Мехмед Дикме: Не бива да има свещени крави в българската политика

ДПС пак ще бъде силна политическа формация. ДПС ще изживее своя политически катарзис – с или без Пеевски. Хората са временни.

Тази прогноза направи пред БНР Мехмед Дикме, бивш министър на земеделието и бивш депутат от ДПС. Той подчерта, че ДПС има своето място в българския политически живот.

Само допреди 5-6 месеца г-н Пеевски правеше митинги под прозорците на президентството с огромни плакати "Румене, излез!" и "Мистър Кеш", отнеха автомобилите на Президентството, напомни той и попита:

"Къде е днес? Защо не прави протести? Как така коренно се обърна на 180 градуса? На какво се дължи тази коренна промяна, дали е прогледнал? (…) На обществото му омръзна от тези хора, които се опитват по един или друг начин да се харесат, а в същото време използват различни привилегии, които са им дадени от властта."

Запитан дали очаква Пеевски да бъде институционално притиснат в ъгъла, Дикме изрази мнение, че политиците следва да дадат възможност на институциите да ги проверяват, без проверяващите да бъдат подлагани на натиск.

Не трябва да има свещени крави в българския политически живот. От 90-те години насам в парламентарните групи винаги са вкарвани т.нар. скрити лимонки, каза също така бившият земеделски министър и функционер на ДПС.

Всички политически формации, които се свързваха с Борисов и ГЕРБ, отидоха в небитието. В небитието отидоха и формации, свързани с Доган, допълни той.

И в момента, в който в предния мандат Бойко и Пеевски станаха вече видимо едно, беше много ясно, че Пеевски ще дръпне назад ГЕРБ и Бойко и по този начин ще бъде ликвидиран. Хората около Радев много добре осъзнават, че една такава обвързаност би могла да повлече назад политическата формация, за която обществото даде своя глас. Подкрепата на Радев е два пъти по-голяма и заради това, че хората гласуваха срещу тандема Бойко – Пеевски. Бойко осъзна това и се опита да скъса връзката, за да може да реанимира ГЕРБ.

Пеевски изигра много съществена роля в ДПС – ще остане в историята като човека, който детронира Ахмед Доган. Умните политици, когато загубят, се оттеглят. Ако Пеевски го осъзнава, трябва да се оттегли. Ако той остане, въпрос на време е партията да го отхвърли, гласи анализът на Дикме.

Това е може би последният влак. Доверието в политическите формации е изцяло сринато. Никой не е застрахован в случай, че не изпълни ангажиментите си – че няма да го последва съдбата на ПП и на ГЕРБ. Необходимо е политиците да изтрезнеят, коментира Мехмед Дикме в предаването "Политически НЕкоректно".

Радев е най-дълго управляващият министър-председател в сянка. Има опит в администрирането на реалната власт и не е човек, който идва от нищото, посочи Дикме, който очаква от новата власт бързи и ефикасни решения. Ще разберем, че не сменят модела, а само хората като видим дали се изпълняват обещанията, смята той.

По думите му, двете изпитания за Радев и екипа му през тази година са изборът на главен прокурор и ВСС и президентските избори.

С подкрепата на кого правиш Висш съдебен съвет е първото и второ, предстоят президентски избори. Радев по всяка вероятност ще издигне или ще застане зад някой кандидат. Ако има малко отклонение от обещанията, може да бъде сигурен, че обществото ще реагира много чувствително и на тези избори може да очаквате изненада, която впоследствие ще доведе до сътресения следващата година, още преди местните избори, в централната власт.

Когато обществото не получава адекватни отговори, наказва политиците, изтъкна в заключение ексминистърът на земеделието.