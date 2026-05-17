Експерт: Няма шанс човек, колкото и да е силен, да надвие мечка

Не трябва да вдигаме шум, когато се качваме в планината, защото по този начин можем да предизвикаме мечки или други диви животни. Това напомни в сутрешния блок на bTV Владимир Тодоров от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.
Той бе гост в студиото във връзка с намерения обезобразен труп на мъж на Витоша, за когото се предполага, че е бил нападнат именно от мечка.
Тодоров призна, че Витоша е дом на около 10-15 мечки, но не пожела да се ангажира със сигурност дали трагедията се дължи на нападение от такова животно.
Като цяло българските мечки не са агресивни. Според мен по-скоро става въпрос за изненада, защото дивите животни агресират, когато бъдат подплашени, поясни Тодоров.
Експертът посочи, че човек никога не трябва да се изправя срещу мечка, защото без значение колко е бърз и силен, той няма шанс срещу такъв хищник от рода на мечката.
В заключение Владимир Тодоров апелира хората да бъдат спокойни и подчерта, че няма причина за паника и още веднъж уточни, че все още няма категорични доказателства, че мечка е убила мъжа на Витоша. В тази връзка той не изключи версията туристът да е бил нападнат и от глутница кучета, които по думите му също се срещат в планината.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #95
09:24 17.05.2026
2 щурецъ
09:26 17.05.2026
3 Иван
Коментиран от #8, #10, #51, #84
09:27 17.05.2026
4 ЗиС 5
Коментиран от #86
09:27 17.05.2026
5 Стиойте си само вкъщи
09:28 17.05.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #19
09:28 17.05.2026
7 ПиПи
Коментиран от #20
09:29 17.05.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Иван":Мечките бягат от хора.Диви кучета нападат на глутници.
09:29 17.05.2026
9 Да, да,
Ех, експерти…
09:34 17.05.2026
10 Дам
До коментар #3 от "Иван":и популацията дебили също.
09:34 17.05.2026
11 Гловчев
Коментиран от #70
09:34 17.05.2026
12 Демек
09:34 17.05.2026
13 БеГемот
09:35 17.05.2026
14 танкист
Коментиран от #22
09:35 17.05.2026
20 Отиди до Мелник
До коментар #7 от "ПиПи":Там, в музея все още трябва да се пази една меча кожа с дупка точно в областта на сърцето. Легендата твърди, че мечката е нападнала Яне Сандански, но той е предпочел да действа с нож, вместо с пушка, за да не чуят турците. Колко е истина не знам. Аз лично в планината винаги ходя с оръжие. Не че нещо с мечките, ама много пес и много идиот се навъдиха.
09:39 17.05.2026
21 глуповат експерт
09:39 17.05.2026
22 Хи хи
До коментар #14 от "танкист":А ако мечката влезе вътре в танка при тебе, ти ко ши прайш ??
09:40 17.05.2026
23 той
Коментиран от #92
09:40 17.05.2026
24 Абе
До коментар #15 от "Я па тоа...?!":И мед му носи, нали.
09:41 17.05.2026
25 Ауу
09:42 17.05.2026
26 Чичо Тони
09:42 17.05.2026
27 Герги
09:43 17.05.2026
29 пишман много пишман експерт
09:43 17.05.2026
33 Инспектор Дю дю
09:45 17.05.2026
35 Aлфа Bълкът
Сега пък: "не вдигайте шум да не ги предизвикате".
А бе да ви експертите, като селско чедо въпреки, че първите ми 7г са в града. Не ходете в гората, ако ви е страх от мечки и без по-малко от малка брадва не тръгвайте.
09:46 17.05.2026
38 Абе
09:50 17.05.2026
39 Mими Кучева🐕🦺
09:54 17.05.2026
40 Коко
09:54 17.05.2026
41 Азззззззз
09:54 17.05.2026
42 Лост
09:56 17.05.2026
43 Русенец
- Качваш се на едно дърво и почваш да се мажеш с л@йн@.
- Ам, Батьо, ам от де л@йн@, ва?
- Ще има, ще има.
Коментиран от #75
09:57 17.05.2026
44 А50
09:57 17.05.2026
45 Мдаа...
Никой, повтарям никой мецан няма да нападне човек, освен ако:
Мецанът току що се е събудил от зимен сън, гладен е и човека го е изненадал без мецанът да има възможност да избегне човека.
Човека се е оказал между мама меца и мечето й и мама меца е решила, че човека е заплаха за мечето.
Човека умишлено или случайно дразни упорито мецанът и мецанът няма възможност да избегне човека.
И сега въпрос с повишена трудност за нахъсаните да убиват мечки- през последните тридесет години в България колко хора загинаха при нападение от мечки и колко при нападение от кучета?
09:58 17.05.2026
46 бармалей
10:02 17.05.2026
47 Навсякъде
Коментиран от #80
10:03 17.05.2026
48 Стенли
10:05 17.05.2026
49 Май има и по-лошо от мечка
Спомнете си, преди няколко години, как няколко човека се бяха обадили и докладвали на спешния телефон, че са видяли някакво човекоподобно-маймуноподобно същество, точно в селата на Витоша...
Има и случай от преди години на нахапан и убит човек в района около Владо Тричков (от другата страна София, вече в Балкана), за който бяха обвинени кучетата на местен развъдчик, но отпечатъците от зъбите им не съвпаднаха и май нещо доста по-едро е изяло човека...
Коментиран от #81
10:11 17.05.2026
50 Будител
10:13 17.05.2026
51 Истината за бума от мечки
До коментар #3 от "Иван":Нарочно го допуснаха. Искат да стане като в Румъния - всяка година по 250 инцидента и убийства от мечки. Това е част от политиката им по прокуждане на хората от селата.
10:13 17.05.2026
52 Ако наистина
До коментар #37 от "Будител":са бездомни кучета, а не помияри и породисти, вързани или отвързани от двукраки помияри да им пазят частните хижи или изпъдени след като виладжиите са зазимилии, в един момент ще слязат надолу към Кладница, Мърчаево или Владая и местните бракониери ще свършат част от работата на държавата. Дори след педроханско-пепофилската история МВРто се държи като смес между ЦРУ и ФСБ при разследване за покушение срещу президентите им - ден по-късно пълна секретност и няма кой да промеца от многохилядниците в евро в полицията мечка ли е убила човека, кучета ли са били. Имало свидетели, ама какви свидетели - на самото нападение, на намереното тяло? Какъв човек не знае мечка ли е нападнала или куче - слепец да е ще усети как смърди мечката, розово пони на разходка от жълтите павета ще различи криво-ляво куче и мечка. Или туристът е изненадал мечката, която някак ме съмнява да е в зона все пак с хора и доста кучета, затова не вярвам на глупостите, че е майка с малки, или много по-вероятно - човекът да са го изяли песове, пуснати да "пазят". А този експерт с изказването за шума - никой не казва да вземеш колонки и да озвучаваш на пет километра радиус, нито да издебнеш животното и да го изненадаш със силна чалга или хеви метъл, а да има някакъв звук, който да даде шанс на дивите животни да знаят къде са хората.
10:13 17.05.2026
53 Честно казано 🤬
10:15 17.05.2026
54 Гост
10:15 17.05.2026
55 тоз от де знае
10:15 17.05.2026
56 Будител
10:17 17.05.2026
57 Механик
Ще речете, че може да стане така, че наоколо да няма екстременти?
Искам да ви уверя, че ако срещнете мечка ще има такива неща в изобилие. Дори ще са съвсем близо до тялото ви.
10:20 17.05.2026
58 До ПСЕВДОексперта
Един въпрос: Защо руснаците и американците препоръчват ТОЧНО ОБРАТНОТО - да се вдига шум, за да се предизвести присъствието ни в гората и дивите животни да стоят настрани, включително мечките. Те или ние имаме по-голям опит с мечките?!?
10:21 17.05.2026
60 Има
10:23 17.05.2026
61 Мечка с пръчка
10:27 17.05.2026
62 Тъмната страна на Витоша
Този обезобразен човек с изяден черен дроб ли е?
По пътя за Кладница преди години - може би преди 15 години, лежеше огромен глиган, най-вероятно блъснат от кола, в дерето отстрани. Това нещо, ако изскочи, ще има жертви. Там е много диво и със сигурност по Витоша има много глигани, виждат се следите им по поляните.
Но, ако се поразровите в ютюб ще видите и по-странни неща, от доклади за нещо като Йети (Снежен човек), до видеа с плазмоиди и НЛО... Витоша си е и винаги ще си остане странна, мистична и малко зловеща планина.
10:27 17.05.2026
63 Атлантик
10:28 17.05.2026
64 Бриджит Бардо
10:32 17.05.2026
65 Ей туй го кажете и му го набийте
10:33 17.05.2026
66 Биби
10:33 17.05.2026
67 Българин
Още ми носят мед
10:37 17.05.2026
68 Геша
10:37 17.05.2026
69 2030 чука на вратата...
10:37 17.05.2026
70 Ловец
До коментар #11 от "Гловчев":Точно там е мястото нао животните. Витоша си е сериозна планина и който не го разбира - губи. Едно време / 13 декември 1971 г./ там загина и членът Политбюро на БКП Иван Башев. Колкото до такива като теб, дето само мърморят, а едно дърво не са посадили през живота си и искат планината да им се поднесе на длан, да си стоят в алкохолоно опиянение в София. И в София има трева, но от друг вид. За това Гловчев, остави планините на мечките и другите животни, а когато отиваш при тях на гости бъди внимателен и уважителен.
10:40 17.05.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 РЕАЛИСТ
Коментиран от #83
10:47 17.05.2026
73 Човек не можел да бори мечка
Коментиран от #77
10:50 17.05.2026
74 Гладна мечка хоро не играе
10:52 17.05.2026
75 Търновец
До коментар #43 от "Русенец":Животинките са много добри катерачи, а този е експерт заплатаджии, ако човекът е убит от мечка тя щеше да го завлече на тайно място и да го покрие с клони, ако е тръгнал да бяга лошо. А не е вярно че човек няма шанс срещу мечка но трябва сериозна подготовка от малък и добър учител по бойни изкуства и познавач на мечки.
10:52 17.05.2026
76 мани беги
Коментиран от #98
10:54 17.05.2026
77 Верно ли си
До коментар #73 от "Човек не можел да бори мечка":Толкова ПРОЗЗТ?
Можеш да влезеш в Клетка с Мечка
И да я сбориш
Изфъскал.
Коментиран от #88
10:54 17.05.2026
78 Панчо Свиля
10:56 17.05.2026
79 Размърдай се българино
10:56 17.05.2026
80 Тъжната реалност
До коментар #47 от "Навсякъде":Ти питаш откъде са се пръкнали такива "недоразумения със самочувствие на нобелови лауреати"? От БАН, най-вече от БАН, макар че имаме и други развъдници на "гении", за които човек се чуди как са успели да завършат средно образование, а той размахва не само диплома за висшист, но и такава за научна степен.
10:57 17.05.2026
81 Трай, не думай!
До коментар #49 от "Май има и по-лошо от мечка":Да не би Йети да е мигрирал чак дотук?!
Коментиран от #96
10:59 17.05.2026
82 мани беги
10:59 17.05.2026
83 Кой да знае?
До коментар #72 от "РЕАЛИСТ":Казваш, отдавна не сме чули нищо за черната пантера. Може пък да се е придвижила към София.
11:04 17.05.2026
84 Верно ли
До коментар #3 от "Иван":Аз пък си мислех за неестествено голямата популация иди@ти, начело с ПеПеДеБилите, ама щом си рекъл...
11:08 17.05.2026
85 бай Шиле
11:15 17.05.2026
86 Някой
До коментар #4 от "ЗиС 5":А Бат Рамбо къде го забрави?
11:17 17.05.2026
87 Търновец
11:32 17.05.2026
88 Маша и медведь
До коментар #77 от "Верно ли си":Ти от пещерата не си излязъл още, че в клетки щял да влиза.
11:36 17.05.2026
89 Мимч
11:48 17.05.2026
90 не винете мечките
11:57 17.05.2026
91 6969777
Оказа се че има по лесен метод - обикновенна футболна свирка, необичаен и силен звук, много й е неприятен и си тръгва.
Коментиран от #99
12:07 17.05.2026
92 Проверявай
До коментар #23 от "той":Всичко е така освен това , че тигрите по - точно сибирските и бенгалските атакуват и понякога ядат мечки .
12:31 17.05.2026
93 турист
13:06 17.05.2026
94 Студопор
13:07 17.05.2026
95 Шопо
До коментар #1 от "Гост":Или Колт Миротворец
13:33 17.05.2026
96 Има нещо странно на Витоша
До коментар #81 от "Трай, не думай!":За нещо като Йети (Голямата стъпка) в България се говори май още от 80-те години. В ютюб има документални филми за това. За човек, който видял рано сутринта стъпки в снега на нещо огромно и започнал да го изследва. Оказва се, че във фолклора на Родопите е доста добре отразено това същество, както и че местните много пъти са го виждали. Може би живее и в района, където Родопите и Пирин се сливат.
Бабата, която се беше обадила на 112, от Витоша, беше питала, дали горила е избягала от зоопарка и беше описала съществото като огромно, човекоподобно същество, наподобяващо горила и че имало интелигентен поглед. Също, че стои в градината й точно срещу нея. Може да не е агресивно, но е факт, че от много дълго време е наблюдавано на територията на България. Просто не се говори за това. В случая отпреди няколко години, няколко човека го бяха видяли и потърсили помощ. Описанията им съвпадаха. Било е от Южната страна на Витоша.
13:47 17.05.2026
97 Ботьо Тачков си спомнете
аналогията се налага
13:59 17.05.2026
98 Епидемия от мечки
До коментар #76 от "мани беги":Изобщо няма спасение от мечка.
Нищо няма да помогне и ако ходиш и й хвърляш поглед.
Отвори ютюб, виж новните от Румъния, свързани с нападения от мечки! Всяка година стари хора от селата биват изядени. Има видео, в което скиор реши да отвлече вниманието на внезапно появила се мечка и да спаси семейството си и другите хора. Тази мечка не се отказа почти до края на пистата. Считай с каква скорост се е спускал със ските и с каква тя, тичайки да го хване...
И от други страни на Балканския полуостров се появяват новини за хора, нападнати от мечка. Това е вече тотална ЕПИДЕМИЯ на Балканите.
Спомнете си, миналата година какъв ужас беше в цяла България, особено около Севлиево и Триград. Чак в Хасковска област бяха стигнали. Това е безумие. В горите няма вече толкова храна за мечките, логично е всички да са стръвници, какво иначе ще ядат. Ще става само по-зле и повече новини за изядени хора ще чуваме .
Коментиран от #102
14:02 17.05.2026
99 И тя има достойнство
До коментар #91 от "6969777":Това е специален спрей - ЗА МЕЧКИ. Не е обикновен лютив спрей. Помага.
От ютюб вече сме видели какво друго помага - мечката не яде и..иоти, които се снимат за Тик-Ток.
14:06 17.05.2026
100 Боримечков
14:06 17.05.2026
101 Котката е най-успешният вид на Земята
Котка е единственото животно от което мечката е видяна да се плаши и бяга.
А, да - сещам се и за един ужасяващ, но и супер смешен клип от Канада, в който мечка излиза от едно езеро и започва да тича в панически страх. Зад нея, от водата излиза - Канадски лос. Никога не сте виждали мечка да тича и да се страхува така. След като направиха няколко обиколки на плажа и счупиха прозорците на местно заведение, лосът най-накрая се спря, а мечката избяга, спасявайки живота си. Но лосовете и канадските гъски са съвсем друга история. Само котката и медният язовец са чак толкова смели и луди като тях.
14:16 17.05.2026
102 турист
До коментар #98 от "Епидемия от мечки":Първо мечките в България са стотици пъти по-малко от тези в Румъния, второ са доста по-страхливи, трето - НЯМА нито едно досега нападение на мечка срещу човек на Витоша, четвърто това, че са нямали храна конкретна година и са слезнали в ниското не е свързано с нападение срещу хора, пето мечката обикновено напада по принуда, удря една лапа и си тръгва, други са животните, които ръфат паднал човек, шесто големи епидемолози се извъдихте, по твоята логика в момента има епидемия от ебола, ханта вирус, ковид - да набодените още ги върти регулярно, седмо стани от компютъра, почни да ходиш по планините, после се прехвърли на по-диви маршрути, попадни 2-3-4-5 пъти на мечи следи, чуй няколко пъти мечка отблизо и виж дали иска да се занимава с тебе или иска спокойствие, осмо ако те мързи да ходиш, намери някой горски от регион с мечки, нека той да ти сподели опит, а не да гледаш клипчета
14:23 17.05.2026
103 Цвете
15:23 17.05.2026
104 Зейфод Бийблброкс
Дори не можа да препишеш от БТВ като хората, пълна трагедия.
"Тодоров посъветва, ако се преминава през територия, която е обитавана от мечка, да гледаме ДА БЪДЕМ ШУМНИ, което се пренебрегва от хората. След това трябва да се оттеглим бавно и спокойно. Да не гледаме животното в очите. По никакъв начин и не трябва да се паникьосваме."
15:40 17.05.2026