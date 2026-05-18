Новини
България »
Президентът Йотова ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку

Президентът Йотова ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку

18 Май, 2026 06:15, обновена 18 Май, 2026 06:47 1 324 19

  • илияна йотова-
  • президент-
  • азербайджан-
  • баку

Тя се провежда за първи пот по инициатива на Азербайджан с участието на държавни и правителствени ръководители

Президентът Йотова ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку - 1
Снимка: Президентството
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва днес в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку.

Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики.

Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.

Президентът Илияна Йотова е в Баку по покана на държавния глава Азербайджан Илхам Алиев. Двамата проведоха среща вчера и обсъдиха задълбочаването на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа.

Илияна Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството между двете страни в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БравУ, БравУ

    16 4 Отговор
    Каква приятна разходка почна са!Където ги поканят и са там.Нашите много обичат олинклузив 5 звезден.Единия в Баку другия при Канцеларя.Като се върнат ще кажат, че всичо е било добре в полза на данъкоплатеца.Дай боже другата седмица да ги поканят на семинара на дърводелеца в Дубай и да подпишат договор за внос на варен дъб.Иначе в държавата всичко и е наред от както спечели бангаранга.

    06:40 18.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бунга дунга

    12 2 Отговор
    На срещата Йотовица ще им пее бабанга таратанга и ще запознава чужденците с българската култура

    Коментиран от #5

    06:50 18.05.2026

  • 5 Ще им покаже и

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бунга дунга":

    Видеозапис, как се прави годеж в Гранитната зала на президентството!
    Тумба- лумба ихаха!
    Да живее Йотова!

    06:55 18.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мисирки за закуска

    6 2 Отговор
    ,,Тя се провежда за първи пот по инициатива на Азербайджан". Много пот има в тази инициатива явно.

    07:08 18.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 майстор

    3 0 Отговор
    Бай Джан от азерите.

    07:26 18.05.2026

  • 11 На върха в Кавказ

    1 3 Отговор
    Каспийско море и Азербайджан не са точно "на върха", обаче вероятния кандидат президент е добре да направи предварително договорки за възможностите за внос на на газ, който дори и да е вражески руски газ, като мине през Азербайджан, турски паток, по вече сключените договори "Боташ", става азербайджански и може да се препродава в ЕС без санкции. Така че, за тъпите тролчета, това не е екскурзия, а дългосрочна икономическа политика.

    07:26 18.05.2026

  • 12 Трол

    1 1 Отговор
    Световния градски форум е много важна международна организация и България без съмнение трябва да участва активно в него.

    07:29 18.05.2026

  • 13 Нищо

    2 2 Отговор
    Освен да разнася чай, кафе и локум...., е все пак е по техните стандарти в интериора.

    07:36 18.05.2026

  • 14 Неподписан

    2 4 Отговор
    Турски говори ли Илияна,там на руски ако почне дали ще и турят да яде...

    08:03 18.05.2026

  • 15 Няма да питам за кого ще е

    2 3 Отговор
    гaнгабaнгата при тая среща

    Коментиран от #16, #18, #19

    08:11 18.05.2026

  • 16 Нидяй

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Няма да питам за кого ще е":

    Важно е, че има грес!

    08:18 18.05.2026

  • 17 Може да е Президент на България но

    4 0 Отговор
    Тя е дама и трябва да се казва Президентката Йотова когато се използва името и. Не е достатъчно едно нещо да го копираме от немски или английски език. Трябва да имаме усет как се говори и пише правилно на нашия българския език. Журналистическия факултет може би защото и сградата му е отделено но няма нищо общо с университета , когото те самите не знам защо наричат Алма матер.

    09:18 18.05.2026

  • 18 Ми на глупав въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Няма да питам за кого ще е":

    Не се отговаря. Затова и не питаш. Но драскаш лаф да става. Такава ти е задачата.

    09:21 18.05.2026

  • 19 Ееее...

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Няма да питам за кого ще е":

    ...тя Илианчето кви вурафеги врътка и кви мурафети знае, и кви иширети мандросва на Илхам Гейдарович Алиев шИ му спихне гайдата от раз....

    15:50 18.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове