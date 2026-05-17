Васил Терзиев: От всички градове, София е най-подготвена да приеме „Евровизия“

17 Май, 2026 10:11 2 232 92

Той обясни, че българската държава е тази, която трябва да избере кой град да бъде домакин на конкурса догодина и увери, че столицата със сигурност ще се бори за тази възможност

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-невероятното е, че въпреки всички опити за скандали тя успя и ни дари с усмивки. Готвим тържествено посрещане на Дара, наш екип ще я посрещне още на летището. Надяваме се да отпразнуваме този успех както стана с волейболистите. Това заяви в ефира на Нова телевизия кметът на София Васил Терзиев.

Той обясни, че българската държава е тази, която трябва да избере кой град да бъде домакин на конкурса догодина и увери, че столицата със сигурност ще се бори за тази възможност.

София може да бъде домакин на големи събития, както се видя с Джиро д’Италия. Столицата е най-добре подготвена от всички градове в България да приеме мероприятие от такъв мащаб, каза Терзиев и уточни, че в това отношение Арена „8888“ е зала с достатъчно голям капацитет.

По думите му София става все по-сигурен град за живеене, тъй като според данни на СДВР се отчита сериозен спад на престъпността в най-големия град за живеене у нас.

По темата с недостатъчните паркинги градоначалникът коментира, че Столична община ще продължи с програмата си за строеж на нови паркоместа, обаче отбеляза, че неговата борба ще бъде да накара столичани да слязат от автомобилите си и по-често да пътуват с градския транспорт.

Относно Паметника на Съветската армия Васил Терзиев разкри, че неговото лично мнение е, че там трябва да има „нещо друго, което да повече да ни обединява, а не да ни разделя“.

„Този паметник на Съветската армия трябва да бъде опазен, но не на това място“, допълни той.

По думите му до края на година би трябвало вече да е станало ясно какво ще има на мястото на демонтирания монумент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    52 3 Отговор
    Стегай хижата на Петрохан.

    10:14 17.05.2026

  • 3 007 лиценз ту кил

    34 5 Отговор
    И колко ще ни струва удоволствието?

    Коментиран от #47

    10:15 17.05.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    55 0 Отговор
    Не,най-подготвено е Столипиново!Там е бангаранга 365 дни в годината.... опс 366 във високосните години.🦍🦍🦍🤣🥳👍

    10:15 17.05.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 5 Отговор
    ВАСКО , ТЕБ ТОВА КВО ТЕ ВЪЛНУВА ?
    ..,.
    ТИ ДОТОГАВА ЩЕ СИ В ЗАТВОРА ЗАРАДИ СОФИЙСКИЯ БОКЛУК :)

    10:15 17.05.2026

  • 6 жффжбгфжб

    49 4 Отговор
    За заплати и пенсии все нямате ама за разни простотии ще се намерят нали ?

    10:16 17.05.2026

  • 7 Георги

    35 5 Отговор
    тоя път съм съгласен с ДСил, никой друг град не е в толкова топли отнишения а лгбт+, нито пък кметът му финансира педоханска секта. София е най-подходяща в това отношение.

    10:16 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дедо

    38 2 Отговор
    Варна е подходяща, с разбитите си улици,заринати от разпилени отпадъци от контейнерите, клошарите, ромската махала в центъра на града, мръсотията и прахоляка и калта от безумните строежи , миризмата на разлагащи се отпадъци , мутренската Крайбрежна алея ,заграбена от групировката и бараките поставени върху 50% от плажа. Супер град.

    10:19 17.05.2026

  • 10 Гробар

    39 3 Отговор
    Първо изчисти боклука гейзер некадърен крадлив.

    10:19 17.05.2026

  • 11 Ах Ох

    32 2 Отговор
    Това ще засенчи прайда 🤣🌈🖕

    Коментиран от #16

    10:20 17.05.2026

  • 12 щом квичат

    10 20 Отговор
    копейките значи сме на прав път към прогреса!

    10:20 17.05.2026

  • 13 Васко.....

    20 3 Отговор
    Давай ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА.
    Море, слънце, плаж, хотели, денонощен купон.
    И без това на СЛЪНЧАКА европейците са чувстват май добре.
    Финансовите ползи ша са огромни.

    10:21 17.05.2026

  • 14 Хайде сега някой да спори

    25 3 Отговор
    че не е поредната €джироджендиро нагласена работа да ни оберат още няколко стотици милиона евро и догодина за пошли примитивни €зрелища

    10:21 17.05.2026

  • 15 Последния Софиянец

    33 4 Отговор
    За Джиро Италия 110 млн.Сега още 150 млн за Евровизия.

    Коментиран от #31, #41

    10:21 17.05.2026

  • 16 Георги

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ах Ох":

    не е така, ще подгреят на евровизия и ще останат за прайда. Ще бъде цял месец прайд.

    10:21 17.05.2026

  • 17 Моше Крадев съм

    19 5 Отговор
    В село Славяново ще е. ДС внучетата вече нямате думата!

    10:22 17.05.2026

  • 18 Георги

    16 4 Отговор
    интересно дали фънки ще ги оплюе или ще се пробва за процент от финансирането догодина

    Коментиран от #21, #72

    10:23 17.05.2026

  • 19 Тома

    16 5 Отговор
    Ами разбира се че София ще е най подготвена като цяла България работи за нея

    10:25 17.05.2026

  • 20 Георги

    15 0 Отговор
    ей затова никой не ви харесва - алчността ви е безгранична.

    10:26 17.05.2026

  • 21 Асерехе, а, ехе...

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    Преди години Мънки и Амебуса бяха единствените "продуценти" организирали 20 минутен концерт на испанската чалга ЛасКетчуп. Наложило се по 2 пъти да пуснат на плейбек всичките 3 парчета на уникаланта испанска простотия, щото инак концерта щял да трае около 9 минути.

    10:29 17.05.2026

  • 22 Споко

    13 3 Отговор
    От сега залагам 10:1,че морето ще" спечели" или Варна,или Бургас.Хотелиерския и ресторантьорски бизнес ще надделее.Не пропускайте фактора" сезон на провеждане.Столицата не може да поеме такъв огромен поток от туристи и гости." Морето" ще ги погълне,без дори да се уригне,яки пачки се заформят отсега.Първо с инфраструктурата, вътрешни превози, лустросване на кръчми и нощни заведения.За една десетдневка,ще постигнат оборот,за цяла година.Евровизия ще се проведе на морето! Къде, въпрос кой ще надделее!

    10:32 17.05.2026

  • 23 шепот от отвъдното

    29 1 Отговор
    Василе, хората ще си потрошат краката по разбитите тротоари. Дори и по Витошка, която е главната парлама на София, пак ще има инциденти с разбитите плочки. Ами ако падне някой парапет в НДК и цял свят види какви сме мизерници. Ами, ако някой поиска да се разходи на Витоша и го убие мечка? Да не говорим, че отнякъде може да се появи и черната пантера. Василе, налягай си парцалите и не се напъвай много, че цял свят ще ни види срамотиите в реално време.

    10:33 17.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бургас е градът!

    14 3 Отговор
    Има публика, хубав обли, транспортна свързаност, хотелска база, развлечения, нова голяма зала. И на никого няма да пречи една Евровизия.

    10:37 17.05.2026

  • 27 Правилно !

    8 0 Отговор
    Кен

    --

    Еф !

    --
    А !

    Трябва да Върви !

    В !


    Кен

    --

    Еф !

    --
    А !

    10:37 17.05.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор
    Дано не се случи!

    Коментиран от #67

    10:37 17.05.2026

  • 29 Лошотно Е !

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами прав е Терцата":

    Че ни Влиза !

    И На Нас !

    10:38 17.05.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    А
    Н
    А
    Т
    Е
    М
    А
    !

    10:39 17.05.2026

  • 31 Е кво? Лошо ли е?

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Може и като в Македония - да ни познават само със скандали и човешки трагедии.

    10:40 17.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Някой

    9 0 Отговор
    Да си го плаща изцяло от общинския бюджет!

    10:41 17.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сталин

    14 3 Отговор
    София е микс между гетата на Карачи и биндовилите на Рио ,кочина където всичко е унищожено няма трева няма дървета няма цветя,и най мизерните гета в Европа са рай , цървулите в София живеят във вечен прах и шум ,няма отстояние между сградите няма въздух, всичко е залято с бетон ,дори няма врабчета и бръмбари от отровите които денонощно се бълват от колите

    Коментиран от #42

    10:53 17.05.2026

  • 36 Aлфа Bълкът

    8 4 Отговор
    Гейзери напред – София е ваша.
    Средец 35г не пада под османско иго от първата атака, а сега вече Терзиев е развял байряка.

    Коментиран от #51

    10:59 17.05.2026

  • 37 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    10 6 Отговор
    ЕВРОВИЗИЯ:

    За държавата победител:
    Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.

    Цената на домакинството: Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

    Приходи:
    От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро

    От реклами 30-50 милиона евро

    От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро

    Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.
    Рекламата за България и моралните приходи са неоценими.

    10:59 17.05.2026

  • 38 Хаха

    14 2 Отговор
    Вася на коя планета живееш? Тази розовата ли? Мърсотия, селяни със скъпи коли и маркови фалшиви дрешки, мигранти, тротоари забрави! Къде я видя подготвена?

    11:00 17.05.2026

  • 39 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    8 1 Отговор
    Най известния български курорт за ЗАПАДНЯЦИТЕ.
    Море, пясък, слънце.
    Ядене, пиене, хубави жени.
    Безброй хотели, заведения, купон нон стоп.

    На стадиона в Слънчев бряг.

    Коментиран от #59

    11:04 17.05.2026

  • 40 Тимон

    8 2 Отговор
    Да ВA приемат на 4 км, че превърнахте града в комуна.

    11:04 17.05.2026

  • 41 ДЖИРОТО

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Домакинството на България на грандиозния старт на колоездачната обиколка Джиро дИталия струва на държавата 50 милиона евро.

    Финансовата рамка за събитието включва:
    15 милиона евро: Такса за закупуване на правото за домакинство (Grande Partenza).

    35 милиона евро: Допълнителни средства, отпуснати на Министерството на младежта и спорта за необходимата организация, логистика, подготовка на инфраструктурата и етапите на състезанието.

    Приходи:
    Телевизионни права и последващи репортажи
    40 милиона евро.
    Реклами около 10 милиона евро.
    Излъчване от скриминг оператори 10 милиона евро
    Хотелски услуги, туристически атракции 10 милиона евро.
    Реклама на България и морални приходи, неизчислими.

    Коментиран от #48, #63, #89

    11:14 17.05.2026

  • 42 Пълни лъжи

    4 13 Отговор

    До коментар #35 от "Сталин":

    всички квартали са с много дървета, тревата се коси непрекъснато. София е най- зеленият град в Европа. За мен и най- красивият!

    11:17 17.05.2026

  • 43 АЕ КМЕТЕ

    6 0 Отговор
    Стегай са.
    Прай Евровизия на стадиона.
    Че бая народ ша дойде.

    11:18 17.05.2026

  • 44 ШЕФА

    10 1 Отговор
    Васко ПП педоф... и пед.... от сега търка левите ръчички как ще открадне няколко милиона от организацията на това Соро.... недоразумение за евро дженд.... Евровизия.

    11:18 17.05.2026

  • 45 Мимч

    10 1 Отговор
    Мястото на паметника си му е там,където е бил построен.Какво има да шикалкавете как само и само да го премахнете.Стига маймунджилъци...

    11:19 17.05.2026

  • 46 Варна

    8 1 Отговор
    Ще напълни Василка Терзиева залата с целия Прайд на България.

    11:20 17.05.2026

  • 47 008

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "007 лиценз ту кил":

    Не ни плаши!Ние сме кл УВА на богатите😃

    11:20 17.05.2026

  • 48 Стрийминг, колега.

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "ДЖИРОТО":

    А на този Посленият не му обяснявай с числа. Той ако познаваше числата щеше да си намери достойна работа.

    Коментиран от #49

    11:22 17.05.2026

  • 49 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Стрийминг, колега.":

    110 млн лв за Джиро Италия

    11:23 17.05.2026

  • 50 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор
    Добре , че Бай Тошо ви остави НДК , та да се фукате със зала , след толкова години. На бригада съм работил на НДК, когато го строяха. Вреше и кипеше от народ. Строители от цяла България се потяха там.

    11:23 17.05.2026

  • 51 Мокой

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Aлфа Bълкът":

    Той махна ли украинското знаме от сградата на общината?

    11:23 17.05.2026

  • 52 Подготвен

    9 0 Отговор
    Най-подготвен град за Евровизия у нас е Карнобат - имат капацитета и завода за бангаранга на всички гости. Виж местните как са.

    11:26 17.05.2026

  • 53 Чърчил

    8 3 Отговор
    Шопите откраднаха от Варна европейското по волейбол , сега наред е и Евровизия.Патологични шопски амбиции !!! Вярно е и друго , че варненския кмет нищо не върши за града !!!

    11:28 17.05.2026

  • 54 Тоя лама

    7 1 Отговор
    Отдавна трябваше да го изгонят с ритници от кметството

    11:34 17.05.2026

  • 55 А50

    3 1 Отговор
    О не, референдум

    11:36 17.05.2026

  • 56 Народът .

    2 7 Отговор
    А, бре Терзиев - Къде се слагаш и ти? Гледам Оправи София та гледаш и по- нагоре , Смирение , Бе !

    Хора , Песента е изпята Гениално , а Текста е Завладяващ !

    Вик към всички свободни духове,
    към онези, които не се вписват.
    Ние сме шумни, диви и неудържими.
    Живеем без спирачки,
    без страх и без ограничения.

    Това е нашият бунт,
    нашият звук,
    нашият начин да покажем сила.

    Ние не следваме правилата,
    създаваме свои собствени.
    Енергия, хаос и свобода –
    това е Bangarangа.

    Коментиран от #58, #61

    11:37 17.05.2026

  • 57 Мухахаха

    3 0 Отговор
    Накой му пука

    11:39 17.05.2026

  • 58 9ти септември

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Народът .":

    Супер сте амааа

    11:40 17.05.2026

  • 59 Мухахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":

    И окраински дронове и смрад

    11:42 17.05.2026

  • 60 Фен

    4 1 Отговор
    София, да. Ти, не.

    11:42 17.05.2026

  • 61 Не сте

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Народът .":

    Народа а малка част всеки си има право на избор

    11:44 17.05.2026

  • 62 Иха

    1 2 Отговор
    Пловдив е най добре за такъв конкурс

    Коментиран от #77

    11:45 17.05.2026

  • 63 Гошо

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "ДЖИРОТО":

    Пълни глупости. Това са само официалните числа по кандидатстването. Знаеш ли колко милиона дадоха общините само за преасфлатиране? А колко за да оправят градовете да заприлича на нещо? Тревни площи, улици, почистване. А колко за рекламни материали и промотиране? Пари от общинските бюджети, които не се броят към сметката. И накрая от цялата работа спечелиха няколко хотела в Несебър и Пловдив. И догодина с тая Евровизия ще е същата простотия - за едни 15-20 хиляди човека, голяма част от които не бих определил като "нормални хора", държавата ще изхарчи 200 милиона, да се покажем пред света колко сме яки и след седмица ще е същата мизерия.

    Коментиран от #83

    11:46 17.05.2026

  • 64 Име

    6 1 Отговор
    Каспичан е мястото!

    11:46 17.05.2026

  • 65 Джендъри

    5 2 Отговор
    Напред

    11:52 17.05.2026

  • 66 Точно така

    6 2 Отговор
    Всички гейчовци са в София и са се подготвили!

    11:52 17.05.2026

  • 67 Една мисъл не ми дава мира.

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 81":

    Защо всичко което кажат копейките винаги става точно обратното?!

    11:55 17.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ник

    6 2 Отговор
    Кмете много ти е лесно на теб. А хората, които ще се окажат за една седмица в блокиран град, а полицията,която всички плюят, а ще трябва пак денонощно да варди хилядите пришълци???? Много е лесно само да плямпате по медиите!!!

    12:05 17.05.2026

  • 70 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Сектант

    12:06 17.05.2026

  • 71 Хмм

    5 1 Отговор
    да се нахарчи за последно, че повече кмет няма да бъде

    12:07 17.05.2026

  • 72 Ник

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    Ако му пуснат фандък на Фънки ще е най големия агитатор за Евровизия, ако го отрежат ще започне с плюенето.

    12:08 17.05.2026

  • 73 Айде

    6 1 Отговор
    стига с тая София, дайте и на някой друг град. Пловдим може, Варна може. Софиянец съм ама и на мен ми писна

    Коментиран от #76

    12:10 17.05.2026

  • 74 Хаха

    3 1 Отговор
    На Петрохан ли ще правите Евровизията

    12:17 17.05.2026

  • 75 Бангаранга

    0 6 Отговор
    Кръвното налягане на русоДЕБИЛИТЕ достигна горна граница 200.Ще има загуби.

    12:18 17.05.2026

  • 76 Фройд

    6 0 Отговор

    До коментар #73 от "Айде":

    Ааа , в Пловдив не !
    Няма да ни разваляте айляка, ще ги изтърпите и тия , как търпите всички депутати ?!

    Само в София и никъде другаде.

    12:20 17.05.2026

  • 77 Отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Иха":

    Харесвам Пловдив много, но нямате достатъчно хотели.

    12:27 17.05.2026

  • 78 Хмм

    4 0 Отговор
    Евровизия също е кауза, да видим ще дари ли четвърт милион

    12:28 17.05.2026

  • 79 Васил

    4 0 Отговор
    Явно Терзиев има в джоба си едни 800 милиона за да организира конкурс за третокласни певачки а за ямите по пътищата пари както и за болните деца принудени да се събират средства от дарения. А за да грачат разни лумпени се намират затова сме блато.

    12:40 17.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Васко Пе......

    2 0 Отговор
    хомо дружинка Калинка Малинка се изказа

    12:46 17.05.2026

  • 82 Мейор

    4 0 Отговор
    Петроханския нещастник Терзиев превърна София в гето. Мръсна, неиосветена, гнусна...ще бъде срам за Евровизия.

    13:07 17.05.2026

  • 83 всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Гошо":

    Пита се колко прибраха за бутафорния ремонт на пътищата?

    13:11 17.05.2026

  • 84 Въпрос

    2 0 Отговор
    И с какво е подготвена? С разнебитените улици и тротоари, несъбрани боклук и най вече с полуразрушения паметник на съветската армия. Така действат дечицата на явни партийни функционери от преди 1989, после станали най-върлите демократи и евроатлантици.

    13:21 17.05.2026

  • 85 Хмм

    1 0 Отговор
    най-добре Варна, Дара е оттам

    13:22 17.05.2026

  • 86 Перо

    2 0 Отговор
    Тоя тотално се е побъркал или не знае къде се намира!

    13:52 17.05.2026

  • 87 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    С нетърпение очаквам новата песен и клип на Устата, със сигурност ще засегне и ЕвроДЯВОЛвизия!

    13:56 17.05.2026

  • 88 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    София може единствено да посреща изложение на младите животновъди.

    14:35 17.05.2026

  • 89 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "ДЖИРОТО":

    Само стой и гледай, как ще вдигнат данъците в малките общини, да съберат пари за това събитие.

    14:42 17.05.2026

  • 90 Един

    2 0 Отговор
    Мисля, че опциите би трябвало да са Пловдив, или Бургас. Варна няма подходяща зала нито стадион, а пък София си е кенеф с боклук.

    14:49 17.05.2026

  • 91 Майко мила

    0 0 Отговор
    представете си какво ни чака нас по обикновените хорица сигурно един хот дог ще чукне 30 евро
    хотелиери и черпаци вече точат самурайските си мечове не стига че сега е страшна скъпотия във сравнение със Европа Манчев вече го показаха по телевизора как му текът лигите за туристи Драго чая предложи веднага във ефир да ни представлява Иво Димчев а бе страшно мазало ще е то ще са и абитуренти дано всичко мине гладко.
    Инъче браво на Дара пък каво ще става по на там не се знае.

    15:16 17.05.2026

  • 92 Нехис

    0 0 Отговор
    Васко Боклукът, как сте най-подготвени?
    С лятната смрад около кофите ли?

    17:38 17.05.2026

