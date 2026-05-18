Президентът Йотова ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку

Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва днес в Срещата на върха на Световния градски форум в Баку.

Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики.



Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и Среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.



Президентът Илияна Йотова е в Баку по покана на държавния глава Азербайджан Илхам Алиев. Двамата проведоха среща вчера и обсъдиха задълбочаването на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа.



Илияна Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки на синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството между двете страни в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието.