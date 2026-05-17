Васил Терзиев: От всички градове, София е най-подготвена да приеме „Евровизия“

Най-невероятното е, че въпреки всички опити за скандали тя успя и ни дари с усмивки. Готвим тържествено посрещане на Дара, наш екип ще я посрещне още на летището. Надяваме се да отпразнуваме този успех както стана с волейболистите. Това заяви в ефира на Нова телевизия кметът на София Васил Терзиев.

Той обясни, че българската държава е тази, която трябва да избере кой град да бъде домакин на конкурса догодина и увери, че столицата със сигурност ще се бори за тази възможност.

София може да бъде домакин на големи събития, както се видя с Джиро д’Италия. Столицата е най-добре подготвена от всички градове в България да приеме мероприятие от такъв мащаб, каза Терзиев и уточни, че в това отношение Арена „8888“ е зала с достатъчно голям капацитет.

По думите му София става все по-сигурен град за живеене, тъй като според данни на СДВР се отчита сериозен спад на престъпността в най-големия град за живеене у нас.

По темата с недостатъчните паркинги градоначалникът коментира, че Столична община ще продължи с програмата си за строеж на нови паркоместа, обаче отбеляза, че неговата борба ще бъде да накара столичани да слязат от автомобилите си и по-често да пътуват с градския транспорт.

Относно Паметника на Съветската армия Васил Терзиев разкри, че неговото лично мнение е, че там трябва да има „нещо друго, което да повече да ни обединява, а не да ни разделя“.

„Този паметник на Съветската армия трябва да бъде опазен, но не на това място“, допълни той.

По думите му до края на година би трябвало вече да е станало ясно какво ще има на мястото на демонтирания монумент.