Президентът Йотова ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку

Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва днес в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку.
Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики.
Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.
Президентът Илияна Йотова е в Баку по покана на държавния глава Азербайджан Илхам Алиев. Двамата проведоха среща вчера и обсъдиха задълбочаването на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа.
Илияна Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството между двете страни в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БравУ, БравУ
06:40 18.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бунга дунга
Коментиран от #5
06:50 18.05.2026
5 Ще им покаже и
До коментар #4 от "Бунга дунга":Видеозапис, как се прави годеж в Гранитната зала на президентството!
Тумба- лумба ихаха!
Да живее Йотова!
06:55 18.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мисирки за закуска
07:08 18.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 майстор
07:26 18.05.2026
11 На върха в Кавказ
07:26 18.05.2026
12 Трол
07:29 18.05.2026
13 Нищо
07:36 18.05.2026
14 Неподписан
08:03 18.05.2026
15 Няма да питам за кого ще е
Коментиран от #16, #18, #19
08:11 18.05.2026
16 Нидяй
До коментар #15 от "Няма да питам за кого ще е":Важно е, че има грес!
08:18 18.05.2026
17 Може да е Президент на България но
09:18 18.05.2026
18 Ми на глупав въпрос
До коментар #15 от "Няма да питам за кого ще е":Не се отговаря. Затова и не питаш. Но драскаш лаф да става. Такава ти е задачата.
09:21 18.05.2026
19 Ееее...
До коментар #15 от "Няма да питам за кого ще е":...тя Илианчето кви вурафеги врътка и кви мурафети знае, и кви иширети мандросва на Илхам Гейдарович Алиев шИ му спихне гайдата от раз....
15:50 18.05.2026