрите

    28 2 Отговор
    Отиде си заедно със тях!

    20:37 01.05.2026

  • 51 Чичо от село

    30 2 Отговор
    Скрий се.Народа Ви видя неможенето.Дръж си гъдулката и чалгата.

    20:38 01.05.2026

  • 52 Варна

    29 5 Отговор
    Граждани,някой виждал ли е по долен и нагъл помия.. от тоя Учиндолски цървул ?

    Коментиран от #62

    20:38 01.05.2026

  • 53 ?????

    12 7 Отговор
    Неудобен въпрос, но новата председателка на НС вече ни каза преди няколко дни че няма оттърване от еврото и трябва повече Европа.
    Даже не зная как да го коментирам.
    Иначе е ясно че Радев в 12 без 5, разбирайки че референдумът му няма да мине просто си вдигна %-тите с искането за референдум.
    Ако ги мислеше сериозно тия неща трябваше лятото да подкрепи неотразяваните от ТВ-тата митинги за референдум за еврото.
    Тогава просто си затрая като (нецензурно).

    Коментиран от #67

    20:38 01.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Това не е вярно

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "ГОСТ":

    Повечето въпроси многократно бяха вкарвани и отхвърляни от останалите! Единствено за мажоритарни избори не вкараха, защото трябваше точно преброяване и райониране.

    Коментиран от #92

    20:38 01.05.2026

  • 56 Простотията ги е налазила много яко

    24 3 Отговор
    Дългия , тошо .....и сценаристите му !!!!!

    20:39 01.05.2026

  • 57 фоко

    13 5 Отговор
    скоро при дилов

    20:39 01.05.2026

  • 58 Отказа се от глупавата идея поради

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дъртият ерген":

    опасността да се яви Боко и да му стане президент.

    20:39 01.05.2026

  • 59 ЗАБРАВИ ЛИ?

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "ХиХи":

    Българите ги отхвърлиха на референдума! И слава Богу, защото беше т.ъ.п.о предложение!

    20:40 01.05.2026

  • 60 Коцето яко те е преметнал

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Измислял си е от А до Я.
    Например ние не сме гаранти на никакъв заем. Това е Коцкова измишльотина и може даде провери от всеки.
    Няма такъв документ.

    20:41 01.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Да, Коце

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "Варна":

    Копейкин от Максудата ти.

    20:42 01.05.2026

  • 63 Абе

    19 3 Отговор
    Тоя референдум ще го наредим до македонския космонавт и изчегъртването.

    20:42 01.05.2026

  • 64 Нехис

    15 2 Отговор
    Този полyрaзлoжен политически и физически трyп ,мразен и ненавиждан от целия Български народ 13 дни се беше покрил от изборите. Мaймyняка фрикански и онзи джебчия балабанката пък изобщо не са се показвали от тогава. Бившия репортер от "Господари на ефира" Боби Ваклинов 5 дни преди изборите причака мaймуняка тошко и му каза " Повече никога няма да видите парламента от вътре" ,а африкански му отговори "Това сме го чували и друг път пич и после гледате тъпo" ,Боби Ваклинов го подгони но тошко мaймуна с късите крачета е бърз и Ваклинов само успя да го стигне с шyт oтзад. Миналия ден Ваклинов отиде до коптора на маймуна в Ямболско но никой не се показа на позвъняванията и Ваклинов му залепи огромен плакат на вратата " човекопoдобен мaймун ,с 0.7% ви чакам вътре в парламента за интервю"

    20:43 01.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Факт

    8 1 Отговор
    Референдум е мръсна дума в Бг колонията няма да го бъде

    20:43 01.05.2026

  • 67 така е

    11 7 Отговор

    До коментар #53 от "?????":

    Радев поиска референдум след като вече беше подписал указа за обнародване на закона за въвеждане на еврото. Поиска го когато твърдо реши да напусне президентството и да се яви на парламентарните избори. Това си беше пиар ход и нищо чудно да се беше разбрал с Киселова изобщо да не вкарва искането в НС. Голямо разочарование ще се окаже Радев, много голямо.

    20:44 01.05.2026

  • 68 медко

    10 2 Отговор
    гнида

    20:44 01.05.2026

  • 69 Пламен

    19 2 Отговор
    Лафчо , малкия Тошко къде е ?

    20:44 01.05.2026

  • 70 турчина Шиши

    20 2 Отговор
    Къде е обещанието да не се кланяш на Боко и Шишпейо, бе учиндолски чалгар

    20:45 01.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Отстрани

    14 4 Отговор
    Румен Радев все още е никакъв бе гербаджийско мαстийо. Той е редови народен представител като много други и като придобие някаква власт пак го питай. Сега питай гяура Гюров!!!

    Но най-добре е да питаш твоя ортак Борисов и твоя спонсор Пеевски когато управлявайте заедно защо не се проведе референдум и защо погазихте отново конституцията!!!

    20:45 01.05.2026

  • 73 Хаха

    10 2 Отговор

    До коментар #35 от "Хахо":

    Така де, когато трябваше да се бори за лева, Станислав се прави на верен сглобкаджия и не каза нито дума, а сега накокошинил гребен срещу Радев! След дъжд, слага качулка! Ама народа го оцени подобаващо и му показа къде му е мястото - в канала...
    Сега и Тошко да връща Артеона, Балабанов на борсата, а телевизията да обявява фалит....

    20:46 01.05.2026

  • 74 1234

    15 2 Отговор
    Ами там където е твоя за партийната субсидия, мекотело!

    20:47 01.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Онзи

    15 1 Отговор
    Абе този инвалид няма ли кой да го прибере в Учиндол и да ни отърве

    Коментиран от #83

    20:47 01.05.2026

  • 77 Ивеко

    16 1 Отговор
    Изчезни бе много си жалък

    20:47 01.05.2026

  • 78 Ти пускаш водата

    12 2 Отговор
    , а то пак изпълзява от кенефа.Имаше един филм с говорещи и пеещи хлебарки.Славчо е като тях.

    20:47 01.05.2026

  • 79 Радвам се как гледа тъжно чалгаря

    17 2 Отговор
    Падането от власт е здравословно, сега и диета да изпадне преяждането

    Коментиран от #88

    20:47 01.05.2026

  • 80 Смешник

    17 1 Отговор
    Е как да организира референдум бе чалгар когато еврото е вече прието Вие защо не го организирахте когато бяхте заедно с Тиквата и Шиши на власт а даже и не го допуснахте за разглеждане в народното събрание

    20:48 01.05.2026

  • 81 Бай Хой

    13 2 Отговор
    Яяяяя още един плазмодии изпълзя ,а ти Славчо къде се скри кога те избраха !?!?! А ся да те питам че не съм те виждал от тогава.Нали много се напъваше че всичко можеш ама нямаш власт ,чак ме е срам че гласувах за тебе .....ама то по телевизията е като тука у форума - далеч от шамарите се правиш на опасен ....

    20:49 01.05.2026

  • 82 Демократ

    7 2 Отговор
    Правете залагания кога и от какво ще умре този клоун на снимката.

    20:49 01.05.2026

  • 83 НЕ У УЛЧИН ДОЛ

    11 1 Отговор

    До коментар #76 от "Онзи":

    ТОЗИ Е ЗА КАРЛУКОВО. КАКТО И ПОЧТИ ВСИЧКИ УПРАВЛЕНЦИ ПО СВЕТА. НО НИЕ СМЕ СИ ВИНОВНИ.

    20:49 01.05.2026

  • 84 Тоя кой е ????

    12 1 Отговор
    Че не си го спомням ......а сетих се тия е оня който искаше такса за да се гледат простотиите му по неговата телевизия !

    20:50 01.05.2026

  • 85 Гост

    10 2 Отговор
    Слави- то още не е разбрал, че е станал за смях на стари години, Слави имаше почти същото мнозинство, когато се скри у тях, или е забравил... Да забира сценаристите и да се разкара от сцената, не е интересен, той самият превърна живота си в тъп виц!🥱

    Коментиран от #87

    20:50 01.05.2026

  • 86 Славчо,

    7 2 Отговор
    А,не се обаждай повече! Имаше възможността. Сега мълчи и си гледай шоуто. И си прибери вересиите от бившия парламент. 😡

    20:50 01.05.2026

  • 87 От кое гето си

    3 3 Отговор

    До коментар #85 от "Гост":

    те изкараха да лъжеш?

    20:51 01.05.2026

  • 88 Оооооо НЕ

    10 1 Отговор

    До коментар #79 от "Радвам се как гледа тъжно чалгаря":

    Ти да беше видял банкята и джолана как гледаха във новия парламент , направо щеше да се разревеш !!!!

    20:52 01.05.2026

  • 89 Реалист

    9 3 Отговор
    Хаха . Сетила се Мара да се побара. Този предател вече е в миманса и думите му не тежат и колкото въздуха който диша .

    20:53 01.05.2026

  • 90 Калин

    9 3 Отговор
    Народът категорично изчегърта пуделите на бандитите от ГЕРБ и ДПС - така наречените ИТН.
    Повече няма да им гледаме тъпите мутри и слава богу!
    ⅞ и ще си паднала....⅞ и ще си легнала Славке!!!

    20:53 01.05.2026

  • 91 Истината

    9 2 Отговор
    НЯМА ЛИ КОЙТО ДА ТИ КАЖЕ ЧЕ СИ ИЗПЯТА ПЕСЕН

    20:55 01.05.2026

  • 92 ГОСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Това не е вярно":

    колко са калпаците и то по последни данни струващи близо 10 000евро издръжка не свършено.намалена субсидия несвършено мажоритарен вот за половината несвършено.какво са изпълнили от техния референдум макар че бяха във властта а и имаха шанс като първа политическа партия да съставят правителство.но магаре запъналосе на лед вижда ли си с 60 и няколко депутати щели да правят самостоятелно нямам думи с който да ги опиша.

    Коментиран от #99

    20:55 01.05.2026

  • 93 Гост

    13 3 Отговор
    Понеже на чалгарят живота е скучен и, може би, безсмислен, вече съм сигурен, а и той май не го крие, че го прави нарочно, само да дразни. Жалка картинка си, славчооооо, славчо. Язък!

    20:55 01.05.2026

  • 94 Мухахаха

    10 3 Отговор
    Мумията си отиде

    20:55 01.05.2026

  • 95 баба Меца

    4 1 Отговор
    Референдумът за Лева е фетишов примитив за популизъм. Къде са реципрочните визи за янките? Къде са паричките ни, харизвани за бомби? Къде е авансово платеният недоставен доларов скраб? Къде са цените на горивата ни заради забрани от ЕС?

    20:55 01.05.2026

  • 96 Васил

    13 3 Отговор
    Мръсен гербаджийски парцал , защо не ви видяхме на шествията и протестите в подкрепа на Лева !???

    20:56 01.05.2026

  • 97 БеГемот

    10 2 Отговор
    Мутри вън! Шутовете им също!

    20:56 01.05.2026

  • 98 Дзак

    1 1 Отговор
    Мутрите да бъдат избирани пряко!

    20:58 01.05.2026

  • 99 Така де

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "ГОСТ":

    Сърди се на останалите! Многократно бяха отхвърляни преди да стигнат зала и в пътите когато бяха вкарвани в зала, отново всички гласуваха против!

    20:58 01.05.2026

  • 100 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Заваля дъжд и изпълзяха червеи... Не се ли научихте че колкото повече лаете, толкова повече затъвате бе не@ндерталци

    20:59 01.05.2026

  • 101 Герп боклуци

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тошко Йо":

    И къде е 1 лев субсидия за глас?

    20:59 01.05.2026

  • 102 Стенли

    8 2 Отговор
    Тъмни и злокобни облаци се стовариха върху празната и продажна крaтyна на тази мумия. Няма партийна субсидия с 0.7%, кабеларката му е пред фалит ,няма концерти и приходи. Беше планирал концерт в зала АРЕНА 8888 с цена на билет 100 евро но след като се установи че първо почти никой няма да присъства и второ само хонорара на охранителните фирми да не го yбият в залата е колкото билетите. Останаха му само приходите от офшорките но са следени от финансовото разузнаване. А тази мумия има разходи макар и да не излиза от тях. За частна охрана на бърлогата си ,за данъци и консумативи на джиповете си. А приходи 0. Радостин Василев който тръгна от ИТН има 105 хиляди гласа и ще взема по 840 хиляди лева на година ( 428 хиляди евро) които ще получава на 3 транша годишно ,или 3 милиона и 600 хиляди лева за 4 години а ти мумия с 0.7% си без приходи. Имаш почти колкото Нинова и делите последното място. Мумия смазана и унищожена.

    Коментиран от #106, #113

    21:00 01.05.2026

  • 103 Хмм

    8 2 Отговор
    131 депутати - жалък и смешен трифонов

    21:00 01.05.2026

  • 104 Мнение

    9 2 Отговор
    Мале тоя как не се срамувам да се показва.

    21:00 01.05.2026

  • 105 Съд и

    8 2 Отговор
    присъди за този и шайката му крадлива!

    Коментиран от #108

    21:01 01.05.2026

  • 106 Лъжеца винаги изглежда жалко

    6 3 Отговор

    До коментар #102 от "Стенли":

    Не знам какво ви влече да нямате грам достойнство!

    21:01 01.05.2026

  • 107 Наглец

    4 1 Отговор
    На референдума, предложен от Възраждане (2023 г.), от Има такъв народ колко гласуваха ,,ЗА,, ПО МОЙ СПОМЕН НИТО ЕДИН. ,,АЙДЕ БЕГАЙ У ЛЕВО,,

    Коментиран от #110

    21:02 01.05.2026

  • 108 Е ко е откраднал

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Съд и":

    Поне казаха ли ти като ъе изкараха или давай да се излагаш.

    21:02 01.05.2026

  • 109 Айде

    7 2 Отговор
    Айде, скрий се, въздухар

    21:02 01.05.2026

  • 110 Това не е вярно

    1 3 Отговор

    До коментар #107 от "Наглец":

    Винаги са гласували за референдумите!

    21:03 01.05.2026

  • 111 Гост

    8 2 Отговор
    Ти винаги си бил за пряката демокрация, само докато управляваше с пеефски и борисоф, не беше. Много исках пряка демокрация, ама нямах желание

    21:03 01.05.2026

  • 112 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 5 Отговор
    ХАЙДЕ ЧОРАПЕ , ЧЕРВЕНИТЕ БАБИЧКИ ЧАКАТ ......................... РЕФЕРЕНДУМ ZA ЛЕВА И ......................... ИZЛИZAHE OT HATO u (EС) ....................... КАКВО СЕ ОСЛУШВАШ ? ? ? ........................... НАЛИ СИ РУСКИ ШПИОНИН , НИЕ В ТЕБ ВЯРВАМЕ ........................ ФАКТ !

    21:04 01.05.2026

  • 113 Ти да не хвалиш

    2 4 Отговор

    До коментар #102 от "Стенли":

    най големият отпадък радостин василев? 😄

    Коментиран от #120

    21:05 01.05.2026

  • 114 Оти да се лажеме?

    5 2 Отговор
    Тоя колкото и да се напъва, паднала партия никой не поддържа!

    21:06 01.05.2026

  • 115 Гарга Сарис

    3 3 Отговор
    Референдума е в моите панталони. Ела бръкни си го вземи!

    Коментиран от #118

    21:09 01.05.2026

  • 116 Трол

    3 2 Отговор
    Ей Слави боклук излезна,знаеш нали ,умирай веч

    21:11 01.05.2026

  • 117 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Зулуса в атака срещу зеления чорап фатмаку. Мощна е. Но в коалицията зулусите се похвалиха че са свършили исторически нещо за България с влизането в еврозоната. А сега искали референдум. Зулусите искат да вземат част от гласувалите за зеления чорап ,но дори и да се разочароват ще отидат при костя копейкин или МЕЧ-а. И точно чорапа вчера ги определи зулусите пред Мирчев че не коментира политически покойници.

    21:12 01.05.2026

  • 118 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор

    До коментар #115 от "Гарга Сарис":

    ТОВА ЛИ Е ОТГОВОРА НА ЧОРАПА КЪМ ЧЕРВЕНИТЕ БАБУШКЕРИ ? ? ? .........................

    21:16 01.05.2026

  • 119 Завърнал се

    5 3 Отговор
    Върне ли се лева се връщаме в 1996г., хиперинфлация, 1 евро ще е 3000 лева, ако някой си мисли че ЕЦБ ще се съгласи курсът да е както беше няма да стане, с тия наши крадльовци и путинофили. Курсът ще е плаващ и отиваме на кино. Тъй че си налягайте парцалите.

    Коментиран от #123

    21:17 01.05.2026

  • 120 Стенли

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Ти да не хвалиш":

    Никого не хваля само констатирам фактите - Радостин Василев има 105 хиляди гласа и 3 милиона и 600 хиляди лева ще вземе за 4 години а Славчо има 23 хиляди гласа и ще вземе един ръбест и чепат. Славчо няма вече приходи - нито концерти има, нито шоу има ,нито кабеларка има ,нито партия и субсидия има.

    Коментиран от #121

    21:19 01.05.2026

  • 121 Ами жалко

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Стенли":

    за тези дето са дали глас за този отпадък радостин василев.

    21:21 01.05.2026

  • 122 Славчо

    1 2 Отговор
    Тихо тихо си отивай при господарите в скута
    Омръзнаха ми плоските ви закачки

    21:21 01.05.2026

  • 123 Каква полза имаш

    2 3 Отговор

    До коментар #119 от "Завърнал се":

    да се излагаш и да лееш ниско интелигентна простотия?

    21:22 01.05.2026

  • 124 Милю

    2 3 Отговор
    ай скрийса вече. ни искам те слушам, ни искам да те виждам, още повече да даваш наклони.

    21:23 01.05.2026

  • 125 След Костадинов днес

    2 5 Отговор
    и Трифонов се бъзика с Радко.

    Задават му въпроси, на които Радко не може да отговори!

    Коментиран от #132, #150

    21:23 01.05.2026

  • 126 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 2 Отговор
    Питай казанлъшката увяхнала роза от БеСиПетУ!

    21:24 01.05.2026

  • 127 Радев

    3 3 Отговор
    Е лъжец / Кой от Европа ще му повярва на тоз …………….

    21:24 01.05.2026

  • 128 Квартален клуб

    2 1 Отговор
    Пенсионерска зора:

    Ние чакаме др. Радев да инициира референдум за излизане от ЕС И НАТО!

    ПОБЪРЗАЙ. Времето ни е ценно!

    Коментиран от #130

    21:27 01.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Няма да го направи

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Квартален клуб":

    Не ти е обещавал нищо подобно.
    Копейките халюцинирате от безсилие.

    21:34 01.05.2026

  • 131 Да,бе

    1 2 Отговор
    Славчо,Славчо и последните ти двайсетина поддръжници вече ги е срам от теб...Ама яко..

    21:35 01.05.2026

  • 132 Костадинов не се бъзика,

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "След Костадинов днес":

    а злобее.
    Бъзика се човек, който има чувство за хумор.
    Копейкин няма такова. Изтъкан е от злоба, завист и нацизъм, три в едно, очаквано лоша комбинация.

    21:37 01.05.2026

  • 133 Тъй,тъй

    0 2 Отговор
    Слави и Азис са едно към едно,само дето първият е прикрит гей,а втория има глас.

    Коментиран от #157

    21:38 01.05.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Късно е либе за китка

    2 0 Отговор
    Стига вече с тия глупости за връщането на лева. Това вече е практически почти невъзможно, а и икономически не е оправдано.
    Трябваше да се мисли навреме.
    Освен това сам по себе си, без валутен борд, при липсата на работеща икономика, левът ще стане 3000 за едно евро за отрицателно време. Цените са увеличиха не заради приемането на еврото, а заради наличието на картели при големите търговски вериги както и защото няма държава която да регулира процеса и да разбива тези картели.

    21:42 01.05.2026

  • 138 Я па тоа!

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Принципно си прав Слави":

    Споко, тогава Зеленият чорап ще ги стопира.
    Свиквай.

    Коментиран от #143, #147, #154

    21:42 01.05.2026

  • 139 Горски

    2 2 Отговор
    И да се навеждаш си губещ, както винаги ! Къш ве чалгар...мислел за народа, дръжки! Ако е така ко диреше в тая сглобка? Достатъчно поразии и мръсотии направи в политиката! И теб като Пpaceто u Myтpaтa няма да те запомнят с добро. Поне няма да има деца след теб, които да плащат греховете ти. Зулус боклук излъгали българите??? Харесваш викаш референдумите след като ни набутаха в ямата??? Нахален наглец мръсен, нарочно си показваш и мръсната муцуна да дразниш още българите. Дразниш и го правиш с огромно удоволствие. добре е да знаеш че няма да ти се размине. Няма да ти се размине ама никак. Ама иначе подкрепихте референдума за еврото. ИТН -това е партията, която проваля правителства, консумира властта и скандализира обществото. Неин водещ е Слави Трифонов, който си въобрази, че може да управлява България от дивана, да не говорим за неприятните и не знаещи за какво са в Парламента депутати от ИТН , които решиха, че могат да погребат демокрацията с един техен закон и да установят в България Диктатура, но се провалиха .Сега излизат от Парламента , такива като тях нямат място там.

    21:42 01.05.2026

  • 140 Пишеш против славуца и трият мисирките

    2 2 Отговор
    учиндолски славуца скрийсе ! Радев още не е влязъл във власт. Много си тъп бе славуца, патерица на бойко. Питай бойкоза АЕЦ Белене! Супер нагли са тия патерици са тия от ИТН.

    Коментиран от #142, #145, #151

    21:44 01.05.2026

  • 141 Тодорово

    2 1 Отговор
    Трифонов реши да напомни за себе си!
    Колко гласа събра? От своя диван вече можеш само да гледаш телевизия
    Да , политиката не е нито за него,нито за онзи държач на микрофона,нито за Тошко.

    21:46 01.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Искаме

    1 1 Отговор
    нов Народен съд и да се отвори пак Белене!

    21:49 01.05.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Свети Кибик-Юродив

    1 2 Отговор
    Боташко Зеленият Чорап и той е като теб, Славуцо. И ще приключи по същият начин. Балъците, които го набутаха в Парламента, са същите безмозъчни лумпени, които те вкараха и теб.

    Коментиран от #152

    21:49 01.05.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Разкарайте този боклук

    2 2 Отговор
    Народа ясно го разкара от публичното пространство завинаги за да не го вижда и чува никога повече , но той продължава да наглее

    21:50 01.05.2026

  • 149 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 1 Отговор
    мунчо БО(га)ТАШ НАЙ-НАЙ-ПЪРВОТО НЕЩО ,КОЕТО ТРЯБВА ДА СТОРИ Е ДА СЪБЕРЕ 2/3 МНОЗИНСТВО И ДА СВИКАТ ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, С ЦЕЛ ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ-ПРЕЗИДЕНТСКА ИЛИ ПОЛУ-ПРЕЗИДЕНТСКА РЕБУБЛИКА...!
    С ТАЗИ КОНСТИТУЦИЯ ЗАТЪНАХМЕ!
    НО мунчо € ПРО$$$$$Т фат мак И Н€ € НА ВИСОТАТА НА СИТУАЦИЯТА!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато- П€ Д€ Р. $ТИ!

    21:53 01.05.2026

  • 150 тиририрам

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "След Костадинов днес":

    По това си пролича на кого служат. Само Киселицата не се е показала да задава въпроси.😏

    21:53 01.05.2026

  • 151 Айде сега

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Пишеш против славуца и трият мисирките":

    То трябваше 140 коментара тролска простотия да изтрият. 😄 Това циганите лъжата за нищо я нямат.

    Де да бяхте толкова активни в триенето на тролската простотия, можеше да не сте поле за простотия и тролеи.

    21:53 01.05.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Слави Трифонов срещу Румен Радев: Къде е референдумът за лева?... „Съветвам „Прогресивна България“ този малкия да го скрият, понеже е ужасно неадекватен за политик, продължава да унижава лидера си“….Калина Андролова за Слави Василев Ха ха ха - ППДБ имат изискване към Румен Радев. Те настояват и поставят условие на Румен Радев. ППДБ предупреждават Румен Радев. Делян Пеевски не веднъж призоваваше“Мистър Кеш“ да слезе на терена на парламентарните избори, та да го видел какво може… Е, видя го… Боко Тиквата казваше, че „Балонът Радев“ се спихва… Герб се спихна. Крум зарков напусна Предзидентството, защото беше убеден, че Радев губи. Зарков стана председател на Бсп и ги ликвидира…. Всички герберски социолози давахте на Радев 29%, а той спечели с 45%--- Защо не познахте, бе Цоциолози? Шушляци…

    21:54 01.05.2026

  • 154 Къв чорап бе глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Я па тоа!":

    Къде ви намират толкова жалки и полирани?

    21:54 01.05.2026

  • 155 слави тъп ли е

    1 0 Отговор
    Или на тъп се прави?
    Все едно да го обесим и после да правим референдум ,трябва ли да го бесим или не.

    21:55 01.05.2026

  • 156 Mr. "БО (га) ТАШ"

    2 1 Отговор
    $лави, "БАДЖАНАК" , ЗАЩО ТАКА С ЛОШО....?
    $ €ДНА Д€ $И $М€ БИЛИ, НА €ДНО нато $ЛУЖИМ,В €ДИН ЦАР ДОЛАР $€ КЪЛН€М....!

    21:55 01.05.2026

  • 157 Аз пък намирам, че

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Тъй,тъй":

    И двамата не стават за слушане.

    21:57 01.05.2026

  • 158 Жива рана

    0 0 Отговор
    Ти жива ли си?

    22:00 01.05.2026

