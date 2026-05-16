Мехмед Дикме: Не бива да има свещени крави в българската политика

16 Май, 2026 15:30

Всички политически формации, които се свързваха с Борисов и ГЕРБ, отидоха в небитието. В небитието отидоха и формации, свързани с Доган

ДПС пак ще бъде силна политическа формация. ДПС ще изживее своя политически катарзис – с или без Пеевски. Хората са временни.

Тази прогноза направи пред БНР Мехмед Дикме, бивш министър на земеделието и бивш депутат от ДПС. Той подчерта, че ДПС има своето място в българския политически живот.

Само допреди 5-6 месеца г-н Пеевски правеше митинги под прозорците на президентството с огромни плакати "Румене, излез!" и "Мистър Кеш", отнеха автомобилите на Президентството, напомни той и попита:

"Къде е днес? Защо не прави протести? Как така коренно се обърна на 180 градуса? На какво се дължи тази коренна промяна, дали е прогледнал? (…) На обществото му омръзна от тези хора, които се опитват по един или друг начин да се харесат, а в същото време използват различни привилегии, които са им дадени от властта."

Запитан дали очаква Пеевски да бъде институционално притиснат в ъгъла, Дикме изрази мнение, че политиците следва да дадат възможност на институциите да ги проверяват, без проверяващите да бъдат подлагани на натиск.

Не трябва да има свещени крави в българския политически живот. От 90-те години насам в парламентарните групи винаги са вкарвани т.нар. скрити лимонки, каза също така бившият земеделски министър и функционер на ДПС.

Всички политически формации, които се свързваха с Борисов и ГЕРБ, отидоха в небитието. В небитието отидоха и формации, свързани с Доган, допълни той.

И в момента, в който в предния мандат Бойко и Пеевски станаха вече видимо едно, беше много ясно, че Пеевски ще дръпне назад ГЕРБ и Бойко и по този начин ще бъде ликвидиран. Хората около Радев много добре осъзнават, че една такава обвързаност би могла да повлече назад политическата формация, за която обществото даде своя глас. Подкрепата на Радев е два пъти по-голяма и заради това, че хората гласуваха срещу тандема Бойко – Пеевски. Бойко осъзна това и се опита да скъса връзката, за да може да реанимира ГЕРБ.

Пеевски изигра много съществена роля в ДПС – ще остане в историята като човека, който детронира Ахмед Доган. Умните политици, когато загубят, се оттеглят. Ако Пеевски го осъзнава, трябва да се оттегли. Ако той остане, въпрос на време е партията да го отхвърли, гласи анализът на Дикме.

Това е може би последният влак. Доверието в политическите формации е изцяло сринато. Никой не е застрахован в случай, че не изпълни ангажиментите си – че няма да го последва съдбата на ПП и на ГЕРБ. Необходимо е политиците да изтрезнеят, коментира Мехмед Дикме в предаването "Политически НЕкоректно".

Радев е най-дълго управляващият министър-председател в сянка. Има опит в администрирането на реалната власт и не е човек, който идва от нищото, посочи Дикме, който очаква от новата власт бързи и ефикасни решения. Ще разберем, че не сменят модела, а само хората като видим дали се изпълняват обещанията, смята той.

По думите му, двете изпитания за Радев и екипа му през тази година са изборът на главен прокурор и ВСС и президентските избори.

С подкрепата на кого правиш Висш съдебен съвет е първото и второ, предстоят президентски избори. Радев по всяка вероятност ще издигне или ще застане зад някой кандидат. Ако има малко отклонение от обещанията, може да бъде сигурен, че обществото ще реагира много чувствително и на тези избори може да очаквате изненада, която впоследствие ще доведе до сътресения следващата година, още преди местните избори, в централната власт.

Когато обществото не получава адекватни отговори, наказва политиците, изтъкна в заключение ексминистърът на земеделието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    5 13 Отговор
    Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев, да кажат, кога тези 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България ще заработят?

    Коментиран от #6

    15:33 16.05.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    9 4 Отговор
    свещени крави има само в индия и туркие

    15:34 16.05.2026

  • 3 Зипо

    17 1 Отговор
    Не знам за крави, но има свещена тиква и нерез

    15:34 16.05.2026

  • 4 Колко ще ги лъжете

    15 1 Отговор
    Всички кадри на ДПС залагат на етническата принадлежност като единствен избор, а хората в един етнос имат различни виждания за развитието на страната и по тази причина, партиите са по интереси, а не по етнически принцип.

    15:36 16.05.2026

  • 5 ааааа

    20 1 Отговор
    И тоя Дикмек е една подлизурковска мазна поддлога....

    15:43 16.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 газов инжекцион

    8 1 Отговор
    Не бива да има свещенни крави,а свещенни волове-по-шкембести таквиз в българската политика.

    15:45 16.05.2026

  • 8 Бая се

    15 1 Отговор
    облажи имотно и финансово , включително и от криминални бизнесмени....

    15:47 16.05.2026

  • 9 в кратце

    1 5 Отговор
    Той подчерта, че ДПС с изборност от 1,00% -1,5% има своето място в българския политически живот.

    15:48 16.05.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    4 4 Отговор
    За голяма част от българите сина Решетников се яви не като крава, а като свещен бик, който ги оп.лоди с неизпълними обещания, плюс плащането ни на калпак огромна сума за изгода на шепа комуняги

    16:02 16.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дориана

    8 2 Отговор
    Точно обратното ДПС са на дъното и вън от властта,, защото народа въстана срещу корумпираното арогантно и крадливо управление. ДПС падат още по надолу , те бяха свикнали да купуват масово гласове и да фалшифицират хартиените бюлетини. Сега когато това им беше отнето се сринаха надолу където им е мястото вън от управлението за да нямат достъп до финансите на държавата. Сега ще се изчистят и завладените Общини, Администрация и правосъдната система. Навсякъде трябва да има чистка.

    16:07 16.05.2026

  • 14 хмммм

    6 1 Отговор
    Не бива да има изобщо крави в българската политика.

    16:14 16.05.2026

  • 15 Анонимен

    11 0 Отговор
    Каза милионерът от Догановите хахахаха за едни може

    16:19 16.05.2026

  • 16 Горски

    9 1 Отговор
    А, българските граждани ще се радват когато видят него и Пеевски напуснали завинаги Парламента и политиката. Точно това им каза Народа по площадите в България и чужбина. Службите може да имат информация, че е заплашен от Сретан заради кражбата на едни много пари и измамата на която е подложен, но това не е било свързано със сигурността на държавата, а с дейността на мафията чиито член е бойко тиквочев. Няма бивша мутра, няма и мутра- държавник и да не се изживява като такъв!

    Коментиран от #20

    16:49 16.05.2026

  • 17 Ха,ха

    10 0 Отговор
    Тоя турчин като къв се изказва за българската политика😂😂😂

    16:51 16.05.2026

  • 18 граф Шахински

    5 1 Отговор
    Дикме, какви ги говориш? Преди време, когато беше но пето място в листата на ДПС , се обиди и се оттегли от предизборната надпревара. Но турците се мобилизираха и спечелиха пет мандата и ти помака от Ардинско стана депутат. После и министър. Заради некадърност и кражби те уволниха като министър. С крадените пари направи… Стига до тук!

    17:00 16.05.2026

  • 19 Не бива ама

    1 3 Отговор
    Сега свещените крави са вожда Радев и хората му - Копринков, Узунов и други.

    17:01 16.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Наглост на Дикемто

    0 1 Отговор
    Бре, да му се не види! Ти да видиш "смелост" и "кураж" у тоя фес, дето лази като червей в краката на агент Сава - най-успешният проект на КГБ и ДС, когато го напарви министър, а сега го плюе! И на уличните псета е ясно КОЙ е уродливото 190- килограмово туловиещ, колко мииларда открадна от активите на КГБ, колко фирми и бизнеси си присвои и колко хора остави на улицата! Да не огворим за огромните му, многобройни и скъпи имоти по света и у нас Защо Дикмето досега мълчеше? Защо чак сега "проговори" този фес и прави четки на Фатмака от село Славяноов, който с лъжи и измами "спечели" и двата си мандата и който е на път да досъсипе държавата ин! И който по-нагло от всеки друг път лази в краката на кремълския злодей и престъпник срещу човечеството!

    17:42 16.05.2026

  • 22 МАХАЙ СЕ

    3 0 Отговор
    НАХАЛЕН ТУРЧИН....

    18:42 16.05.2026

  • 23 тоя бухал/мулхъл

    2 0 Отговор
    няма един работен ден!!!

    Коментиран от #24

    18:53 16.05.2026

  • 24 има един

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "тоя бухал/мулхъл":

    но се води национален празник

    19:09 16.05.2026

