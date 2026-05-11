Илияна Йотова: Шумен събира искриците на голям пламък

Днес Шумен е съвременен и развиващ се град, голяма гордост за нас, българите. През цялото Българско възраждане Шумен е мястото, което събира искриците на един голям пламък, в който като малки светилници са събрани всички други културни средища в страната. Това заяви държавният глава Илияна Йотова, която участва в отбелязването на Деня на Шумен. Преди това президентът проведе среща с кмета проф. Христо Христов, който връчи на държавния глава подарък символ – ключа на Шумен.

„Този ключ за мен значи много, той е символ не само на гостоприемството на шуменци. Това е ключ към държавността, защото по свещените земи около Шумен се ражда българската държава, тук е нейната зора“, посочи в приветствието си президентът. Тя изтъкна, че няма друга страна в Европа и по света, която повече от 13 века да носи едно име, а нейният народ да се нарича българи въпреки робства от по няколко века.

Илияна Йотова подчерта огромния принос на шуменската интелигенция през вековете и богатия културен живот. Тук се намира едно от трите най-стари български читалища „Добри Войников“, посочи президентът. Благодарение на усилията на Илияна Йотова миналата година читалището получи дълго чакания статут на паметник на културата с национално значение.

Държавният глава припомни и началото на българския театър, свързано с Шумен, и прословутата пиеса „Михал Мишкоед”, направена с толкова много майсторство и любов, че се говори за нея и днес.

Гордостта от културното богатство на Шумен носим дълбоко в сърцето си и днес отдаваме на града значима почит, подчерта Илияна Йотова. По повод празника президентът пожела на шуменци да продължат да изграждат с любов и кураж любимия си град и да завещаят на децата си примера на своите предци да работят за благоденствието на България и на българския народ.