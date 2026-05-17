Експерт: Няма шанс човек, колкото и да е силен, да надвие мечка

17 Май, 2026 09:23 5 144 104

Не трябва да вдигаме шум, когато се качваме в планината, защото по този начин можем да предизвикаме мечки или други диви животни

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не трябва да вдигаме шум, когато се качваме в планината, защото по този начин можем да предизвикаме мечки или други диви животни. Това напомни в сутрешния блок на bTV Владимир Тодоров от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Той бе гост в студиото във връзка с намерения обезобразен труп на мъж на Витоша, за когото се предполага, че е бил нападнат именно от мечка.

Тодоров призна, че Витоша е дом на около 10-15 мечки, но не пожела да се ангажира със сигурност дали трагедията се дължи на нападение от такова животно.

Като цяло българските мечки не са агресивни. Според мен по-скоро става въпрос за изненада, защото дивите животни агресират, когато бъдат подплашени, поясни Тодоров.

Експертът посочи, че човек никога не трябва да се изправя срещу мечка, защото без значение колко е бърз и силен, той няма шанс срещу такъв хищник от рода на мечката.

В заключение Владимир Тодоров апелира хората да бъдат спокойни и подчерта, че няма причина за паника и още веднъж уточни, че все още няма категорични доказателства, че мечка е убила мъжа на Витоша. В тази връзка той не изключи версията туристът да е бил нападнат и от глутница кучета, които по думите му също се срещат в планината.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    47 9 Отговор
    С едно бренеке може.

    Коментиран от #95

    09:24 17.05.2026

  • 2 щурецъ

    15 20 Отговор
    Глутница диви кучета,т.н вълчета. Не пипайте мечките,те са пухкаво-козинести,не лягайте върху тях!

    09:26 17.05.2026

  • 3 Иван

    53 40 Отговор
    Тази неестествено голяма популация от мечки в България трябва незабавно да бъде ликвидирана

    Коментиран от #8, #10, #51, #84

    09:27 17.05.2026

  • 4 ЗиС 5

    25 3 Отговор
    Единственно само терминаторът може да се справи с възрастна мецана.

    Коментиран от #86

    09:27 17.05.2026

  • 5 Стиойте си само вкъщи

    67 9 Отговор
    Скоро пак ще ви заключат и глобяват, ако седнете на пейка да подишате въздух. А и комунистът Ивайло Мирчев дебне да ви арестува!

    09:28 17.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    52 9 Отговор
    На Витоша глутници диви кучета нападат хора.Мен и семейството ми преди години ни нападнаха на пътеката от Панчарево за Бистрица.Добре че си носех оръжие.

    Коментиран от #19

    09:28 17.05.2026

  • 7 ПиПи

    19 2 Отговор
    Човекът, колкото и да е силен, може да надвие печка,но мечка едва ли!

    Коментиран от #20

    09:29 17.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    44 8 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Мечките бягат от хора.Диви кучета нападат на глутници.

    09:29 17.05.2026

  • 9 Да, да,

    54 4 Отговор
    Ходете по цвички, безмълвни и дори не дишайте тежко!
    Ех, експерти…

    09:34 17.05.2026

  • 10 Дам

    31 3 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    и популацията дебили също.

    09:34 17.05.2026

  • 11 Гловчев

    53 2 Отговор
    Ако Витоша наистина беше “природен парк”, нямаше да има подобни случаи! Сигурно има голяма администрация, дирекции и всякакви други организации, които вземат доста пари за управление на Витоша. Но истината е, че планината е превърната в едно сечище, липса на нормален достъп до нея, без лифтове, занемарени пътища и пешеходни пътеки и т.н. При липса на посещаемост мястото става диво и естествен дом на животни. Е такава беше политиката на Фандъкова, така и продължава. Важно е туристите да ходят на Банско, Пампорово и Боровец.

    Коментиран от #70

    09:34 17.05.2026

  • 12 Демек

    42 5 Отговор
    Демек зелените талибани са продали Витоша,Централния Балкан,Родопите,Рила и Родопите на псетата,вълците и мечките. Скоро ще ви рУчат и в Борисовата градина.

    09:34 17.05.2026

  • 13 БеГемот

    46 0 Отговор
    А така трябва да се движим тихо и да изненадаме баба меца кога се изхожда....може да и предложим тоалетна хартия тия...

    09:35 17.05.2026

  • 14 танкист

    13 5 Отговор
    Аз мога да надвия мечка,ако я видя,като съм с машината. Ще й стрелям оръдейно и непреднамерено.

    Коментиран от #22

    09:35 17.05.2026

  • 20 Отиди до Мелник

    30 1 Отговор

    До коментар #7 от "ПиПи":

    Там, в музея все още трябва да се пази една меча кожа с дупка точно в областта на сърцето. Легендата твърди, че мечката е нападнала Яне Сандански, но той е предпочел да действа с нож, вместо с пушка, за да не чуят турците. Колко е истина не знам. Аз лично в планината винаги ходя с оръжие. Не че нещо с мечките, ама много пес и много идиот се навъдиха.

    09:39 17.05.2026

  • 21 глуповат експерт

    21 11 Отговор
    драги тъп експерте що неказвашче требе да намалим мечките! мечките да намалим!

    09:39 17.05.2026

  • 22 Хи хи

    16 6 Отговор

    До коментар #14 от "танкист":

    А ако мечката влезе вътре в танка при тебе, ти ко ши прайш ??

    09:40 17.05.2026

  • 23 той

    82 0 Отговор
    ДО ЕКСПЕРТА! ТОЧНО ОБРАТНОТО СЕ ПРАВИ. ВДИГА СЕ ШУМ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, КОГАТО СИ В ТАКЪВ РАЙОН, ЗА ДА ЗАЯВИШ ПРИСЪСТВИЕ. И ТОЧНО ЗАЩОТО ДИВИТЕ ЖИВОТНИ ИЗБЯГВАТ ЧОВЕКА, ЩЕ ИМАТ ВРЕМЕ ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ. ИНАЧЕ КАТО СИ ТИХИЧЪК И КАТО СЕ ОКАЖЕШ НА 3 МЕТРА ОТ ЖИВОТНОТО, СТАВА ТОЧНО ТАКА, ЗАЩОТО КОГАТО ГО ИЗНЕНАДАШ, ТО МИНАВА В РЕЖИМ ЗАЩИТА, ВСИЧКО ИЛИ НИЩО. И РАЗБИРА СЕ МЕЧКАТА ПЕЧЕЛИ. МЕЧКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕНА САМО ОТ ДРУГА МЕЧКА. В ПРИРОДАТА ТЕ НЯМАТ ЕСТЕСТВЕНИ ВРАГОВЕ ОТ ДРУГ ВИД. ТАМ КЪДЕТО ЖИВЕЯТ НЯМА ЖИВОТНО СПОСОБНО ДА НАДВИЕ МЕЧКА!

    Коментиран от #92

    09:40 17.05.2026

  • 24 Абе

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Я па тоа...?!":

    И мед му носи, нали.

    09:41 17.05.2026

  • 25 Ауу

    64 0 Отговор
    Гоолям спец, гоолям експерт. Поредната калинка на хранилка. Нищо от казаното от него не е вярно, но вЕрвайте му. Значи животните агресирали при изненада, но туристът трябва да се движи като нинджа. Страшен съвет.

    09:42 17.05.2026

  • 26 Чичо Тони

    62 0 Отговор
    Този "експерт" противоречи на други експерти, които съветстват, когато сме в район обитаван от мечки, да вдигаме шум, точно за да не се сстига до изненада за животното и то да има възможност да се отдалечи.

    09:42 17.05.2026

  • 27 Герги

    38 0 Отговор
    Уточнете се едни експерти казват да вдигаме шум да не я изненадаме,този експерт казва да НЕ вдигаме шум че ще ги привлечем,,в един момент при среща да не знаем какво да правим.Най добре спрей против мечки...спрей против кучета...напълваш мешката и в планината спокойно.

    09:43 17.05.2026

  • 29 пишман много пишман експерт

    36 0 Отговор
    тъпанар коги мечките почнат да слизат по селата и гредовете, ко правим тогива? ке пазим тишина или ке се бием?

    09:43 17.05.2026

  • 33 Инспектор Дю дю

    29 1 Отговор
    Проблемът е че властите крият точно, какво е!? За пореден път!

    09:45 17.05.2026

  • 35 Aлфа Bълкът

    39 0 Отговор
    Един път: "вдигайте шум да не изненадате животните и да ви нападнат".
    Сега пък: "не вдигайте шум да не ги предизвикате".
    А бе да ви експертите, като селско чедо въпреки, че първите ми 7г са в града. Не ходете в гората, ако ви е страх от мечки и без по-малко от малка брадва не тръгвайте.

    09:46 17.05.2026

  • 38 Абе

    14 1 Отговор
    Вица за мечока и туриста, дето после разправял е кво, кво, изеде ме, нали го знаете.

    09:50 17.05.2026

  • 39 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 2 Отговор
    Има шанс!Ако изквичиш на мечката бангарангааа,тя ще избяга!🐻🐻🐻🥳🤣👍

    09:54 17.05.2026

  • 40 Коко

    16 1 Отговор
    Може.Който не е чел под игото няма как да знае.Иван Боримечката може.

    09:54 17.05.2026

  • 41 Азззззззз

    23 1 Отговор
    Гледах предаването. Човекът каза точно обратното - трябва да се вдига шум за да може мечката да се оттегли като ни чуе.

    09:54 17.05.2026

  • 42 Лост

    12 0 Отговор
    Винету може.

    09:56 17.05.2026

  • 43 Русенец

    20 2 Отговор
    - Батьо, научихме какво да правя, ако ме срещне мечката, ва!
    - Качваш се на едно дърво и почваш да се мажеш с л@йн@.
    - Ам, Батьо, ам от де л@йн@, ва?
    - Ще има, ще има.

    Коментиран от #75

    09:57 17.05.2026

  • 44 А50

    23 0 Отговор
    От полицията да кажат след експертиза от какво животно са следите и колко животни. Със сигурност има косми слюнки отпечатъци стъпки и други следи. Друг е въпроса дъли ще кажат истината, но нека разкрият самоличноста на загиналия, да не се окаже интересна личност

    09:57 17.05.2026

  • 45 Мдаа...

    34 1 Отговор
    Айде сега батко да ви обясни как стоят нещата.
    Никой, повтарям никой мецан няма да нападне човек, освен ако:
    Мецанът току що се е събудил от зимен сън, гладен е и човека го е изненадал без мецанът да има възможност да избегне човека.
    Човека се е оказал между мама меца и мечето й и мама меца е решила, че човека е заплаха за мечето.
    Човека умишлено или случайно дразни упорито мецанът и мецанът няма възможност да избегне човека.

    И сега въпрос с повишена трудност за нахъсаните да убиват мечки- през последните тридесет години в България колко хора загинаха при нападение от мечки и колко при нападение от кучета?

    09:58 17.05.2026

  • 46 бармалей

    13 0 Отговор
    ...тоз мяза на експерт по кубета и бради , а и погледът му е детински , явно още си играе на стражари и апаши с аверчетата в махалата си !!!

    10:02 17.05.2026

  • 47 Навсякъде

    26 0 Отговор
    и във всичко пак ни налазиха експерти. Този път по мечките. Откъде се пръкнаха тия недоразумения със самочувствие на нобелови лауреати по зоология е трудно обяснимо.

    Коментиран от #80

    10:03 17.05.2026

  • 48 Стенли

    14 0 Отговор
    Е добре де други експерти ни съветват точно обратното , да вдигаме шум за да може животното отдалеч да разбере за , нашето присъствие и да не бъде изненадано ,кого да слушаме от тези всички експерти🤔, а и народа най добре го е казал , който го е страх от мечки да не ходи в гората🤨

    10:05 17.05.2026

  • 49 Май има и по-лошо от мечка

    9 0 Отговор
    Не, че нещо, НО...
    Спомнете си, преди няколко години, как няколко човека се бяха обадили и докладвали на спешния телефон, че са видяли някакво човекоподобно-маймуноподобно същество, точно в селата на Витоша...
    Има и случай от преди години на нахапан и убит човек в района около Владо Тричков (от другата страна София, вече в Балкана), за който бяха обвинени кучетата на местен развъдчик, но отпечатъците от зъбите им не съвпаднаха и май нещо доста по-едро е изяло човека...

    Коментиран от #81

    10:11 17.05.2026

  • 50 Будител

    7 1 Отговор
    Трупа може да е бил на Петрохан , ама мечката виновна. И що пак триете?

    10:13 17.05.2026

  • 51 Истината за бума от мечки

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Нарочно го допуснаха. Искат да стане като в Румъния - всяка година по 250 инцидента и убийства от мечки. Това е част от политиката им по прокуждане на хората от селата.

    10:13 17.05.2026

  • 52 Ако наистина

    14 0 Отговор

    До коментар #37 от "Будител":

    са бездомни кучета, а не помияри и породисти, вързани или отвързани от двукраки помияри да им пазят частните хижи или изпъдени след като виладжиите са зазимилии, в един момент ще слязат надолу към Кладница, Мърчаево или Владая и местните бракониери ще свършат част от работата на държавата. Дори след педроханско-пепофилската история МВРто се държи като смес между ЦРУ и ФСБ при разследване за покушение срещу президентите им - ден по-късно пълна секретност и няма кой да промеца от многохилядниците в евро в полицията мечка ли е убила човека, кучета ли са били. Имало свидетели, ама какви свидетели - на самото нападение, на намереното тяло? Какъв човек не знае мечка ли е нападнала или куче - слепец да е ще усети как смърди мечката, розово пони на разходка от жълтите павета ще различи криво-ляво куче и мечка. Или туристът е изненадал мечката, която някак ме съмнява да е в зона все пак с хора и доста кучета, затова не вярвам на глупостите, че е майка с малки, или много по-вероятно - човекът да са го изяли песове, пуснати да "пазят". А този експерт с изказването за шума - никой не казва да вземеш колонки и да озвучаваш на пет километра радиус, нито да издебнеш животното и да го изненадаш със силна чалга или хеви метъл, а да има някакъв звук, който да даде шанс на дивите животни да знаят къде са хората.

    10:13 17.05.2026

  • 53 Честно казано 🤬

    18 2 Отговор
    Виновни са и псевдо природозащитниците, мечки във Витоша нямаше от векове, заселиха ги повторно, а до най-големия град в България, беше пълна глупост. Това е най-голямото животно в България и е непредвидимо.

    10:15 17.05.2026

  • 54 Гост

    8 0 Отговор
    Тоя експерт много идиотски съвети дава ;) Владко земи се поограмоти малко....

    10:15 17.05.2026

  • 55 тоз от де знае

    7 0 Отговор
    пробвал ли е?

    10:15 17.05.2026

  • 56 Будител

    10 0 Отговор
    Много мечки съм надвил . Има си чалъм . Срещнеш ли мечка , чакаш да се изправи и я хващаш за пъпа. Тя веднага ляга по гръб . Щракваш и белезниците и се обаждаш на главният комисар на МВР . А бездомните кучета трябва да ги оправят ловните дружинки , както беше преди 1990

    10:17 17.05.2026

  • 57 Механик

    6 0 Отговор
    Единственият начин да не ви изяде мечката е да се намажете обилно с човешки екстременти.
    Ще речете, че може да стане така, че наоколо да няма екстременти?
    Искам да ви уверя, че ако срещнете мечка ще има такива неща в изобилие. Дори ще са съвсем близо до тялото ви.

    10:20 17.05.2026

  • 58 До ПСЕВДОексперта

    15 0 Отговор
    Намерили работа на нашто момче...
    Един въпрос: Защо руснаците и американците препоръчват ТОЧНО ОБРАТНОТО - да се вдига шум, за да се предизвести присъствието ни в гората и дивите животни да стоят настрани, включително мечките. Те или ние имаме по-голям опит с мечките?!?

    10:21 17.05.2026

  • 60 Има

    3 0 Отговор
    В приказките, юнак Гюро.

    10:23 17.05.2026

  • 61 Мечка с пръчка

    7 0 Отговор
    Зависи от мечката и от човека. Но стига с тая мечка явно са пу миарите на хижарите наоколо.

    10:27 17.05.2026

  • 62 Тъмната страна на Витоша

    12 0 Отговор
    Мечките обикновено изяждат черния дроб и си тръгват.
    Този обезобразен човек с изяден черен дроб ли е?

    По пътя за Кладница преди години - може би преди 15 години, лежеше огромен глиган, най-вероятно блъснат от кола, в дерето отстрани. Това нещо, ако изскочи, ще има жертви. Там е много диво и със сигурност по Витоша има много глигани, виждат се следите им по поляните.
    Но, ако се поразровите в ютюб ще видите и по-странни неща, от доклади за нещо като Йети (Снежен човек), до видеа с плазмоиди и НЛО... Витоша си е и винаги ще си остане странна, мистична и малко зловеща планина.

    10:27 17.05.2026

  • 63 Атлантик

    5 4 Отговор
    Това го кажете на идиотите от ЕК , Урсула и Кая.

    10:28 17.05.2026

  • 64 Бриджит Бардо

    8 0 Отговор
    А някой експерт по черни и розови пантери не можаха ли да намерят?

    10:32 17.05.2026

  • 65 Ей туй го кажете и му го набийте

    13 2 Отговор
    На наркоман Зелю да не дразни мечката и да вдига белия байряк и да мирне света!!!

    10:33 17.05.2026

  • 66 Биби

    13 3 Отговор
    Къде сравнихте мечка с вреден дивеч като кучетата. Само в българия пу миара е издигнат в култ. Трябва яко стреляне има цели глутници за евтянизиране дори и в софия

    10:33 17.05.2026

  • 67 Българин

    3 0 Отговор
    Този експерт ако знае колко мечки съм надвил ......
    Още ми носят мед

    10:37 17.05.2026

  • 68 Геша

    4 1 Отговор
    Тагарев може! Генерал Атанасов също!

    10:37 17.05.2026

  • 69 2030 чука на вратата...

    4 3 Отговор
    Политиката е следната: територията да бъде превърната в дива и опасна и малкото хора, все още живеещи по селата, да се изтеглят към града. Идва 2030 година, спомнете си AGENDA 2030 на WEF (Международния Икономически форум) на доблия чичко Клаус Шваб - капанът на 5-минутните градове всеки момент ще щракне...

    10:37 17.05.2026

  • 70 Ловец

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гловчев":

    Точно там е мястото нао животните. Витоша си е сериозна планина и който не го разбира - губи. Едно време / 13 декември 1971 г./ там загина и членът Политбюро на БКП Иван Башев. Колкото до такива като теб, дето само мърморят, а едно дърво не са посадили през живота си и искат планината да им се поднесе на длан, да си стоят в алкохолоно опиянение в София. И в София има трева, но от друг вид. За това Гловчев, остави планините на мечките и другите животни, а когато отиваш при тях на гости бъди внимателен и уважителен.

    10:40 17.05.2026

  • 72 РЕАЛИСТ

    8 1 Отговор
    Без липса на доказателства, анатемосахте мечките. Кво стана с пумата? Не може ли пак някой от частен зоопарк да е изпуснал някой дзвер и по-късно и други туристи да дадат фира.

    Коментиран от #83

    10:47 17.05.2026

  • 73 Човек не можел да бори мечка

    7 1 Отговор
    Дали е случайно това, че един от персонажите в романа "Под игото" е с прякор Боримечката? Вазов не си позволява да пише небивалици, дори напротив, всичко в този роман е автентично. Или тогавашните мъже са били по-различни от днешните?

    Коментиран от #77

    10:50 17.05.2026

  • 74 Гладна мечка хоро не играе

    6 0 Отговор
    Нахранете мечка и ще станете приятели

    10:52 17.05.2026

  • 75 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Русенец":

    Животинките са много добри катерачи, а този е експерт заплатаджии, ако човекът е убит от мечка тя щеше да го завлече на тайно място и да го покрие с клони, ако е тръгнал да бяга лошо. А не е вярно че човек няма шанс срещу мечка но трябва сериозна подготовка от малък и добър учител по бойни изкуства и познавач на мечки.

    10:52 17.05.2026

  • 76 мани беги

    7 1 Отговор
    трябва да сте шумни, за да ви чуе мечката и да избяга ... по принцип дивите животни са ни видяли и надушили преди ние да ги видим, ако изобщо ги видим ... а кат ги видим е вече късно и трябва незабавна да се отдалечим ходейки, а не тичайки и им хвърляйте постоянно погледи, за да знаят, че знаете за присъствието им във всеки един момент ... но ако са опитвали човешка кръв, месо - никъв шанс квот и да правите

    Коментиран от #98

    10:54 17.05.2026

  • 77 Верно ли си

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Човек не можел да бори мечка":

    Толкова ПРОЗЗТ?

    Можеш да влезеш в Клетка с Мечка
    И да я сбориш
    Изфъскал.

    Коментиран от #88

    10:54 17.05.2026

  • 78 Панчо Свиля

    1 0 Отговор
    Има, има, га мецата е дърта или със зъбобол..

    10:56 17.05.2026

  • 79 Размърдай се българино

    4 0 Отговор
    Българите бихме водили класацията за най-примитивната популация, ако чрез възможностите на съвременните технологии не успеем да определим какво е убило човека. Нещастникът е бил нахапан достатъчно много за да може да се свали биологичен материал, останал от нападателя и определен видът му, наречено научно ДНК баркодиране.

    10:56 17.05.2026

  • 80 Тъжната реалност

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Навсякъде":

    Ти питаш откъде са се пръкнали такива "недоразумения със самочувствие на нобелови лауреати"? От БАН, най-вече от БАН, макар че имаме и други развъдници на "гении", за които човек се чуди как са успели да завършат средно образование, а той размахва не само диплома за висшист, но и такава за научна степен.

    10:57 17.05.2026

  • 81 Трай, не думай!

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Май има и по-лошо от мечка":

    Да не би Йети да е мигрирал чак дотук?!

    Коментиран от #96

    10:59 17.05.2026

  • 82 мани беги

    4 0 Отговор
    ако вече идва към вас, то хвърлете храната от раницата, ако имате, а после хвърлете и раницата в посока към мечката ... така ще й отвлечете вниманието и тя ще се заинтересува от храната и раницата ... ако продължи обаче да идва към вас, то чак тогава се вади спрей ... нямате спрей ли, ам да сте имали

    10:59 17.05.2026

  • 83 Кой да знае?

    6 0 Отговор

    До коментар #72 от "РЕАЛИСТ":

    Казваш, отдавна не сме чули нищо за черната пантера. Може пък да се е придвижила към София.

    11:04 17.05.2026

  • 84 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Аз пък си мислех за неестествено голямата популация иди@ти, начело с ПеПеДеБилите, ама щом си рекъл...

    11:08 17.05.2026

  • 85 бай Шиле

    6 0 Отговор
    Този експерт нещо си противоречи. Първо казва, че не трябва да се вдига шум, след това вероятно мечката била изненадана. Основно правило е да се вдига шум, за да могат дивите животни да усетят присъствието ни и да се отдалечат. Друго правило при среща с мечка е да се отдалечим бавно и ако ни се размине да търсим река.

    11:15 17.05.2026

  • 86 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЗиС 5":

    А Бат Рамбо къде го забрави?

    11:17 17.05.2026

  • 87 Търновец

    4 2 Отговор
    Снощи малко след 21.00 срещнах два възрасни Елена на излизане от гората - рога около метър огромни животни аз веднага спрях и единият също спря на около 20 метра но след това си тръгнаха към гората. Познавам ги от малки. А по принцип мечките не атакуват човек с на мен един мечок 2 пъти ми отстъпи. Не гледайте към мечката при среща и спрете за 10 секунди и след това отстъпвате но назад и бавно. Не святкате с фенер към нея - ще ви нападне. А ако кмета на София организира изхвърлени от веригите храни да се извозват към мечи локации няма да имаме проблеми - на Балканите мечки и хора живеем заедно хиляди години. С експертите по мечки са е Родопите и по Стара планина.

    11:32 17.05.2026

  • 88 Маша и медведь

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Верно ли си":

    Ти от пещерата не си излязъл още, че в клетки щял да влиза.

    11:36 17.05.2026

  • 89 Мимч

    10 0 Отговор
    На тоя специалист ще му кажа,че по безопасно е от далеч да те чуе звяра,мечка или какъвто и да е и да избяга,от колкото да се преближиш тихо до него и да го изненадаш.Тогава ще те нападне неминуемо.Така,че не се връзвайте на неговите тихи думи,ако искате да сте добре и неизядени.....

    11:48 17.05.2026

  • 90 не винете мечките

    1 0 Отговор
    Цял сериал ви направиха и се видя, че гарваните са акселерирали...

    11:57 17.05.2026

  • 91 6969777

    2 0 Отговор
    И аз мислих първо за спрей... ама веднъж имах пререкание с един на НДК и оня се уплаши нещо и ме напръска в лицето със спрей. Добре че дойде жена му и малкото му дете, че реших да не правя цирк. Вярно, лютеше, ама ако исках можех и бях в състояние да му разкажа играта и до го навра в сифоня на фонтана, особенно като се има предвид адреналина. Та...представям си мечока ако е истински ядосан, и вече тръгнал, на метър от теб ще го спреш с някокво балонче. И да ако е с размер пожарогасител и фърля струя облак на 10 метра, то да мечо може и да се замисли.

    Оказа се че има по лесен метод - обикновенна футболна свирка, необичаен и силен звук, много й е неприятен и си тръгва.

    Коментиран от #99

    12:07 17.05.2026

  • 92 Проверявай

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "той":

    Всичко е така освен това , че тигрите по - точно сибирските и бенгалските атакуват и понякога ядат мечки .

    12:31 17.05.2026

  • 93 турист

    3 0 Отговор
    Този експерт ходил ли е въобще в гори, където има мечки? Мечките в България винаги правят път на човека, ако има накъде да избягат. Проблем е ако ги изненадаш и се озовеш много близо до тях и теренът не позволява да отстъпят. Вече при пряк близък контакт има огромно значение поведението. Конкретно за тази част на Витоша и мястото на инцидента, близо до частна хижа и огромни кучета пазачи, е абсурд мечка да не ги надуши първо тях от километри и да търси храна в района.

    13:06 17.05.2026

  • 94 Студопор

    4 0 Отговор
    Всъщност, без да съм експерт знам, че в гората се вдига шум. Не да ревеш с пълно гърло да смущваш всички животински видове, но до толкова, че мечки, змии и други такива да имат време да се изнесат от пътя ти и да не се засичате. Свирукаш си, пееш си, при казваш си сам. Или си говорите на висок глас, ако сте повече хора. Това е. Стреснеш ли животното, хванеш ли го неподготвено, то напада.

    13:07 17.05.2026

  • 95 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Или Колт Миротворец

    13:33 17.05.2026

  • 96 Има нещо странно на Витоша

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Трай, не думай!":

    За нещо като Йети (Голямата стъпка) в България се говори май още от 80-те години. В ютюб има документални филми за това. За човек, който видял рано сутринта стъпки в снега на нещо огромно и започнал да го изследва. Оказва се, че във фолклора на Родопите е доста добре отразено това същество, както и че местните много пъти са го виждали. Може би живее и в района, където Родопите и Пирин се сливат.

    Бабата, която се беше обадила на 112, от Витоша, беше питала, дали горила е избягала от зоопарка и беше описала съществото като огромно, човекоподобно същество, наподобяващо горила и че имало интелигентен поглед. Също, че стои в градината й точно срещу нея. Може да не е агресивно, но е факт, че от много дълго време е наблюдавано на територията на България. Просто не се говори за това. В случая отпреди няколко години, няколко човека го бяха видяли и потърсили помощ. Описанията им съвпадаха. Било е от Южната страна на Витоша.

    13:47 17.05.2026

  • 97 Ботьо Тачков си спомнете

    2 0 Отговор
    там е истината

    аналогията се налага

    13:59 17.05.2026

  • 98 Епидемия от мечки

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "мани беги":

    Изобщо няма спасение от мечка.
    Нищо няма да помогне и ако ходиш и й хвърляш поглед.
    Отвори ютюб, виж новните от Румъния, свързани с нападения от мечки! Всяка година стари хора от селата биват изядени. Има видео, в което скиор реши да отвлече вниманието на внезапно появила се мечка и да спаси семейството си и другите хора. Тази мечка не се отказа почти до края на пистата. Считай с каква скорост се е спускал със ските и с каква тя, тичайки да го хване...
    И от други страни на Балканския полуостров се появяват новини за хора, нападнати от мечка. Това е вече тотална ЕПИДЕМИЯ на Балканите.
    Спомнете си, миналата година какъв ужас беше в цяла България, особено около Севлиево и Триград. Чак в Хасковска област бяха стигнали. Това е безумие. В горите няма вече толкова храна за мечките, логично е всички да са стръвници, какво иначе ще ядат. Ще става само по-зле и повече новини за изядени хора ще чуваме .

    Коментиран от #102

    14:02 17.05.2026

  • 99 И тя има достойнство

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "6969777":

    Това е специален спрей - ЗА МЕЧКИ. Не е обикновен лютив спрей. Помага.
    От ютюб вече сме видели какво друго помага - мечката не яде и..иоти, които се снимат за Тик-Ток.

    14:06 17.05.2026

  • 100 Боримечков

    2 0 Отговор
    От къде ги намирате тия недорасляци, акъл за себе си няма иначе дрънка.!!! Сега сериозно, мечките трябва да бъдат ликвидирани по простата причина че не може да съжителства с ЧОВЕКА на малка територия като България..!! Точка

    14:06 17.05.2026

  • 101 Котката е най-успешният вид на Земята

    2 0 Отговор
    Освен, ако не сте КОТКА, нямате шанс!

    Котка е единственото животно от което мечката е видяна да се плаши и бяга.

    А, да - сещам се и за един ужасяващ, но и супер смешен клип от Канада, в който мечка излиза от едно езеро и започва да тича в панически страх. Зад нея, от водата излиза - Канадски лос. Никога не сте виждали мечка да тича и да се страхува така. След като направиха няколко обиколки на плажа и счупиха прозорците на местно заведение, лосът най-накрая се спря, а мечката избяга, спасявайки живота си. Но лосовете и канадските гъски са съвсем друга история. Само котката и медният язовец са чак толкова смели и луди като тях.

    14:16 17.05.2026

  • 102 турист

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Епидемия от мечки":

    Първо мечките в България са стотици пъти по-малко от тези в Румъния, второ са доста по-страхливи, трето - НЯМА нито едно досега нападение на мечка срещу човек на Витоша, четвърто това, че са нямали храна конкретна година и са слезнали в ниското не е свързано с нападение срещу хора, пето мечката обикновено напада по принуда, удря една лапа и си тръгва, други са животните, които ръфат паднал човек, шесто големи епидемолози се извъдихте, по твоята логика в момента има епидемия от ебола, ханта вирус, ковид - да набодените още ги върти регулярно, седмо стани от компютъра, почни да ходиш по планините, после се прехвърли на по-диви маршрути, попадни 2-3-4-5 пъти на мечи следи, чуй няколко пъти мечка отблизо и виж дали иска да се занимава с тебе или иска спокойствие, осмо ако те мързи да ходиш, намери някой горски от регион с мечки, нека той да ти сподели опит, а не да гледаш клипчета

    14:23 17.05.2026

  • 103 Цвете

    2 0 Отговор
    И ОТ ТУК НАТАТЪК НЯМА ДА СЕ ПОСЕЩАВАТ ПЛАНИНИТЕ ,ЗА ДА НЕ " РАЗСЪРДИМ " МЕЧКИТЕ ЛИ. ДА ГИ УБИВАТ, ЗАЩОТО ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ Е МНОГО ПО ВАЖЕН ОТ ТИЯ ЗВЕРОВЕ. 🐻

    15:23 17.05.2026

  • 104 Зейфод Бийблброкс

    2 0 Отговор
    Маро някой ще ти повярва на нескопосаните глупости дето пишеш и не дай боже да срещне мечка!!!
    Дори не можа да препишеш от БТВ като хората, пълна трагедия.
    "Тодоров посъветва, ако се преминава през територия, която е обитавана от мечка, да гледаме ДА БЪДЕМ ШУМНИ, което се пренебрегва от хората. След това трябва да се оттеглим бавно и спокойно. Да не гледаме животното в очите. По никакъв начин и не трябва да се паникьосваме."

    15:40 17.05.2026

