Експерт: Няма шанс човек, колкото и да е силен, да надвие мечка

Не трябва да вдигаме шум, когато се качваме в планината, защото по този начин можем да предизвикаме мечки или други диви животни. Това напомни в сутрешния блок на bTV Владимир Тодоров от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Той бе гост в студиото във връзка с намерения обезобразен труп на мъж на Витоша, за когото се предполага, че е бил нападнат именно от мечка.

Тодоров призна, че Витоша е дом на около 10-15 мечки, но не пожела да се ангажира със сигурност дали трагедията се дължи на нападение от такова животно.

Като цяло българските мечки не са агресивни. Според мен по-скоро става въпрос за изненада, защото дивите животни агресират, когато бъдат подплашени, поясни Тодоров.

Експертът посочи, че човек никога не трябва да се изправя срещу мечка, защото без значение колко е бърз и силен, той няма шанс срещу такъв хищник от рода на мечката.

В заключение Владимир Тодоров апелира хората да бъдат спокойни и подчерта, че няма причина за паника и още веднъж уточни, че все още няма категорични доказателства, че мечка е убила мъжа на Витоша. В тази връзка той не изключи версията туристът да е бил нападнат и от глутница кучета, които по думите му също се срещат в планината.