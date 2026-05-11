Йотова: Веднага трябва да бъдат взети мерки срещу космическите цени на плодове и зеленчуци

Струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат предприети веднага. Сега започва сезонът на зеленчуците и плодовете и първите действия трябва да бъдат насочени именно към този сектор, защото не е нормално държава, която произвежда, да има космически цени на основни продукти. Това каза президентът Илияна Йотова от Велико Търново.
„Не допускам, че сме свидетели на пореден популистки ход заради започването с мерки за овладяване на цените. Още по време на изборите всички участници недвусмислено заявяваха, че след 19 април това ще бъде първият приоритет – както за мнозинството и Народното събрание, за партията, която спечели най-много гласове – „Прогресивна България“, а и за цялата опозиция. Очаквам оттук нататък, тъй като пакетът все още не е представен от правителството, да се проведе много сериозна дискусия, лишена от политиканстване и квалификации - така, както бяхме свикнали досега. Нека действително да има трезво обсъждане и анализ за това какво трябва да се предприеме“, коментира държавният глава.
Йотова изрази убеденост, че мерките ще бъдат въвеждани на няколко етапа - най-спешните, които вероятно не изискват законодателни промени, но трябва да бъдат предприети от изпълнителната власт, както и средносрочни и дългосрочни. „По време на кампанията и работата на служебното правителство стана ясно, че част от тези мерки изискват и законодателни промени, за да функционират ефективно. Особено по отношение на цените в дългата верига на доставките ще е необходимо и законодателно регулиране“, смята президентът.
На въпроса какви краткосрочни мерки би искала да видя, тя отвърна: „Най-вече за овладяване на инфлацията - първата задача на правителството е да представи реалните данни за нея. Надявам се статистиката да бъде достоверна, както и информацията за това с колко реално поскъпва животът на българските граждани, защото в публичното пространство се появяват различни цифри и интерпретации. Нямаме нужда от самозаблуждение - трябва да се види истината такава, каквато е“, категорична е Илияна Йотова.
По отношение на съдебната система, по думите ѝ тя също ще бъде поставена като приоритет. „Очаквам управляващите да се справят с тази трудна задача. Смятам, че те ясно заявиха, че ще се работи поетапно и този път ще бъде взето предвид и професионалното мнение. Това е положителен знак. За да се извърши сериозна реформа в тази област, тя трябва да бъде добре обмислена, защото в момента сме свидетели на доста авантюристични подходи. Да припомним промените в Конституцията, приети с друго мнозинство, които впоследствие бяха отхвърлени от Конституционния съд“, каза още държавният глава.
8 Референдум срещу еврото
Сега ще берете одовете на антибългарската си политика.
И едно въпросче: кой сложи Гюров за министър? А?
Честито на лапналите въдицата, че влизаме в Клуба на богатите.
14 ДрайвингПлежър
АМИ ХОДИ ДА САДИШ ТОГАВА ВМЕСТО ДА ПЛЕЩЕШ ГЛУПОСТИ!
11:33 11.05.2026
16 честен ционист
До коментар #9 от "читател":Това е заради рускоезичните в Бургас, фрашкани с евраци от Перестройката още насам. С тях не можете да се мерите, а ще се наложи да се изнесете към Сливен или към Ямбол.
11:33 11.05.2026
17 Гост
До коментар #4 от "Идиотовице,":Ще се гладува. Това е . Милиардите трябва да отидат за Украйна.
18 Хех
До коментар #9 от "читател":Ами стани вносител на домати като е такава далавера. Кво мрънкаш?
11:34 11.05.2026
19 Хех
До коментар #17 от "Гост":Що, ако не отиваха за Украйна на теб ли щяха да ги дадат хе хе? Така поне знаеш къде отиват.
22 Крал Фридрих
До коментар #8 от "Референдум срещу еврото":А в Гърция и Румъния що има по-висока инфлация и цените растът яко бе умник ???
23 Бихлюл
До коментар #19 от "Хех":Бате поне щехме доматки да ядем на 1 евро, а сега нема бате, че скъпо и нема от къде.
26 Луд Скайуокър
Цените се определят от търсенето а не от регулатора - не сме в планова икономика!
28 Хи хи
До коментар #26 от "Луд Скайуокър":В България черешите в момента са 20 евро . Вече ги има по големите вериги .
31 оня с коня
До коментар #28 от "Хи хи":Явно си член на Клуба на Богатите и си пазаруваш На воля Череши по 20 евро от Пазара.Аз обаче съм бедно момче и съм принуден да бера Безплатни череши от Дърветата в двора на Вилата ми.
32 От опашката в плод-зеленчек
Както го каза и тутак си по етикетите се смениха цифрите на долу !!!
Не е като онзи шмуг.льо на Общата
