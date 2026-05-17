Манол Пейков: Асен Василев реши да се разделим ПП и ДБ

17 Май, 2026 11:44 2 742 70

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Демократично мислещите хора в България не са толкова много. Длъжни сме да отстояваме тази проевропейска линия. Трябваше да останем заедно. Това каза в „Тази неделя“ по bTV Манол Пейков, бивш депутат от ПП-ДБ, и член на Изпълнителния съвет на „Да, България“.

„Това решение беше взето от Асен Василев, той беше в правото си да го вземе. Ние от първия ден твърдим и продължаваме да настояваме, че това е грешка“, заяви Пейков относно раздялата между ПП и ДБ в парламента.

Той уточни, че не е разговарял с Асен Василев.

„По принцип винаги в една коалиция има и центробежни сили. Това са три отделни организации и е нормално да има, особено в такива кризисни моменти каквито са изборите“, смята Манол Пейков.

Според него първите ходове на правителството не дават много поводи за оптимизъм. Той даде пример с реакцията им за Комисията за имуществото на Делян Пеевски.

„Няколко дни след това, когато разбраха, че си направиха ужасно лош PR, решиха да му свалят охраната, но пак по един начин, който е командно-административен“, коментира Пейков.

Според него най-важният въпрос в момента е с Европа ли сме, или с Русия. Вторият важен въпрос е моделът „Борисов-Пеевски“, за който според Пейков Румен Радев също няма ясна позиция. Затова и уточни, че не е оптимист.

На въпрос има ли фаворит за кандидат за президент на предстоящите избори, Манол Пейков заяви, че има имена, които се обсъждат в демократичната общност.

„Мисля, че Андрей Гюров е добра кандидатура. Възможно е винаги да се измисли нещо друго“, каза той.

„Гюров беше безупречен и само за два месеца доби популярност, които мнозина не успяват за четири години“, допълни Манол Пейков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    57 11 Отговор
    Разделиха се на две, за да извиват двойно ръцете на Радев, като тръгне да търси 160 гласа.

    11:45 17.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    88 7 Отговор
    Много рано е изтрезнял в неделя сутринта.

    Коментиран от #41

    11:45 17.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хе хе

    41 5 Отговор
    Няма да останете заедно, защото това е демокрацията!

    11:47 17.05.2026

  • 5 Ma наф

    59 5 Отговор
    От неадекватни съвет? - не, мерси!

    11:47 17.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ШЕФА

    71 6 Отговор
    На тази торба с лай.... трябва да се отнеме българското гражданство защото е позор за България.

    11:50 17.05.2026

  • 8 кокор спецова

    63 11 Отговор
    пак ли тоя пиян фашист ?

    Коментиран от #10

    11:51 17.05.2026

  • 9 Лайн Ари

    56 11 Отговор
    гюро е популярен най-вече с подаръците , които направи на зеления пор!

    11:52 17.05.2026

  • 10 така така

    14 16 Отговор

    До коментар #8 от "кокор спецова":

    Само, че не е фашист, а комунист!

    Коментиран от #34

    11:54 17.05.2026

  • 11 гражданин

    53 5 Отговор
    А този беше един от най-голямата утаййка в предният парламент !!

    11:56 17.05.2026

  • 12 Пий си ракията,

    50 5 Отговор
    дрънкай глупости в кварталното кафене,и повече не се мяркай на публично място!Не чисто плът ник!

    11:56 17.05.2026

  • 13 бат

    33 7 Отговор
    Асан Василев реши да се разделим бръмбарите според цвят

    11:57 17.05.2026

  • 14 Хмм

    49 4 Отговор
    и каква ви е европейската линия, да вкарвате работниците в затвора, за да се покажете колко сте велики пред отрочетата си

    12:00 17.05.2026

  • 15 Ивайло Мирчев е великан

    12 22 Отговор
    С тактика като по учебник. Каза преди 3 месеца - "Ще дърпам ушите на Бойко Методиев Борисов". Борисов го видя в кулоарите на парламента отиде при Мирчев ,подаде си ухото и му каза " Хайде дърпай ми ушето", Мирчев не го дърпа а само го почука. И срина Герб с 221 хиляди на изборите. Хвана Дидо Пеевски пред стаята на ДПС и го дърпа за сакото и Дидо едвам избяга. Смъкна ДПС с 60 хиляди гласа. А имаше тук един уж трол на чалгарите от ИТН който преди нова година квичеше че не искал избори а да управляват гербери и пеевски с подлоги славуцовите убити чалгари " защото на изборите пеевски ще бъдел първи" а той се срина от 11.6% ноември 2024 г.на 7.01% миналия месец. Ивчо Мирчев уби завинаги и чалгарските продажни и най мразени oтрепки от ИТН ( Имаше такива несретници) като ги смъкна от 165 хиляди гласа ноември 2024 г.на 23 хиляди гласа миналия месец. Дори и държавна субсидия нямат и офисите на убитите от народа чалгарски несретници и гнyсни изчадия затвориха във всеки град поради липса на финансиране . Тактик си Ивчо ,по учебник закриваш престъпните клики.

    Коментиран от #23, #29

    12:08 17.05.2026

  • 16 Ивомир Дойнов

    25 4 Отговор
    Манол Пейков, агент на Турция, който уж чрез защитата на "демокрацията", и "европейство" промотира варварските ислямистки обичаи от Рибново. Даже се опитва да ги впише като културно наследство на Юнеско така че да цементира окончателно Турското присъствие на територията на България.

    12:08 17.05.2026

  • 17 МАНОЛ

    32 4 Отговор
    Не е изтрезнявал от 2003.

    12:09 17.05.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 10 Отговор
    Прав е за едно...сектантите сте много малко

    12:09 17.05.2026

  • 19 Деленето

    23 3 Отговор
    е начин за размножаване на едноклетъчните.

    Коментиран от #20

    12:09 17.05.2026

  • 20 Половете

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Деленето":

    са приоритет на по сложните творения божии. Въпреки, че и там предпочитания към девиации.

    12:13 17.05.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 19 Отговор
    Ей този уби копейкин и го смъкна от 13% преди на 4,125% сега. С тактика като по учебник като на Иво Мирчев безкомпромисния.

    12:15 17.05.2026

  • 22 Хмм

    18 4 Отговор
    и добре е направил, с такива председатели като мирчев не му трябва да се занимава, той не го и прави, докато вие обходихте телевизиите да се жалвате

    12:19 17.05.2026

  • 23 Прав сте

    6 18 Отговор

    До коментар #15 от "Ивайло Мирчев е великан":

    Като след случая с Петрохан. Раздухваха го чалгари ,гербери ,пеевски свински медии и на изборите качихте от 335 хиляди гласа ноември 2024 г.на 413 хиляди миналия месец. Герб се срина от 641 хиляди колкото вас с разлика 0.7% . ...Пеевски срина ДПС. Соц.агенциите преди изборите даваха 20% за ГЕРБ и 10% за вас а вие се изравнихте. Сега вече с този случай минахте половин милион. Стратег е Мирчев. Вижте подкрепата за него във всички социални мрежи. Само тук 4 трола с по 8-10 ника се гърчат безпомощно ,но те под всяка статия за политическа партия и лидер. Адмирации Мирчев👌💯👈 Разби ги отново 💯👈

    12:23 17.05.2026

  • 24 Интересно

    18 4 Отговор
    защо само от ДСБ и Да, България казват, че е политическа грешка. Откакто се създаде ПП, тези се залепиха за ПП и тя ги вкара като ракета носител. Мисля, че грешката беше на Кирил Петков да се коалират предизборно и после да се съгласят на Христо Иванов да прави сглобка с ГЕРБ и ДПС. Трябваше ПП да се фокусират към икономиката, бизнеса и доходите. Браво на Асен Василев, че поправи тази грешка. Има време да се ПП да се организира като национална центристка партия, като обхване цяла България и бг общностите 7звън.

    12:26 17.05.2026

  • 25 Дара

    12 3 Отговор
    И сега кво, нема бангаранга?

    12:31 17.05.2026

  • 26 МАНИЯТА ЗА ВЕЛИЧИЕ НА ДЕСНИТЕ

    20 3 Отговор
    Е патология. Кой го интересуват алкохолните драми на Манол или пеньоарите на Асена??

    12:31 17.05.2026

  • 27 А дека е Козилата?

    16 3 Отговор
    С манол оцедарката, лама иво и козилата озъбена, напред към светли бъднини! Господи спаси,Господи спаси, Господи спаси ни!

    Коментиран от #44

    12:33 17.05.2026

  • 28 име

    18 1 Отговор
    На никой няма да липсваш!

    12:35 17.05.2026

  • 29 Великан

    11 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ивайло Мирчев е великан":

    друг път. Добре, че беше Асен Василев да спре бюджета и да предизвика протестите. Асен Василев ги покани да участват на протеста. Не спечелиха изборите, защото цялата помия се изля чрез Петрохан върху тях от всички. И Радев се възползва. Сега виждаме, че много министри на Радев са от ИТН. Радев създаде ИТН, въпреки че българите си мислят, че той е създател на ПП.

    Коментиран от #37

    12:35 17.05.2026

  • 30 цццц

    15 3 Отговор
    Тоз са подул от пиене , очите неможе си събере

    12:35 17.05.2026

  • 31 Дръта чанта

    17 1 Отговор
    Ех Манолее ко ша праим без теб ся у парламентата

    12:37 17.05.2026

  • 32 Гресирана ватенка

    6 4 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    Коментиран от #38

    12:37 17.05.2026

  • 33 Пожелание

    12 3 Отговор
    Дано напълно да се разпаднете света ще е по хубаво място за живеене без вас.

    12:37 17.05.2026

  • 34 Мухахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "така така":

    Тъмно кафяф комунис по точно фасист

    12:38 17.05.2026

  • 35 ПОРЪЧАЙ ОТ ГЛОВО

    10 2 Отговор
    Сандвич на адреса на Минчев.

    12:38 17.05.2026

  • 36 Прочее, Маноле,

    14 3 Отговор
    Вий кой бяхте? И защо трябва да ви четем жалостивият хленч?

    12:38 17.05.2026

  • 37 Жалка жълтопаветна измет

    17 4 Отговор

    До коментар #29 от "Великан":

    Не си преписвайте протестите хората ненавиждат Пеевски и за това излезнаха.И вашето Ала бала ще изтече у канала

    12:42 17.05.2026

  • 38 Мухахаха

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "Гресирана ватенка":

    С грес без грес ти по рождение си гръмнат

    12:47 17.05.2026

  • 39 Гресирана ватенка

    3 9 Отговор
    Днес един окраинец на Слънчака ми отвори задната чакра. Без грес.

    Коментиран от #47

    12:48 17.05.2026

  • 40 Безполезник

    9 2 Отговор
    За някого, който няма и капка сиво, този индивид може да има някаква ценност в НС, но едва ли като нещо конструктивно. Виж в кварталната кръчма, вместо фикус,си е дип на мястото!

    12:49 17.05.2026

  • 41 Един път се беше появил

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    пиян в едно ТВ студио и каза, че бил прочел "Под игото" на шестгодишна възраст и нямал нито една непозната дума. Оттогава смятам, че този човек или никога не изтрезнява, или е роден пиян и все така си върви.

    12:50 17.05.2026

  • 42 Този

    11 1 Отговор
    Кукумицин в качеството на какъв го канят. Поне да му бяха изказали съболезнования за изборния резултат на ПП ДБ.

    12:51 17.05.2026

  • 43 Муньо Секирата

    8 3 Отговор
    Аз по забавен парламент от предишния не помня. Наистина жалко, че Пейков няма да присъства. Неговите битки с Костадинов ще останат в историята!

    12:51 17.05.2026

  • 44 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "А дека е Козилата?":

    вече се появи и нейната помощничка, млада но безскрупулна, измести кандидати на ПП, за да се докопа до тлъстата заплата

    12:56 17.05.2026

  • 45 ВИЦ НА ДЕНЯ

    11 1 Отговор
    Манол бил отказал пиенето. Смеех

    12:57 17.05.2026

  • 46 ТЕЗИ ОТ ППДБ-ТО

    12 4 Отговор
    Са абсолютни смешници. Всички са с отклонения.

    13:00 17.05.2026

  • 47 Мухахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Гресирана ватенка":

    Че тя винаги е била отворена

    13:05 17.05.2026

  • 48 стоян георгиев

    7 5 Отговор
    Мед ми капе от сърцето като гледам безродниците как се самоизяждат 😂😂😂 добре започва годината за България!
    Изхвърлихме буци, шиши и ппдб-лите, спечелихме евровизия и показахме среден на ес за процеса срещу Путин 🍻

    13:05 17.05.2026

  • 49 Ххххххххххх

    7 3 Отговор
    Ако от демократите си мислят, че ще извиват ръцете на Радев, ще има да гледат парламента отвън.

    13:13 17.05.2026

  • 50 Прав е Манол!

    3 8 Отговор
    За кандидат-президента Манол Пейков е напълно прав, защото Андрей Гюров е единственият най- достоен за президент, като имаме предвид, че Георги Първанов беше дс-агент Гоце, Петър Стоянов беше дс-агент Виктор, Иван Костов беше дс- агент Кънчо и кгб-явочник Санкин и още безброй агенти във властта. Иначе, Асен Василев си е отроче на Румен Радев и не трябва да му се обръща никакво внимание... НАТО-вец

    Коментиран от #63

    13:17 17.05.2026

  • 51 Бобе

    10 6 Отговор
    Асен ще го вземат пак министър някъде,защото е компетен.

    13:20 17.05.2026

  • 52 Читател

    6 0 Отговор
    Реши да си останеш в къщи?!!!

    13:26 17.05.2026

  • 53 Ройтерс

    9 1 Отговор
    Бангаранга политика
    Манол и бутилка водка
    Йо хо хоооо....

    13:27 17.05.2026

  • 54 Хо хо

    10 1 Отговор
    Много хубаво е направил! Вие сте навлеци и кибици които чакат някой да им бачка и донесе. От друга страна така разделени, по-бързо ще изчезнете от политическата каарта! ПП ще бегат по топлите офшорни зони, но вие що ще чините като чеп за зеле не ставате?

    13:29 17.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Да не дава господ

    11 0 Отговор
    Манолеее, къде гледаш, а кво виждаш, че и кво мислиш, а кво казваш. Мазен боклук.

    13:40 17.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Анонимен

    5 0 Отговор
    За теб вън нямаш място там

    13:46 17.05.2026

  • 60 Факт

    5 1 Отговор
    Не съм фен на Василев(дори напротив),но адмирации как успява да чисти планктона-Кико,Лена,оня ренегат от В.Търново,потния Манол...

    14:03 17.05.2026

  • 61 Гюро президент

    5 2 Отговор
    Тогава бг умира в рамките на 1 година... Евала

    14:05 17.05.2026

  • 62 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    Кой беше тоя?Нещо не се сещам.От коя партийка беше?

    14:10 17.05.2026

  • 63 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Прав е Манол!":

    А БорисОFF как му беше агентурното име-Буда.

    14:13 17.05.2026

  • 64 Интересно

    4 0 Отговор
    А, защо не казахте това преди изборите?

    14:26 17.05.2026

  • 65 Бай Араб

    3 1 Отговор
    Чрез раздялата се разрежда концентрацията на ла--на в НС.

    14:33 17.05.2026

  • 66 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    ТОЗИ НАХАЛЕН ПИЯНИЦА ................... НЕ Е ЛИ ИЗХВЪРЛЕН ОТ ПЕНЬОАРА ? ? ? ..

    14:39 17.05.2026

  • 67 Стига вече

    6 1 Отговор
    Стига вече със стари отрепки пишете за новите!

    14:41 17.05.2026

  • 68 Питам

    4 0 Отговор
    Какво е мнението на Ивайло Мирчев, когато Манол Пейков паркира абсолютно неправилно на пешеходната пътека на столичен булевард?

    14:42 17.05.2026

  • 69 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Недоразумението Манол научи ли се да ползва сапун?Преди да го интервюирате изгонихте ли винарките?Мирише ми,че Манол ще види пак НС-само по телевизията.Скоро съдбата му ще последва и оня Банкянски хитрец.

    15:04 17.05.2026

  • 70 МАНОЛЧОООО

    1 1 Отговор
    АМ ЧИ ТИ СИ ВИНОВЕН БЕ МАМА
    ТО ТВОЙТО НЕ СЕ ТРАЕШЕ БЕ ОСОБЕННО ЛЯТОТО В ЖЕГИТЕ

    17:17 17.05.2026

