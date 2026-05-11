За Ивайло Мирчев имало "елемент на перверзия" в раздялата между ПП и ДБ

11 Май, 2026 08:32 704 29

Двете политически формации ще продължават работата за обща кандидатура за президент и по частичните местни избори тази година

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ПП и ДБ ще продължават работата за обща кандидатура за президент и по частичните местни избори тази година. Това обяви пред БТВ Ивайло Мирчев, депутат от "Демократична България".

Според него Гюров и служебният кабинет са се справили отлично с управлението и не би коментирал име на кандидат за президент, за да не му вреди върху името, посочи novini.bg.

Има елемент на перверзия да кажеш на някой "дай да се разделим, за да се обединим". Дали ще подписваме документи или не, не е важно - а когато отидем при хората, да можем да им кажем какво сме свършили, допълни той.

И допълни, че парламентарните комисии могат да работят и да правят ключови разкрития, искайки комисия за Делян Пеевски. Според него имуществото, което декларира председателят на ДПС, е със 100 млн. по-малко.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може

    18 0 Отговор
    петроханска перверзия да е било?

    Коментиран от #27

    08:34 11.05.2026

  • 2 ООрана държава

    21 0 Отговор
    На следващите избори ще сте на дивана при слафчо, ще чоплите семки и ще гледате парламе та само по телевизора

    08:34 11.05.2026

  • 3 излишници

    19 0 Отговор
    Ама вие НЕ разбрахте ли ,че за нищичко НЕ ставате !!!

    08:34 11.05.2026

  • 4 От обикновени

    16 0 Отговор
    Педроханци - толкова

    08:35 11.05.2026

  • 5 Симсо

    7 4 Отговор
    ГЕРБ ДПС и хората на Костоф ни докараха до това положение и те са пряко виновните Радев да е премиер в момента с агент Миланоф!

    Коментиран от #11

    08:35 11.05.2026

  • 6 Спрете да давате

    17 0 Отговор
    това гнусно лъжливо нищожество! Лъжеца е отпадък, а в тази партия ПП и ДБ, са само такива!

    08:36 11.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 и тоя петроханец ревна

    10 0 Отговор
    ама то вие сте си ПерверзниПедофили по начало бе какво сега ревеш?

    08:40 11.05.2026

  • 9 След

    11 0 Отговор
    ....като ви видяхме в сглобката какви ги надробихте, как ще имаш искания от мнозинството, пък и да укорваш. Смешници, ще гледате от ъгъла и ако искате ще подкрепите, ако искате не и много са активни по медиите....

    08:40 11.05.2026

  • 10 арлингтън

    4 0 Отговор
    Банялиева живеела от 20 години в Англия и била избрана за депутатка.Ивелина Банялиева е на 38 години и е родом от Карлово.

    08:40 11.05.2026

  • 11 това са просто слугите

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Симсо":

    те не вземат решения а ги изпълняват! хабер си нямаш кой ни управлява толкова много години щом си мислиш че тия имат някакъв глас …

    08:42 11.05.2026

  • 12 Този нискочелия БКП тъпиp

    7 0 Отговор
    пак ли ще "бори корупцията" на бизнес партньорите си Борисов и Пеевски?

    08:42 11.05.2026

  • 13 Коко

    12 0 Отговор
    Перверзия в да гласуваш за Мирчев.

    08:45 11.05.2026

  • 14 Инспектор Дюдю

    10 0 Отговор
    Сарафов подаде оставка и ПП ДБ се разпадна ,щото друга тема нямат!:))

    Коментиран от #23, #29

    08:45 11.05.2026

  • 15 Трол

    4 0 Отговор
    Разделяне-обединяване, разделяне-обединяване...

    08:46 11.05.2026

  • 16 Дзак

    2 0 Отговор
    Да се обърне към експерта от факти.бг!

    08:47 11.05.2026

  • 17 Хмм

    4 0 Отговор
    който много иска може да загуби и това, което има

    Коментиран от #26

    08:47 11.05.2026

  • 18 SDEЧЕВ

    6 0 Отговор
    Малък бе Шарлатани. Развод по сметка. Два пъти повече ефирно време. Два пъти повече парламентарно време. Тема за коментар-уж голяма драма. Спрете се бе извратени ПР стратези с вашите гнусни Шарлатании

    08:50 11.05.2026

  • 19 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Не е елемент. Цялата ви връзка е перверзна.

    08:51 11.05.2026

  • 20 исторически парк

    4 0 Отговор
    ми то там вие сте само перверзници бе хомота

    08:53 11.05.2026

  • 21 Северозападняк

    1 0 Отговор
    Само перверзии в главите ви петрохански.

    08:54 11.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ку-ку

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Инспектор Дюдю":

    Вярно е.....то затова Бойко и Пеевски му се хилят от първия ред в залата на парламента и тоя се побърква... 🤣🤣🤣

    08:54 11.05.2026

  • 24 Анонимен

    0 0 Отговор
    За много статии ви плащат, трябва да си вдигнете тарифата поне за тия. С това темпо ще станете напълно зависими от парите на една партия.

    08:55 11.05.2026

  • 25 Атина Паднала

    3 0 Отговор
    Тоя на снимката прилича на кастриран булдог и политиката му е като на кучето.

    08:55 11.05.2026

  • 26 Да , ама Не !

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хмм":

    Че те нищо не са и имали : ПП и ДБ - две зорлян създадени партии , дето бяха създадени от турците и англичоците да изгонят руски дипломати . Свършиха си мръсната работа , господарите им вече нямат нужда от срамните им услуги .

    08:58 11.05.2026

  • 27 същата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Може":

    Само че някои май се опитват да се разграничат. А кмета чий е?
    Той случайно бил попаднал на някаква вечеринка и го поканили с преспиване.

    08:59 11.05.2026

  • 28 горкичкият

    1 0 Отговор
    да брои чуждите пари е първа радост за него! Завистта е велика сила,особено ако е подплатена и от безидейност и дребнодушие - иначе как да обясним,че в ТВ предаване това недоразумение точно 121 пъти за 15мин спомена Пеевски?! Явно действително недостигът на идеи е ударил дъното в тази креслива общност, за да се вторачат и превърнат в лична и партийна обсесия една личност! Боже, опази България от такива псевдодемократи и управници (евентуално някога)

    09:01 11.05.2026

  • 29 аа,сакън!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Инспектор Дюдю":

    А Пеевски - той още не е "разграден"и приравнен към масовата бг-общност по доходност - парите му трябва да се конфискуват и да не може да ги печели повече,нищо,че по акъл слага в джоба ди цялата креслива общност накуп!

    09:05 11.05.2026

