Йотова: Веднага трябва да бъдат взети мерки срещу космическите цени на плодове и зеленчуци

11 Май, 2026 11:20 893 34

Според президента първата задача на правителството е да представи реалните данни за инфлацията

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат предприети веднага. Сега започва сезонът на зеленчуците и плодовете и първите действия трябва да бъдат насочени именно към този сектор, защото не е нормално държава, която произвежда, да има космически цени на основни продукти. Това каза президентът Илияна Йотова от Велико Търново.

„Не допускам, че сме свидетели на пореден популистки ход заради започването с мерки за овладяване на цените. Още по време на изборите всички участници недвусмислено заявяваха, че след 19 април това ще бъде първият приоритет – както за мнозинството и Народното събрание, за партията, която спечели най-много гласове – „Прогресивна България“, а и за цялата опозиция. Очаквам оттук нататък, тъй като пакетът все още не е представен от правителството, да се проведе много сериозна дискусия, лишена от политиканстване и квалификации - така, както бяхме свикнали досега. Нека действително да има трезво обсъждане и анализ за това какво трябва да се предприеме“, коментира държавният глава.

Йотова изрази убеденост, че мерките ще бъдат въвеждани на няколко етапа - най-спешните, които вероятно не изискват законодателни промени, но трябва да бъдат предприети от изпълнителната власт, както и средносрочни и дългосрочни. „По време на кампанията и работата на служебното правителство стана ясно, че част от тези мерки изискват и законодателни промени, за да функционират ефективно. Особено по отношение на цените в дългата верига на доставките ще е необходимо и законодателно регулиране“, смята президентът.

На въпроса какви краткосрочни мерки би искала да видя, тя отвърна: „Най-вече за овладяване на инфлацията - първата задача на правителството е да представи реалните данни за нея. Надявам се статистиката да бъде достоверна, както и информацията за това с колко реално поскъпва животът на българските граждани, защото в публичното пространство се появяват различни цифри и интерпретации. Нямаме нужда от самозаблуждение - трябва да се види истината такава, каквато е“, категорична е Илияна Йотова.

По отношение на съдебната система, по думите ѝ тя също ще бъде поставена като приоритет. „Очаквам управляващите да се справят с тази трудна задача. Смятам, че те ясно заявиха, че ще се работи поетапно и този път ще бъде взето предвид и професионалното мнение. Това е положителен знак. За да се извърши сериозна реформа в тази област, тя трябва да бъде добре обмислена, защото в момента сме свидетели на доста авантюристични подходи. Да припомним промените в Конституцията, приети с друго мнозинство, които впоследствие бяха отхвърлени от Конституционния съд“, каза още държавният глава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми Яж Месо Ма

    13 2 Отговор
    Яж Домуз

    11:23 11.05.2026

  • 2 Гост

    15 5 Отговор
    Каква свинщина само оставиха в държавата предишното правителство на Желязков ГЕРБ. Аз вече гладувам все по често.

    11:24 11.05.2026

  • 3 честен ционист

    14 9 Отговор
    Бананите са на съвсем народни цени и то целогодишно.

    11:24 11.05.2026

  • 4 Идиотовице,

    14 1 Отговор
    мерките добре, ама ще ни ударят през теглилките с грамажа!

    Коментиран от #17

    11:25 11.05.2026

  • 5 12...34

    6 1 Отговор
    Цените скачат а заплатите не мърдат от години,народа като няма с какво да пазарува няма пари и в държавата.

    11:28 11.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    цените не са достатъчно високи! днес случайно хванах автобус 148 Варна-1 евро! преди беше 2 левчета при курс 1.97////значи съм на кирия 3 стотинки

    11:29 11.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Референдум срещу еврото

    13 5 Отговор
    Да не бяхте въвеждали еврото.
    Сега ще берете одовете на антибългарската си политика.

    И едно въпросче: кой сложи Гюров за министър? А?
    Честито на лапналите въдицата, че влизаме в Клуба на богатите.

    Коментиран от #22

    11:30 11.05.2026

  • 9 читател

    16 1 Отговор
    Доматите внос от Турция са на цена 0.95 евро.На пазара в Бургас се продават по 4.50 евро.

    Коментиран от #16, #18

    11:30 11.05.2026

  • 10 1488

    7 2 Отговор
    румен ще върне цените на кренвиршите
    като от едно време

    хора и... улици...

    11:30 11.05.2026

  • 11 И как

    9 4 Отговор
    ще стане , другарке ? Само сипете колективно голи приказки и окото ви не мига ! Вечно на държавна ясла !

    11:30 11.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Оффф

    11 4 Отговор
    Интересно какви мерки предлага тая наколенка? Таван на цените, връщане на ТКЗС, национализация на земеделската продукция...? Има само една работеща мярка срещу високите цени и тя е да не купуваш. Всичко друго само влошава нещата. Като принудят производителите да продават евтино, просто догодина няма да има производители.

    11:31 11.05.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Само това ли ни е проблема? Плодовете и зеленчуците ли са единственото поскъпнало?!
    АМИ ХОДИ ДА САДИШ ТОГАВА ВМЕСТО ДА ПЛЕЩЕШ ГЛУПОСТИ!

    11:33 11.05.2026

  • 15 Да се

    9 1 Отговор
    Започва проверка яка от Нидерландия домати 2 евро ,а наше 5 евро,от Испания месо 3 евро наше 6 евро ако получават субсидия да я връщат

    11:33 11.05.2026

  • 16 честен ционист

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "читател":

    Това е заради рускоезичните в Бургас, фрашкани с евраци от Перестройката още насам. С тях не можете да се мерите, а ще се наложи да се изнесете към Сливен или към Ямбол.

    11:33 11.05.2026

  • 17 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Идиотовице,":

    Ще се гладува. Това е . Милиардите трябва да отидат за Украйна.

    Коментиран от #19

    11:33 11.05.2026

  • 18 Хех

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "читател":

    Ами стани вносител на домати като е такава далавера. Кво мрънкаш?

    11:34 11.05.2026

  • 19 Хех

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Що, ако не отиваха за Украйна на теб ли щяха да ги дадат хе хе? Така поне знаеш къде отиват.

    Коментиран от #23

    11:36 11.05.2026

  • 20 да ги забранят е най лесно

    4 0 Отговор
    по веригата много ясно цената става тройна . това е като тероризам . спира тръмпи ормуза и става леш . кой иска краставици по 14 евро за кило . така цял живот беше с родопа . изкупува месо и млеко на свръх ниски цени . после забавя плащането 6-8 месеца . и производителя реве с глас . снима се с мерцедес, ама родопа го излъгва .

    11:37 11.05.2026

  • 21 меркела искаше европейци да ядат по

    3 1 Отговор
    малко . тя създаде ковид кризата . 2 години криза . сега с двойни цени на единична заплата все едно всеки жив е мошеник . откак спецов е в лукойл се вдигнаха цените . петрол има запаси за 2 години . ама вдигат цените . капитализъм . алчност .

    11:40 11.05.2026

  • 22 Крал Фридрих

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Референдум срещу еврото":

    А в Гърция и Румъния що има по-висока инфлация и цените растът яко бе умник ???

    11:40 11.05.2026

  • 23 Бихлюл

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хех":

    Бате поне щехме доматки да ядем на 1 евро, а сега нема бате, че скъпо и нема от къде.

    11:40 11.05.2026

  • 24 Ефрейтор Боташ

    2 4 Отговор
    Наколенката , освен да ръси глупости в стил ТКЗС друго не може ....ами кажи на тия дето внасят дето са от вашата партия да спрът и готово ..какво квичиш само

    11:41 11.05.2026

  • 25 Фотосинтеза

    2 1 Отговор
    Важното е софиянци да си позволят домати и краставици,защото там живее елитът на нация.Провинциалистите ще карат на фотосинтеза.

    11:42 11.05.2026

  • 26 Луд Скайуокър

    4 1 Отговор
    И как ще ги вземеш тия мерки че не ми е ясно , щом има хора които са готови да плащат по 50€ за килограм испански череши които в Германия се продават за 13€?
    Цените се определят от търсенето а не от регулатора - не сме в планова икономика!

    Коментиран от #28

    11:44 11.05.2026

  • 27 Чърчил

    3 1 Отговор
    Тази другарка разбира от всичко , като партиен секретар от времето на БКП , пък и родът и е такъв !!!

    11:51 11.05.2026

  • 28 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Луд Скайуокър":

    В България черешите в момента са 20 евро . Вече ги има по големите вериги .

    Коментиран от #31

    11:55 11.05.2026

  • 29 Мдаа

    3 0 Отговор
    Вносните ги спирате, а български те наблюдавайте прекупвачите дублират цените. Там се крие дявол.

    11:58 11.05.2026

  • 30 Курдо Коленков

    0 0 Отговор
    Какво чакате?

    12:11 11.05.2026

  • 31 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи":

    Явно си член на Клуба на Богатите и си пазаруваш На воля Череши по 20 евро от Пазара.Аз обаче съм бедно момче и съм принуден да бера Безплатни череши от Дърветата в двора на Вилата ми.

    12:12 11.05.2026

  • 32 От опашката в плод-зеленчек

    0 0 Отговор
    Е това е президент !
    Както го каза и тутак си по етикетите се смениха цифрите на долу !!!
    Не е като онзи шмуг.льо на Общата

    12:17 11.05.2026

  • 33 Илиянче

    3 0 Отговор
    Илиянче,хващай мотиката баце, и смело на село...Като всички се хванаха за бюрата и папките,как да има зеленчуци?

    12:22 11.05.2026

  • 34 Феникс

    2 0 Отговор
    Що бе , и така сме си добре, до краят на годината ще сме фалирали, със заем от 100 милиарда! Само да спомена за по назапознатите че тази инфлация може да бъде овладяна по два начина, да взимат заеми или да печатат пари! Печатането на пари няма как да се случи защото си нямаме собствена валута, а и не сме като щатите да изнасяме инфлацията на тези напечатани хартийки по целият свят! Значи остава опцията със заемите, лошото тук е това , че след тях идва разпродажбата на държавните авоари, за да ги покрием естествено!

    12:47 11.05.2026

