За Ивайло Мирчев имало "елемент на перверзия" в раздялата между ПП и ДБ

ПП и ДБ ще продължават работата за обща кандидатура за президент и по частичните местни избори тази година. Това обяви пред БТВ Ивайло Мирчев, депутат от "Демократична България".

Според него Гюров и служебният кабинет са се справили отлично с управлението и не би коментирал име на кандидат за президент, за да не му вреди върху името, посочи novini.bg.

Има елемент на перверзия да кажеш на някой "дай да се разделим, за да се обединим". Дали ще подписваме документи или не, не е важно - а когато отидем при хората, да можем да им кажем какво сме свършили, допълни той.

И допълни, че парламентарните комисии могат да работят и да правят ключови разкрития, искайки комисия за Делян Пеевски. Според него имуществото, което декларира председателят на ДПС, е със 100 млн. по-малко.